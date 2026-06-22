Как избавиться от муравьев на даче и участке: лучшие средства, ловушки и способы уничтожить муравейник

Как избавиться от муравьев на даче и участке: народные средства, борная кислота, ловушки и химикаты

Муравьи на даче — не всегда повод для тревоги, но иногда их колонии создают серьезные проблемы. Насекомые разводят тлю, повреждают корни растений, портят урожай и могут проникать в жилые помещения. Как избавиться от муравьев на участке, чем обработать муравейник, помогают ли народные средства и что делать после укуса — в материале «Газеты.Ru».

Что делать, если на участке появились муравьи

Заметив на участке муравьев, многие сразу начинают искать способ избавиться от них. Однако спешить не стоит. Если муравейник небольшой и находится вдали от грядок, деревьев и построек, иногда достаточно просто понаблюдать за колонией, рассказала «Газете.Ru» кандидат биологических наук, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

Дело в том, что муравьи приносят саду не только проблемы. Как и дождевые черви, они участвуют в формировании плодородной почвы и играют важную роль в экосистеме участка.

Передвигаясь по подземным ходам, муравьи улучшают аэрацию (процесс насыщения кислородом) почвы и ее обеспеченность влагой. Помимо этого, они перерабатывают органические остатки, за счет чего почва обогащается макро- и микроэлементами, а растения получают их в доступных формах. Муравьи поедают вредителей — личинок мух, гусениц, растительноядных клещей, слизней — и даже могут создавать особый микроклимат корней, защищая растения от патогенных организмов. Ольга Трофимова кандидат биологических наук, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения

Однако если муравьи обосновались на грядках, разводят тлю или начали осваивать территорию рядом с домом, бездействовать не стоит. Чем раньше начать борьбу с колонией, тем проще будет взять ситуацию под контроль.

Вред от муравьев на даче

Несмотря на пользу для экосистемы участка, при чрезмерном размножении муравьи могут доставить владельцам немало проблем.

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Разводят тлю. Муравьи выступают в роли «пастухов» для тликрошечное насекомое, которое питается соком растений — главного вредителя садовых растений. Они защищают колонии тли от естественных врагов (божьих коровок, златоглазок) и переносят насекомых на молодые побеги. Взамен муравьи получают сладкую падь — выделения тли, которыми питаются.

Одно крупное муравьиное гнездо может обслуживать сразу несколько колоний тли, из-за чего страдают плодовые деревья, ягодные кустарники и декоративные растения.

Вредят корневой системе. Прокладывая подземные ходы и строя гнезда, муравьи нарушают корневую систему растений. Особенно страдают молодые саженцы, рассада, клубника и газонная трава: корни, оказавшиеся в пустотах, пересыхают и отмирают. Земляные кочки, которые муравьи насыпают на газонах и грядках, портят эстетику участка и мешают стрижке газона.

Портят урожай. Сладкая пища привлекает этих насекомых не меньше, чем тлю. Они могут повреждать спелые ягоды — клубнику, малину и вишню, прогрызая в них отверстия. Кроме того, насекомые нередко объедают бутоны пионов и других цветов, добираясь до нектара, а также повреждают семена, посеянные в открытый грунт. По словам Ольги Трофимовой, чаще всего от их деятельности страдают клубника, пионы, розы, смородина, крыжовник, сирень, туя, капуста, рассада, а также молодые посадки огурцов, томатов и баклажанов.

Проникают в дом. Муравьи нередко перебираются с участка в жилые помещения, где начинают искать пищу. Чаще всего их привлекают сладости, хлеб, крупы и другие продукты, оставленные в свободном доступе.

Больно кусаются. Защищая муравейник, рыжие лесные муравьи и некоторые другие виды выделяют муравьиную кислоту, которая вызывает жжение, покраснение и отек кожи. У людей, склонных к аллергии, реакция может оказаться более серьезной. Для маленьких детей и домашних питомцев особенно неприятны массовые укусы.

Изменяют кислотность почвы. Муравьи в процессе жизнедеятельности выделяют кислоту, которая постепенно меняет pH почвы вокруг гнезда. Это может угнетать рост некоторых культур, предпочитающих нейтральную или щелочную среду.

