Лечо из помидоров и болгарского перца: пошаговый рецепт, полезные советы и секреты кулинаров

Лечо — одно из самых любимых и популярных овощных блюд, которое ассоциируется с летним урожаем и домашними заготовками. У каждой хозяйки найдется свой выверенный годами рецепт, а общее число вариаций давно перевалило за сотни. Как выбрать идеальные перцы и томаты, какой метод приготовления сохранит витамины и кому стоит ограничить порцию — в материале «Газеты.Ru».

Как выбрать ингредиенты для лечо

Лечо — это блюдо родом из Венгрии, однако, как пояснил президент «Международного альянса кулинаров», продюсер кулинарных программ Валентин Лобачев в беседе с «Газетой.Ru», его аналоги присутствуют во всей балканской кухне. Похожие варианты готовят и в Сербии, и в Хорватии — везде, где традиционно выращивают болгарский перец и помидоры.

Основные ингредиенты

Помидоры — основа соусной части лечо. Нутрициолог Мари Эст рекомендует выбирать спелые помидоры ярко-красного цвета с плотной мякотью: в них больше ликопина и бета-каротина, особенно если это сортовые помидоры или «сливки», а не водянистые тепличные гиганты. Для приготовления соуса можно использовать томатный сок или томатную пасту, но свежие плоды дают лучший вкус.

Болгарский перец — главный герой блюда. Валентин Лобачев советует использовать несколько видов перца: зеленый, желтый, красный. Лучше, чтобы этот перец был мясистым, толстым, сочным, а не сухим.

Дополнительные ингредиенты

* Лук репчатый (можно добавить и красный лук)

* Чеснок — хорошо сочетается с другими компонентами блюда

* Растительное масло (оливковое, рапсовое или ореховое)

* Специи и приправы по вкусу: соль, перец, сахар, уксус, кинза, розмарин

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Подготовка ингредиентов для лечо

Перед тем как приступить к приготовлению, важно правильно провести подготовку овощей, так как от этого зависит итоговая текстура и польза блюда.

Как подготовить помидоры

Для лечо лучше всего использовать сезонные, спелые помидоры.

Сейчас как раз сезон начинается. Если вы готовите лечо зимой, можно использовать то, что есть под рукой, или добавить немного томатной пасты и воды, либо томатный сок, чтобы создать соусную консистенцию. Валентин Лобачев президент «Международного альянса кулинаров»

Что касается снятия кожицы, нутрициолог Мари Эст поясняет: «Снятие кожицы с томатов почти не влияет на содержание витамина С и основных минералов, но немного снижает долю нерастворимой клетчатки и части антиоксидантов, сконцентрированных ближе к кожице». Если у вас чувствительный ЖКТ и кожура вызывает дискомфорт, лучше ее снять.

Как подготовить болгарский перец

Нутрициолог обращает внимание на разницу в пользе между перцами разного цвета. Красный перец — самый богатый по сочетанию антиоксидантов, в нем выше всего витамин А и ликопин. Желтый перец дает рекордные значения витамина С и каротиноидов (зеаксантина и лютеина), важных для здоровья глаз. Зеленый перец менее сладкий, в нем больше хлорофилла, витамина К и фитостеринов. Мари Эст рекомендует «делать ставку на красный и желтый перец, добавляя часть зеленого для текстуры и разнообразия фитонутриентов».

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Подготовка лука и чеснока

Лук нарезают и слегка обжаривают, но его «не надо жарить до состояния мягкости», советует Лобачев. Чеснок добавляют в самом конце приготовления, чтобы сохранить его полезные свойства.

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Этапы приготовления лечо

Ниже представлен пошаговый рецепт с подробным описанием всех этапов, чтобы вы могли легко повторить его на своей кухне.

Шаг 1: Обработка помидоров (варка томатов)

Помидоры режут крупными кусками — Валентин Лобачев советует делить их «на 4 или 6 частей». «Именно крупная нарезка смотрится красиво и фактурно», — поясняет эксперт. Хорошие, мясистые плоды при варке сами превратятся в насыщенный соус. Если же томаты недостаточно сочны, можно слегка скорректировать консистенцию с помощью томатной пасты или сока.

