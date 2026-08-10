Когда убирать лук и чеснок в 2026 году: сроки, признаки зрелости и правила хранения

Как выбрать день для уборки лука и чеснока, правильно сушить и хранить

Каждый дачник знает: убрать лук и чеснок слишком рано или опоздать на неделю — значит потерять значительную часть урожая еще до зимы. Универсальной даты уборки нет: сроки зависят от климата, сорта и даже состава почвы. Как не ошибиться, на какие признаки смотреть в первую очередь и что делать после выкопки — в материале «Газеты.Ru».

От чего зависят сроки уборки лука и чеснока

Сроки уборки лука и чеснока определяются комплексом факторов, и игнорирование любого из них может привести к потере урожая.

Вид культуры, сорт и срок посадки

Репчатый лук, посаженный весной, и озимый чеснок имеют разные циклы созревания. Озимые культуры, как правило, готовы к уборке на 2–3 недели раньше яровых. Также важно учитывать сортовые особенности: ранние сорта лука убирают раньше, чем поздние. Яровой чеснок созревает позднее озимого, обычно в августе-сентябре.

Регион, температура, осадки и состояние почвы

Климатические условия играют решающую роль. На юге России уборка лука и чеснока начинается раньше, в Сибири и на Урале — позже. Температура воздуха и количество осадков напрямую влияют на скорость созревания. В дождливое лето сроки могут сдвигаться, а состояние почвы (ее влажность и плотность) определяет, насколько легко будет извлечь урожай.

Назначение урожая: быстрое употребление или длительное хранение

Если вы планируете сразу использовать лук и чеснок в пищу, их можно убирать чуть раньше, не дожидаясь полного вызревания. Для закладки на хранение необходимо дождаться, пока головки полностью сформируются и покроются сухими чешуйками. Убрать с грядки урожай для длительного хранения нужно только после полного созревания.

Почему фактические признаки важнее фиксированной даты

Признаки созревания — это главный индикатор готовности урожая. Ориентация на конкретное число, будь то 12 июля (Петров день) или любая другая дата, может привести к ошибке. Только комплексная оценка состояния растений позволит выбрать правильное время, когда выкапывать лук и чеснок.

Когда убирать лук

Сроки уборки лука различаются в зависимости от вида и способа посадки.

Репчатый лук, посаженный весной, обычно готов к уборке во второй половине июля – начале августа. Главный сигнал — полегание пера и размягчение шейки луковицы.

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Озимый лук, посаженный под зиму, созревает раньше — его убирают в середине июля, часто ориентируясь на состояние озимого чеснока.

Шалот и лук-севок убирают, когда их перо начинает желтеть и подсыхать. Сроки схожи с репчатым луком, но могут немного варьироваться в зависимости от сорта.

У лука-порея сроки уборки совсем другие. Его не убирают летом, а выкапывают осенью, до наступления устойчивых холодов. Это связано с тем, что ценной частью порея является не луковица, а ложный стебель, который наращивает массу весь сезон.

Чтобы определить, когда выкапывать лук, обратите внимание на следующие признаки созревания:

* Массовое пожелтение листьев и полегание пера. Когда более 60–70% листьев пожелтело и полегло на землю, это сигнал к уборке.

* Размягчение и подсыхание шейки луковицы. Шейка луковицы становится тонкой, сухой и мягкой на ощупь.

Как отметила садовод-блогер Светлана Самойлова в разговоре с «Газетой.Ru», это самый надежный ориентир.

Ориентируемся только на корневую шейку. Если она мягкая — выдергиваем лук. Если шейка твердая и упругая, значит, вегетация еще продолжается и головка наращивает свои объемы. Неверно думать, что, если перо полегло, это сигнал к выкопке, — часто оно ложится от ветра и дождя еще в июне, но рост при этом продолжается. Светлана Самойлова садовод-блогер

* Формирование сухих покровных чешуй. Луковица приобретает характерный для сорта цвет, а сухие чешуйки становятся плотными и шуршащими.

Важно проверить несколько луковиц на грядке. При неравномерном созревании убирайте урожай выборочно, оставляя недозревшие экземпляры на дозревание.

