Восточный, или китайский, календарь: описание животных гороскопа по годам, как они проявляют себя в работе и любви

Восточный, или китайский, гороскоп существует несколько тысячелетий, и за это время стал одной из самых известных астрологических теорий в мире. Считается, что животное-покровитель по году рождения может влиять на характер человека, его сильные стороны и отношения с окружающими. Хоть этому и нет научных подтверждений, многие обращаются к восточному гороскопу в поисках подсказок о карьере, любви и жизненном пути. Эксперт по китайской астрологии Маргарита Богачева рассказала «Газете.Ru», что представляет собой каждый знак китайского гороскопа и как найти общий язык с его представителями.

Что такое восточный календарь и какие в нем животные

Восточный, или китайский, календарь — система, которая строится на циклах Луны и Солнца. В основе календаря лежат два цикла. Первый длится 10 лет и связан с пятью стихиями: Деревом, Огнем, Землей, Металлом и Водой. Каждая из них сменяет другую через два года и принимает то мужскую, то женскую форму.

Второй цикл длится 12 лет. В его основе — животные-покровители из китайского лунно-солнечного календаря. Вместе они дают полное название года, например, год Красной Огненной Козы.

Существуют две основные легенды происхождения животных в восточном календаре. В Китае придерживаются версии о Нефритовом императоре — почитаемом божестве в даосизме. В некоторых азиатских странах верят, что это был Будда.

Согласно легенде, при создании зодиаков Нефритовый император велел советникам привести самых достойных представителей своих видов. Те привели во дворец Дракона и 11 земных животных. Тогда правитель объявил прибывшим о задании: животные должны будут переплыть Реку Времени на рассвете следующего дня. Кто прибудет во дворец первым, тот получит от императора Дар Времени. Кто последним — останется без дара и замкнет зодиакальный круг.

Вечер животные потратили на раздумья. Задание казалось невыполнимым для Козы, Петуха, Обезьяны, Кота и Крысы — они не умели плавать. Тогда Крыса решила пересечь реку хитростью: она уговорила Быка поплыть на его спине.

На следующее утро состоялись испытания. Первым ко дворцу приплыл Бык, однако как только он достиг суши, проворная Крыса спрыгнула с его спины и опередила Быка. Так Крыса возглавила зодиакальный круг, а Бык прибыл вторым.

Следующими во дворец прибыли Тигр и Кролик из-за лингвистической схожести слов в китайском и вьетнамском языке Кролика нередко называют Котом. Пятым реку пересек Дракон, а за ним — Змея и Лошадь.

Коза (Овца), Обезьяна и Петух прибыли вместе на плоту, который соорудили накануне. За умение сплотить команду Коза стала восьмой в зодиакальном круге, Обезьяна получила девятое место за сообразительность, а Петух — десятое.

Предпоследней во дворец прибыла Собака. По легенде, она потратила время на то, чтобы разбудить Свинью, которая решила отказаться от состязания из-за лени. В итоге Свинья все-таки явилась во дворец и стала замыкающей зодиакальный круг.

В Китае очень чтут легенду о восточном календаре и считают, что характеристики животных соответствуют особенным чертам характера людей. Поэтому там часто спрашивают год рождения. Китайцы верят, что животное-покровитель влияет на карьеру, отношения и совместимость с другими знаками.

Эксперт по китайской астрологии Маргарита Богачева рассказала «Газете.Ru», что в восточном календаре годы животных начинаются с февраля. Год делится на 12 «месяцев», но каждый из них начинается примерно 4-7 числа обычного месяца. Люди, родившиеся в январе, принадлежат к знаку предыдущего года.

Крыса

Годы: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032

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Восточный календарь открывает самый суматошный и энергетически активный знак. Люди, рожденные в год Крысы, крайне динамичны — они могут вести переговоры с людьми и обожают постоянные приключения. Этот знак считается одним из наиболее общительных и внешне привлекательных.

