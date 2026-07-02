Открытки с Днем ГАИ — 2026: 50 красочных картинок и приятных пожеланий

Красивые открытки
Порадуйте сотрудника ГИБДД, поздравив его красочной картинкой. Для этого сохраните ее на свое устройство и прикрепите к сообщению в любом удобном вам мессенджере. Не забудьте добавить теплое пожелание!
Милые открытки
Открытки другу
Открытки со стихами
Если не можете подобрать правильные слова, отправьте близкому открытку со стихом. Так вы поднимете ему настроение и напомните о празднике!
Поздравления с Днем сотрудника ГАИ/ГИБДД
Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть здоровье будет крепким, настроение — отличным, а работа приносит чувство выполненного долга. Спасибо за то, что делаешь наши дороги безопаснее!
Поздравляю с Днем ГАИ! Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и долгих счастливых лет. Пусть служба всегда проходит спокойно, а дома царят уют и благополучие!
Спасибо тебе за честный труд, ответственность и преданность своему делу. Желаю счастья, мира, уважения окружающих и всего самого доброго! С Днем работника Госавоинспекции!
Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть здоровье никогда не подводит, работа приносит удовлетворение, а жизнь будет наполнена радостными событиями и теплом близких людей!
С Днем ГАИ! Желаю всегда принимать верные решения, сохранять спокойствие в любой ситуации и с гордостью носить форму. Пусть удача сопровождает тебя во всем!
С Днем ГИБДД! Желаю уверенности в своих силах и успехов в службе. Пусть каждый день проходит спокойно. Помни, что дома тебя всегда ждут родные и близкие!
Желаю тебе мудрости, выдержки и терпения. Пусть на дорогах будет как можно больше порядка, а твой труд всегда ценят и уважают! С Днем сотрудника ГИБДД
Поздравления для мужа
Любимый, поздравляю тебя с Днем ГАИ! Желаю спокойных смен и всегда хорошего настроения. Пусть на службе все складывается благополучно. Ведь дома тебя всегда ждут любовь, забота и тепло!
Дорогой, поздравляю с Днем ГАИ! Пусть работа приносит чувство гордости, дороги будут безопасными, а каждый рабочий день проходит без тревог. Желаю тебе счастья, удачи и исполнения всех желаний! Люблю тебя!
Поздравляю тебя с Днем ГАИ! Пусть служба будет спокойной, водители — доброжелательными, а дома тебя всегда встречают с любовью. Спасибо тебе за твой нелегкий и такой важный труд! Люблю!
Любимый, с профессиональным праздником! Пусть каждый день службы проходит успешно, а впереди будет еще много счастливых моментов! Жду тебя дома!
Желаю, чтобы работа приносила радость и удовлетворение, а жизнь преподносила только приятные сюрпризы. Пусть удача сопровождает тебя и на службе, и за ее пределами! С профессиональным праздником, дорогой!
Поздравления брата или друга
Друг, с Днем гаишника! Пусть твоя работа приносит только чувство гордости, а каждый выезд заканчивается без происшествий. Желаю счастья, семейного тепла и удачи во всех делах!
Поздравляю с Днем сотрудника ГАИ! Желаю, чтобы служба была спокойной, дороги — безопасными, а дома всегда ждали любовь, уют и поддержка близких людей!
Брат, поздравляю с Днем ГАИ! Желаю тебе сил, терпения и уверенности каждый день. Пусть нарушителей становится меньше, а благодарных людей — больше!
Друг, с профессиональным праздником! Желаю спокойных рабочих будней и заслуженного уважения окружающих. Пусть каждый день будет наполнен добром и хорошими новостями!
С Днем гаишника, брат! Пусть твоя непростая служба проходит успешно, а дома всегда ждут с любовью и теплом!
Дружище, поздравляю с Днем ГАИ! Желаю крепкого здоровья, удачи и спокойных смен. Пусть работа проходит без происшествий, а жизнь радует приятными событиями!
Поздравления для коллеги
С Днем ГАИ! Пусть каждый день начинается с хорошего настроения, проходит спокойно и заканчивается благополучным возвращением домой. Здоровья, счастья и всего самого доброго!
С профессиональным праздником! Желаю выдержки и оптимизма. Пусть ваша ответственная работа приносит заслуженное уважение, а жизнь радует приятными событиями!
С Днем Госавтоинспекции! Желаю, чтобы каждый день службы проходил без происшествий, а впереди ждали новые достижения и повышения по службе
Поздравляю с Днем ГАИ! Пусть внимательность, профессионализм и выдержка всегда помогают в службе, а судьба щедро награждает за нелегкий труд!
Поздравляю с Днем ГАИ! Пусть дороги будут безопасными, смены — спокойными, а каждый новый день приносит только радость и уверенность в будущем!
День сотрудника ГАИ: история и суть праздника
Профессиональный праздник автоинспекторов отмечается с 2009 года. Тогда министр внутренних дел России подписал приказ «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации». Дату выбрали в честь исторического события, произошедшего в 1936 году: Совет Народных Комиссаров СССР утвердил положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Этот день и считают началом истории современной Госавтоинспекции.
С тех пор служба прошла через множество изменений и переименований. После распада Советского Союза ГАИ МВД была переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). Новое название понравилось не всем: президент России Владимир Путин отмечал, что оно трудно выговаривается. В 2024 году служба вновь была переименована в ГАИ, однако прежнее название по-прежнему используется в обиходе.
Сегодня сотрудники подразделений Госавтоинспекции принимают поздравления. Лучших из них награждают почетными грамотами и знаками отличия, а также присваивают новые звания. А еще 3 июля принято устраивать встречи с ветеранами ведомства, на которых вспоминают истории о прежней службе и чтут память коллег, погибших при исполнении должностных обязанностей.