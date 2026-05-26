Как избавиться от черных точек на лице: что можно и что нельзя делать — советы косметолога

Врач-косметолог рассказала, почему появляются комедоны и как их правильно лечить в домашних условиях

Каждый из нас хочет, чтобы кожа выглядела гладкой, чистой и светилась изнутри. Но часто эти мечты разбиваются о реальность в виде черных точек, или, говоря медицинским языком, комедонов. Они делают поры заметными, лицо — серым и неопрятным. Даже самый старательный уход не всегда помогает справиться с проблемой. Почему черные точки возвращаются снова и снова и какие методы лечения комедонов действительно работают — в материале «Газеты.Ru».

Что такое черные точки

Существует расхожий миф, будто черные точки — это банальная пыль, которую легко смыть скрабом или очистить липкой полоской. Но избавиться от черных точек не так просто, как нам это демонстрирует реклама. Прежде чем объявлять врагу войну, следует изучить его природу, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» специалист в области эстетики, практикующий врач-косметолог, химик-технолог косметической продукции и признанный эксперт в области аппаратной косметологии Ульяна Кузьмина.

Черные точки на лице, или открытые комедоны (comedones), — не что иное, как скопление себума, или кожного сала, и отмерших клеток дермы в протоке сальной железы.

Комедонов может быть много, и это не просто эстетический дефект, а одно из проявлений акне.

Многие до сих пор не знают, что акне — хроническое, генетически обусловленное воспалительное заболевание сальных желез, которое создает не только открытые и закрытые комедоны, но и воспалительные элементы: папулы, пустулы, узлы. При отсутствии лечения акне может перейти в более тяжелую форму.

Возможно, для кого-то это прозвучит откровением, однако доказано: истинная причина появления черных точек кроется исключительно в самой сальной железе. У людей, страдающих комедонами и более тяжелой степенью акне, от рождения железа запрограммирована на увеличение в размерах и гиперпродукцию себума. Избыток кожного сала становится чрезмерно густым, его эвакуация на поверхность замедляется, он застаивается в порах и распирает их изнутри. Ульяна Кузьмина врач-косметолог

Причины появления черных точек

Ни кишечник, ни клещ демодекс, ни стакан молока, ни лишний десерт не являются причиной появления черных точек. Подлинный виновник — сама сальная железа. Важную роль играет наследственная предрасположенность: если железа изначально склонна к гиперфункции, проблема заложена генетически, отмечает эксперт. Однако есть и дополнительные триггеры, которые создают благоприятную среду для образования черных точек.

Продукты питания с высоким гликемическим индексом

Да, те самые любимые молочные продукты, глютен и сладости. У ряда людей их чрезмерное употребление вызывает сбой общего и местного метаболизма, что может приводить к закупорке пор и появлению черных точек.

Неправильный уход за кожей

Ежедневно на коже оседают пыль, бактерии и ороговевшие чешуйки. Неправильный уход за кожей способен усугубить проблему.

«Если умываться агрессивными средствами, первое время кожа радует чистотой «до скрипа», и этот эффект, безусловно, любим многими. Но наша кожа — умный, чуткий орган. Главная функция себума или кожного сала — защита от бактерий, повреждений и обезвоживания. Испугавшись пересушивания, она компенсаторно выбрасывает еще большую порцию себума», — предостерегает Ульяна Кузьмина.

Так, по словам собеседницы «Газеты.Ru», запускается порочный круг, разорвать который невероятно трудно.

Тот же механизм срабатывает при злоупотреблении пилингами, ручном выдавливании комедонов, распаривании, походах в баню и протираниях спиртовыми тониками. Все это нарушает драгоценный барьер, и кожа отвечает на агрессию двойной силой.

Именно поэтому даже для жирной кожи очищение должно быть правильно подобранным и деликатным.

Гиперкератоз

Это состояние, при котором на поверхности скапливается избыток мертвых клеток. Чем старше мы становимся, тем медленнее протекает естественная десквамация (отшелушивание). Кроме того, гиперкератоз возникает как компенсаторная реакция на УФ-излучение или чрезмерное использование жестких скрабов: роговой слой утолщается, процесс обновления затормаживается. В подростковом возрасте эта проблема часто обостряется.

Из этого мы понимаем, что кожа жаждет мягкого пилингового очищения. Химический пилинг может быть отличным решением, но способы для этого нужны деликатные, щадящие. Ульяна Кузьмина врач-косметолог

Гормональные изменения

Гормональные изменения и дисбаланс могут сильно влиять на состояние кожи: продукция себума возрастает, порождая черные точки и глубинные комедоны.

