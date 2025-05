Мир сходит с ума по монстрам Лабубу: откуда взялся этот тренд и стоит ли за ним гнаться

Что такое Лабубу?

Лабубу (Labubu) — это пушистая игрушка-монстр с кроличьими ушками и мехом производства пекинского бренда Pop Mart. На ее мордочке изображена коварная улыбка с девятью острыми зубами. Иногда китайская компания выпускает специальные серии игрушек, где Лабубу держит банку колы, катану из аниме One Piece или другие предметы. Все чаще ее можно встретить в коротких роликах в соцсетях, где модники всего мира цепляют ее на сумки или показывают коллекцию на полке.

Лабубу придумал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг для рассказа «Монстры», вдохновленного скандинавской мифологией (сам Лунг родился в Нидерландах). Лабубу была одной из второстепенных героев комикса, ее друзей зовут Зимомо, Тикоко, Споки и Пато. По словам автора, Лабубу — это озорная и чудаковатая эльфийка, которая отражает дух детских приключений. А ее насыщенная мимика — следствие богатого воображения автора.

У Лабубу появились поклонники сразу после запуска комикса в 2015 году, но славу в Азии она получила в 2019-м. Тогда китайский производитель игрушек Pop Mart подписал с Лунгом эксклюзивный контракт на производство Лабубу в формате гача-игрушки в blind-box. Это значит, что игрушку невозможно выбрать по цвету или модели в магазине.

Лабубу запечатана в непрозрачный пакет и коробку, которые не открыть до покупки. Хозяин узнает, какая версия ему досталась только после распаковки.

Ruud Suhendar/Shutterstock/FOTODOM

В октябре 2023 года Pop Mart запустил в продажу плюшевые брелоки с Лабубу, которые сейчас популярны как подвески для сумок. Их назвали The Monsters Tasty Macarons Vinyl Face Blind Box, или V1. Как и прежде, до покупки узнать, какая именно Лабубу находится внутри, невозможно. В этой коллекции в конечности игрушки вставлен каркас, чтобы положение рук и ног можно было регулировать.

В июле 2024-го в продаже появились модели коллекции V2, или The Monsters Have A Seat Vinyl Plush Blind Box. Они сделаны из более мягкого, плюшевого материала и снабжены кольцами для подвешивания в тон. У каждой из Лабубу три выражения мордочки: с открытыми глазами, зажмуренными или закрытыми. Из-за высокого спроса плюшевые подвески уже недоступны в официальном магазине Pop Mart, но могут попасться в коробках обычного издания. Из наиболее свежих коллекций — Big Into Energy, в которую вошли шесть виниловых плюшевых брелоков со счастливыми мордочками в разных цветах.

Почему Лабубу так популярны?

Эффект сюрприза от распаковки особенно пришелся по душе людям с мировоззрением kidult (от сочетания слов kid — ребенок и adult — взрослый), то есть тем, кто во взрослом возрасте сохраняет детско-подростковые увлечения и интересы. В TikTok появился целый тренд, где счастливые обладатели Лабубу распаковывают коробку и гадают, какая игрушка им досталась. Благодаря многочисленным упоминаниям выросло и количество запросов в социальных сетях, и вопросы о том, где купить популярных монстров.

Спрос на особо редкие модели в Европе и Азии огромен: коллекционные игрушки могут продавать за тысячи долларов.

Тренд на Лабубу ввела корейская поп-звезда тайского происхождения Лиса из группы Blackpink. В интервью журналу Teen Vogue она показала свою игрушку, в шутку назвала Лабубу «своей дочерью» и призналась, что хочет собрать свою коллекцию. Лиса начала с коллекционирования полноразмерных игрушек: в 2023 году она на камеру обнимала полноразмерную Лабубу в походном костюме. Через год певица приобрела розовый и желтый брелоки с монстрами, которые повесила на сумку, поддержав еще один модный микротренд. Вслед за певицей Лабубу приобрели коллеги Лисы по Blackpink Дженни и Розэ, а позже Рианна, Ким Кардашьян и Дуа Липа появились на публике с острозубыми эльфийками. Звезды вешают Лабубу на дизайнерские сумки Birkin и Louis Vuitton.

Лиса с игрушкой Лабубу Vanity Fair/Shutterstock/FOTODOM

Не все настроены к Лабубу положительно. Критики в США убеждены, что сочетание пластикового острозубого эльфа с кожаной сумкой Chanel только удешевляет вещь и делает ее уродливой. На что фанаты отвечают, что такой микс — дань течению ugly fashion.

Уловив тренд, маркетологи Pop Mart открыли магазины в США, куда тут же наведались модники из соцсетей. В Британии появился бутик Robo в ретейлере Selfridges, где тоже представлены монстры на подвеске. Онлайн их можно было найти на сайте Amazon до тех пор, пока новость о новом магазине не пошла в массы.

Американские и европейские блогеры раскупили Лабубу в первые дни продаж и тут же начали снимать вирусные распаковки новых игрушек. А позже в TikTok появился тренд, где девушки при виде вора спешно отцепляют Лабубу от сумки и убегают с ней, спасая ценную игрушку. В марте 2025-го представители Pop Mart сообщили, что чистая прибыль компании выросла на 188% до 3,1 млрд юаней (427 млн долларов) в 2024 году. Производитель игрушек уже намерен открыть новые магазины в Северной Америке и Европе.

