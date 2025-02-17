Чем полезен кешью и сколько его можно съесть без вреда для организма

Кешью — это питательные и необычные на вкус орехи, настоящее открытие для сторонников здорового образа жизни. Но как и любой другой продукт, кешью также может навредить организму, если употреблять его без меры. В чем польза этого ореха, какие у него питательные свойства и сколько можно съесть кешью без вреда для здоровья, разбиралась «Газета.Ru».

Что такое кешью

Кешью — это семена тропического дерева анакардиума западного (лат. Anacardium occidentale), которое относится к семейству сумаховых (Anacardiaceae). Родиной этого растения считаются северо-восточные регионы Бразилии. Благодаря колониальной торговле и освоению новых земель кешью распространился и в других тропических регионах мира: на территории Вьетнама, Индии, некоторых стран Африки. Сегодня крупнейшими поставщиками являются Индия, Вьетнам, Кот-д'Ивуар и Бразилия.

Интересно, что часть растения, которую мы называем орехом, фактически — семена, прикрепленные к так называемому псевдофрукту — «яблоку кешью». Сам по себе псевдофрукт выглядит как сочный грушеобразный плод красного или желто-оранжевого цвета. Его тоже можно есть. Но истинный плод кешью развивается на самом конце псевдофрукта. Он покрыт двойной оболочкой. Внешняя — зеленая — содержит едкую смолу (кадзеол). Под ней прячется знакомое всем ядро. Чтобы оно стало безопасным для употребления, требуется специальная обработка и термическая подготовка.

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Питательные свойства кешью

Кешью отличается мягким, слегка сливочным сладковатым вкусом. Эти орехи ценят за универсальность в кулинарии и высокую питательную ценность. На 100 граммов сырых орехов кешью приходится:

18,22 г белков ;

43,85 г жиров ;

30,19 г углеводов, из них сахар — 5,91 г, а пищевые волокна (клетчатка) — 3,3 г;

калорийность ~553 ккал.

Кешью содержат токоферол (витамин E), филлохинон (витамин K), а также набор витаминов группы B (особое значение имеют тиамин и пиридоксин — витамины B1 и B6), отметила в беседе с «Газетой.Ru» диетолог Наталья Гильдина. Среди минеральных элементов можно выделить магний, фосфор, медь, марганец, железо, цинк и калий.

Учитывая высокую калорийность, стоит контролировать размер порции орехов. Если злоупотреблять кешью, то могут быть нежелательные последствия — например, лишний вес или перегрузка ЖКТ.

20–30 г в день рекомендуемая норма потребления кешью

Это небольшая горстка орехов — около 15–18 ядер, что эквивалентно 120–160 ккал. Если вы следите за весом, то высокую калорийность нужно учитывать при суммарном подсчете калорий.

Кешью богаты витаминами и минералами, которые дают максимальный эффект, если употреблять их вместе с другими натуральными продуктами. Например, магний в орехах лучше усваивается, когда рацион богат витамином B6 (в большом количестве он содержится в цельнозерновых, бананах и других продуктах питания).

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Для лучшего усвоения витаминов в организме рекомендуется сочетать кешью:

с кисломолочными продуктами (йогурт, кефир);

со свежими или термически обработанными овощами (салаты, овощные рагу);

с крупами (рис, киноа, булгур);

с десертами с натуральными подсластителями (мед, кленовый сироп).

Польза кешью для организма

Орехи содержат внушительный спектр витаминов, минералов и жирных кислот, способных оказывать положительное влияние на здоровье сердца, нервной системы и кожи.

Поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы

Сердечно-сосудистая система сильно зависит от качества жиров, которые мы употребляем. В составе орехов кешью преобладают мононенасыщенные жирные кислоты, в частности — олеиновая кислота и некоторые полиненасыщенные жиры. Согласно исследованию, умеренное включение кешью в рацион способно положительно влиять на соотношение липопротеинов высокой и низкой плотности (ЛПВП и ЛПНП), что важно для профилактики атеросклероза. Кроме того, кешью могут помочь контролировать артериальное давление в составе комплексного подхода, состоящего из здорового питания, физической активности и отказа от вредных привычек.

Кешью — это источник полезных жиров, которые способствуют раскрытию желчного пузыря. Желчный пузырь сокращается, а желчь выходит вместе с токсинами и «плохим» холестерином. Это как раз тот самый холестерин, который мог бы прилепиться к стенкам сосудов. Так как он вышел, он уже не будет портить сосуды. Наталья Гильдина диетолог

Польза для метаболизма и контроля уровня сахара в крови

Некоторые исследования указывают, что регулярное потребление орехов, включая кешью, способно оказывать благотворное влияние на метаболизм глюкозы. Ученые выяснили, что орехи могут снижать инсулинорезистентность и улучшать ряд метаболических показателей. Хотя кешью нельзя назвать низкоуглеводным продуктом, его сочетание с другими продуктами, богатыми клетчаткой и белком, может смягчать колебания уровня сахара в крови. Однако нужно помнить, что для диабетиков контроль порции и общее потребление углеводов имеют критически важное значение.

Поддержание мышечной массы и энергетического баланса

Благодаря высокому содержанию белка кешью способствует укреплению мышечной массы и восполнению энергии. Конечно, одной горстки в день будет мало, чтобы покрыть полноценную потребность в белке, но в качестве дополнительного источника он может быть весьма полезен, особенно если вы занимаетесь спортом, следите за БЖУ и вечно думаете, где же добрать белки. Эти орехи также содержат магний и кальций, которые важны для нормального сокращения мышц и здоровья костей.

