Открытки на Пасху — 2025: как поздравить близких c главным православным праздником

Пасха — один из самых значимых православных праздников, символизирующих обновление и надежду. Помимо традиционного приветствия «Христос воскресе», поздравить родных и близких можно открыткой в мессенджерах и соцсетях. Просто выберете понравившуюся картинку из подборки «Газеты.Ru».

Открытки с поздравлениями на Пасху

О том, почему на Пасху принято говорить «Христос воскресе», как на это правильно отвечать и как подобрать уместные слова для поздравлений — читайте в этом материале «Газеты.Ru».

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close Шедеврум/«Газета.Ru»

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close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close Шедеврум/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

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close Шедеврум/«Газета.Ru»

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Главные символы и традиции Пасхи

В 2025 году православные и католики отмечают Пасху 20 апреля. Это редкий случай совпадения дат, так как обычно они различаются из-за особенностей календарных расчетов. Последний раз такое совпадение было в 2017 году.

Празднику традиционно сопутствует ряд символических атрибутов. Это не просто декоративные элементы, а воплощение традиций, передающихся из поколения в поколение. Каждая деталь — от крашеных яиц до особого приветствия — наполнена смыслом и историей.

Крашеные яйца

Яйцо — символ новой жизни, Воскресения Христа и победы над смертью. Красный цвет традиционно ассоциируется с кровью Христа, пролитой за человечество, а расколотая скорлупа напоминает о выходе Спасителя из гроба.

Как покрасить яйца на Пасху: натуральные красители и оригинальные способы Выкрашенные в разные цвета и затейливо расписанные яйца — один из важнейших атрибутов... 15 апреля 16:01

Кулич

Круглая форма и сладкая сдоба символизируют радость Воскресения и присутствие Христа на трапезе. Кулич считается аналогом артоса — освященного хлеба, который хранят в храме всю Светлую седмицу.

Творожная пасха

Десерт в форме усеченной пирамиды олицетворяет Гроб Господень или гору Голгофу, где был распят Христос. Творог и мед ассоциируются с «землей, где течет молоко и мед» из библейских текстов.

Что приготовить на Пасху: лучшие рецепты куличей и других пасхальных блюд 20 апреля православные христиане будут отмечать самый главный праздник года — Пасху. В честь... 15 апреля 14:30

Благодатный огонь

Чудо, знаменующее Воскресение Христа. Огонь, который сходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, считается нерукотворным.

Традиции От этого огня зажигают свечи в храмах по всему миру. Верующие верят, что первые минуты пламя не обжигает и несет благодать.



Пасхальное приветствие «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!»

Связано с явлением ангела женам-мироносицам у пустой гробницы Христа. Эти слова стали паролем для ранних христиан, подтверждающим веру. Сегодня приветствие сопровождается троекратным поцелуем в щеки и обменом яйцами.

Как поздравить с Пасхой в 2025 году и почему принято говорить «Христос воскресе!» Пасха — главный праздник христианского мира, символ победы жизни над смертью и обновления души. Как... 17 апреля 11:34