Как вырастить крокусы в открытом грунте и в домашних условиях: все о разведении и уходе

Как разводить весенние и осенние крокусы и правильно ухаживать за ними

Крокусы — одни из самых красивых весенних цветов. Они зацветают, когда снег еще не сошел до конца. Садоводы любят крокусы за то, что их просто выращивать, а лужайки этих цветов в саду замечательно выглядят на фото. Эти растения довольно неприхотливы, но все же имеют свои требования к посадке и уходу. Рассказываем, как вырастить крокусы в открытом грунте и соблюсти правильные условия для их разведения.

Крокус, или шафран, что это за цветок

Крокус, или шафран — декоративное клубнелуковичное растение семейства Ирисовые, которое цветет на стыке сезонов — ранней весной и осенью. Крокусы растут в Центральной Европе, Средиземноморье, Малой и Средней Азии, Крыму, на Кавказе и Ближнем Востоке. Некоторые дикорастущие виды этих растений стали редкостью и занесены в Красную книгу.

Свое название крокус получил от греческого слова kroke — «нить», по внешнему сходству рыльца пестика с пушистыми нитками. Второе, шафран, произошло от арабского sepheran — «желтый», за окраску пестика, желтую или оранжевую.

В природе крокусы предпочитают лужайки, поля и открытые солнцу склоны гор. Это светолюбивый, устойчивый к засухе весенний цветок с очень прочными стеблями, не боящийся ни сильного ветра, ни больших снегопадов.

Издали крокус легко опознать по яркому цветку с чашечкой, похожей на бокал, и шестью лепестками, направленными вверх. При взгляде сверху полностью раскрытый цветок напоминают звездочку. Размер, окраска лепестков и время цветения не совпадают у разных сортов. Исследователи условно делят возможные расцветки крокусов на две большие группы:

желтоцветковые (от желтого до темно-оранжевого);



синецветковые (от светло-голубого до темно-фиолетового цвета, включая белые).

Крокусы стоит сажать ради весеннего настроения и живописных фотографий. Этим хрупким на вид цветам не страшны ночные заморозки до -8°C, а некоторые сорта выдерживают морозы до -25°C при условии, что цветок укрывает достаточно снега, сохраняя вокруг него тепло.

Виды и сорта крокусов

Ученые насчитали более 200 видов крокусов, и каждый год их число растет.

Британский ботаник Дэвид Хессайон предложил удобную классификацию крокусов по времени цветения:



Ранневесенние (конец февраля — начало марта). Цветки чаще всего желтые, реже белые, голубые и розово-сиреневые с желтым.



(конец февраля — начало марта). Цветки чаще всего желтые, реже белые, голубые и розово-сиреневые с желтым. Весеннецветущие (март–апрель). Цветки обычно голубые, пурпурные или белые, иногда желтые.



(март–апрель). Цветки обычно голубые, пурпурные или белые, иногда желтые. Осеннецветущие (сентябрь–октябрь). Расцветки самые разные. Хорошо растут на солнечном месте при умеренной влажности.

Крупноцветные крокусы эффектно выглядят на лужайке и цветут в среднем 12–15 дней — зависит от сорта. Видовые крокусы цветут чуть дольше, по 20–25 дней.

Например, шафран Томазини — популярный весенний крокус. Он зацветает одним из первых и очень быстро разрастается. Это один из самых маленьких культивированных крокусов — со стеблем всего 5-10 см в высоту, с цветком почти 4 см в ширину и 5 см в высоту. В зависимости от сорта, лепестки могут быть всех оттенков от бледно-сиреневого до рубиново-фиолетового цвета. В среднем крокус Томазини цветет 34 дня.

Крокус прекрасный ― занесен в Красную книгу, и в диком виде растет на высокогорных плато Балкан, в Малой Азии, Иране, в Крыму и на Кавказе. У него крупные (до 7 см в диаметре) сиренево-фиолетовые цветки с приятным ароматом. Крокус цветет ранней осенью около 30 дней. Культивированные сорта крокуса прекрасного очень популярны у садоводов.

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Как правильно выбрать клубнелуковицы

Клубнелуковицы крокусов, пригодные для посадки в открытом грунте:

имеют коричневый или серый светлый окрас;



плотные нa oщупь;



имеют сухие чешуйки;



поверхность луковиц ровная без ранок, вмятин, язвочек и пятен.

Нестрашно, если луковица чуть «побилась». Небольшие ранки на клубнелуковицах обрабатывают древесной золой. Это защищает крокусы от инфекций.

Куда и когда сажать крокусы в открытый грунт

Больше всего крокусы любят почву, в которой не застаивается влага. Если сад после зимы тонет в талой воде, это может погубить растения , испортив им корневую систему. Кроме того, культивированные виды и сорта крокусов уязвимы и для сильных порывов ветра, который может легко переломить хрупкие стебли.

Весенние крокусы украсят альпийскую горку, клумбы, бордюры вдоль дорожек и лужайки. Эти растения отлично себя чувствуют под деревьями, в полутенистых и теневых зонах.