Косметические средства

Плотные, жирные текстуры тональных кремов и пудр в сочетании с недостаточным очищением оставляют на лице компоненты, которые создают закупорку сально-волосяных фолликулов. Если вы заметили, что комедоны активизировались сразу после покупки новой декоративной косметики, попробуйте на время от нее отказаться, чтобы проследить причинно-следственную связь.

Важно понимать: устранить акне навсегда невозможно, но достичь длительной, устойчивой ремиссии — абсолютно реально. Борьба с комедонами возможна только при помощи комплексного подхода и грамотной дерматологической терапии.

Средства от черных точек с доказанной эффективностью

Если угревая сыпь находится на начальной стадии, правильно подобранное ежедневное средство способно решить проблему полностью. Чтобы избавиться от черных точек, важно не маскировать их, а влиять на причину появления, действуя системно.

Что можно делать каждый день

1. Мягкое очищение. Никакой агрессии, только бережные формулы. Это могут быть пенки, гели, молочко с молочной кислотой. Главное, избегать в составе агрессивных ПАВ поверхностно-активных веществ и большой концентрации кислот. Лучше отдавать предпочтение средствам для чувствительной кожи, потому что они не будут повреждать кожу, но отлично справятся с очищением.

2. Салициловый тонер или салфетки. Салициловая кислота в составе тонера поддерживает естественную микробиоту, борется с воспалением, микробами, снижает гиперкератоз и регулирует себопродукцию. Салициловая кислота наносится утром или вечером на очищенную кожу лица, шеи, декольте. Перед началом использования салициловой кислоты рекомендуется проконсультироваться с дерматологом, особенно если есть хронические заболевания кожи, принимаются другие лекарства или есть индивидуальные противопоказания.

3. Витамин С. Это мощный антиоксидант и противовоспалительный агент. Пусть напрямую поры витамин С не сужает, его комплексное действие преображает их внешний вид: стихает воспаление, улучшается текстура, снижается окислительный стресс, а за счет коллагенового синтеза разглаживается рельеф. Итогом становится то самое сияние кожи. В паре с ниацинамидом он дарит эффект лощеной, фарфоровой кожи.

4. Ниацинамид. Это самый любимый компонент пациентов, он довольно быстро снимает воспаление, укрепляет кожный барьер, корректирует застойные пятна постакне и нормализует выработку кожных жиров, работает с сосудистым компонентом, снижает чувствительность и реактивность кожи. Выбираем сыворотку или крем с ниацинамидом.

5. Крем с азелаиновой кислотой. Регулирует себопродукцию, уменьшает гиперкератоз, усиливает местный иммунитет, осветляет гиперпигментацию. Обладает антимикробным и противовоспалительным действием. Такое средство подходит для кожи с розацеа, пигментацией и комедонами. Наносится локально или на все лицо, исключая зону вокруг глаз, за 30 минут до сна. Утром обязателен увлажняющий крем и SPF 30/50.

6. Увлажняющий крем. Комедоны не лечат пересушиванием. Многие полагают, что не нужно увлажнять кожу, чтобы не было жирного блеска и не забивались поры, однако из-за этого получают обезвоженную кожу с комедонами. Парадокс: чем суше поверхность, тем активнее сальные железы и сильнее гиперкератоз. Нужны легкие, но функциональные формулы с увлажнителями (глицерин, гиалуронат, пантенол), компонентами барьера (церамиды, холестерол) и деликатными эмолентами средствами для питания, увлажнения и восстановления липидного барьера кожи. Через 1–2 месяца использования увлажняющего средства происходит самостоятельная нормализация выработки кожных жиров.

7. Точечное корректирующее средство. Такое средство подсушивает кожу, временно поры становятся уже, и комедоны не так заметны, такой корректор предотвращает застойные пятна, снимает воспаление и стимулирует регенерацию. Ищите в составе цинк, ниацинамид, противовоспалительные экстракты, например, чайного дерева.

8. SPF-защита. Ультрафиолет утолщает роговой слой, усиливает окислительный стресс и провоцирует застойные пятна. Ежедневно используйте некомедогенные солнцезащитные средства с легкой текстурой — гели, флюиды, молочко. Для склонной к воспалению кожи комфортны матирующие oil-free не содержащие масел варианты. Обновляйте защиту при длительном нахождении на солнце. SPF обязателен даже в пасмурную погоду, иначе кислоты и ретиноиды многократно увеличат риск пигментации.