«Бывает так, что у одного лука шейка мягкая, а у другого нет. Тогда тот, у которого она твердая, оставляем на доращивание — обычно это занимает не более 5–7 дней», — посоветовала Самойлова. Не стоит полагаться на один единственный признак.

Когда убирать чеснок

Сроки уборки чеснока зависят от его типа.

Озимый чеснок в средней полосе России начинают убирать с середины июля. Более точные сроки зависят от сорта и погоды. Уборка озимого чеснока должна быть завершена до того, как головки начнут распадаться.

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Яровой чеснок, посаженный весной, созревает на 2–3 недели позже озимого. Его убирают в августе, иногда в начале сентября.

У стрелкующихся сортов главный ориентир — стрелка чеснока. На грядке оставляют несколько контрольных стрелок.

Когда в июне мы срезаем стрелки, чтобы силы шли в головку, обязательно оставляем 2–3 стрелки в качестве маячка. Как только они распрямятся и бутон едва лопнет — срочно убираем чеснок. Это беспроигрышный способ. Светлана Самойлова садовод-блогер

У нестрелкующихся сортов ориентируются на пожелтение листьев.

Почему нельзя передерживать головки в земле

Передержка чеснока в земле приводит к растрескиванию головок и распаду зубков. Такой урожай непригоден для длительного хранения. «Передерживать лук и чеснок опасно, — предупредила Светлана Самойлова. — Они начинают заново отращивать корни, уходят в стрелку, в середине головки образуется уплотнение, и лук становится непригодным в кулинарии».

Чтобы понять, когда выкапывать чеснок, оцените следующие признаки созревания:

1. Подсыхание нижних листьев и пожелтение остальных листьев.

2. Головка становится плотной на ощупь.

3. Покровные чешуи становятся сухими и цельными, зубки хорошо выражены.

Для озимого чеснока важно наблюдать за оставленной контрольной головкой со стрелкой, но не считать это единственным критерием.

В этом году мы наблюдали интересное явление: из-за сильных ливней стрелки не распрямились, а остались полусогнутыми, но бутоны при этом лопнули. Многие не обратили внимания и передержали чеснок. Поэтому в дождливое лето нужно быть особенно внимательными. Светлана Самойлова садовод-блогер

Самый надежный способ — выкопать 1–2 контрольные головки и осмотреть их состояние.

Ориентировочные сроки по регионам России в 2026 году

Сроки уборки лука и чеснока в России напрямую зависят от климатической зоны. Чем южнее регион, тем раньше начинается уборка, и наоборот — в северных широтах и Сибири сроки сдвигаются ближе к концу лета и даже началу осени. При этом даже в пределах одного региона даты могут варьироваться на 1–2 недели в зависимости от конкретной погоды в текущем сезоне, сорта и микроклимата участка.

Средняя полоса и Подмосковье

В Подмосковье и Центральной полосе России традиционный период уборки лука и чеснока приходится на середину июля – начало августа. Озимый чеснок здесь начинают убирать с середины июля, когда нижние листья желтеют, а контрольные стрелки выпрямляются и начинают лопаться. Репчатый лук весенней посадки обычно созревает к концу июля – первой декаде августа: именно в это время наблюдается массовое полегание пера и подсыхание шейки луковицы.

Яровой чеснок в этом регионе убирают позже — в августе, иногда захватывая начало сентября, если лето было прохладным или дождливым. В 2026 году, учитывая погодные аномалии последних лет, огородникам Подмосковья стоит внимательнее следить за состоянием растений, так как сроки могут сдвинуться на 5–7 дней как в одну, так и в другую сторону.

Северо-Запад

В регионах Северо-Запада — Ленинградской, Новгородской, Псковской областях — уборка начинается позже, чем в средней полосе. Здесь климат прохладнее и влажнее, поэтому созревание затягивается. Озимый чеснок здесь убирают обычно в конце июля – первой декаде августа. Репчатый лук может оставаться на грядке до середины августа, так как прохладная погода замедляет его созревание. Яровой чеснок на Северо-Западе нередко выкапывают только в конце августа, а при прохладном или дождливом лете — и в первых числах сентября.

Главная проблема этого региона — избыточная влажность, поэтому здесь особенно важно не пропустить момент созревания и дождаться хотя бы короткого периода сухой погоды для уборки. Если дожди затягиваются, урожай все равно необходимо убирать, чтобы избежать загнивания головок в земле, но сушку придется проводить исключительно в хорошо проветриваемом помещении.