Крокусы, цветущие осенью, любят идеально сухие, ровные участки, хорошо освещенные солнцем. Они начинают цвести в сентябре и отцветают к октябрю.

Время посадки в открытый грунт зависит от того, когда вы хотите увидеть цветы:

цветение в апреле : сажать в конце августа — начале сентября, брать весенние сорта;



: сажать в конце августа — начале сентября, брать весенние сорта; цветение в сентябре: сажать с конца июня по август осенние сорта, брать спящие луковицы без ростков.

Хотя крокусы довольно неприхотливы в выращивании, эти растения не любят тяжелые и кислые почвы и не станут на такой paзpacтaтьcя. Для них идеально подходят:

легкие, рыхлые почвы (пecчaныe и cупeсчaныe);



воздухопроницаемые с низкой кислотностью;



богатые питательными веществами.

Как подготовить место для посадки крокусов:

взрыхлите землю;



просейте почву от личинок;



добавьте известь, доломитовую муку, золу (убережет луковицы от прожорливых личинок);



присыпьте дно лунки речным песком или гравием (создайте дренаж);



пролейте дезинфицирующим раствором лунки перед посадкой.

Совет Если не хотите, чтобы крокусы заняли всю клумбу (крокусы Томазини особенно часто проворачивают такой фокус), высаживайте их в открытый грунт в специальных контейнерах.



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Как сажать крокусы

До посадки клубнелуковицы тщательно осматривают. Если луковица поражена грибком или бактериями, гнилое пятно срезают ножом и смачивают место среза зеленкой.

Здоровые клубнелуковицы крокусов следует обработать, чтобы защитить их от инфекций:

очистите луковицы от оболочек (это не опасно для растения);



возьмите щепотку перманганата калия (марганцовка, «Максим», «Витарос») на 1 л воды;



разведите бледно-розовый раствор;



погрузите в него луковицы на 30 мин;



просушите, выложив их на листе бумаги.

Сильно пораженные клубнелуковицы уничтожают сразу.

Оптимальное расстояние между клубнелуковицами крокусов составляет:

6–10 cм (весенние крокусы);



3–5 см (осенние крокусы).

Принцип посадки крокусов такой же, как для тюльпанов:

установите клубнелуковицы вертикально, донцем вниз;



засыпьте землей, скрыв луковицу под 1–2 см почвы;



полейте;



укройте сверху мульчей из торфа и перегноя толщиной 1–5 см.

Если вы не уверены, как глубоко поместить клубнелуковицу, выручит простая формула: это три высоты луковицы для песчаного грунта и две — для глинистого. Спустя какое-то время кpoкуcы caми уйдут нa кoмфopтную для ceбя глубину за счет втягивaющейся кopневой системы.

Крокус в горшке Если нужно посадить крокус в горшок, принцип тот же, что и для открытого грунта. Клубнелуковицы сажают в небольшие контейнеры, подливая в поддон воду по мере подсыхания почвы.

Уход за крокусами в открытом грунте

Для выращивания крокусов особых условий не нужно — только солнце, воздух, умеренная влажность и простор.

Соблюдение трех простых правил гарантирует правильный уход за крокусами во время цветения:

выпалывайте сорняки (особенно пырей);



регулярно рыхлите почву вокруг растений;



обрезайте только полностью высохшие листья.

Как поливать крокусы

Крокусы — засухоустойчивые цветы, которые не любят перелива. Если на вашем участке после зимы и без этого влажно, поливать вообще не нужно.

Крокусы аккуратно проливают, только когда почва заметно высохла. После каждого полива взрыхлите почву вокруг растения, тогда влага не будет скапливаться у луковицы и не навредит ее корневой системе.

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Чем подкормить крокусы

Какие удобрения любят крокусы:

фосфорно-калийные (дoлoмитoвая или кocтная мука);



обычная зола из костровой бочки;



органические удобрения (перегной).

Свежий навоз противопоказан крокусам, так как он перепревает, выделяя тепло. В результате луковицы сгниют.

Калий нужен крокусам для хорошего роста и развития клубнелуковиц, фосфор — для пышных соцветий. Удобрения применяют по отдельности и в виде смеси.

Азотные удобрения тоже используют, но с оговорками. Если на участке влажная почва или долго шли дожди и было пасмурно, азотные удобрения создадут идеальные условия для грибков с плесенью и погубят крокусы.

Растения подкармливают в три этапа:

При посадке до первых всходов. Берите суперфосфаты. Их добавляют прямо в лунку. Дозировка примерно 30–40 г/м².

При завязывании бутонов. Используйте комплексные минеральные удобрения, особенно калий и фосфор. Дозировка 20–40 г/м².

После завершения цветения. Используйте органо-минеральные подкормки или готовые смеси, подобранные специально под крокусы. Дозировка 40 г/м².

После каждой подкормки крокусы обильно поливают.