Как понять, что муравьев пора выводить

Ольга Трофимова советует ориентироваться не на сам факт присутствия муравьев, а на масштаб проблемы. Несколько насекомых на дорожке — не повод для тревоги, но есть признаки, которые сигнализируют о том, что колония вышла из-под контроля и пора действовать:

* Появилась тля на плодовых деревьях и кустарниках. Если муравьи уже «пасут» тлю на ветках, значит, колония достаточно велика, чтобы обслуживать вредителя. Вслед за этим начнут страдать листья и плоды.

* Земляные кочки на грядках и газоне. Множественные холмики говорят о разветвленной сети подземных ходов. Это значит, что муравьи уже повреждают корневую систему растений.

* Испорченные ягоды и бутоны. Если вы замечаете отверстия в клубнике, малине или вишне, а цветы на пионах объедены — муравьи добрались до сладкого.

* Муравьи в доме. Регулярное появление насекомых на кухне, в ванной или вдоль плинтусов говорит о том, что колония переместилась с участка в жилое помещение.

* Быстрый рост муравейника. Если муравейник увеличивается в размерах несколько недель подряд, это верный признак того, что матка активно размножается и вскоре появятся новые дочерние колонии.

Как избавиться от муравейника механическими способами

Для начала нужно найти сам муравейник, а главное — место, где находится матка. Чаще всего это самый крупный земляной холмик на участке, пространство под старым пнем, камнем или другим укрытием. Обнаружить гнездо несложно: достаточно проследить за муравьиными тропами, по которым рабочие особи постоянно перемещаются между источниками пищи и колонией.

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По словам Ольги Трофимовой, избавиться от муравейника можно самостоятельно, однако успех во многом зависит от размеров колонии и места ее расположения. Важно понимать, что одной обработки обычно недостаточно: борьба должна быть системной и при необходимости повторяться несколько раз. Если колония сильно разрослась и начала наносить ущерб участку, меры по ее уничтожению откладывать не стоит.

Избавиться от муравейника можно механическими способами:

* Заливка кипятком

Верхнюю часть муравейника предварительно раскапывают, чтобы вода проникла как можно глубже в систему ходов. После этого гнездо обильно проливают кипятком.

Для достижения результата процедуру обычно повторяют в течение 3–4 дней подряд. При этом важно учитывать, что кипяток может повредить корневую систему растений, растущих поблизости .

* Перекопка почвы

Муравейник перекапывают на глубину штыка лопаты, тщательно разбивая все земляные комья. Это разрушает подземные ходы, уничтожает яйца и вынуждает насекомых покинуть обжитое место. Для усиления эффекта в почву можно добавить древесную золу или известь.

Совет Перекапывать муравейник лучше поздней осенью или ранней весной. В это время температурные условия дополнительно нарушают привычный уклад жизни колонии.

* Перемещение гнезда

Если уничтожать муравьев не хочется, колонию можно переселить. Для этого муравейник выкапывают на максимально возможную глубину, стараясь обязательно захватить матку. Затем гнездо перевозят в плотных мешках на новое место. Если матка останется в земле, колония сможет восстановиться всего за несколько недель.

Для переселения подойдут заброшенный пустырь, дикий луг или лесополоса. При этом лучше избегать мест рядом с пешеходными дорожками, детскими площадками и зонами выпаса скота, чтобы муравейник никому не мешал.

Важно Не стоит высыпать колонию ближе, чем в 30 метрах от другого существующего муравейника (особенно того же вида). В этом случае между колониями может начаться борьба за территорию, и переселенные муравьи, скорее всего, погибнут.

Народные средства от муравьев

В борьбе с муравьями могут помочь недорогие народные средства, о которых знают многие садоводы.

Борная кислота

Одно из самых популярных средств против муравьев. Борная кислота воздействует на нервную систему насекомых и действует не сразу, что позволяет рабочим особям доставить приманку в муравейник.

Для приготовления приманки порошок смешивают с сахарным сиропом, медом или вареньем и раскладывают в местах скопления муравьев. Рабочие особи переносят отраву в гнездо, заражая других насекомых и матку. В зависимости от размеров колонии результат обычно становится заметен через одну-три недели.

Древесная зола

Раскопанный муравейник обильно засыпают древесной золой, а затем проливают водой. Зола создает щелочную среду, которая плохо подходит для жизни муравьев. При этом такой способ считается безопасным для почвы и большинства растений.