В Крысу буквально встроено предпринимательское начало, поскольку в этом знаке сильны энергии воды, которые ассоциируются с Меркурием. Крыса — это магический знак, который разделяет крупные периоды — в малом масштабе она разделяет один день от другого, в большом масштабе находится на стыке двух полугодий и двух годов. Маргарита Богачева китайский астролог

В китайской традиции Крыса соотносится со стихией Воды и триграммой кань 坎 — символом трудностей и препятствий. Поэтому животное-покровитель ассоциируется с опасностью. В лучших проявлениях Крыса — предприниматель и шустрый стратег, обладающий природной мудростью, стратегическим мышлением и сексуальностью. В худших могут проявляться тяга к алкоголю и сексуальным девиациям, уточнила эксперт.

В любви Крысе идеально подходит Бык, с представителями этого знака складывается наиболее гармоничный и прочный союз. Хорошая совместимость ожидает Крысу с Обезьяной и Драконом. А вот с Лошадью отношения складываются напряженно. Этот знак считается для Крысы наименее совместимым.

Бык

Годы: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033

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Бык — покровитель тружеников с твердым характером. Он относится к стабильным, тихим знакам с доминирующей энергией земли. Бык может проявлять медлительность и вдумчивость в учебе, работе или других аспектах. Люди этого знака стабильны и усидчивы, основательно подходят к решению жизненных вопросов, могут быть неразговорчивыми. Из-за медлительности и упрямства они могут пропускать открывающиеся перед ними возможности.

Представители знака Быка надежны, на них всегда можно положиться. Они не станут отменять договоренности, разбрасываться обещаниями просто так и всегда держат слово. Как правило, у Быка есть собственные накопления.

Сбалансировать могучую энергию Быку поможет активная Крыса. Кроме того, люди этого знака комфортно себя чувствуют в компании представителей Петуха и Змеи. С Собакой у Быка могут возникнуть недопонимания.

Тигр

Годы: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034

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Этот знак в восточной традиции символизирует динамику, путешествия и начало новой жизни. Поэтому люди, рожденные в год Тигра, никогда не сидят на месте и постоянно рвутся в бой. У Тигра в жизни всегда что-то происходит — его энергия тесно связана с путешествиями. Люди, чьим покровителем является Тигр, легко находят контакт с людьми. Они часто увлекаются активными видами спорта и экстремальным отдыхом.

Огненное ядро Тигра наделяет человека ярко выраженной эмоциональностью, «пламенем» в общении с людьми. Они умеют мотивировать и с легкостью начинают крупные проекты. Но бывают поверхностны и вспыльчивы.

Согласно восточному гороскопу, прочные отношения Тигр может построить со Свиньей. Считается, что спокойствие Свиньи может уравновесить импульсивность Тигра. Сочетание с Обезьяной и Змеей может привести к опасности в пути и острым конфликтным ситуациям.

Кролик (Кот)

Годы: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035

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Люди, рожденные в год Кролика, невероятно общительны и обаятельны. Они привыкли проводить время в обществе. Кролик может найти подход к любому человеку и легко социализируется. Однако часто они демонстрируют поверхностный интерес к окружающему миру. Представители этого знака склонны плыть по течению и могут не иметь собственного мнения по вопросам, которые не сильно их заботят.

Излишний интерес к его скромной персоне иногда все же выливается в конфликтные ситуации, недопонимание с представителями противоположного пола, любовные треугольники со всеми вытекающими из них страданиями и неприятностями. Маргарита Богачева китайский астролог

Рожденные в год Кролика хорошо ладят с Собаками. Земной и дружелюбный знак балансирует неугомонность и прыть Кролика, вносит гармонию в хаотичное движение его мысли. Также этому знаку легко найти контакт с Козой и Свиньей. А вот к Петуху у Кролика может проснуться враждебность.

Дракон

Годы: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036

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Дракон — наиболее сильный и загадочный знак восточного гороскопа, его считают хранителем неба и земли. Драконы — люди с активной жизненной позицией. Астролог объяснила, что они самодостаточные и могучие личности, у которых есть драйв, сила и прыть для реализации самых неожиданных задумок. Под этим знаком рождаются мощнейшие управленцы и предприниматели, способные совершить прорыв в своей отрасли.