Урал и Сибирь

Урал и Сибирь — это зона рискованного земледелия, где сроки уборки сдвинуты к концу лета. Озимый чеснок здесь начинают убирать в конце июля, но чаще всего пик уборки приходится на начало августа. Репчатый лук, особенно поздних сортов, может дозревать только к середине августа, а иногда и к концу месяца. Яровой чеснок в условиях Сибири убирают в конце августа – первых числах сентября, и здесь очень важно успеть до наступления первых осенних заморозков, которые могут повредить головки.

В 2026 году, по предварительным прогнозам, лето на Урале и в Сибири ожидается с переменной погодой, поэтому огородникам нужно быть готовыми к корректировке сроков в зависимости от реальной температуры и количества осадков. Особое внимание здесь уделяется сортам — раннеспелые и районированные культуры убирают раньше, а поздние могут оставаться на грядке дольше, но только при условии устойчиво теплой погоды и отсутствия угрозы заморозков.

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Юг России и Дальний Восток

На юге России — в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области — лето наступает рано, и созревание лука с чесноком происходит быстрее всего. Озимый чеснок здесь начинают убирать уже в конце июня, а массовая уборка приходится на первую декаду июля. Репчатый лук на юге готов к уборке в конце июня – начале июля, и затягивать с этим нельзя, так как жаркая погода быстро приводит к перезреванию головок и растрескиванию сухих чешуй. Яровой чеснок на юге убирают в июле–августе, и здесь он созревает значительно раньше, чем в других регионах.

На Дальнем Востоке ситуация иная. Климат здесь муссонный, с частыми летними дождями и высокой влажностью, что влияет на сроки. Озимый чеснок здесь убирают в конце июля – начале августа, а репчатый лук — в августе. Главная сложность — частые осадки, которые могут затруднить уборку и сушку. Поэтому на Дальнем Востоке огородники часто ориентируются на самые ранние признаки созревания и стараются провести уборку в максимально короткие сроки, как только устанавливается сухой промежуток. Яровой чеснок здесь выкапывают в августе, а иногда и в сентябре, если погода позволяет дождаться его полного вызревания.

Важно Представленные сроки — ориентировочные. Они корректируются по регионам, а также в зависимости от конкретной погоды, сорта и состояния растений.

Как выбрать день для уборки лука и чеснока

Для уборки предпочтительна сухая погода, когда земля не переувлажнена.

«День должен быть солнечным, и где-то в районе 11–12 часов мы выдергиваем лук и чеснок. Если по прогнозу обещают затяжные дожди, даже одного сильного ливня достаточно, чтобы ухудшить лежкость, поэтому мы убираем урожай до осадков, не дожидаясь идеального состояния», — посоветовала Самойлова.

Если идут затяжные дожди, убрать с грядки урожай можно, но сушить его придется в помещении. При похолодании или ранних заморозках уборку стоит провести, даже если идеальные условия не наступили, чтобы избежать порчи головок в земле. Не ждите идеального дня, если головки уже начинают перезревать.

Подготовка грядки перед уборкой

Примерно за 2–3 недели до предполагаемой уборки необходимо прекратить полив лука и чеснока. Это позволит головкам вызреть, а покровным чешуям — подсохнуть.

«Если за неделю до уборки идут дожди, над грядкой ставят дуги и накрывают пленкой, оставляя торцы открытыми, чтобы хоть как-то снизить влажность почвы», — поделилась лайфхаком блогер.

Не рекомендуется искусственно заламывать, топтать или связывать ботву для ускорения созревания — это может навредить растению. Прекращение полива также зависит от влажности почвы и погоды.

Как правильно выкопать лук и чеснок

Правильная техника уборки — залог сохранности урожая. Аккуратно подкопайте луковицы или головки вилами или лопатой, стараясь не повредить донце.

«Если земля плотная, чеснок выдергиваем при помощи совочка. Его надо подкопать, иначе можно выдрать только ствол, а зубчики останутся в почве», — предупреждает Светлана. Стряхните землю руками, не ударяя головки друг о друга, чтобы не повредить их.

