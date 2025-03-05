Чем полезен и опасен бразильский орех и сколько в нем калорий

Бразильский орех: все о его пользе и вреде, опасности передозировки и противопоказаниях

Бразильский орех — один из самых противоречивых суперфудов. С одной стороны, он славится высоким содержанием селена и витаминов группы B, с другой — при чрезмерном употреблении этот продукт становится опасным. Вместе с врачом-диетологом Еленой Соломатиной «Газета.Ru» выяснила, в чем польза бразильского ореха, кому он противопоказан и как избежать вредных последствий его потребления.

Где растет бразильский орех

Бразильский орех — плод одноименного южноамериканского дерева, которое также называют бертолетия. Вопреки своему названию, дерево растет не только в Бразилии. Основные плантации бразильского ореха сосредоточены в Боливии (50% мирового экспорта), Перу и Венесуэле.

Интересно, что культивировать это дерево почти невозможно — оно плодоносит только в естественной экосистеме. Орехи с дикорастущих деревьев собирают ежегодно.

С древности коренные жители Южной Америки употребляли бразильские орехи в пищу и использовали их как лекарство.

Интересные факты о бертолетии — бразильском орехе • Бразильский орех — одно из крупнейших деревьев в тропических лесах Амазонки. Длина его ствола — 35-40 м, но может достигать и 50 м — высоты 16-этажного здания. Листья дерева также поражают своими размерами — 25-30 см в длину и 10-15 см в ширину.



• Обычно эти деревья растут поодиночке на берегах Амазонки, ее притоков Риу-Негру и Тапажос, а также реки Ориноко, которая в основном протекает через Венесуэлу.



• Продолжительность жизни бразильского ореха составляет более 500 лет. Однако были зафиксированы случаи, когда дерево доживало до 1000 лет.



• Взрослое дерево может приносить до 300 плодов, которые созревают и падают на землю с января по июнь. Плоды собирают, извлекают из них семена, их сушат на солнце, промывают. Экспортируют бразильский орех в скорлупках.



• С точки зрения ботаники бразильский орех не является орехом, ученые относят его к зернам.

Как выглядят бразильские орехи и сколько они стоят

Плоды бразильского ореха напоминают кокос: внутри твердой оболочки скрываются от 12 до 24 треугольных семян, которые мы и называем орехами. Обычно это крупные (4-5 см) семена кремового цвета, покрытые тонкой коричневой кожицей. Их часто путают с кешью из-за схожей формы, но текстура у них более маслянистая, а вкус — насыщенный, с нотками земли и кокоса.

Бразильские орехи собирают вручную, что объясняет высокую цену на них. В России стоимость бразильского ореха может значительно варьироваться из-за качества продукта, условий транспортировки, хранения, обработки и так далее.

В одних магазинах можно найти эти орехи по цене около 700 руб. за 1 кг, в то время как в других ценник может колебаться от 1 до 2 тыс. руб. всего за 500 г.

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Состав бразильского ореха и КБЖУ

Главная фишка бразильского ореха — высокое содержание селена: один орех весом 5 г содержит 68-91 мкг этого микроэлемента, что превышает суточную норму для взрослого человека (55-75 мкг), отметила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

Что такое селен и для чего он нужен Селен — это микроэлемент и антиоксидант, который помогает защищать клетки от повреждений, участвует в метаболизме и способствует правильной работе иммунной системы. Селен также важен для поддержания функции щитовидной железы и может играть роль в профилактике некоторых заболеваний.



Селен содержится в различных продуктах, включая:



• Орехи (особенно бразильские);

• Морепродукты (рыба и моллюски);

• Мясо (курица, говядина);

• Яйца;

• Бобовые (фасоль, горох);

• Цельнозерновые продукты (например, хлеб и крупы).

Также в составе бразильского ореха есть:

Ненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6) — 60% массы; снижают воспаление, поддерживают здоровье сердца и улучшают когнитивные функции, участвуют в образовании клеточных мембран, обеспечивают здоровье кожи и помогают в обмене веществ;



Витамины группы B (B1, B6) — улучшают работу нервной системы;



Витамин E — мощный антиоксидант;



Магний, цинк, фосфор, кальций — поддерживают здоровье костей и иммунитета.

КБЖУ на 100 г: • Калории: 656 ккал;

• Белки: 14 г;

• Жиры: 66 г (из них 25% — полезные мононенасыщенные);

• Углеводы: 12 г (пищевые волокна — 8 г, сахар — 2,3 г).

Чем полезен бразильский орех для здоровья: 5 главных свойств

1. Защита сердца и сосудов

Ненасыщенные жирные кислоты в составе бразильского ореха снижают уровень «плохого» холестерина, а селен укрепляет стенки сосудов. Главное — соблюдайте рекомендуемую суточную норму потребления, подчеркнула врач-диетолог. Исследования показали, что регулярное употребление оптимального количества орехов в день (в том числе два-три бразильских ореха) уменьшает риск инфаркта на 30%.

2. Антиоксидантный щит

Содержащийся в бразильском орехе селен участвует в синтезе глутатиона — «главного» антиоксиданта организма. Это замедляет старение и снижает риск онкозаболеваний: рака молочной железы, кишечника и других, обратила внимание Елена Соломатина.

