Что можно есть при пищевом отравлении: список разрешенных продуктов и советы врачей

Диета при пищевых отравлениях, что делать при рвоте и деирее, рекомендации врачей

Пищевые отравления стабильно занимают первые позиции в списке недомоганий. Вопреки распространенному мнению, вспышки заболевания случаются не только жарким летом, но и в холодное время года. Несвежие продукты, пища, приготовленная с нарушениями, ротавирусные инфекции — причин отравления масса. Какие симптомы укажут на то, что вы отравились, что можно есть при отравлении, сколько следует пить — в материале «Газеты.Ru».

Отравление и его симптомы

Отравление — это острое состояние, при котором организм борется с токсинами, бактериями или вирусами, попавшими с пищей или водой. Правильное питание в этот период играет ключевую роль, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. Именно правильное питание помогает восстановить работу ЖКТ, предотвратить обезвоживание и ускорить выздоровление.

Основные признаки пищевого отравления

тошнота и рвота;



диарея; слабость,



головокружение;



спазмы в животе;



повышение температуры (редко выше 38°C).

Симптомы отравления обычно проявляются через 2-6 часов после употребления некачественной пищи и длятся от 1 до 3 дней.

«Чаще всего самым первым проявлением отравления становится рвота. Это защитный механизм организма, во время которого происходит спазм кишечника, мускулатуры, брюшной полости, диафрагмы. После чего кишечник очищается от вредных, непереваренных продуктов», — пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.

Врач обратил внимание, что рвота во время пищевого отравления может быть сильной. Вместе с жидкостью человек теряет огромное количество электролитов, из-за чего быстро наступает обезвоживание. Кроме того, пищевое отравление может сопровождаться диареей, которая тоже приводит к сильному обезвоживанию.

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Первые действия после отравления

Промывание желудка: выпейте 1-2 стакана теплой воды с содой (1 ч. л. на литр) и вызовите рвоту.

Прием сорбентов: активированный уголь, «Полисорб» или «Энтеросгель», они нейтрализуют токсины.

Отказ от еды: как минимум первые 4–6 часов ничего не ешьте, чтобы дать желудку отдохнуть.

Врач общей практики, гериатр Елена Павлова пояснила «Газете.Ru», что при отравлении происходит выделение токсинов, с которыми организму приходится усиленно бороться. На это необходима энергия. Именно поэтому мы ощущаем сильную слабость.

При первых симптомах врач рекомендует вызвать рвоту и удалить из организма то, что вызвало отравление.

«Чем меньше всасывается того, что вызвало отравление, тем меньше токсинов попадет в организм, и легче будет протекать процесс восстановления», — подчеркнула Елена Павлова.

Что можно пить при отравлении

Рассказывая о правилах питания при отравлении и рвоте, Зарема Тен обратила внимание на важность соблюдения питьевого режима.

Рвота и диарея приводят к потере жидкости и электролитов — натрия, калия. Без гидратации риск осложнений возрастает. Пить необходимо часто, маленькими глотками, чтобы не спровоцировать рвоту. Зарема Тен врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области

Объем потребляемой жидкости в сутки должен составлять 2-3 литра для взрослых. Оптимально для восстановления, по словам врача, подойдут:

«регидрон» или другие аптечные растворы для регидратации;



слабый несладкий чай;



компот из сухофруктов без ягод;



кипяченая вода с добавлением лимонного сока.

Что можно есть при отравлении и рвоте

Следующий этап — постепенное восстановление питания. Когда рвота прекратится Зарема Тен рекомендует начинать вводить легкие блюда, которые не раздражают ЖКТ:

Рисовая каша на воде — адсорбирует токсины, крепит при диарее



— адсорбирует токсины, крепит при диарее Сухари или подсушенный белый хлеб — углеводы, дают энергию без нагрузки на желудок.



— углеводы, дают энергию без нагрузки на желудок. Бананы — восполняют дефицит калия, легко усваиваются.



— восполняют дефицит калия, легко усваиваются. Овсянка — обволакивает стенки желудка, снижает воспаление.