Поклонники Лисы в Таиланде уже год выстраиваются в очереди в Pop Mart за брелоками как у кумира, с каждой новой коллекцией в магазинах растет ажиотаж. Из-за возросшей популярности производитель открыл pop-up магазин в Бангкоке, где продавал только Лабубу и ее друзей. Одна из покупательниц рассказала, что следит за игрушками уже два года и регулярно выискивает редкие экземпляры на торговых площадках. Коллекционеры покупают целые наборы из шести подвесок Лабубу. Некоторые покупатели пытаются наживиться и продают игрушки по двойной цене людям из других стран.

Лабубу привлекли такое внимание, что министерство туризма Таиланда организовало церемонию приветствия персонажа в рамках 50-летней годовщины дипломатических отношений с Китаем. В рамках мероприятия в министерстве предостерегли жителей от покупки подделок.

Сколько стоит Лабубу и можно ли купить ее в России?

Цены на Лабубу на официальном сайте Pop Mart стартуют от 13–16 долларов. В некоторых азиатских странах игрушки стоят дороже, в зависимости от курса валют. На момент публикации материала все Лабубу на сайте производителя раскуплены, в наличии остались только плюшевая сумка, настольная лампа и другие предметы интерьера. Купить вожделенный брелок можно только с рук. Но цены на сайтах перекупщиков будут выше: например, после выхода очередной коллекции на онлайн-платформе StockX Лабубу продавали за 90 долларов.

Enjoy The Life/Shutterstock/FOTODOM

В России официально купить Лабубу нельзя. В соцсетях предлагают заказать острозубых монстров через сервисы доставки товаров из Китая.

На сайте одной из крупных российских транспортных компаний, доставляющей товары из зарубежных магазинов, можно заказать брелок с Лабубу из Гонконга по цене от 3 тыс. рублей. Более редкие экземпляры стоят дороже. Цены у перекупщиков могут составлять десятки тысяч рублей.

Также игрушки продают на российских маркетплейсах: цены там бывают существенно ниже, но проверить оригинальность на этапе покупки невозможно. На китайском AliExpress по запросу «лабубу» появляются копии (это прямо указывают в объявлениях) и одежда для игрушек. Продавцы выставляют Лабубу на сайты частных объявлений: цены на товары с пометкой продавца об оригинальности начинаются от 3500 рублей. Некоторые пользователи открыто заявляют, что купили копию Лабубу по невысокой цене, чтобы поддержать модный тренд.

Как отличить оригинал Лабубу от подделки

На сегодняшний день Лабубу насчитывает более 300 вариаций с разными выражениями лица, цветом меха и позами. Эксперты уточняют: главное при покупке — обращать внимание на качество изделия. Проверка на оригинальность начинается еще с коробки. У настоящего товара она сделана из плотного картона, а на одну из сторон нанесена голограмма с QR-кодом, ведущим на страницу товара. При стирании кода с голограммы появляются четыре цифры, которые нужно ввести в поле верификации на сайте. У подделок на коробке указана только общая информация об игрушке.

Внутри коробки находится плотный пакет с игрушкой и наклейка с изображением Лабубу. Также производитель кладет туда гидрогель во избежание порчи при доставке.

У оригинальной Лабубу аккуратно прорисована мордочка, в то время как у копий встречаются сколы краски и более тусклое покрытие. Некоторые пользователи отмечают, что копия менее мягкая на ощупь и пахнет пластиком.

На ноге у Лабубу есть печать магазина Pop Mart — своеобразное клеймо, нанесенное типографской краской. К левому боку игрушки пришиты фабричные ярлыки с надписью производителя и составом изделия.

dazdreamz/Shutterstock/FOTODOM

Тренды до Лабубу

Коллекционеры уверяют, что Лабубу — не просто мягкая игрушка для сумки, а целый объект искусства, который можно будет продать спустя годы. Этого мнения придерживается и Ван Нин, генеральный директор Pop Mart. Он сравнивает Лабубу с люксовой сумкой или парой обуви.

До популярности китайского плюшевого монстра к предметам искусства причисляли пластиковых медведей Bearbrick, которых коллекционируют Тимати, Егор Крид и другие звезды. Стоимость у реселлеров начинается от 60 тысяч рублей за самые маленькие экспонаты и доходит до нескольких миллионов.

В отличие от нашумевших медведей, Лабубу созданы для массового потребления. Некоторые блогеры смеются над возросшим интересом: в сети появились пародийные ролики, где вместо острозубых монстров на сумки вешают пушистых кроликов со сложенными ушами. Еще пять лет назад они продавались в ларьках и переходах. А формат blind-box, где выбираешь игрушку наугад, использовался маркетологами кукол LOL.

Сейчас эффект Лабубу похож на популярность тамагочи в нулевые, когда рынок стремительно заполонили собственные вариации электронной игрушки. Эксперты сравнивают внешний вид Лабубу с недавно пришедшей на российский рынок Хагги Вагги: у той тоже странное лицо и пугающая улыбка.