Что можно делать каждую неделю

1. Энзимное очищение. Коже с комедонами и гиперкератозом необходимо мягкое, щадящее пилинговое воздействие. Химический пилинг на основе энзимов не травмирует, не запускает компенсаторную защиту и при этом деликатно обновляет. Ферменты (папаин из папайи, бромелайн из ананаса) растворяют комедоны, отшелушивают ороговевшие клетки и стимулируют регенерацию. Дополнительные компоненты — такие, как цинк, салициловая и азелаиновая кислоты, — усиливают себорегулирующий и противовоспалительный эффект. Салициловая кислота особенно эффективна для глубокого очищения пор. Энзимная пудра при соприкосновении с водой превращается в нежную пену, которая бережно очищает без механического трения. При жирной и проблемной коже применяется 2–3 раза в неделю, при чувствительной — не чаще 1–2.

2. Очищающие маски. Чаще всего это составы на основе глины или кислот. Дают противовоспалительный и антибактериальный эффект, корректируют следы постакне, осветляют сальные нити и очищают поры. Используются один раз в неделю.

Что делать, если домашний уход бессилен

Иногда себум становится чрезмерно густым, комедоны множатся, воспаляются, и тогда без дерматолога не обойтись — требуется воздействие непосредственно на патогенез акне, говорит врач.

Клинически доказано: единственное средство, способное влиять на состояние кожи и саму сальную железу, уменьшая ее размер и, как следствие, продукцию себума, — это ретиноиды. Однако дьявол кроется в деталях — важна форма. Ретинол и ретинальдегид не воздействуют на железу напрямую; они лишь снимают гиперкератоз. Многие покупают ретинол в надежде, что поры очистятся и избавиться от черных точек удастся быстро, но эффект оказывается слабым. Чтобы убрать комедоны надолго, должны быть выбраны более сильные средства.

По словам Ульяны Кузьминой, чтобы избежать разочарования, следует выбирать адапален метаболит ретиноида, синтетический аналог ретиноевой кислоты. Его молекула связывается с ретиноид-чувствительными рецепторами, и спустя 24 недели регулярного использования сальная железа уменьшается, выработка себума падает, поры сужаются. Вводить ретиноиды нужно постепенно: первые 7–14 дней — точечно, через день, понемногу наращивая площадь и частоту нанесения.

«Имейте в виду: применение адапалена нередко сопровождается реакцией раздражения, — предостерегает врач-косметолог. — В первые 3–4 недели возможен обратный эффект — обострение акне, воспаление, жжение, покраснение, шелушение вплоть до корочек. Как только кожа адаптируется, себум снижается, воспаление стихает».

Чтобы минимизировать риски, терапия должна быть под контролем врача-дерматолога, а SPF-защита становится неукоснительным правилом.

Еще одно средство — «Базирон АС» — обладает медленным антибактериальным эффектом, создающим неблагоприятную среду для бактерий и снижающее воспаление. Он не растворит комедоны, однако обладает осветляющим эффектом, и черные точки на коже со временем будут не так сильно привлекать внимание.

Еще более действенны комбинированные препараты, такие как «Эффезел»: в нем адапален борется с микрокомедонами, а бензоила пероксид подавляет Propionibacterium acnes и осветляет кожу. Перед стартом терапии «Эффезелом» рекомендуется провести экстракцию комедонов, чтобы наносить препарат уже на очищенные поры — это позволяет минимизировать риск обострения.

Что нельзя делать при черных точках

Народные средства — сок лимона как кислотный тоник, скраб из овса или кофе — подкупают натуральностью, и порой они дарят временное облегчение.

«Однако гораздо чаще это путь к усугублению процесса и формированию чувствительности кожи. Я рекомендую довериться профессиональной косметике с активными ингредиентами, чья эффективность подтверждена наукой», — говорит Ульяна Кузьмина.

Выдавливание комедонов, распаривание и грубая чистка лица нередко становятся причиной постакне — рубцов и застойных пятен, а иногда и новых очагов воспаления. Своевременное обращение к специалисту — залог грамотного и безопасного лечения.

