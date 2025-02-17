Чем полезен кешью и сколько его можно съесть без вреда для организма

Что такое кешью
Кешью — это семена тропического дерева анакардиума западного (лат. Anacardium occidentale), которое относится к семейству сумаховых (Anacardiaceae). Родиной этого растения считаются северо-восточные регионы Бразилии. Благодаря колониальной торговле и освоению новых земель кешью распространился и в других тропических регионах мира: на территории Вьетнама, Индии, некоторых стран Африки. Сегодня крупнейшими поставщиками являются Индия, Вьетнам, Кот-д'Ивуар и Бразилия.
Интересно, что часть растения, которую мы называем орехом, фактически — семена, прикрепленные к так называемому псевдофрукту — «яблоку кешью». Сам по себе псевдофрукт выглядит как сочный грушеобразный плод красного или желто-оранжевого цвета. Его тоже можно есть. Но истинный плод кешью развивается на самом конце псевдофрукта. Он покрыт двойной оболочкой. Внешняя — зеленая — содержит едкую смолу (кадзеол). Под ней прячется знакомое всем ядро. Чтобы оно стало безопасным для употребления, требуется специальная обработка и термическая подготовка.
Питательные свойства кешью
Кешью отличается мягким, слегка сливочным сладковатым вкусом. Эти орехи ценят за универсальность в кулинарии и высокую питательную ценность. На 100 граммов сырых орехов кешью приходится:
- 18,22 г белков ;
- 43,85 г жиров ;
- 30,19 г углеводов, из них сахар — 5,91 г, а пищевые волокна (клетчатка) — 3,3 г;
- калорийность ~553 ккал.
Кешью содержат токоферол (витамин E), филлохинон (витамин K), а также набор витаминов группы B (особое значение имеют тиамин и пиридоксин — витамины B1 и B6), отметила в беседе с «Газетой.Ru» диетолог Наталья Гильдина. Среди минеральных элементов можно выделить магний, фосфор, медь, марганец, железо, цинк и калий.
Учитывая высокую калорийность, стоит контролировать размер порции орехов. Если злоупотреблять кешью, то могут быть нежелательные последствия — например, лишний вес или перегрузка ЖКТ.
Это небольшая горстка орехов — около 15–18 ядер, что эквивалентно 120–160 ккал. Если вы следите за весом, то высокую калорийность нужно учитывать при суммарном подсчете калорий.
Кешью богаты витаминами и минералами, которые дают максимальный эффект, если употреблять их вместе с другими натуральными продуктами. Например, магний в орехах лучше усваивается, когда рацион богат витамином B6 (в большом количестве он содержится в цельнозерновых, бананах и других продуктах питания).
Для лучшего усвоения витаминов в организме рекомендуется сочетать кешью:
- с кисломолочными продуктами (йогурт, кефир);
- со свежими или термически обработанными овощами (салаты, овощные рагу);
- с крупами (рис, киноа, булгур);
- с десертами с натуральными подсластителями (мед, кленовый сироп).
Польза кешью для организма
Орехи содержат внушительный спектр витаминов, минералов и жирных кислот, способных оказывать положительное влияние на здоровье сердца, нервной системы и кожи.
Поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы
Сердечно-сосудистая система сильно зависит от качества жиров, которые мы употребляем. В составе орехов кешью преобладают мононенасыщенные жирные кислоты, в частности — олеиновая кислота и некоторые полиненасыщенные жиры. Согласно исследованию, умеренное включение кешью в рацион способно положительно влиять на соотношение липопротеинов высокой и низкой плотности (ЛПВП и ЛПНП), что важно для профилактики атеросклероза. Кроме того, кешью могут помочь контролировать артериальное давление в составе комплексного подхода, состоящего из здорового питания, физической активности и отказа от вредных привычек.
Польза для метаболизма и контроля уровня сахара в крови
Некоторые исследования указывают, что регулярное потребление орехов, включая кешью, способно оказывать благотворное влияние на метаболизм глюкозы. Ученые выяснили, что орехи могут снижать инсулинорезистентность и улучшать ряд метаболических показателей. Хотя кешью нельзя назвать низкоуглеводным продуктом, его сочетание с другими продуктами, богатыми клетчаткой и белком, может смягчать колебания уровня сахара в крови. Однако нужно помнить, что для диабетиков контроль порции и общее потребление углеводов имеют критически важное значение.
Поддержание мышечной массы и энергетического баланса
Благодаря высокому содержанию белка кешью способствует укреплению мышечной массы и восполнению энергии. Конечно, одной горстки в день будет мало, чтобы покрыть полноценную потребность в белке, но в качестве дополнительного источника он может быть весьма полезен, особенно если вы занимаетесь спортом, следите за БЖУ и вечно думаете, где же добрать белки. Эти орехи также содержат магний и кальций, которые важны для нормального сокращения мышц и здоровья костей.