Чеснок и лук

Резкий запах чеснока и лука способен сбить муравьев с привычных маршрутов. Разрезанные зубчики чеснока или луковую кашицу раскладывают вдоль муравьиных троп и рядом с местами скопления насекомых. Эффект держится недолго, поэтому приманки придется регулярно обновлять.

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Уксус и нашатырный спирт

Раствором уксуса или нашатырного спирта, разведенным водой в пропорции 1:10, обрабатывают муравьиные тропы и места скопления насекомых. Резкий запах отпугивает муравьев, но на открытом воздухе быстро выветривается. Полностью уничтожить колонию таким способом вряд ли получится. Чаще всего насекомые просто покидают прежнее место и переносят муравейник на другой участок неподалеку.

Важно Не стоит рассчитывать, что муравейник удастся уничтожить одной только лопатой. Матка обычно находится в самых глубоких ярусах гнезда. У лесных муравьев система ходов может уходить на глубину до 1,5–2 метров, у садовых — примерно до одного метра. Штык лопаты (около 30 см) до нее просто не достанет.

Химикаты от муравьев: мелки, гранулы, гели, ловушки

Если народные методы не помогают, в ход обычно идут инсектициды. После того, как муравьи переносят их в колонию, матка погибает. Наиболее распространенные действующие вещества таких препаратов — диазинон и хлорпирифос. Они воздействуют на нервную систему насекомых, рассказала биолог Трофимова. Как правило, химические препараты работают эффективнее народных средств. Однако применять их нужно строго по инструкции, поскольку они могут быть токсичны не только для вредителей, но и для домашних животных.

Гели и пасты

Такие средства наносят пунктирными линиями вдоль муравьиных троп и вокруг гнезда. Они содержат кишечный яд замедленного действия: рабочие муравьи успевают доставить отравленную приманку в колонию и передать ее матке. Первые результаты обычно появляются через 3–5 дней.

Гранулы и порошки

Препараты рассыпают на поверхности почвы рядом с муравейником. Частицы прилипают к телу насекомых и вместе с ними попадают в гнездо. В зависимости от состава такие средства сохраняют эффективность до двух месяцев.

Ловушки

Пластиковые контейнеры с отравленной приманкой внутри. Муравьи контактируют с ядом и возвращаются в колонию. Через несколько недель матка погибает, а вслед за ней постепенно вымирает вся колония. Благодаря закрытой конструкции такие ловушки считаются относительно безопасными для детей и домашних животных. Чаще всего их используют против домашних муравьев.

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Мелки и карандаши

Мелками и карандашами наносят барьерные линии на порогах, подоконниках, вдоль плинтусов. При контакте с мелом муравьи получают дозу яда и погибают.

При сильном заражении участка используют концентрированные инсектицидные эмульсии. Их разводят водой по инструкции и распыляют на территории, уделяя особое внимание муравейникам и участкам вдоль фундамента. Обработку проводят только в сухую безветренную погоду, используя перчатки, респиратор и защитные очки. После опрыскивания участок рекомендуется не посещать в течение 3–4 часов, а детям и домашним животным не стоит находиться на обработанной территории как минимум сутки .

Какие растения на даче защищают от муравьев

Некоторые садовые культуры и травы способны дезориентировать муравьев-разведчиков и заставить колонию искать более комфортное место. Биолог рекомендует высаживать по периметру участка и вдоль грядок следующие растения:

* Мяту;

* Календулу;

* Пижму.

* Чеснок и лук — рядом с клубникой и капустой для создания ароматического барьера.

Однако рассчитывать только на растения не стоит. Они помогают сделать участок менее привлекательным для муравьев и хорошо работают в качестве профилактики, но справиться с уже существующей крупной колонией таким способом не получится.

Как подчеркнула Ольга Трофимова, наилучший результат дает комплексный подход.

