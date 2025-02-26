Что можно есть при пищевом отравлении: список разрешенных продуктов и советы врачей

Отравление и его симптомы
Отравление — это острое состояние, при котором организм борется с токсинами, бактериями или вирусами, попавшими с пищей или водой. Правильное питание в этот период играет ключевую роль, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. Именно правильное питание помогает восстановить работу ЖКТ, предотвратить обезвоживание и ускорить выздоровление.
Основные признаки пищевого отравления
- тошнота и рвота;
- диарея; слабость,
- головокружение;
- спазмы в животе;
- повышение температуры (редко выше 38°C).
Симптомы отравления обычно проявляются через 2-6 часов после употребления некачественной пищи и длятся от 1 до 3 дней.
«Чаще всего самым первым проявлением отравления становится рвота. Это защитный механизм организма, во время которого происходит спазм кишечника, мускулатуры, брюшной полости, диафрагмы. После чего кишечник очищается от вредных, непереваренных продуктов», — пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.
Врач обратил внимание, что рвота во время пищевого отравления может быть сильной. Вместе с жидкостью человек теряет огромное количество электролитов, из-за чего быстро наступает обезвоживание. Кроме того, пищевое отравление может сопровождаться диареей, которая тоже приводит к сильному обезвоживанию.
Первые действия после отравления
Промывание желудка: выпейте 1-2 стакана теплой воды с содой (1 ч. л. на литр) и вызовите рвоту.
Прием сорбентов: активированный уголь, «Полисорб» или «Энтеросгель», они нейтрализуют токсины.
Отказ от еды: как минимум первые 4–6 часов ничего не ешьте, чтобы дать желудку отдохнуть.
Врач общей практики, гериатр Елена Павлова пояснила «Газете.Ru», что при отравлении происходит выделение токсинов, с которыми организму приходится усиленно бороться. На это необходима энергия. Именно поэтому мы ощущаем сильную слабость.
При первых симптомах врач рекомендует вызвать рвоту и удалить из организма то, что вызвало отравление.
«Чем меньше всасывается того, что вызвало отравление, тем меньше токсинов попадет в организм, и легче будет протекать процесс восстановления», — подчеркнула Елена Павлова.
Что можно пить при отравлении
Рассказывая о правилах питания при отравлении и рвоте, Зарема Тен обратила внимание на важность соблюдения питьевого режима.
Объем потребляемой жидкости в сутки должен составлять 2-3 литра для взрослых. Оптимально для восстановления, по словам врача, подойдут:
- «регидрон» или другие аптечные растворы для регидратации;
- слабый несладкий чай;
- компот из сухофруктов без ягод;
- кипяченая вода с добавлением лимонного сока.
Что можно есть при отравлении и рвоте
Следующий этап — постепенное восстановление питания. Когда рвота прекратится Зарема Тен рекомендует начинать вводить легкие блюда, которые не раздражают ЖКТ:
- Рисовая каша на воде — адсорбирует токсины, крепит при диарее
- Сухари или подсушенный белый хлеб — углеводы, дают энергию без нагрузки на желудок.
- Бананы — восполняют дефицит калия, легко усваиваются.
- Овсянка — обволакивает стенки желудка, снижает воспаление.
- Отварные овощи (картофель, морковь, кабачки) — источник витаминов без грубой клетчатки.
- Нежирный куриный бульон — восстанавливает силы, стимулирует перистальтику.
Для приготовления можно использовать следующие способы:
- Отваривание — уничтожает бактерии, смягчает структуру продуктов.
- Запекание без масла — подходит для овощей и нежирного мяса.
- Приготовление на пару — сохраняет питательные вещества.
Строго запрещено: жарка, копчение, маринование.
Какие продукты нельзя есть при отравлении
Среди продуктов-табу Зарема Тен назвала:
- Молочные продукты. Временная непереносимость лактозы после отравления может усилить диарею.
- Сырые овощи и фрукты кроме бананов. Клетчатка травмирует слизистую.
- Жирное мясо, колбасы, консервы. Эти продукты требуют усиленной работы ЖКТ.
- Острое, соленое, пряности. Раздражают желудок.
- Кофе, алкоголь, газировка. Провоцируют обезвоживание.
Врач общей практики Елена Павлова рассказала «Газете.Ru», что при отравлении важно не искать пользу от питания, а, наоборот, снизить количество еды.
Если боли в животе и тошнота, рвота не прекращается сутки, эксперт рекомендует вызвать врача, чтобы не допустить тяжелого обезвоживания и не пропустить другие заболевания желудочно-кишечного тракта, которые схожи с симптомами отправления.
Порядок приема продуктов при отравлении
Первые сутки
В первые сутки после отравления Павел Бережанский советует воздержаться от еды и взять водно-чайную паузу. Максимум, что можно позволить — чуть-чуть сушек или постного печенья к чаю.
«Буквально несколько штук, не больше. Потому что кишечник находится в спазме, и организм не сможет принять эту пищу», — обратил внимание врач.
Вторые сутки
На вторые сутки после отравления Павел Бережанский рекомендует добавить в рацион куриный или овощной бульон. Объем не должен превышать 200-300 мл в день.
«Очень хорошо работает отвар из риса. Но не просто густой рис, а именно отвар из него. Потому что именно он обладает сорбирующими свойствами», — подчеркнул врач.
Третьи сутки
Обычно на третий день восстанавливается аппетит. В это время можно потихоньку расширять рацион небольшим количеством пищи. Это могут быть рис, бананы, сухие печенья, крекеры, тосты.
«Помимо бульона можно вводить запеченное или тушеное филе курицы, индейки — такое мясо легко усваивается. Пищу важно принимать маленькими порциями 5-8 раз в день. Питьевой режим при отравлении важно соблюдать в течение всего промежутка лечения», — отметил Павел Бережанский.
Зарема Тен в свою очередь отметила, что «скорая помощь» для организма при отравлении — это именно диета.
Когда обращаться к врачу при отравлении
Немедленная помощь врача нужна, если:
- симптомы отравления длятся дольше 3 дней;
- температура выше 38,5°C;
- в стуле или рвоте есть кровь;
- появились судороги, спутанность сознания;
- признаки обезвоживания: сухость во рту, отсутствие мочеиспускания более 6 часов, запавшие глаза.