Шаг 2: Обжарка лука и чеснока

На сковороде с растительным маслом слегка обжаривают лук, затем добавляют чеснок. Масло не должно сильно дымиться — достаточно умеренного нагрева.

Добавление небольшого количества растительного масла делает блюдо физиологически более грамотным: жир необходим для усвоения витамина А и каротиноидов. Мари Эст нутрициолог

Шаг 3: Добавление перца и помидоров

К луку добавляют нарезанный болгарский перец и слегка обжаривают, «чтобы он немножко хрустел». Затем добавляют помидоры, солят, перчат, добавляют сахар и уксус по вкусу.

Шаг 4: Варка и томление

«Оптимальный режим для лечо — мягкое томление при умеренном кипении в собственном соку или с минимальным количеством жидкости, когда овощи доходят до мягкости, но не развариваются в пюре», — объясняет Мари Эст. Краткий контакт с водой и тушение в собственном соку позволяют уменьшить вымывание водорастворимых витаминов.

Валентин Лобачев делится своим подходом: «Я всегда добавляю в лечо немного сахара и чуть-чуть уксуса, чтобы получился легкий кисло-сладкий вкус». Если вы готовите лечо как холодную закуску, после приготовления накройте сковороду крышкой и уберите остывать.

Как улучшить вкус лечо

Использование специй

«Из специй можно добавить кинзу или свежий розмарин», — советует Лобачев. При этом он подчеркивает, что рецепт лечо универсален и допускает любые импровизации: «Кто не любит кинзу — тот ее не положит, а я, например, люблю любую зелень, поэтому кладу ее щедро: чем больше, тем лучше».

Варианты добавок

Лечо — блюдо, которое легко адаптировать под свой вкус. Лобачев предлагает множество вариантов:

* С мясом: «Если добавить свинину, обжарить и протушить вместе с овощами, получится полноценное самостоятельное блюдо — свинина с лечо».

* С копченостями: «Можно туда добавить, например, копченые колбаски или бекон».

* С грибами: «Кто-то любит жареные грибы — можно приготовить с ними: сначала обжарить грибы, затем добавить все остальное».

* С баклажанами: «Можно нарезать и обжарить баклажаны, а потом протушить их в лечо».

* С яйцами: «Есть блюдо шакшука — там нарезают перец, лук, помидоры, все это обжаривают, а затем разбивают сверху яйца. По сути, это яичница с лечо».

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Мари Эст дополняет: с точки зрения сбалансированного питания лечо стоит сочетать с источником белка и сложных углеводов — гречкой, яйцом, нежирным мясом, рыбой или бобовыми.

Почему лечо может горчить и как это исправить: • Семена — если их не вычистить, они дают горечь. Всегда удаляйте семенную коробку полностью.

• Паприка — если вы используете паприку, то при нагревании в сухом масле она подгорает. Всыпайте ее в помидорную основу, а не в раскаленную сковороду.

• Лук — пережаренный до темного цвета тоже добавляет горечь. В заготовку на зиму лук лучше закладывать сырым.

• Помидоры — неспелые зеленые плоды имеют горьковатый привкус. Используйте только красные, полностью спелые помидоры.

Рецепт по шагам: классическое лечо

Это лучший рецепт для тех, кто ценит традиционный вкус. Готовится он просто, а результат радует круглый год.

Ингредиенты:

* Помидоры мясистые — 3 кг

* Перец болгарский — 2 кг

* Лук репчатый — 4 крупные головки

* Масло растительное (без запаха) — 150 мл

* Сахар — 80 г

* Соль крупная — 1,5–3 ст. ложки

* Уксусная эссенция 70% — 10–15 мл

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Как готовить:

1. Подготовка томатов. Сделайте на помидорах крестообразные надрезы, ошпарьте кипятком и сразу в ледяную воду — кожица снимется за секунды. Пюрируйте блендером до однородности.

