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Открытки на Пасху — 2025: как поздравить близких c главным православным праздником

Открытки и картинки к Пасхе — 2025
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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Пасха — один из самых значимых православных праздников, символизирующих обновление и надежду. Помимо традиционного приветствия «Христос воскресе», поздравить родных и близких можно открыткой в мессенджерах и соцсетях. Просто выберете понравившуюся картинку из подборки «Газеты.Ru».

Открытки с поздравлениями на Пасху Главные символы и традиции Пасхи

Открытки с поздравлениями на Пасху

О том, почему на Пасху принято говорить «Христос воскресе», как на это правильно отвечать и как подобрать уместные слова для поздравлений — читайте в этом материале «Газеты.Ru».

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Шедеврум/«Газета.Ru»

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Шедеврум/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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Шедеврум/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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Шедеврум/«Газета.Ru»

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Шедеврум/«Газета.Ru»

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Шедеврум/«Газета.Ru»

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Шедеврум/«Газета.Ru»

Главные символы и традиции Пасхи

В 2025 году православные и католики отмечают Пасху 20 апреля. Это редкий случай совпадения дат, так как обычно они различаются из-за особенностей календарных расчетов. Последний раз такое совпадение было в 2017 году.

Празднику традиционно сопутствует ряд символических атрибутов. Это не просто декоративные элементы, а воплощение традиций, передающихся из поколения в поколение. Каждая деталь — от крашеных яиц до особого приветствия — наполнена смыслом и историей.

Крашеные яйца

Яйцо — символ новой жизни, Воскресения Христа и победы над смертью. Красный цвет традиционно ассоциируется с кровью Христа, пролитой за человечество, а расколотая скорлупа напоминает о выходе Спасителя из гроба.

Кулич

Круглая форма и сладкая сдоба символизируют радость Воскресения и присутствие Христа на трапезе. Кулич считается аналогом артоса — освященного хлеба, который хранят в храме всю Светлую седмицу.

Творожная пасха

Десерт в форме усеченной пирамиды олицетворяет Гроб Господень или гору Голгофу, где был распят Христос. Творог и мед ассоциируются с «землей, где течет молоко и мед» из библейских текстов.

Благодатный огонь

Чудо, знаменующее Воскресение Христа. Огонь, который сходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, считается нерукотворным.

Пасхальное приветствие «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!»

Связано с явлением ангела женам-мироносицам у пустой гробницы Христа. Эти слова стали паролем для ранних христиан, подтверждающим веру. Сегодня приветствие сопровождается троекратным поцелуем в щеки и обменом яйцами.

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