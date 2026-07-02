Открытки с Днем ГАИ — 2026: 50 красочных картинок и приятных пожеланий

Красивые открытки и теплые пожелания сотрудникам Госавтоинспекции в прозе и стихах

3 июля профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции. Каждый день они выходят на смену и следят за порядком на дорогах, чтобы миллионы россиян могли безопасно передвигаться по городу. В День ГАИ поблагодарите представителей этой сложной профессии за труд. «Газета.Ru» подготовила красочные открытки и теплые пожелания, которые скрасят сотруднику этот особенный день, даже если он находится на службе.

Красивые открытки

Порадуйте сотрудника ГИБДД, поздравив его красочной картинкой. Для этого сохраните ее на свое устройство и прикрепите к сообщению в любом удобном вам мессенджере. Не забудьте добавить теплое пожелание!

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Милые открытки

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки другу

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки со стихами

Если не можете подобрать правильные слова, отправьте близкому открытку со стихом. Так вы поднимете ему настроение и напомните о празднике!

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Поздравления с Днем сотрудника ГАИ/ГИБДД

Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть здоровье будет крепким, настроение — отличным, а работа приносит чувство выполненного долга. Спасибо за то, что делаешь наши дороги безопаснее!

Поздравляю с Днем ГАИ! Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и долгих счастливых лет. Пусть служба всегда проходит спокойно, а дома царят уют и благополучие!

Спасибо тебе за честный труд, ответственность и преданность своему делу. Желаю счастья, мира, уважения окружающих и всего самого доброго! С Днем работника Госавоинспекции!

Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть здоровье никогда не подводит, работа приносит удовлетворение, а жизнь будет наполнена радостными событиями и теплом близких людей!

С Днем ГАИ! Желаю всегда принимать верные решения, сохранять спокойствие в любой ситуации и с гордостью носить форму. Пусть удача сопровождает тебя во всем!

С Днем ГИБДД! Желаю уверенности в своих силах и успехов в службе. Пусть каждый день проходит спокойно. Помни, что дома тебя всегда ждут родные и близкие!

Желаю тебе мудрости, выдержки и терпения. Пусть на дорогах будет как можно больше порядка, а твой труд всегда ценят и уважают! С Днем сотрудника ГИБДД

Поздравления для мужа

Любимый, поздравляю тебя с Днем ГАИ! Желаю спокойных смен и всегда хорошего настроения. Пусть на службе все складывается благополучно. Ведь дома тебя всегда ждут любовь, забота и тепло!

Дорогой, поздравляю с Днем ГАИ! Пусть работа приносит чувство гордости, дороги будут безопасными, а каждый рабочий день проходит без тревог. Желаю тебе счастья, удачи и исполнения всех желаний! Люблю тебя!

Поздравляю тебя с Днем ГАИ! Пусть служба будет спокойной, водители — доброжелательными, а дома тебя всегда встречают с любовью. Спасибо тебе за твой нелегкий и такой важный труд! Люблю!

Любимый, с профессиональным праздником! Пусть каждый день службы проходит успешно, а впереди будет еще много счастливых моментов! Жду тебя дома!

Желаю, чтобы работа приносила радость и удовлетворение, а жизнь преподносила только приятные сюрпризы. Пусть удача сопровождает тебя и на службе, и за ее пределами! С профессиональным праздником, дорогой!

Поздравления брата или друга

Друг, с Днем гаишника! Пусть твоя работа приносит только чувство гордости, а каждый выезд заканчивается без происшествий. Желаю счастья, семейного тепла и удачи во всех делах!

Поздравляю с Днем сотрудника ГАИ! Желаю, чтобы служба была спокойной, дороги — безопасными, а дома всегда ждали любовь, уют и поддержка близких людей!

Брат, поздравляю с Днем ГАИ! Желаю тебе сил, терпения и уверенности каждый день. Пусть нарушителей становится меньше, а благодарных людей — больше!

Друг, с профессиональным праздником! Желаю спокойных рабочих будней и заслуженного уважения окружающих. Пусть каждый день будет наполнен добром и хорошими новостями!

С Днем гаишника, брат! Пусть твоя непростая служба проходит успешно, а дома всегда ждут с любовью и теплом!

Дружище, поздравляю с Днем ГАИ! Желаю крепкого здоровья, удачи и спокойных смен. Пусть работа проходит без происшествий, а жизнь радует приятными событиями!

Поздравления для коллеги

С Днем ГАИ! Пусть каждый день начинается с хорошего настроения, проходит спокойно и заканчивается благополучным возвращением домой. Здоровья, счастья и всего самого доброго!

С профессиональным праздником! Желаю выдержки и оптимизма. Пусть ваша ответственная работа приносит заслуженное уважение, а жизнь радует приятными событиями!

С Днем Госавтоинспекции! Желаю, чтобы каждый день службы проходил без происшествий, а впереди ждали новые достижения и повышения по службе

Поздравляю с Днем ГАИ! Пусть внимательность, профессионализм и выдержка всегда помогают в службе, а судьба щедро награждает за нелегкий труд!

Поздравляю с Днем ГАИ! Пусть дороги будут безопасными, смены — спокойными, а каждый новый день приносит только радость и уверенность в будущем!

День сотрудника ГАИ: история и суть праздника

Профессиональный праздник автоинспекторов отмечается с 2009 года. Тогда министр внутренних дел России подписал приказ «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации». Дату выбрали в честь исторического события, произошедшего в 1936 году: Совет Народных Комиссаров СССР утвердил положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Этот день и считают началом истории современной Госавтоинспекции.

3 июля отмечается День Госавтоинспекции (ГАИ) в России

С тех пор служба прошла через множество изменений и переименований. После распада Советского Союза ГАИ МВД была переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). Новое название понравилось не всем: президент России Владимир Путин отмечал, что оно трудно выговаривается. В 2024 году служба вновь была переименована в ГАИ, однако прежнее название по-прежнему используется в обиходе.

Сегодня сотрудники подразделений Госавтоинспекции принимают поздравления. Лучших из них награждают почетными грамотами и знаками отличия, а также присваивают новые звания. А еще 3 июля принято устраивать встречи с ветеранами ведомства, на которых вспоминают истории о прежней службе и чтут память коллег, погибших при исполнении должностных обязанностей.