2. Нарезка овощей. Перец очистите от семян и нарежьте крупными квадратами 3×3 см или широкой соломкой. Лук нарежьте полукольцами, но тонко.

3. Варка основы. В сотейник с толстым дном вылейте томатное пюре, добавьте масло, сахар и соль. Доведите до активного кипения.

4. Закладка овощей. Отправьте в кипящий соус лук и перец. Перемешайте, доведите до кипения, уменьшите огонь до минимума. Томите под крышкой 25–30 минут (время зависит от желаемой мягкости перца).

5. Финиш с уксусом. Снимите крышку, влейте уксусную эссенцию, перемешайте, прогрейте 2–3 минуты. Сразу разлейте по горячим стерилизованным банкам, закатайте. Переверните, укутайте одеялом до полного остывания.

Нельзя сказать, что лечо — это какой-то один конкретный рецепт. Это блюдо для импровизации, где каждый может найти свой идеальный баланс вкуса и пользы. Валентин Лобачев президент «Международного альянса кулинаров»

Экспериментируйте, добавляйте любимые ингредиенты и наслаждайтесь этим ярким, сочным и полезным блюдом круглый год.

Как подавать и хранить лечо

«Это блюдо универсально: оно хорошо и в горячем, и в холодном виде — как закуска или как гарнир», — отмечает Валентин Лобачев. По его словам, все зависит от способа подачи: холодное лечо — закуска, горячее — гарнир, а с добавлением дополнительных ингредиентов оно становится полноценным самостоятельным блюдом. Лечо подают к мясу, рыбе, курице, шашлыку.

Летом, когда вы на даче или в загородном доме и готовите шашлык, какой гарнир лучше всего подойдет? Конечно, лечо. Валентин Лобачев президент «Международного альянса кулинаров»

Краткосрочное хранение: Мари Эст поясняет, что при хранении в холодильнике в герметичной посуде основные макронутриенты и минералы практически не меняются, но витамин С постепенно снижается.

Консервация на зиму: «Лечо делают и на зиму, консервируют в банках», — рассказывает Валентин Лобачев. Секреты правильного хранения:

1. Банки необходимо простерилизовать.

2. Лечо закладывают в банки горячим, чтобы не осталось бактерий.

3. Банки с лечо стерилизуют повторно — в домашних условиях их кипятят.

4. Хранить консервированное лечо нужно в прохладном месте — в погребе или подвале, где температура держится около 0–+3 °С. «Главное, не в жаре, потому что там малейший микроб какой-нибудь останется, начнет потом банка вздуваться, прокисать», — предупреждает Лобачев.

Условия и сроки хранения лечо:

* В прохладном месте (погреб, темная кладовка, температура до +15°C) — до 1 года.

* При комнатной температуре — допустимо только при условии строгой стерилизации банок и герметичной укупорки.

* После вскрытия банки — храните в холодильнике не дольше 5–7 дней.

Продукт испорчен, если крышка вздулась, появилась плесень, чувствуется кислый запах или при открытии слышно шипение.

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Польза и вред лечо

Лечо — это не просто вкусная закуска, но и полезный продукт. Как подчеркивает Мари Эст, «с точки зрения нутрициологии лечо — это концентрат овощей: сладкий перец и томаты дают комбинацию витамина С, провитамина А, фолатов, калия и пищевых волокон при очень умеренной калорийности». Правильно приготовленное лечо — это компромисс между сохранением витаминов и усвоением антиоксидантов, и в целом его нутритивная ценность остается высокой.

Однако стоит помнить о противопоказаниях. Мари Эст предупреждает: людям с обострением гастрита, язвенной болезни или выраженным рефлюксом стоит употреблять лечо аккуратно. При артериальной гипертензии важно контролировать количество соли. Людям с синдромом раздраженного кишечника стоит отслеживать индивидуальную переносимость.