Выдергивание растений из плотной земли может привести к отрыву донца. Мыть урожай перед хранением нельзя — это провоцирует гниение. Поврежденные и больные головки отложите для первоочередного использования, не закладывая их на длительное хранение.

Как сушить урожай после уборки

Правильная сушка лука и чеснока — ключевой этап подготовки к хранению.

«После выкопки я оставляю лук на грядке на 1–2 дня (если нет сильной жары, которая оставляет ожоги). Чеснок сразу убираю в один слой в ящик под навес, чтобы дождь не доставал. Затем досушиваю на балконе на клеенке, раскладывая так, чтобы в случае дождя можно было накрыть часть», — рекомендовала блогер.

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Сушите урожай под навесом или в сухом проветриваемом помещении, раскладывая тонким слоем. «Обязательно ежедневно переворачивайте лук, если не выносите на солнце. Если планируете плести косы, перо старайтесь не ломать и класть в одну сторону», — добавила эксперт.

Ботву и корни обрезают только после полного подсыхания, если выбран такой способ хранения. Сушка чеснока на сильном солнце может вызвать ожоги и перегрев, поэтому лучше использовать затененное место. «Солнечный прогрев пойдет на пользу, но если очень жарко, сушим в тени», — уточнила Самойлова. Процесс сушки может занять 1–4 недели.

Подготовка к хранению лука и чеснока

Нужно определить, что шейка и оболочки полностью просохли. Шейка луковицы должна стать тонкой и сухой, а покровные чешуи — шуршать при прикосновении. «Лук плести в косы можно примерно через 2–3 недели, когда перо превратится в солому, но остается чуть влажным и податливым, чтобы не крошилось», — объяснила блогер.

Только после этого урожай готов к закладке на хранение.

Сортировка и отбраковка мягких, поврежденных и раскрывшихся головок

Тщательно переберите урожай, отбраковывая мягкие, поврежденные, с толстой шейкой, следами плесени или раскрывшиеся головки.

Обрезка, плетение кос и подходящая тара

Лук: обрежьте сухое перо, оставляя шейку 3–5 см. Можно заплести в косы.

Чеснок: обрежьте стебли, оставляя пенек 2–3 см для озимого и 3–5 см для ярового. «А если вы планируете плести косы из чеснока, заплетайте их по мере высыхания стеблей, не обрезая их», — отметила Самойлова.

Для хранения используйте дышащую тару: ящики, сетки, корзины.

Условия хранения

Лук: для длительного хранения в погребе или подвале — прохладное (0–5°C), сухое и темное месте. Для хранения в теплой квартире, кладовке или на кухне (18–22°C). Влажность оптимально 60–70 %.

Чеснок: яровой (летний) чеснок — храните в тепле (16–20°C). Озимый чеснок — в прохладе (2–4°C). Оптимальная влажность — 60–70%

Не храните лук и чеснок вместе с другими овощами.

Частые ошибки

Светлана Самойлова выделила несколько типичных промахов, которые допускают огородники:

1. Недосушивание урожая. «Часто люди держат лук и чеснок несколько дней или недель, а потом убирают на хранение. Кажется, что все хорошо, но в декабре-январе начинается массовое гниение. Причина — влага, которая осталась внутри», — предупредила эксперт. Она рекомендовала сушить лук в течение всего августа и даже захватить бабье лето в сентябре, особенно если луковицы крупные или перед уборкой шли дожди.

2. Незнание о бульбочках чеснока. Многие не знают, что бульбочкивоздушные мини-луковички, которые созревают в соцветиях на верхушках стрелок озимого чеснока в стрелках — это ценный посадочный материал для обновления сорта. «Если высаживать ежегодно свой чеснок, неизбежно начинаются болезни. Чтобы обновить сорт, сеем бульбочки в те же сроки, что и чеснок. К концу сезона получаем однозубки, а на второй год — крупные здоровые головки», — объяснила Светлана. Она посоветовала при уборке оставлять растение с бульбочками нетронутым и подвешивать вниз головой, чтобы питание шло в будущий посадочный материал. А разделяют бульбочки только в день посадки.

3. Передержка в земле. Как уже упоминалось, это приводит к стрелкованию и ухудшению вкуса. Особенно важно не пропустить момент у чеснока.