Полезные вещества для кожи и волос
Медь, цинк и витамины группы B в составе орехов кешью улучшают состояние кожи и волос. Медь, например, участвует в формировании коллагена, одного из ключевых белков соединительной ткани. Достаточно высокий уровень меди может благотворно влиять на цвет волос и состояние кожных покровов, поддерживая процессы регенерации. Кроме того, кешью богаты антиоксидантами (в частности, витамином Е), которые защищают клетки от окислительного стресса.
Польза для нервной системы
Сочетание магния, витаминов группы B и полезных жиров делает кешью полезным продуктом для нервной системы. Магний участвует в передаче нервных импульсов и способствует расслаблению мышц и сосудов, что может помочь при повышенной тревожности или стрессе. Витамины группы B обеспечивают нормальное функционирование мозга и улучшают обмен веществ в клетках нервной системы. Включение кешью в умеренных количествах в рацион способно оказывать мягкое воздействие на психоэмоциональное состояние.
Вред и противопоказания кешью
Несмотря на то что свойства кешью полезны для большинства здоровых людей, существуют ситуации, при которых орехи могут быть нежелательны или должны употребляться с особой осторожностью.
- Аллергические реакции. Некоторые люди сталкиваются с сильными аллергическими реакциями, вплоть до анафилактического шока, на многие виды орехов. Людям с диагностированной аллергией на орехи важно избегать кешью или пробовать его только с разрешения врача.
- Проблемы с ЖКТ. Орехи могут вызывать вздутие, тяжесть в животе, раздражение желудочно-кишечного тракта, особенно если их переедать. Это актуально для тех, кто страдает от хронических болезней ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь, синдром раздраженного кишечника и т .д.). В этом случае лучше проконсультироваться со специалистом.
- Повышенное содержание оксалатов. Считается, что в кешью присутствует определенное количество оксалатов, которые могут способствовать образованию камней в почках при наличии предрасположенности. Для людей с почечными патологиями (например, с тенденцией к образованию камней) важно не злоупотреблять этим продуктом.
- Неправильная обработка. Сырые кешью в скорлупе содержат едкие смолы, которые могут вызвать ожоги кожи и слизистых. Все орехи, поступающие в продажу, проходят термическую обработку, но важно покупать их у проверенных поставщиков.
Как выбирать и хранить кешью
Чтобы есть кешью без риска для здоровья и получить максимум пользы от продукта, важно правильно выбрать и хранить эти орехи. При покупке обращайте внимание на следующие критерии:
- Цвет и целостность. Орехи должны быть светло-кремового оттенка без темных пятен и признаков плесени и затхлого запаха.
- Вид упаковки. Избегайте поврежденных и прозрачных пакетов, в которых орехи могут подвергаться избыточному воздействию света и влаги.
- Срок годности. Всегда проверяйте дату производства и рекомендуемый срок хранения. Просроченный продукт утрачивает часть полезных свойств, может приобрести горечь и даже стать опасным из-за окисления жиров.
«Сырые кешью, которые продаются в упаковке, уже прошли предварительную обработку, поэтому их можно употреблять без замачивания. Однако, если вы купили орехи на рынке и они хранились в открытых контейнерах, лучше замочить их в воде. Это поможет удалить возможные загрязнения — пыль, которая могла осесть на поверхность орехов», — дополнила диетолог.
Дома кешью лучше хранить в герметичной таре (стеклянной или пластиковой), вдали от солнечных лучей и при невысокой влажности. Оптимальная температура хранения — в пределах 15–20°C. При таких условиях срок годности можно продлить до 6–8 месяцев. Если же планируется хранить дольше, то желательно убрать орехи в холодильник или морозильную камеру.
Что приготовить с кешью: идеи блюд
Кешью не только полезен, но и универсален в кулинарии: его мягкий вкус и тонкий ореховый аромат отлично подходят для приготовления разных блюд.
Сливочный соус с кешью. Нужно замочить орехи в воде на 4–6 часов, затем измельчить в блендере с добавлением чеснока, лимонного сока, соли и специй. Получается веганская альтернатива сливочному соусу — подойдет к пасте, запеченным овощам или рыбе.
Салат с кешью и шпинатом. Орехи надо обжарить на сухой сковороде до золотистого оттенка, а затем смешать их со свежим шпинатом, кусочками апельсина и красным луком. Заправить оливковым маслом, бальзамическим уксусом и горчицей — получится легкий, но питательный салат.
Курица в соусе карри с кешью. Орехи придают нежность и густоту соусу карри. Обжарьте лук и специи (куркума, кориандр, кардамон), добавьте измельченные кешью, кокосовое молоко и курицу. Тушите до готовности — получается ароматное и питательное блюдо индийской кухни.
Домашняя гранола. Смешайте овсяные хлопья, кешью, миндаль, семена подсолнечника и небольшой объем меда или кленового сиропа. Запекайте в духовке при 150°C около 20 минут, периодически помешивая. Гранола — отличный вариант полезного завтрака или перекуса.
Десертные пасты и кремы. Эти орехи легко превращаются в пасту, если их тщательно перемолоть в мощном блендере. Паста может служить основой для приготовления крема для тортов, пирожных или намазки на тост.