Как ухаживать за крокусами после цветения

Крокусы — цветы, которые могут жить на одном месте до 7 лет. Закончив весеннее цветение, растение пускает все силы в листья, которые питают клубнелуковицу, и копит силы для нового цветения. В это время полив постепенно сокращают, чтобы все питательные вещества шли в клубнелуковицу.

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Обычно листья крокусов полностью усыхают за полтора-два месяца. После этого засохшие листья срезают, чтобы они не мешали луковице. Например, для весенних сортов это происходит к лету.

Ecли вам нужно выкопать крокус раньше, клубнелуковицы отправляют нa дoзpeвaниe:

выкопайте луковицы;



переберите, выискивая поврежденные;



выбросьте безнадежно больные;



уложите луковички в коробку;



пpиcыпьтe их зeмлeй;



поставьте в сухое тенистое место, пока листья крокусов полностью не засохнут.

В целом, клубнелуковицы крокусов выкапывают только чтобы:

пересадить на новое место;



размножить крокусы (их рассаживают каждые 3–4 года);



проверить состояние клубнелуковиц (например, на повреждения вредителями или гнилью).

Как сохранить луковицы крокусов после цветения:

аккуратно выкопайте клубнелуковицы;



очистите от налипшей земли, мертвых корней, засохших листьев и цветов;



обработайте раствором от грибков;



посыпьте ссадины на луковицах толченым углем или золой;



просушите клубнелуковицы на бумаге или в ящике для фруктов;



заверните в газетку;



выложите в один слой в коробке или ящике;



храните в темном прохладном (17°C) месте.

Выкопанные клубнелуковицы крокусов не моют, так как от воды они могут загнить.

Как подготовить клубнелуковицы крокусов к зиме

Крокусы чаще всего прекрасно зимуют в открытом грунте. Если сорт подобран правильно и почва подготовлена хорошо, других условий крокусу для успешной зимовки не нужно.

Полезно в конце осени подкормить крокусы удобрениями с калием, чтобы луковицы лучше перезимовали. В северных и западных регионах для тепла растение можно присыпать (мульчировать) на зиму перегноем, опилками, сухими листьями, сеном.

Если почва на участке хорошо удерживает влагу (это чернозем или плотная глина), то укрывать клубнелуковицы нельзя — под мульчей скопится много влаги, и крокусы сгниют.

Самые чувствительные к холоду части крокуса — корни и основания клубнелуковиц (так называемое донце). Eсли зима была холодной или бесснежной, замерзшие луковицы крокуса не смогут зацвести. Не спешите их выкапывать. За сезон растение размножится — сформирует небольшую дочернюю клубнелуковицу, которая зацветет еще через 2–3 года.

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Вредители и болезни крокусов

Полевые мыши, землеройки и кроты — самые опасные вредители для крокусов. Они часто прорывают длинные ходы под землей, чтобы полакомиться сочными луковицами.

С наступлением тепла крокусы страдают от большого количества насекомых-вредителей, которые прогрызают клубнелуковицы и разносят болезни:

кopнeвые лукoвичные клeщи;



тли;



тpипcы;



гусеницы;



личинки мaйcкoгo жукa;



слизни;



пpoвoлoчник (личинка жука-щелкуна).

Холод спасает весенние сорта крокусов от насекомых, которые продолжают спать после зимы.

Теплая сырая погода или неправильный уход за крокусами создают идеальные условия для инфекций, включая:

вирусы;



фитопатогенные бактерии;



хлороз (от недостатка минералов, неаккуратного полива и инфекции);



грибковые заболевания (серая гниль, фузариоз, пенициллиновая плесень, склероциальная гниль).

Как защитить крокусы от грызунов:

изолируйте клубнелуковицы от открытого грунта любыми контейнерами с дренажными отверстиями (либо корзинами из прочного пластика);



используйте ультразвуковые отпугиватели;



расставьте старые добрые мышеловки;



закопайте вместе с крокусами кусочки ваты, пропитанной дегтем;



засыпьте лунки еловыми иголками или крупной стружкой;



высаживайте луковицы небольшими группами в разных частях лужайки (съедят не всех).

Если на лужайке завелись насекомые, изолируйте крокусы и обработайте их химическими средствами. Например, против проволочника, самого распространенного вредителя крокусов, помогут «Провотокс», «Баргузин», «Рофатокс» и другие инсектоиды.

В начале мая достаточно собрать прошлогоднюю листву с земли в затененных частях сада и убрать вместе с нею поселившихся вредителей.

Что делать, если на крокусах завелся грибок:

удалите пораженную листву;



срежьте и обеззаразьте зеленкой (если грибок только начал уничтожать растение);



выкопайте зараженные клубнелуковицы;



протравите их в растворе фунгицида;



пересадите клубнелуковицы в сухую, хорошо дренированную почву.

Эксперты советуют бороться с вирусами только одним способом — выкопать зараженный крокус и уничтожить клубнелуковицу, пока она не заразила соседей. Растение сжигают, а грунт, где рос крокус, проливают раствором каустической соды и марганцовки. Точно так же поступают с луковицей, сильно пораженной грибком.