На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Стиль
Размер текста
А
А
А

Овал, мягкий квадрат или миндаль? Как выбрать подходящую форму ногтей

Как выбрать форму ногтей: простая схема для идеального маникюра в домашних условиях
true
true
true
close
BearFotos/Shutterstock/FOTODOM
При выборе формы ногтей многие ориентируются на модные фото в соцсетях. Но одним подойдут заостренные кончики, другим — более мягкие, округлой формы. Важны длина и ширина ногтевого ложа, пропорции пальцев, толщина пластины и даже ваш образ жизни и характер работы. «Газета.Ru» рассказывает, как выбрать форму без ошибок, сделать маникюр безопасным для ломких ногтей и избавиться от углов, которые вечно за все цепляются.

Почему форма ногтей важна Как на форму влияет анатомия ногтевого ложа Классические формы: как они выглядят и кому подходят Как выбрать форму ногтей под вашу руку: быстрый алгоритм Как сделать маникюр и не перегрузить ноготь: 6 простых советов Частые вопросы: коротко и по делу

Почему форма ногтей важна

Форма ногтей — это «рамка» для цвета и дизайна. Она задает характер: квадратная форма подчеркивает графичность и «офисный» минимализм, овальная или круглая — смягчает образ, миндалевидные линии визуально вытягивают пальцы. Но эстетика — лишь половина истории. Грамотно выбранная геометрия помогает сохранить здоровье ногтей: правильно распределить нагрузку на свободные края ногтя, снизить риск трещин в стресс-зоне и сколов в быту.

Как на форму влияет анатомия ногтевого ложа

Чтобы подобрать форму без ошибок, сперва оцените «базу», а именно — ногтевое ложе. Это участок соединительной ткани пальца, к которой крепится ногтевая пластина: от точки роста ногтя до его основания.

close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Обратите внимание на следующие показатели:

Ширина и длина ногтевого ложа. Узкое и длинное ложе «любит» формы миндаль и овал. При широких ногтевых пластинах лучше избегать чрезмерной длины и выбирать мягкий квадрат, чтобы пальцы не казались шире.

Арка и толщина. Чем выраженнее натуральная арка (поперечный изгиб ногтя, он виден, если посмотреть на торец пальца) и толщина ногтевой пластины, тем проще носить длину без поломок. Плоской пластине подходят короткие и средние варианты, чтобы не перегружать поверхность ногтя.

Кутикула как ориентир. Форма кончиков должна зеркально повторять форму кутикулы (ободок кожи у основания ногтевого ложа): если она округлая — выбирайте округлую форму, если овальная — лучше овал или миндаль. Это простое правило делает маникюр гармоничным и «дорогим» на вид.

Классические формы: как они выглядят и кому подходят

Овал

Овальная форма — «все в меру»: мягкая линия без острых углов, подчеркивает аккуратность и женственность. Подходит для короткой и средней длины ногтей, визуально вытягивает пальцы. Часто ее выбирают при восстановлении слабых и ломких ногтей — овал меньше цепляется и проще в носке.

Круг

Ноготь округлой формы — практичный вариант для повседневности. Идеален для коротких ногтей, когда длину отращивать некогда, а руки должны выглядеть ухоженно. Хорош для активного образа жизни и строгого дресс-кода.

Мягкий квадрат

Квадратная форма ногтей с чуть сглаженными углами сохраняет графику, но без «крючков». Если вас тянет к прямому торцу, но острый угол цепляется и вызывает дискомфорт — попробуйте этот вариант. Он идет ногтям средней ширины, уравновешивает широкое ложе, хорошо смотрится на короткой и средней длине.

Классический квадрат

Четкие боковые параллели и прямой торец. Дает модную «линейную» эстетику, но требует аккуратного опиливания: при домашнем уходе следите, чтобы острый угол не выступал за «коридор» ногтя — иначе он будет скалываться.

Миндаль

Ногти миндалевидной формы плавно сужаются к вершине и напоминают силуэт миндального ореха. Это визуально «стройнит» и удлиняет пальцы. Такая форма выглядит очень выигрышно в торжественных образах. Комфортнее всего на средней длине, а для тонкой пластины может понадобиться укрепление.

Балерина (коффин)

Арочная форма с заужением и срезанной вершиной — как пуант балерины. Компромисс между миндалем и квадратом: элегантная линия плюс устойчивость прямого торца. Хорошо смотрится на плотных или укрепленных ногтях средней длины.

Стилет (шпилька)

Заостренные кончики для тех, кто любит драму. Эффектно на фото и сцене, но в быту требует осторожности. Рекомендуется только при профессиональном укреплении и если ваша деятельность не связана с активной ручной работой.

close
Svobodin Anton/Shutterstock/FOTODOM

Как выбрать форму ногтей под вашу руку: быстрый алгоритм

Шаг 1. Посмотрите на кутикулу и ложе — форма кончиков ногтей должна зеркально повторять «корневую» линию.

