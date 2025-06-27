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День молодежи 2025: открытки и поздравления

Когда и как отмечают День молодежи в России в 2025 году
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Алексей Мальгавко/РИА Новости
Каждый год в последнюю субботу июня по всей России звучит объединяющий девиз: «Это наш день!» Молодежь выходит на улицы, чтобы вместе отпраздновать свободу идей, энергию творчества и силу перемен. Кстати, официально в России молодежью считаются все жители страны от 14 до 35 лет — так что поздравить точно будет кого. Открытки по случаю праздника и рассказ о его истории — в материале «Газеты.Ru».

Дата празднования Картинки ко Дню молодежи История праздника Традиции праздника Интересные факты

Дата празднования

День молодежи начали отмечать в СССР в 1958 году, тогда он приходился на последнее воскресенье июня. После распада Союза, в 1993 году президент Борис Ельцин установил фиксированную дату празднования — 27 июня, которая оставалась неизменной 30 лет. В 2023-м Владимир Путин подписал распоряжение о переносе праздника на последнюю субботу июня, чтобы День молодежи, к которому традиционно приурочивают фестивали и другие мероприятия, всегда выпадал на выходной день.

Картинки ко Дню молодежи

Исторически День молодежи ассоциируется с юными талантами и светлыми умами. Этот национальный праздник призван вдохновлять инициативы молодого поколения в самых разных сферах — от культуры до науки.

В честь праздника «Газета.Ru» подготовила 15 уникальных открыток. Их можно скачать, делиться в социальных сетях или отправлять друзьям и знакомым в мессенджерах, чтобы поздравить их с этим днем.

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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Chat GPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

История праздника

Советский период

Идея праздника возникла во времена хрущевской оттепели, когда руководство СССР стремилось подчеркнуть роль молодежи в строительстве коммунизма. Первый День советской молодежи был проведен в июне 1958 года. Он сочетал массовые гулянья с идеологической составляющей и в течение нескольких десятилетий оставался довольно популярным праздником.

В современной России

В 1993 году указом президента Бориса Ельцина День молодежи был официально включен в перечень государственных праздников и отмечался 27 июня, но уже без идеологической составляющей и особого размаха.

Перенос даты в 2023 году инициировали студенты, которые на встрече с президентом Владимиром Путиным посетовали, что праздник нечасто выпадает на выходной. С тех пор дата Дня молодежи плавающая, — последняя суббота июня — зато это всегда нерабочий день.

Традиции праздника

Традиционно ключевым элементом празднования становятся бесплатные концерты под открытым небом, на которых выступают и начинающие артисты, и звездные гости. Неотъемлемой частью становятся спортивные соревнования: уличные турниры, марафоны и массовые забеги объединяют любителей и профессионалов.

Молодежные форумы и просветительские акции, организуемые обществом «Знание» и региональными управлениями молодежной политики, предлагают поучаствовать в лекциях и мастер-классах по самореализации и инновациям.

Особое внимание уделяется волонтерским и добровольческим инициативам: собранные средства направляются в детские дома и на поддержку медицинских учреждений.

В последние годы широко распространяются онлайн-акции: флешмобы в социальных сетях, виртуальные квесты и творческие конкурсы позволяют участвовать из любой точки страны.

Интересные факты

  • Предшественником российского Дня молодежи был Международный юношеский день (МЮД), который отмечался в конце августа — начале сентября с 1917 по 1945 год. В советское время имя МЮДа носили дворцы культуры, кинотеатры и даже футбольные клубы.

  • Поэт Владимир Маяковский посвятил МЮДу несколько стихотворений, а шахтер Алексей Стаханов сознательно приурочил свой знаменитый трудовой рекорд 31 августа 1935 года (установил рекорд по добыче угля 31 августа 1935 года, добыв за смену 102 тонны, что в 14 раз превышало норму) к этому дню, чтобы подчеркнуть роль молодежи в социалистическом строительстве.

  • Аббревиатура «МЮД» до сих пор хранит память о легендарном советском празднике — ее можно встретить в топонимике разных регионов. Улицы с таким названием есть во Владимире, в Брянской области, в Татарстане, а также в белорусских Климовичах.

  • В 2025 году в честь Дня молодежи в Москве пройдет двухдневный фестиваль. 28–29 июня будут проходить концерты, мастер-классы и спортивные мероприятия.

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