Полезные вещества для кожи и волос

Медь, цинк и витамины группы B в составе орехов кешью улучшают состояние кожи и волос. Медь, например, участвует в формировании коллагена, одного из ключевых белков соединительной ткани. Достаточно высокий уровень меди может благотворно влиять на цвет волос и состояние кожных покровов, поддерживая процессы регенерации. Кроме того, кешью богаты антиоксидантами (в частности, витамином Е), которые защищают клетки от окислительного стресса.

Польза для нервной системы

Сочетание магния, витаминов группы B и полезных жиров делает кешью полезным продуктом для нервной системы. Магний участвует в передаче нервных импульсов и способствует расслаблению мышц и сосудов, что может помочь при повышенной тревожности или стрессе. Витамины группы B обеспечивают нормальное функционирование мозга и улучшают обмен веществ в клетках нервной системы. Включение кешью в умеренных количествах в рацион способно оказывать мягкое воздействие на психоэмоциональное состояние.

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Кешью содержит витамины группы B и магний, которые благотворно влияют на нервную систему. При дефиците магния человек становится более восприимчивым к стрессу. Усвоение магния значительно улучшается благодаря витамину B6, также присутствующему в кешью. В совокупности эти элементы помогают укрепить нервную систему и повысить стрессоустойчивость. Наталья Гильдина диетолог

Вред и противопоказания кешью

Несмотря на то что свойства кешью полезны для большинства здоровых людей, существуют ситуации, при которых орехи могут быть нежелательны или должны употребляться с особой осторожностью.

Аллергические реакции. Некоторые люди сталкиваются с сильными аллергическими реакциями, вплоть до анафилактического шока, на многие виды орехов. Людям с диагностированной аллергией на орехи важно избегать кешью или пробовать его только с разрешения врача.

Проблемы с ЖКТ. Орехи могут вызывать вздутие, тяжесть в животе, раздражение желудочно-кишечного тракта, особенно если их переедать. Это актуально для тех, кто страдает от хронических болезней ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь, синдром раздраженного кишечника и т .д.). В этом случае лучше проконсультироваться со специалистом.

Повышенное содержание оксалатов. Считается, что в кешью присутствует определенное количество оксалатов, которые могут способствовать образованию камней в почках при наличии предрасположенности. Для людей с почечными патологиями (например, с тенденцией к образованию камней) важно не злоупотреблять этим продуктом.

Неправильная обработка. Сырые кешью в скорлупе содержат едкие смолы, которые могут вызвать ожоги кожи и слизистых. Все орехи, поступающие в продажу, проходят термическую обработку, но важно покупать их у проверенных поставщиков.

Как выбирать и хранить кешью

Чтобы есть кешью без риска для здоровья и получить максимум пользы от продукта, важно правильно выбрать и хранить эти орехи. При покупке обращайте внимание на следующие критерии:

Цвет и целостность. Орехи должны быть светло-кремового оттенка без темных пятен и признаков плесени и затхлого запаха.

Вид упаковки. Избегайте поврежденных и прозрачных пакетов, в которых орехи могут подвергаться избыточному воздействию света и влаги.

Срок годности. Всегда проверяйте дату производства и рекомендуемый срок хранения. Просроченный продукт утрачивает часть полезных свойств, может приобрести горечь и даже стать опасным из-за окисления жиров.

«Сырые кешью, которые продаются в упаковке, уже прошли предварительную обработку, поэтому их можно употреблять без замачивания. Однако, если вы купили орехи на рынке и они хранились в открытых контейнерах, лучше замочить их в воде. Это поможет удалить возможные загрязнения — пыль, которая могла осесть на поверхность орехов», — дополнила диетолог.

Дома кешью лучше хранить в герметичной таре (стеклянной или пластиковой), вдали от солнечных лучей и при невысокой влажности. Оптимальная температура хранения — в пределах 15–20°C. При таких условиях срок годности можно продлить до 6–8 месяцев. Если же планируется хранить дольше, то желательно убрать орехи в холодильник или морозильную камеру.

Что приготовить с кешью: идеи блюд

Кешью не только полезен, но и универсален в кулинарии: его мягкий вкус и тонкий ореховый аромат отлично подходят для приготовления разных блюд.

Кешью прекрасно сочетается с мясом, овощами, крупами и фруктами. Чаще всего его рекомендуют есть именно с фруктами, но он также нередко добавляется в салаты и блюда азиатской кухни, например, в тайские, наряду с арахисом. В целом орехи, включая кешью, можно использовать в самых разных блюдах, обогащая их вкус и питательную ценность. Наталья Гильдина диетолог

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Сливочный соус с кешью. Нужно замочить орехи в воде на 4–6 часов, затем измельчить в блендере с добавлением чеснока, лимонного сока, соли и специй. Получается веганская альтернатива сливочному соусу — подойдет к пасте, запеченным овощам или рыбе.

Салат с кешью и шпинатом. Орехи надо обжарить на сухой сковороде до золотистого оттенка, а затем смешать их со свежим шпинатом, кусочками апельсина и красным луком. Заправить оливковым маслом, бальзамическим уксусом и горчицей — получится легкий, но питательный салат.

Курица в соусе карри с кешью. Орехи придают нежность и густоту соусу карри. Обжарьте лук и специи (куркума, кориандр, кардамон), добавьте измельченные кешью, кокосовое молоко и курицу. Тушите до готовности — получается ароматное и питательное блюдо индийской кухни.

Домашняя гранола. Смешайте овсяные хлопья, кешью, миндаль, семена подсолнечника и небольшой объем меда или кленового сиропа. Запекайте в духовке при 150°C около 20 минут, периодически помешивая. Гранола — отличный вариант полезного завтрака или перекуса.

Десертные пасты и кремы. Эти орехи легко превращаются в пасту, если их тщательно перемолоть в мощном блендере. Паста может служить основой для приготовления крема для тортов, пирожных или намазки на тост.