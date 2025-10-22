Правда или действие? Топ-100 каверзных вопросов и смешных заданий для игры с друзьями

Игра «Правда или действие» — одна из самых популярных на вечеринках. До нас она дошла благодаря американским комедиям, где студенты и молодые люди узнают секреты тех, с кем боятся начать разговор. Теперь без «Правды или действия» не обходится ни одна дружеская посиделка. «Газета.Ru» подготовила 50 самых интересных и интригующих вопросов, а также 50 смешных заданий, чтобы не ломать голову над вариантами и весело провести вечер.

Правила игры «Правда или действие»

Игра подходит для большой компании — от 6–7 человек. Чем больше игроков, тем веселее. Участники садятся в круг. Для игры не нужен ведущий. Игрок, который первым будет отвечать на вопросы, вызывается сам или определяется по жребию. Его спрашивают: «Правда или действие?» Если человек выбрал «правду», то он обязан честно ответить на один вопрос, который ему зададут другие участники.

Если он выбрал «действие», то должен выполнить задание, которое тоже придумывают участники. После этого ход переходит к следующему игроку, и так до тех пор, пока круг не завершится. В одной из вариаций игры нельзя выбирать две «правды» или два «действия» подряд, но соблюдать это правило или нет, решают участники.

Советы

• До начала игры определите вместе с участниками темы, которых можно касаться при выборе «правды». Возможно, стоит обсудить стоп-слова и стоп-действия, если вопрос будет слишком личным, а задание — опасным.



• Предложите систему «штрафов»: например, если человек откажется отвечать на вопрос или выполнять действие, то он должен будет заплатить в общий банк какую-то сумму или получить штрафной балл. Тот, у кого штрафных баллов будет больше остальных, получает задание, от которого уже не сможет отказаться.

В «Правду или действие» обычно играют взрослые компании. Поэтому и предложенные вопросы и задания подойдут для взрослых людей. Но сама игра универсальна: в нее можно играть с детьми или родителями. Главное — адаптировать вопросы под возраст и интересы игроков.

Как появилась игра «Правда или действие» «Правда или действие» существует очень давно. Ее прототипом считают игру «Вопросы и команды» — в 1712 году она упоминалась в британском еженедельнике The Spectator, а позже — во фразеологическом словаре Брюера. Так называли рождественскую игру, где командир велел служащим отвечать на заданные им вопросы. Те, кто отказывался, должен был выполнить какую-нибудь команду в качестве штрафа. Если игрок не выполнял задание, остальные участники пачкали ему лицо.



Эту игру описывал и британский писатель Джозеф Стратт в книге «Спорт и времяпровождение жителей Англии». По его словам, «Вопросы и команды» восходят к игре «Василинда», которая была популярна в Древней Греции. В нее играли дети. Они по жребию выбирали короля, который указывал товарищам, что им делать.



Игра «Правда или действие» в привычном нам виде появилась уже в современности. В нее играли в основном на вечеринках в США, а позже игра распространилась по всему миру.

Вопросы при выборе «правды»

Чаще всего в «Правде или действии» задают провокационные вопросы о личной жизни. На них не слишком хочется отвечать, но это одна из самых волнующих тем. Вот примеры каверзных вопросов для игры в кругу взрослых.