3. Поддержка щитовидной железы

Селен критически важен для выработки гормонов щитовидки. Всего один орех в день помогает предотвратить гипотиреоз.

Селен играет важную роль в защите сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также необходим для нормального деления клеток. Однако многие забывают о его значении для щитовидной железы. Чаще всего внимание уделяется йоду, но без достаточного уровня селена не будет эффективной продукции гормонов щитовидной железы, что может привести к серьезным последствиям. Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Щитовидная железа отвечает за энергетический обмен, когнитивные способности, а также здоровье сердца и головного мозга. По словам собеседницы «Газеты.Ru», если уровень селена в организме будет недостаточным, это может негативно сказаться на всех этих функциях.

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4. Красота кожи и волос

Витамин E и селен борются с акне, а цинк ускоряет рост волос. Масло бразильского ореха часто добавляют в косметику для увлажнения кожи.

5. Контроль уровня сахара в крови

Клетчатка и магний в составе бразильского ореха улучшают метаболизм глюкозы. Это особенно важно для людей с диабетом 2-го типа.

Вред бразильского ореха: когда полезный продукт становится опасным

По словам Елены Соломатиной, несмотря на свои полезные свойства, при чрезмерном употреблении бразильский орех может нанести ощутимый вред здоровью.

Главный риск чрезмерного употребления бразильских орехов — передозировка селена, или селеноз.

Это может проявляться различными симптомами, которые варьируются по степени тяжести:



Тошнота и рвота . Часто это первое проявление избыточного потребления селена.



. Часто это первое проявление избыточного потребления селена. Диарея . Еще один желудочно-кишечный симптом, который может свидетельствовать о селенозе.



. Еще один желудочно-кишечный симптом, который может свидетельствовать о селенозе. Боль в животе . Неприятные ощущения в области живота (вздутие, общий дискомфорт).



. Неприятные ощущения в области живота (вздутие, общий дискомфорт). Запах чеснока изо рта . Один из характерных симптомов селеноза, связанный с выделением летучих селеновых соединений.



. Один из характерных симптомов селеноза, связанный с выделением летучих селеновых соединений. Усталость и слабость . Общее недомогание может быть следствием избыточного потребления селена.



. Общее недомогание может быть следствием избыточного потребления селена. Кожные аллергические реакции . Возможны зуд, сыпь или раздражение кожи.



. Возможны зуд, сыпь или раздражение кожи. Проблемы с волосами и ногтями . Ногти могут стать ломкими, а волосы — выпадать.



. Ногти могут стать ломкими, а волосы — выпадать. Повреждения нервной системы. В тяжелых случаях могут возникать неврологические симптомы, такие как спутанность сознания, нарушения координации и даже судороги.

Передозировка селеном может вызвать симптомы, схожие с проявлениями его недостатка, такими как усталость, выпадение волос и кожные высыпания. Поэтому, говоря о пользе бразильских орехов, стоит учесть, что они не являются единственным источником селена и других необходимых компонентов. Сбалансированное питание и разнообразие продуктов — главные ключи к поддержанию здоровья. Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Чтобы избежать передозировки селена следует помнить о его суточной норме потребления.

Суточная норма селена Рекомендуемая норма потребления селена различается для взрослых и детей.



Для взрослых



• Мужчины: около 75 микрограмм (мкг) в день.

• Женщины: около 55 мкг в день.



Для детей



• До 6 месяцев: 10-15 мкг в день.

• 7-12 месяцев: 20 мкг в день.

• 1-3 года: 30 мкг в день.

• 4-8 лет: 40 мкг в день.

• 9-13 лет: 50 мкг в день.

• 14-18 лет (мальчики и девочки): 55 мкг в день.

При наличии подозрений на передозировку селена обязательно обратитесь к врачу!

Сколько бразильских орехов в день можно съесть

Оптимальная норма потребления бразильского ореха — 2-3 штуки в день. Такое количество можно съесть без риска передозировки селеном. Для детей дозу сокращают до одного ореха три раза в неделю .

«В зависимости от размера орехов не рекомендуется употреблять больше трех штук в день. Конечно, бразильский орех — это мощнейший растительный источник селена, однако его избыток может значительно ухудшить состояние организма», — предупредила Елена Соломатина.

❗️ Помните: даже суперфуды требуют умеренности. Следите за реакцией организма и не превращайте пользу во вред.

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Кому противопоказаны бразильские орехи

Перед включением бразильских орехов в рацион лучше проконсультироваться с врачом или диетологом, особенно если у вас есть хронические заболевания. Несмотря на полезные свойства, эти орехи рекомендованы далеко не всем.

Так, бразильские орехи следует употреблять с осторожностью:

Аллергикам. Люди с аллергией на орехи могут испытывать серьезные кожные реакции на бразильские орехи (зуд, покраснения и другие), судороги или анафилаксию.

Людям с гипертиреозом. Из-за высокого содержания селена бразильские орехи стоит избегать людям с заболеваниями щитовидной железы, особенно с гипертиреозом, так как избыток селена может усугубить состояние.

Онкологическим пациентам. Некоторые исследования связывают избыток селена с повышением риска рака простаты. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.

Беременным и кормящим женщинам. Хотя селен важен для здоровья, чрезмерное употребление бразильских орехов может быть небезопасным для будущих и кормящих мам. Лучше проконсультироваться с врачом по поводу оптимального количества.