— обволакивает стенки желудка, снижает воспаление. Отварные овощи (картофель, морковь, кабачки) — источник витаминов без грубой клетчатки.



(картофель, морковь, кабачки) — источник витаминов без грубой клетчатки. Нежирный куриный бульон — восстанавливает силы, стимулирует перистальтику.

Для приготовления можно использовать следующие способы:

Отваривание — уничтожает бактерии, смягчает структуру продуктов.



Запекание без масла — подходит для овощей и нежирного мяса.



Приготовление на пару — сохраняет питательные вещества.

Строго запрещено: жарка, копчение, маринование.

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Какие продукты нельзя есть при отравлении

Среди продуктов-табу Зарема Тен назвала:

Молочные продукты . Временная непереносимость лактозы после отравления может усилить диарею.



. Временная непереносимость лактозы после отравления может усилить диарею. Сырые овощи и фрукты кроме бананов . Клетчатка травмирует слизистую.



. Клетчатка травмирует слизистую. Жирное мясо, колбасы, консервы . Эти продукты требуют усиленной работы ЖКТ.



. Эти продукты требуют усиленной работы ЖКТ. Острое, соленое, пряности . Раздражают желудок.



. Раздражают желудок. Кофе, алкоголь, газировка. Провоцируют обезвоживание.

Врач общей практики Елена Павлова рассказала «Газете.Ru», что при отравлении важно не искать пользу от питания, а, наоборот, снизить количество еды.

Составляя диету при отравлении, важно сделать акцент на бульонах, отварных овощах немного подсоленных, жидких кашах. В овощах есть клетчатка, которая является прекрасным сорбентом: она захватывает токсины и помогает их выводить. При отравлении нужно избегать тяжелой еды: мясного, колбас, сосисок, жареного, маринованного, так как организму тяжело будет переработать эти продукты. Постепенно расширяйте рацион отварными продуктами. Елена Павлова врач общей практики

Если боли в животе и тошнота, рвота не прекращается сутки, эксперт рекомендует вызвать врача, чтобы не допустить тяжелого обезвоживания и не пропустить другие заболевания желудочно-кишечного тракта, которые схожи с симптомами отправления.

Порядок приема продуктов при отравлении

Первые сутки

В первые сутки после отравления Павел Бережанский советует воздержаться от еды и взять водно-чайную паузу. Максимум, что можно позволить — чуть-чуть сушек или постного печенья к чаю.

«Буквально несколько штук, не больше. Потому что кишечник находится в спазме, и организм не сможет принять эту пищу», — обратил внимание врач.

Вторые сутки

На вторые сутки после отравления Павел Бережанский рекомендует добавить в рацион куриный или овощной бульон. Объем не должен превышать 200-300 мл в день.

«Очень хорошо работает отвар из риса. Но не просто густой рис, а именно отвар из него. Потому что именно он обладает сорбирующими свойствами», — подчеркнул врач.

Третьи сутки

Обычно на третий день восстанавливается аппетит. В это время можно потихоньку расширять рацион небольшим количеством пищи. Это могут быть рис, бананы, сухие печенья, крекеры, тосты.

«Помимо бульона можно вводить запеченное или тушеное филе курицы, индейки — такое мясо легко усваивается. Пищу важно принимать маленькими порциями 5-8 раз в день. Питьевой режим при отравлении важно соблюдать в течение всего промежутка лечения», — отметил Павел Бережанский.

Зарема Тен в свою очередь отметила, что «скорая помощь» для организма при отравлении — это именно диета.

Диета при отравлении направлена на детоксикацию, восстановление водного баланса и оберегание ЖКТ. Возвращаться к привычному рациону можно через 5-7 дней, постепенно добавляя кисломолочные продукты, яйца и нежирное мясо. Помните: если симптомы нарастают, самолечение опасно. Слушайте свое тело и не игнорируйте сигналы, требующие медицинского вмешательства. Зарема Тен врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области

Когда обращаться к врачу при отравлении

Немедленная помощь врача нужна, если: