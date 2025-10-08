Судьба или больная зависимость: почему мы верим в кармические отношения

Что такое «кармические отношения» и кто на этом зарабатывает

В интернете полно историй о «кармических отношениях» — таинственной связи между людьми, будто бы предопределенной звездами или долгами из прошлых жизней. Звучит удобно: встретились, полюбили, но не можем выстроить нормальные отношения — это точно карма. Но за мистическим флером скрывается вполне земная психология, а иногда и банальная токсичность. «Газета.Ru» разобралась, что на самом деле стоит за этим термином и почему психологи советуют относиться к нему скептически.

Что такое кармические отношения

Если открыть TikTok или ленту в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), можно легко наткнуться на посты о «кармических отношениях». Блогеры уверяют: такие связи дарует нам кто-то «свыше», чтобы мы прошли через боль и трансформации, поняли свои ошибки и переродились духовно. В народе это объясняют проще: встретили «того самого» или «ту самую», все пошло наперекосяк, но раз отпустить не получается — значит, дело в карме.

С точки зрения эзотерики, кармические отношения — это союз людей с «долгами» из прошлых жизней. Как любят повторять «специалисты по карме», души будто бы еще до перерождения подписали контракт и договорились встретиться снова. В прошлой жизни кто-то недолюбил, кто-то предал, и теперь у вас новый шанс все исправить и наконец быть счастливыми.

В психологической плоскости все куда приземленнее. То, что называют «кармой», чаще всего связано с повторяющимися сценариями в отношениях: один партнер спасает, другой мучается; кто-то ревнует до истерики, кто-то терпит; любовь идет рука об руку с конфликтами. При этом человеку кажется, что действует какая-то «высшая сила», потому что так легче снимать с себя ответственность.

Фактически же речь идет о знакомых моделях привязанности, которые тянутся из детства или предыдущего опыта. Но миф о карме удобен: он придает страданиям смысл и позволяет объяснить, почему все так сложно.

Что такое карма Слово «карма» пришло из санскрита и буквально переводится как «действие» или «поступок». В индийской философии и буддизме этим термином обозначают закон причины и следствия: каждое действие человека имеет последствия, которые могут проявиться как в этой, так и в последующих жизнях. В современном же обиходе карму чаще используют в упрощенном смысле — синоним возмездия или некой «судьбы».



В индуизме и буддизме оно не связано с любовными драмами. Идея о том, что конкретные отношения нужны «для отработки уроков прошлых жизней», — изобретение куда более позднее. Она появилась в западной культуре в XX веке на волне движения New Age.



close Pheelings media/Shutterstock/FOTODOM

Как ощущается кармическая связь

Это похоже на зависимость. Утром вы клянетесь себе: «Все, хватит этой драмы, я больше ни слова ей не скажу», а вечером уже ловите себя на том, что листаете чаты в мессенджере и ждете заветного зеленого кружочка «онлайн».

Каждая встреча — как вспышка. Сначала мир становится ярче, дыхание сбивается, все внутри поет, а через пару часов остается только пустота и ощущение, что вас выжали насухо. Смайлик способен поднять настроение сильнее отпуска, а молчание в переписке на полчаса обрушивает вас в яму.

Внутри — качели без конца: от «это — моя судьба» до «зачем мне все это». Вы ставите жирную точку, клянетесь не возвращаться, но стоит услышать звук сообщения или поймать «тот самый» взгляд, как точка превращается в многоточие.

Кармическая связь выглядит словно бесконечная борьба с самим собой. Разум шепчет «беги», но сердце упрямо тянет обратно. Чем дольше вы в этом варитесь, тем труднее признать простую вещь: это не мистический узел судьбы, а самые обычные эмоциональная зависимость и когнитивная ловушка.

Какие признаки у кармических отношений

В таких связях все крутится на предельной скорости. Сегодня вы вдвоем строите планы на будущее, а завтра удаляете друг друга из друзей и в сердцах кричите, что больше никогда не увидитесь. Проходит немного времени — и вот вы снова сидите рядом, уверяя себя, что теперь точно все будет по-другому.

Эмоции партнера становятся вашим барометром. Если он холоден — день серый, если вдруг пишет с теплом — внутри ощущение праздника. Настроение скачет так резко, что уже непонятно, где заканчиваетесь вы и начинаются его чувства.

Драма становится нормой. Здесь все на грани: слишком больно, слишком страстно, слишком громко, слишком равнодушно. Любая мелочь превращается в бурю — даже неотвеченный звонок ощущается как предательство.

Самое трудное — отпустить. Вы понимаете, что рядом плохо, но стоит отойти, и внутри тут же появляется мысль: «А вдруг именно он или она и есть моя судьба?» Именно она держит крепче любых клятв на крови.

И еще одно ощущение, знакомое многим, — дежавю. Кажется, вы снова и снова играете одну и ту же сцену: ссора, примирение, новые обещания. Сценарий известен заранее, но вы все равно продолжаете репетировать эту пьесу.

close ShotPrime Studio/Shutterstock/FOTODOM

Сторонники эзотерики также выделяют «зеркальность» в кармических отношениях. Они верят, что партнеры отражают друг в друге все скрытое и болезненное, вытягивая наружу слабые места и «внутренних демонов». На практике же это тоже объясняется психологией.

Мы бессознательно притягиваем людей, которые запускают наши старые травмы: тот, кто боится одиночества, влюбляется в эмоционально холодного; тот, кого в детстве критиковали, находит рядом постоянного обесценивателя.

Можно ли рассчитать отношения по датам

Если ввести в поисковике запрос «кармические отношения по дате рождения», то выпадут десятки сайтов и калькуляторов. Кто-то предлагает построить «матрицу судьбы», кто-то — разложить арканы Таро, а астрологи советуют сравнивать натальные карты. Смысл у всех практик один: якобы по числам и символам можно понять, зачем вам послан конкретный человек.

Самая популярная методика — «матрица совместимости». Берутся даты рождения партнеров, из каждой вычисляют так называемый «центральный аркан личности», затем складывают полученные значения и смотрят, какой аркан выходит в сумме. Если результат совпадает с «кармическими» числами — например, 15, 16, 18, 20 или 22, — эзотерики говорят о предопределенности трудных отношений и необходимости «отработать уроки».

Есть и астрологический подход — для этого сопоставляют натальные карты обоих партнеров. Особое внимание уделяют Луне, которая отвечает за эмоции и безопасность, Венере — символу любви и притяжения и Марсу — планете страсти и конфликтов. Если эти точки оказываются в неких «напряженных аспектах» друг к другу, то астрологи предрекают сложности: постоянные споры, разные ожидания, борьбу характеров.

Но нет доказательств, что цифры или карты способны предсказать сценарий ваших отношений. Зато есть понятная психология: если вы верите в «кармическую совместимость», вы начинаете подгонять собственный опыт под уже готовую схему.

Почему кармические отношения — это миф

Кармические отношения чаще всего оказываются следствием старых болезненных эпизодов, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог Ксения Петрова. Нередко их корни уходят в детство: ребенок рос в атмосфере холодности, где тепло нужно было заслужить, или сталкивался с родительской непоследовательностью — сегодня обнимут, завтра оттолкнут. Такая модель закрепляется, и во взрослом возрасте человек интуитивно ищет похожие отношения: много боли, но иногда — редкие вспышки нежности. И чем сильнее качели, тем больше кажется, что это «настоящее чувство».

close Just Life/Shutterstock/FOTODOM

Пример У девушки был отстраненный отец: он не говорил о чувствах, редко хвалил, зато легко наказывал тишиной. Получила «пятерку» — молодец, «четверку» — уже слышит в ответ: «Ты не моя дочь». Такая любовь с условием запоминается на всю жизнь. Повзрослев, она словно по инерции выбирает мужчин того же типа — холодных, скупых на эмоции. Но именно это ее цепляет сильнее всего: где-то внутри сидит надежда, что однажды лед растает, и именно тогда она почувствует себя по-настоящему нужной и любимой.

Есть еще и биологическая подоплека. Наш мозг реагирует на такие «качели» выбросами гормонов — дофамином и кортизолом. В моменты страсти и примирения уровень дофамина подскакивает, создавая эйфорию, почти как от наркотика. А в периоды ссор и дистанции растет кортизол — гормон стресса, из-за которого вы не можете ни есть, ни спать, пока не получите ответное сообщение. Эта смесь эйфории и тревоги делает отношения похожими на зависимость, а партнера — на «дозу».

Мы все родом из детства. Психика ребенка, чтобы выжить, нормализует все, что происходит вокруг. Даже если в семье были холодность или насилие, даже если взрослый уже понимает, что так быть не должно — модель остается на бессознательном уровне. У психики нет времени: она всегда стремится вернуть человека в то состояние, где он однажды выжил. Поэтому любые болезненные отношения — это не мистика, а повторение старых травм, о которых человек может даже не помнить. Ксения Петрова клинический психолог

Здесь также включается и магическое мышление — привычка объяснять непонятные вещи через мистику. Проще поверить, что вас свела сама судьба или что вы «отрабатываете уроки прошлой жизни», чем признать: вы снова воспроизводите знакомый сценарий. Это снимает часть ответственности, но не решает проблему.

Популярности мифа добавляют социальные сети, в которых ролики о «судьбоносных связях» собирают миллионы просмотров. Людям приятно думать, что их страдания не случайны, что за болью стоит какой-то высший смысл. Но по сути это иллюзия, красиво упакованная в слово «карма».

Более того, вокруг темы выстроен целый рынок: нумерологи, тарологи и «коучи по карме» продают консультации, обещая объяснить, зачем вам дан конкретный партнер.

По факту это бизнес на человеческой уязвимости — чем дольше вы верите в мистику, тем выгоднее тем, кто ее продает.

«Людям всегда проще переложить ответственность за свою жизнь на карму, родителей, Бога и так далее. Выйти из этого порочного круга можно, признав, что те отношения, в которых мне плохо, нездоровые. Я имею право на уважение, любовь и безопасность — это то, что мне дано от рождения. И дальше искать способы, как перестать ходить по одним и тем же граблям. Лучше всего это сделать со специалистом, просто потому, что человек редко способен осознать механизм действия травмы, так как он защищен психикой, как механизм выживания», — объяснила психолог.