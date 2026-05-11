День медсестры — 2026: 70 открыток и поздравлений с праздником

Креативные, веселые, добрые картинки на День медсестры и теплые пожелания своими словами

12 мая в России и мире отмечают Международный день медицинской сестры. Это праздник тех, кто своим ежедневным трудом дарит пациентам заботу, комфорт и надежду на выздоровление. «Газета.Ru» подготовила красивые открытки и пожелания ко Дню медсестры, которые вы можете отправить своим родным и знакомым, посвятившим себя этой непростой, но крайне важной профессии.

Красивые открытки на День медсестры

Эти открытки порадуют дорогих вам людей. Выбирайте понравившуюся картинку, скачивайте ее и отправляйте в любом мессенджере или разместите на своей странице в социальных сетях. Пусть ваше поздравление будет красивым и запоминающимся.

Добрые открытки на День медицинской сестры

Трогательные, душевные и по-настоящему сердечные открытки — для тех, кто вкладывает в поздравление самые теплые чувства. Эти картинки согревают с первого взгляда и отлично подходят, чтобы выразить искреннюю признательность и благодарность.

Открытки ко Дню медицинской сестры в историческом стиле

Знаете ли вы, что Международный день медицинской сестры приурочен ко дню рождения Флоренс Найтингейл (1820 — 1910)? Имя этой общественной активистки и сестры милосердия стало символом самоотверженного служения людям. По ночам Флоренс тихо обходила пациентов, держа в руках лампу. Именно этот образ сделал ее известным на весь мир. В праздник мы обращаемся к наследию «леди с лампой», чей подвиг в разные времена вдохновлял медицинских работников.

Минималистичные открытки на День медсестры

Лаконичные, стильные и современные открытки для тех, кто ценит простоту и элегантность. Прекрасный вариант для поздравления коллег и всех, кто предпочитает современный минималистичный дизайн.

Открытки с цветами на День медицинской сестры

Цветы — самый понятный и красивый способ сказать «спасибо». Свежие, весенние и очень живые открытки поднимут настроение в любой, даже самый загруженный рабочий день.

Текстовые поздравления

Короткие поздравления

* С Днем медсестры! Спасибо за ваши золотые руки и доброе сердце!

* С Днем медицинской сестры! Вы — ангел в белом халате!

* С праздником, дорогие медсестры! Вы лучшие!

* С Днем медсестры! Здоровья, сил и благодарных пациентов!

* Ваши руки творят чудеса! С праздником, медсестры!

* Мира, добра и солнечных дней! С Днем медицинской сестры!

* С Днем медицинской сестры! Спасибо, что лечите не только лекарствами, но и душой!

* С праздником, милые медсестры! Ваша забота бесценна, а улыбка лечит лучше всяких лекарств!

* С Днем медицинской сестры! Пусть каждый рабочий день приносит только позитивные эмоции!

* С Днем медсестры! Спасибо, что делаете боль слабее, а надежду — сильнее!

* С праздником, милые медсестры! Пусть судьба бережет вас и ваших близких, а каждый новый день дарит исключительно добрые вести!

Поздравления с пожеланиями

* С Днем медицинской сестры! Желаю, чтобы работа приносила радость, пациенты уважали вас и ценили, а дома всегда ждали тепло и уют. Пусть каждый ваш день будет наполнен светом!

* Поздравляю с праздником! Желаю крепкого здоровья, железных нервов и безграничного терпения. Пусть смены будут спокойными, а выходные — по-настоящему вашими!

* С 12 мая, Днем медицинских сестер! Пусть каждое «спасибо» от пациента греет душу и каждый новый день приносит только хорошие новости!

* Дорогая медсестра! Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же светлой, как ваша улыбка для больных. Пусть сбываются мечты, а здоровье никогда не подводит!

* С праздником! Желаю вам всегда находить силы для себя, время для близких и повод для радости. Спасибо за ваш бесценный труд!

* Поздравляю с Днем медсестры! Пусть удача ходит за вами по пятам, дома царит гармония, а на работе вас окружают понимающие коллеги и благодарные пациенты!

* С Международным днем медицинской сестры! Желаю легких смен, адекватных пациентов, хорошей зарплаты и чтобы после работы хватало энергии на любимые увлечения и приятные встречи!

* С праздником, медсестры! Желаю вам душевного спокойствия, крепкого сна и простого человеческого счастья!

* Поздравляю с Днем медсестры! Пусть ваши сердца не черствеют, руки не устают, а глаза всегда видят повод для улыбки. Вы делаете мир лучше!

* С Днем медицинской сестры! Желаю находить общий язык с коллегами и пациентами, а дома забывать о работе за пять минут!

* С праздником, дорогие медсестры! Пусть ваша жизнь будет радостной и яркой, как весенние цветы!

* Дорогие медсестры! Желаю вам карьерного роста, достойной оплаты и огромного уважения в коллективе. С праздником!

Шуточные поздравления

* С Днем медсестры! Желаю, чтобы пациенты не теряли свои тапки, не путали кнопку вызова с телевизором и всегда выполняли назначения. А вам — беречь свои нервы!

* Поздравляю с праздником! Пусть в вашей аптечке всегда будет шоколадка для себя, а в ординаторской — запас чая и печенья!

* С 12 мая! Желаю, чтобы пациенты не жаловались без повода, а слово «срочно» звучало только в значении «срочно идите пить кофе»!

* Дорогая медсестра! Пусть ваша суперсила — находить вену с первого раза — никогда вас не подводит!

* С праздником, медсестры! Желаю, чтобы все ваши смены заканчивались вовремя, отчеты писались сами, а главный врач всегда был в хорошем настроении!

* С Днем медсестры! Желаю, чтобы ваши ноги не гудели, спина говорила «спасибо», а чувство юмора помогало пережить любую ночную смену!

* Поздравляю с праздником! Пусть пациенты слушаются вас, главврач ставит в пример, а зарплата магическим образом растет быстрее цен в магазинах!

* С праздником, дорогие коллеги! Желаю, чтобы у наших пациентов давление было, как у космонавтов, а настроение — как у пионеров на майские праздники!

История и суть праздника

Международный день медицинской сестры отмечается 12 мая — в день рождения Флоренс Найтингейл, легендарной английской медсестры, которая в середине XIX века заложила основы современного сестринского дела. Именно она впервые организовала систему ухода за ранеными, внедрила стандарты гигиены и доказала, что профессия медсестры требует не только милосердия, но и глубоких знаний.

Сегодня этот праздник объединяет миллионы людей по всему миру. Это день, когда мы благодарим тех, кто выбрал непростую, но благородную профессию — быть рядом с пациентом и дарить надежду. Цветы, открытки, теплые слова и искреннее «спасибо» — то немногое, чем мы можем выразить свою признательность за их ежедневный, часто незаметный, но бесценный труд.