Открытки на Пасху — 2025: как поздравить близких c главным православным праздником

Открытки с поздравлениями на Пасху
О том, почему на Пасху принято говорить «Христос воскресе», как на это правильно отвечать и как подобрать уместные слова для поздравлений — читайте в этом материале «Газеты.Ru».
Главные символы и традиции Пасхи
В 2025 году православные и католики отмечают Пасху 20 апреля. Это редкий случай совпадения дат, так как обычно они различаются из-за особенностей календарных расчетов. Последний раз такое совпадение было в 2017 году.
Празднику традиционно сопутствует ряд символических атрибутов. Это не просто декоративные элементы, а воплощение традиций, передающихся из поколения в поколение. Каждая деталь — от крашеных яиц до особого приветствия — наполнена смыслом и историей.
Крашеные яйца
Яйцо — символ новой жизни, Воскресения Христа и победы над смертью. Красный цвет традиционно ассоциируется с кровью Христа, пролитой за человечество, а расколотая скорлупа напоминает о выходе Спасителя из гроба.
Кулич
Круглая форма и сладкая сдоба символизируют радость Воскресения и присутствие Христа на трапезе. Кулич считается аналогом артоса — освященного хлеба, который хранят в храме всю Светлую седмицу.
Творожная пасха
Десерт в форме усеченной пирамиды олицетворяет Гроб Господень или гору Голгофу, где был распят Христос. Творог и мед ассоциируются с «землей, где течет молоко и мед» из библейских текстов.
Благодатный огонь
Чудо, знаменующее Воскресение Христа. Огонь, который сходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, считается нерукотворным.
Пасхальное приветствие «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!»
Связано с явлением ангела женам-мироносицам у пустой гробницы Христа. Эти слова стали паролем для ранних христиан, подтверждающим веру. Сегодня приветствие сопровождается троекратным поцелуем в щеки и обменом яйцами.