Профессиональные процедуры: что реально работает

Для избавления от черных точек в запущенных случаях могут быть задействованы аппаратные методики и профессиональные процедуры. Можно рассмотреть следующие варианты:

* Поверхностные пилинги (салициловый, миндальный, азелаиновый). Химический пилинг многопланово преображает кожу с акне: отшелушивает роговой слой, снижает гиперкератоз, убирает закупорку пор, уменьшает воспаление и активность сальных желез, осветляет постакне и выравнивает рельеф. Салициловая кислота в составе пилинга глубоко проникает в поры и растворяет сальные пробки, миндальный подходит даже чувствительной и воспаленной коже, азелаиновый дарит выраженный противовоспалительный и осветляющий эффект. Химический пилинг проводится курсом: 3–4 процедуры с интервалом 7–14 дней.

* Чистка лица с экстракцией комедонов. Механическое извлечение закрытых и открытых комедонов дает видимое очищение за один сеанс и прорабатывает самые капризные зоны.

Ультразвуковой чистке некоторые пациенты предпочитают механическую, но важно помнить: чистка — не лечение сальной железы, а лишь временное удаление содержимого. Годами ходить на чистки в надежде избавиться от черных точек навсегда — путь в никуда. Я рекомендую обращаться к механической чистке редко, исключительно по назначению врача и непременно в сочетании с наружной терапией акне. Ульяна Кузьмина врач-косметолог

* HydraFacial. Неинвазивная аппаратная методика, которую по праву называют SPA-чисткой. В основе — вакуумная экстракция, мягкая эксфолиация, сывороточная терапия и интенсивная гидратация. Безболезненно, без реабилитации, с видимым результатом после первого визита. Базовый курс — 5–10 сеансов раз в 1–2 недели, далее поддерживающие визиты раз в месяц.

* Мезотерапия. Микроинъекции питательных и увлажняющих коктейлей могут стать достойным вспомогательным методом: они уменьшают воспаление и себопродукцию, ускоряют заживление, улучшают текстуру. Однако эту методику врач относит к поддерживающей терапии после лечения черных точек.

* Фотодинамическая терапия (ФДТ). На кожу наносится фотосенсибилизирующий гель, после чего она облучается светом заданной длины волны. Синий свет (420 нм) уничтожает бактерии, красный (650 нм) стимулирует обновление клеток, инфракрасный (850 нм) улучшает оксигенацию тканей. Активные формы кислорода повреждают бактерии и воспаленные клетки; сальные железы становятся менее активными, продукция себума падает, комедоны светлеют и легче поддаются чистке. Курс: в среднем 5–8 сеансов 1 раз в 7 дней.

* Фотоомоложение на аппарате BBL/IPL (широкополосный свет). Процедура воздействует сразу на несколько звеньев патологического процесса: бактерицидный эффект синего спектра, противовоспалительное действие желтого, себорегуляция и ремоделирование тканей инфракрасным диапазоном. Нормализуется работа сальных желез, стимулируется коллаген, выравнивается текстура кожи. Ощущения — легкое тепло или покалывание благодаря сапфировому охлаждению. Рекомендуется 3–6 сеансов с интервалом 1–4 недели. После процедуры обязателен SPF 30–50, отказ от саун и бассейнов на 3–5 дней, деликатный уход.

* Лазерное воздействие. Фракционные и эрбиевые лазеры выравнивают текстуру, стимулируют неоколлагенез, визуально сужают поры и снижают жирность. Эффект накопительный, поддерживается домашним уходом. Фракционный Er:YAG дает выраженное сокращение пор при умеренной реабилитации; неодимовый лазер (1064 нм) курсами снижает себопродукцию. Выбор лазера и количество процедур определяются индивидуально совместно с врачом-дерматологом.

Что важно знать о профилактике комедонов

Избавиться от черных точек за один день невозможно. Достичь длительной ремиссии можно только комплексным подходом: наружной терапией, затрагивающей саму сальную железу, грамотным домашним уходом и косметической коррекцией у косметолога. Аппаратные методики, в том числе ультразвуковая чистка и лазерное воздействие, должны быть подобраны специалистом. Они воздействуют на железу — первопричину, а далее подключают вспомогательные методы, улучшающие состояние кожи. Нельзя забывать про правильное очищение, коррекцию питания (ограничение продуктов с высоким гликемическим индексом), управление стрессом и при необходимости профессиональные процедуры.

Все рекомендации должны быть даны врачом-дерматологом или косметологом. Только специалист способен определить индивидуальные факторы риска, в том числе наследственную предрасположенность и гормональные изменения, и подобрать ту самую стратегию, которая приведет вашу кожу к чистоте, фарфоровой гладкости и здоровому сиянию.