За какой поступок тебе до сих пор стыдно? Что ты будешь делать, если тебе осталось жить 24 часа? Когда и почему ты в последний раз плакал? О чем ты жалеешь больше всего? О чем ты врешь чаще всего? Кому из своих знакомых ты завидуешь больше всего? Крал ли ты что-то в своей жизни? Кого ты боишься? В каком возрасте ты впервые употребил алкоголь? С кем и когда было твое худшее свидание? О каком поступке никогда не узнают твои родители? Какой твой самый большой страх? Ты когда-нибудь делился чужим секретом? Чей секрет ты раскрыл? Изменял ли ты в отношениях? Какой момент ты считаешь самым неловким в своей жизни? Какой день тебе запомнился больше всего? Какой день ты хотел бы забыть? Обманывал ли ты своего партнера? Читал ли ты сообщения своего партнера без его ведома? Нарушал ли ты когда-нибудь закон? Говорил ли ты плохо о своих друзьях за их спинами? О какой покупке ты жалеешь? С кем ты хотел бы поменяться телами? Какой слух о себе ты считаешь самым глупым? Что ты любишь в себе больше всего? Что ты хотел бы изменить в себе? Что ты хотел бы изменить в человеке напротив? Расскажи о своем хобби или интересе, о котором никто не знает. Какая твоя сексуальная фантазия? Чьи мысли в этой комнате ты хотел бы прочитать? Что самое странное ты делал на работе? Чем тебе нравится человек справа от тебя? Что тебя раздражает в человеке слева от тебя? В каком фильме или книге ты хотел бы оказаться? Если бы у тебя была возможность сделать что угодно (даже незаконное), о чем никто бы никогда не узнал, что бы ты сделал? Если бы у тебя была возможность получить ответ на любой вопрос, какой вопрос ты задал бы? Если бы тебе предложили большую сумму денег в обмен на чужой секрет, ты бы раскрыл его? В каком возрасте ты впервые занимался сексом? Каким был твой первый партнер? Ты когда-нибудь передаривал подарки другим? Было ли такое, что ты проходил мимо человека, который нуждался в помощи? Пробовал ли ты ролевые игры? Кого из присутствующих игроков ты хотел бы поцеловать? Что бы ты сделал, если бы проснулся в теле другого человека? Назови самое странное место, где ты занимался сексом. Снились ли тебе эротические сны с кем-то из участников игры? Ты когда-нибудь собирал информацию о малоизвестном человеке? Если да, то о ком? Если бы тебе в руки попал конверт с датой твоей смерти, что бы ты сделал? Если бы тебе предложили баснословные деньги за твою идею, какая идея это была бы? Если бы тебе предложили связать себя узами брака с любым человеком на Земле, кого бы ты выбрал?

Задания при выборе «действия»

Какими бы интересными ни были ваши вопросы, с действиями играть гораздо увлекательнее. Некоторые участники иногда сознательно выбирают действие, так как отвечать правду им бывает слишком скучно. Вот список из 50 вариантов, которые помогут разнообразить игру. Но помните, что от игры необходимо получать удовольствие и положительные эмоции. Если задания игроков вызывают у вас сомнение или отторжение, лучше откажитесь от участия .