Идеальную пару в работе, дружбе и личных отношениях Дракону составит Петух. Рожденные под этим знаком добавят в кипучую жизнь Дракона долю романтики, тонкого юмора и высокого интеллекта. Также Дракон хорошо сработается с Обезьяной и Крысой, может соперничать со знаком Собаки.

Змея

Годы: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037

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Змея — один из самых мудрых знаков китайского гороскопа. Рожденные под покровительством Змеи любят активность и перемены. Обладают высоким интеллектом, с интересом воспринимают окружающий мир, крайне внимательны, идейны и увлекаются технологиями. Однако интерес иногда играет не в их пользу: часто Змеи берутся за дело, но не могут довести его до конца.

Рожденные в год Змеи способны найти подход к любому человеку. Таким людям проще всего найти общий язык с представителями знака Обезьяны. Астролог Маргарита Богачева рассказала, что пара образует идеальный и самодостаточный тандем, в котором оба участника умны, хитры, находчивы и могут свернуть горы. Но если в их команду вступит человек, рожденный в год Тигра, жди беды. В этом случае участники могут оказаться в опасности.

Лошадь

Годы: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038

WinWin artlab/Shutterstock/FOTODOM

Рожденные в год Лошади проявляют себя как яркие и активные, динамичные личности. Это истинные ценители эстетики во всех ее проявлениях, которые стараются окружать себя красивыми вещами и следят за собой. Такие люди могут быть чрезмерно эмоциональны. Представители этого знака обладают душевным теплом и проявляют уважение к окружающим. Но им следует поработать над сдержанностью: часто Лошади нетерпеливы, импульсивны, вспыльчивы. Из-за этих черт характера могут бросить дело на полпути, оставить планы нереализованными. Когда рожденные в год Лошади переживают излишне пламенные эмоции, они неспособны двигаться вперед и чувствуют себя некомфортно.

Представители этого знака нередко обладают перфекционизмом, который может быть изнурителен и для них самих, и для всей команды. Активность Лошади может усмирить спокойная и миролюбивая Коза, которая даст совет и подскажет верное направление. Также Лошадь находит общий язык с Тигром и Собакой. А вот рожденные в год Крысы, как считается, могут стать врагами Лошади.

Коза (Овца)

Годы: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039

WinWin artlab/Shutterstock/FOTODOM

Самый миролюбивый знак китайского гороскопа представляет собой мягкую силу. Рожденные в год Козы — приятные и общительные люди, которые могут найти подход даже к самому капризному человеку. Они вносят гармонию в любую компанию, даже не находясь в центре внимания. Особенные черты Козы — очаровательная и немного загадочная улыбка, а также добрый взгляд, который располагает к себе. Благодаря врожденным навыкам люди под покровительством Козы могут выступать мудрыми советниками и свести на нет любой конфликт. Теплота, исходящая от Козы, создает ощущение уюта.

Коза — часто очень денежный знак, который с удовольствием обустраивает свой дом и справляется с этим великолепно. Маргарита Богачева китайский астролог

Но у Козы есть и недостатки, отметила астролог. В сочетании с негативными показателями представители знака могут выискивать врагов на пустом месте, надумывать и создавать себе проблемы. Рожденным в год Козы сложно делиться своими мыслями и чувствами.

Из других знаков Коза лучше всего взаимодействует с быстрой и прыткой Лошадью. Благодаря компанейскому нраву Коза может согласиться на безумное приключение, чтобы составить компанию. Также у Козы хорошая рабочая совместимость с Кроликом и Свиньей: представители этих знаков вносят баланс в деятельность Козы и могут привлечь в жизнь удачу. А вот с Быком и Собакой у Козы мало общих интересов.

Обезьяна

Годы: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040

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Обезьяна считается хитрым и расчетливым, но при этом очень ярким знаком восточного гороскопа. Рожденные в год Обезьяны умеют вести дела и выражать свои мысли благодаря высокому уровню интеллекта. Эти люди находчивы и трезво смотрят на мир. У Обезьян есть врожденное обаяние, благодаря которому они становятся центром любой компании и собирают вокруг себя единомышленников. Такие люди не любят стоять на месте, обожают путешествовать.