Работа должна проводиться регулярно и неоднократно. Нужно не забывать о контроле численности тли на растениях, проводить на участке уборку мусора и высаживать по периметру растения, отпугивающие муравьев. Ольга Трофимова кандидат биологических наук, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения

Профилактика: как сделать участок непривлекательным для муравьев

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Предотвратить появление крупных муравьиных колоний гораздо проще, чем потом бороться с ними. Для этого достаточно соблюдать несколько несложных правил:

* не оставлять на участке пищевые отходы, крошки и сладкие напитки;

* регулярно перекапывать почву и убирать старые пни, доски и камни, которые могут служить укрытием;

* своевременно бороться с тлей на деревьях и кустарниках;

* высаживать по периметру участка мяту, пижму, календулу, чеснок и другие растения с отпугивающим запахом;

* заделывать щели в фундаменте, стенах и оконных проемах;

* поддерживать порядок, убирая строительный мусор, листву и скошенную траву.

Своевременная профилактика и регулярный контроль за состоянием участка помогают предотвратить массовое размножение муравьев. Если реагировать на появление первых муравьиных троп и небольших гнезд, борьба с муравьями будет гораздо проще и в большинстве случаев позволит обойтись без сильнодействующих химических средств.

Что делать при укусе муравья

В большинстве случаев укусы муравьев не представляют серьезной опасности и ограничиваются местной реакцией — болью, жжением, покраснением и небольшим отеком, которые проходят через несколько дней. Однако, как рассказала Ольга Трофимова, муравьи могут выступать механическими переносчиками некоторых бактериальных инфекций (например, холеры и брюшного тифа).

Кроме того, гораздо большую опасность укусы представляют для людей, склонных к аллергическим реакциям, отметил в беседе с «Газетой.Ru» биолог Павел Глазков. В отдельных случаях они могут спровоцировать отек Квинке, затруднение дыхания и другие тяжелые последствия.

Если после укуса своевременно оказать первую помощь, риск осложнений значительно снижается.

По данным Роспотребнадзора, срочно обратиться за медицинской помощью необходимо при появлении следующих симптомов:

* тошнота, рвота;

* высокая температура;

* затрудненное дыхание;

* сыпь;

* отек в месте укуса.

Какие муравьи обитают в России

Муравьи считаются одними из самых многочисленных существ на Земле. По оценкам ученых, их общая численность достигает 20 квадриллионов особей. На дачных участках средней полосы России чаще всего встречаются несколько видов.

* Черный садовый муравей (Lasius niger). Самый распространенный дачный вид. Эти насекомые устраивают гнезда в почве, под камнями, плиткой и на газонах. Для человека они практически безвредны, однако активно разводят тлю, получая от нее сладкую падь.

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* Рыжий лесной муравей (Formica rufa). Крупные особи с рыжей грудкой и темными головой и брюшком. Строят заметные муравейники из хвои и веток. Играют важную роль в лесных экосистемах и обычно не доставляют серьезных проблем владельцам участков.

* Черный древоточец. Этот вид селится в старых пнях и трухлявой древесине. Питается насекомыми, тлю не разводит, а численность его колоний редко превышают пять тысяч особей. Древоточцы не агрессивны, но могут повреждать деревянные постройки, если те поражены гнилью.

* Муравьи-мирмики (Myrmica). Небольшие муравьи, у которых имеется жало с ядом. Обычно селятся в травянистых кочках, под камнями или в древесине. Их укусы довольно болезненны, но серьезной опасности для большинства людей не представляют.

Какие муравьи опасны, а каких лучше не трогать

Из четырех видов, встречающихся на дачах средней полосы, реальную проблему создает в первую очередь черный садовый муравей. Именно он разводит тлю, повреждает корни, портит ягоды и проникает в дом. Его колонии быстро разрастаются, а муравейники часто располагаются прямо на грядках или под тротуарной плиткой. При появлении такого соседа меры нужно принимать незамедлительно.

Муравьи-мирмики могут доставить неприятности болезненными укусами — на конце брюшка у них жало с токсином. Однако крупных гнезд они не строят и серьезной угрозы для человека не представляют. Если такой муравейник расположен вдали от зоны отдыха, его можно не трогать.

А вот рыжий лесной муравей и черный древоточец — полезные соседи, избавляться от которых не стоит. Лесные муравьи строят высокие муравейники из хвои и активно уничтожают вредителей, а древоточцы питаются насекомыми и не разводят тлю. Их колонии невелики, для огорода они безвредны, а в случае с древоточцем достаточно просто убрать со двора старые трухлявые пни, чтобы он не поселился в деревянных постройках.