Закрой глаза и играй так до конца круга. Закрой глаза и угадай, что положили тебе в руки или рот (на выбор участников). Обойди всех людей в комнате. Каждому на ухо скажи одно качество, которое его характеризует. Обними всех людей в комнате. Сыграй в «камень-ножницы-бумага» с человеком напротив. Если ты выиграешь, то он выполнит задание, которое загадают ему участники. Если выиграет он, выполни действие, которое загадают тебе. Весь следующий круг веди себя как животное по твоему китайскому гороскопу. Покажи свою самую позорную фотографию. Если у тебя таких нет при себе, позвони родителям и попроси их прислать снимок. Раскрой свою детскую кличку. Все участники должны будут так звать тебя весь следующий круг. Пусть участники придумают одно слово. Танцуй каждый раз, когда участники произносят это слово в своей речи. Уйди в другую комнату и попытайся вернуться с завязанными глазами. Передай следующему игроку свой телефон: пусть он опубликует любой пост от твоего имени в соцсетях. Покажи всем участникам историю браузера на своем телефоне. Позвони родителям и попроси их рассказать то, что знают о тебе только они. Поставь телефон на громкую связь. Спой вслух песню, которую поешь только в тот момент, когда остаешься один. Закрой глаза и попробуй сделать себе макияж. Стереть можно после того, как сыграют все остальные участники. Прочитай вслух последние десять сообщений на своем телефоне. Распредели своих друзей в порядке важности для тебя. Изъясняйся языком жестов весь следующий круг. Напиши «Привет, как дела?» трем людям, которых выберут другие участники. Сними с себя пять предметов одежды, надеть их можно через круг. Обменяйся двумя предметами одежды с игроками справа и слева от тебя. Изобрази одного из игроков в комнате, но не называй его имени. Пусть другие участники угадают, кого ты показал. Отправь самую кринжовую видеооткрытку пяти людям, которых выберут другие участники. Съешь ложку корицы. Постарайся сделать это как можно более сексуально. Смешай три любых напитка, которые найдешь в доме, и выпей. Попробуй достать кончиком языка до носа и локтя. Весь следующий круг повторяй слова и движения игрока слева от тебя. Говори, имитируя иностранный акцент, весь следующий круг. Расскажи смешную историю матом. Съешь что-то противное, что найдется в доме. Например, зубчик чеснока. Проведи аукцион одной из вещей, что на тебе или с собой. Изобрази мем, который покажет тебе другой участник. Поменяй аватарку в мессенджерах. Фото или картинку выберут остальные участники. Прими душ в одежде. Рассмеши всех остальных участников. Станцуй для игрока противоположного пола. Сними любой тренд из TikTok и опубликуй его. Можно задействовать других участников. Весь следующий круг изъясняйся в стиле любой знаменитости или персонажа мультфильма. Выступи со стендапом в течение пяти минут. Готовиться нельзя, стендап должен быть твоей импровизацией. Положи в рот несколько кубиков льда и не вынимай. Покажи десять последних фото на телефоне из папок «скрытые» или «недавно удаленные» (на выбор других участников). Зажми нос и выступи перед участниками с серьезной речью. Издай самый странный звук, на который способен. Повторяй его после каждого раунда до конца круга. В любой момент игры изобрази рыдания. Продолжай до тех пор, пока тебе не поверит хотя бы один из участников. Откуси кусок лимона и постарайся скрыть реакцию на кислый вкус. Напиши звезде, на которую давно подписан. Текст сообщения выберут участники. Помассируй любую часть тела игроку, сидящему рядом. Собери наряд сказочного персонажа из вещей, которые есть в комнате, и надень на себя. Не снимай его, пока другие участники не угадают персонажа. Сделай фото в нелепом костюме, который тебе соберут участники. В ответ на каждый следующий выбор других участников изображай сильное удивление.

Как разнообразить игру «Правда или действие»

Чтобы весело провести время с друзьями, позаботьтесь об атмосфере заранее. Например:

Оденьтесь в карнавальные костюмы или в наряды персонажей мультфильмов/кинофильмов и проведите так весь вечер.



Подготовьте подходящий плейлист: например, загадочную музыку для ответов на вопросы или ритмичную и веселую для выполнения действий.



Поставьте на стол закуски и напитки, чтобы играть было комфортно, а гости ни в чем не нуждались.



Заранее подготовьте реквизит, который может понадобиться при выполнении задания.



Если ваши задания не предполагают использования телефона, заберите их у всех участников и положите в одно место. Тот, кто возьмет телефон первым, будет вынужден выполнить дополнительное задание.

Разнообразить игру можно с помощью списка вопросов и заданий выше. Пусть тот, кто выбирает правду или действие, назовет число от 1 до 50 и выполнит то, что досталось именно ему. Так вы сохраните отношения с друзьями, ведь судьбу отвечающего решила случайность.

Используйте реквизит — шляпу, ящик или мешок. Перепишите вопросы и действия на бумагу, сделайте из них карточки или разрежьте на ленточки и сверните. Сложите их внутрь шляпы или мешка и тщательно перемешайте. Участники должны доставать задание вслепую.

Придать игре новые краски может штрафная система. Придумайте достойное, но не опасное «наказание» за отказ от игры — например, попробовать продукт из другой страны или выпить «штрафную рюмку» (если все за столом употребляют алкоголь).

Измените правила под себя: например, действие можно будет выполнить не более трех раз подряд, или правда и действие должны чередоваться. Также можно ввести пропуск хода, которым можно воспользоваться только один раз. Или дать каждому игроку несколько «жизней», которые можно обменять на пропуск или выбор другого задания.

Перенесите игру в необычное место — например, в парк (если погода хорошая) или в антикафе. Тогда вы получите эмоции не только от общения, но и от нахождения в другой локации. Задания при этом можно адаптировать под место, в котором вы находитесь. Только не нарушайте комфорт других посетителей. Если хотите задействовать в деле незнакомцев, выбирайте безобидные действия — например, уточнить что-то у первого встречного или трижды с ним поздороваться.