Однако Обезьяны сходятся не со всеми знаками восточного гороскопа. Некоторых может испугать напор рожденных в год изворотливого животного. Люди-Обезьяны много говорят, чем может быть недоволен партнер. В романтическом плане их лучше всего поймет Змея. Обладательница тихого и спокойного нрава, Змея сможет создать сбалансированные отношения, которые перерастут в мудрый союз. В рабочих отношениях Обезьяна — идеальный партнер для Крысы и Дракона. Рожденные в год Тигра могут быть опасными для Обезьяны.

Петух

Годы: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041

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Люди, рожденные в год Петуха, обладают особым гипнотизирующим шармом. Они знают о своих способностях и активно этим пользуются, могут манипулировать людьми. Петух — один из самых интеллектуальных знаков восточного гороскопа. Он остроумен, обладает тонким чувством юмора. В жизни Петух — интересный собеседник, который может говорить на публике. Из недостатков астрологи выделяют злопамятность, присущую рожденным в год Петуха.

Со стороны Петух выделяется из толпы: он элегантен и продумывает следующий шаг. Представители этого знака питают особую слабость к ювелирным изделиям и аксессуарам, с удовольствием носят изделия из драгоценных металлов. Идеальный партнер и союзник для Петуха — Дракон, также хорошие отношения образуются с Быком и Змеей. Петух может внести в тандем динамику и отпускать хлесткие шутки. А вот с Кроликом у Петуха могут сложиться плохие отношения.

Собака

Годы: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042

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Собака отличается честностью и верностью. Представитель этого знака восточного гороскопа может стать хорошим другом и надежным партнером. Благодаря мощной воле из людей, рожденных в год Собаки, получаются мудрые и сильные лидеры, которые обеспечивают стабильность в коллективе. Часто эти люди демонстрируют душевную глубину и с легкостью могут взять на себя роль покровителя или учителя. В то же время Собака сама легко обучается, имеет живой интерес к знаниям. Представители знака отличаются острым умом.

Она умеет вдохновлять, мотивировать, зажигать внутренний огонь в людях. Для некоторых Собака выступает маяком надежды, ориентиром, который своим внутренним светом выводит из тьмы. Маргарита Богачева китайский астролог

В числе недостатков людей, рожденных в год Собаки, — склонность к меланхолии и ворчанию. Поэтому им нужен динамичный партнер, который будет «вытягивать» Собаку из этого состояния своим обаянием и общительностью. Наилучшие отношения складываются с Кроликом, в рабочих отношениях Собака найдет точки соприкосновения с Тигром и Лошадью. А вот людей, рожденных под знаком Дракона, лучше избегать. Также трудности могут возникнуть в общении с представителями знаков Быка и Козы: Собаке они могут показаться чересчур напористыми и поверхностными.

Свинья

Годы: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043

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Свинья — общительный, мудрый и привлекательный знак. Рожденные в год Свиньи обладают богатым внутренним миром, чем порой могут оттолкнуть и напугать более легкомысленных товарищей. Такие люди с детства проявляют интерес к окружающему миру и предпочитают постигать его через книги, поэтому люди-Свиньи обычно начитанные и имеют преподавательские задатки. Представители этого знака обладают стратегическим мышлением, при этом они не замыкаются в себе — Свиньи общительны, активны и дружелюбны.

Из минусов астрологи отмечают склонность к тревожности, а также периодически появляющиеся вспышки агрессии. Свиньи могут вести себя непредсказуемо, их поведение может показаться окружающим противоречивым. Зачастую это достигает таких масштабов, что даже самой Свинье бывает сложно договориться с собой.

Идеальный партнер для человека, рожденного в год Свиньи — представитель знака Тигра. Степенная Свинья остудит пыл этого знака, сохранив общую динамику союза. В рабочих отношениях Свинья образует постоянно развивающийся союз с Кроликом и Козой.

«Трудности могут возникнуть во взаимопонимании со Змеей — гладкого общения не получится, обязательно будут вспыхивать конфликты и разногласия», — заключила эксперт.