Шаг 2. Оцените свои привычки: много печатаете, носите свитера, ухаживаете за ребенком — убирайте острый угол, берите круг, овал или мягкий квадрат.

Шаг 3. Учтите длину пальцев: короткие и широкие — выбирайте вытягивающие контуры (овальная или круглая форма на короткой длине либо миндаль на средней); длинные и худые — можно квадрат, мягкий квадрат, балерину.

Шаг 4. Проверьте состояние пластины: для слабых и ломких ногтей избегайте «рычагов» — оставляйте короткую или среднюю длину и более мягкие торцы.

Как сделать маникюр и не перегрузить ноготь: 6 простых советов

1. Опиливайте в одном направлении, чтобы не расслоить торец ногтя

Главное правило: ведите пилку от боковой стенки к центру в одну сторону, без «пилы туда-сюда». Так чешуйки кератина на свободном крае закрываются, а не «взъерошиваются».

Чего не стоит делать: пилить «пилой», ставить пилку перпендикулярно торцу, шлифовать натуральный ноготь жестким блоком (тонкую пластину легко повредить).

2. Сначала снимайте длину — потом делайте форму

Последовательность спасает от «раскрытого веера» и лишнего опила:

  • Уберите длину кусачками с прямым полотном, типсорезом или пилкой 180 grit.

  • Выведите параллели (если цель — мягкий/классический квадрат) либо сразу закруглите боковые линии под овал/круг.

  • Отцентруйте вершину: при овальной или миндальной форме визуальный «носик» должен совпасть с осью пальца. Смотрите на кисть сверху, а не вплотную — так виднее симметрия.

close
SkripaPhotography/Shutterstock/FOTODOM

3. Выполняйте укрепление по показаниям, а не «на всякий случай»

Задача — сохранить выбранную форму ногтей, не создавая «рычага» и лишней массы.

  • Когда укреплять. Тонкая плоская пластина, привычные сколы в стресс-зоне, желание носить среднюю длину, форма миндаль/балерина.

  • Как укреплять. Легкое выравнивание каучуковой базой/биогелем тонким слоем с минимальным апексом (утолщением) в стресс-зоне, без «пирожка» у кутикулы.

  • Чего избегать. Толстый слой по всей пластине, вынос массы к свободному краю, «бугор» в центре — так форма «перегружается», и ноготь ломается быстрее.

❗️ Проверка себя: вид сбоку — плавная линия без провалов; вид сверху — боковые валики чистые, материал не «надут». При нажатии подушечкой пальца ноготь не «гуляет».

4) Обеспечьте поддерживающий уход

Ежедневные мелочи реально продлевают «срок годности» маникюра и помогают слабым ногтям.

  • Масло для кутикулы 1–2 раза в день: пластина меньше сохнет, не расслаивается.

  • Крем для рук после уборки. Домашние дела — в перчатках (мытье посуды, применение бытовой химии).

  • Деликатная коррекция раз в 2–3 недели: подпил в одну сторону, легкое поджатие формы (если «расплылся» квадрат, верните параллели; если овал — освежите вершину).

  • Снятие покрытия — только по технологии: не срывайте гель-лак, не спиливайте натуральную пластину; рекомендуется размягчение ремувером или аккуратное выпиливание материала без захода на ноготь.

5. Соблюдайте технику безопасности дома и в салоне

  • Инструменты (ножницы, кусачки, пушер) — чистые, продезинфицированные.

  • Кутикула. Если нет навыка, выбирайте комбинированную или необрезную технику: размягчение ремувером, отодвигание апельсиновой палочкой, «полировка» кожи бафом (специальный инструмент для шлифовки).

  • Аппарат для маникюра и педикюра. Дома лучше не экспериментировать. Если используете — низкие обороты, мягкие насадки, без давления на натуральный ноготь.

  • Сигналы перегруза. Жжение при полимеризации, болезненность в стресс-зоне, «клюющий» профиль, микротрещины у боковых валиков — повод снять массу, сократить длину и пересобрать форму ногтей заново.

6. Типичные ошибки и как их исправить

  • Острые «крючки» на углах квадрата. Слегка меняйте угол (1–2 движения бафом), проверьте параллели.

  • Сколы на 1–2 день. Слишком жесткая пилка, «пропил» в обе стороны, незапечатанный торец, слишком длинная форма для толщины пластины.

  • Толстая «шапка». Снимите лишний материал у кутикулы, оставьте апекс только в стресс-зоне, проверьте профиль сбоку.

  • Расслаивание. Смените абразив на 180–240, пилите в одну сторону, добавьте масло и перчатки для быта.

close
Alina Kay/Shutterstock/FOTODOM

Помните, что секрет «легкой» и долговечной формы ногтей — минимум агрессии к натуральной пластине, последовательность (сначала длина, потом контур), точечное укрепление и регулярный уход. Так маникюр остается тонким, аккуратным и не цепляется за одежду — даже на слабых ногтях.

Частые вопросы: коротко и по делу

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами