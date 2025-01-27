Мейн-кун: все, что нужно знать о породе «королей кошек»

Мейн-кун — это не просто кошка, а нежный мурлыкающий гигант и, как его часто называют, «король кошачьего мира». Эта порода, известная своими внушительными размерами, шикарной шерстью и дружелюбным характером, привлекает внимание любителей кошек по всему миру. «Газета.Ru» выяснила все о характере, внешнем виде, истории происхождения и тонкостях ухода и содержания этих кошачьих великанов.

Кто такие мейн-куны

Мейн-куны — это крупные, умные и дружелюбные кошки родом из США. Их часто называют «ласковыми, нежными гигантами» за спокойный нрав и внушительные размеры.

от 6 до 12 кг может весить взрослый мейн-кун

Для сравнения: средний здоровый вес кошек любой другой породы варьируется от двух до пяти килограммов.

close Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Мейн-куны хорошо приспосабливаются к разным условиям и легко уживаются с другими животными и детьми. Благодаря уравновешенному темпераменту эта порода считается прекрасным выбором для семей с детьми и начинающих владельцев кошек.

Ключевые особенности мейн-кунов:

Крупное телосложение и широкая грудная клетка.



Пушистый хвост, часто сравнимый по длине с корпусом животного.



Характерная «рысья» кисточка на ушах.



Дружелюбие и спокойствие в сочетании с любознательностью.

История происхождения породы мейн-кун

История породы мейн-кун уходит корнями в Северную Америку, а точнее — в штат Мэн (США). Существует несколько легенд относительно происхождения мейн-кунов. Самая распространенная гласит, что они произошли от полудиких кошек, появившихся в прибрежных районах штата. Предполагается, что длинношерстные кошки, завезенные европейскими поселенцами и мореплавателями, скрещивались с местными короткошерстными. В результате естественного отбора сформировались крупные, выносливые кошки с роскошной шерстью и характерными кисточками на ушах.

К слову Считается, что крупное телосложение и густая, длинная и водоотталкивающая шерсть мейн-кунов стали результатом естественной адаптации к суровому климату штата Мэн. Климат здесь умеренно влажный, а зимой температура колеблется от -5 до -10°C.

Свое официальное признание порода получила в конце XIX века: тогда мейн-куны начали активно участвовать в выставках и выигрывать призы благодаря эффектному внешнему виду и дружелюбному нраву. К началу XX века интерес к ним немного угас, но в 1950–1960-х годах возродился вновь. Сегодня мейн-куны входят в число самых популярных пород по всему миру. Эти пушистые гиганты особенно ценятся за свой интеллект и оригинальный внешний вид.

Как выглядят мейн-куны: 7 отличительных черт

У мейнкунов довольно мощное и длинное тело с крепкими лапами. На спине и боках шерсть средней длины, а на «воротнике» и хвосте — длинная. Шерстный покров у этой породы водоотталкивающий, что облегчает уход за животным и помогает кошкам хорошо переносить влажную погоду.

close Наталья Селиверстова/РИА Новости

1. Голова

Голова у мейн-куна крупная, с массивной мордой и плавным контуром скул. Профиль выглядит слегка изогнутым — благодаря приподнятому лбу и ровному носу. Мордочка удлиненная, с хорошо очерченным подбородком и мощными челюстями.

2. Глаза

Глаза у мейн-кунов широко расставлены, часто миндалевидной или слегка овальной формы. Цвет может варьироваться от зеленоватого и золотистого до медного и даже голубого (особенно у белых и биколорных двухцветных кошек). Выразительный взгляд — отличительная черта породы, придающая мейн-куну независимый и одновременно доброжелательный вид.

3. Уши

Уши — одна из самых заметных особенностей мейн-куна. Они крупные, широкие в основании и посажены высоко на голове. На кончиках ушей часто присутствуют «кисточки», напоминающие рысьи.

4. Тело

Еще одна отличительная особенность внешнего вида мейн-кунов — крупный костяк и мощная мускулатура. Туловище обычно вытянутое, с широкой грудной клеткой. Задняя часть тела чуть выше передней, благодаря чему создается впечатление, что кошка всегда готова к прыжку. Средний вес мейн-куна от 6 до 10 кг, а иногда и более. Самцы обычно крупнее самок.

5. Лапы и конечности

Лапы сильные, средней длины, пропорциональны телу. Подушечки лап у мейн-куна широкие и крепкие, покрыты густой шерстью между пальцами, что помогает комфортно передвигаться по скользким и холодным поверхностям (что особенно полезно в зимних условиях). Это также считается отличительной особенностью породы, поскольку она в свое время адаптировалась к влажным и снежным условиям американского штата Мэн.

6. Хвост

Хвост у мейн-кунов очень длинный, пушистый и широкий у основания, сужающийся к кончику. В распушенном состоянии хвост может достигать почти такой же длины, что и само тело кошки. К слову, именно роскошный хвост часто привлекает внимание зрителей на выставках.

7. Шерсть и окрас

Шерсть у мейн-кунов полудлинная, с мягким подшерстком, защищающим их от холода. На «воротнике», груди и «штанишках» шерсть гуще и длиннее. Окрас разнообразен: встречаются однотонные (черные, белые, рыжие, голубые), табби (классический, тигровый, пятнистый), биколоры и другие варианты.

close Tatyana Soares/Shutterstock/FOTODOM

Интересно Считается, что классический «дикий» коричневый цвет шерсти (brown tabby) — первоначальный окрас породы мейн-кун, когда они, будучи не прирученными, свободно бродили по лесам и холмам. Со временем, когда особи скрещивались с другими дикими кошками, появлялись новые окрасы.

Характер мейн-куна: нежный гигант с независимым нравом и лучший друг

Мейн-куны по праву заслужили репутацию нежных гигантов: габариты у них внушительные, а сердце — огромное и доброе. «Газета.Ru» выяснила, какими чертами характера обычно обладают эти удивительные питомцы и почему миллионы людей по всему миру влюбляются в них с первого взгляда.

Уравновешенность и спокойствие

Одна из самых ярких черт мейн-куна — спокойная уравновешенность. Эти кошки не станут метаться и громить дом. С раннего возраста мейн-куны проявляют удивительную выдержку: они с интересом изучают обстановку, медленно и основательно знакомятся с новыми людьми и другими домашними животными. Встретив незнакомца, мейн-кун, скорее будет присматриваться к нему, сохраняя дружелюбие, чем убегать, прятаться под диван или шипеть и агрессивно реагировать, показывая клыки.

«Кошка-компаньон»

Несмотря на дикий вид и «рысьи» кисточки на ушах, мейн-куны очень любят общество хозяев и домочадцев. Их часто называют кошками-компаньонами, ведь они искренне ценят внимание и с радостью встречают семью у порога. В их характере присутствует уважительное любопытство: мейн-кун непременно заглянет в комнату, если оттуда доносится странный звук, но сделает это с таким достоинством и спокойствием, будто совершает важный обход своих владений.

Особенно интересно наблюдать, как мейн-куны ладят с детьми. Они способны терпеливо переносить не слишком аккуратные детские объятия, а в случае дискомфорта — просто грациозно отойдут, не показывая агрессии.

Конечно, любой кошке нужно давать личное пространство, а детей учить бережному обращению с ней. Но мейн-кун точно не будет провоцировать конфликты.

Любознательность и интеллект

Мейн-куны считаются одними из самых смышленых кошек. Они быстро осваивают новые территории, запоминают расположение привычных предметов и даже могут выполнять простые команды. Некоторые владельцы замечают, что мейн-куны по повадкам напоминают собак: приносят игрушки, отзываются на кличку и порой проявляют явный интерес к водным процедурам.

Любознательность мейн-куна способна удивлять. Он будет внимательно следить за тем, как вы готовите обед, складываете белье или собираетесь на работу. Находиться «в курсе событий» для него крайне важно — недаром эта порода славится своей наблюдательностью и обостренным чувством ответственности за домашний порядок.

close Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Добрые охотники»

Не стоит забывать, что при всей своей грации и спокойствии мейн-куны еще и заядлые охотники. Им нравятся динамичные игры: погоня за мячиком, ловля «дразнилки» или даже элементарное лазание по когтеточке — все это приносит питомцам массу удовольствия. Мейн-кун может внезапно отправиться на исследование верхних полок или шкафов, напоминая о своих охотничьих корнях.

Однако и здесь проявляется природная вежливость: в отличие от более резвых и шумных пород мейн-куны редко переворачивают все вверх дном. Они стараются аккуратно обходиться с домашними предметами, сохраняя спокойствие и внутреннее достоинство.

Ласковость с оттенком независимости

Мейн-куны отлично уживаются в большой семье и обожают получать ласку — но при этом остаются кошками со своей долей независимости. Они не будут сутками сидеть у вас на коленях, однако с радостью отзовутся на ваше приглашение поиграть или полежать рядом перед сном. Если у мейн-куна возникнет желание уединиться, он ненавязчиво отойдет в уютное место, но никогда не откажется от общения с любимым хозяином, когда вы позовете его обратно.

Это тот самый баланс, который делает мейн-куна идеальным компаньоном: вы чувствуете, что у кошки есть личность, но в то же время она всегда готова к совместным играм, объятиям и неспешным вечерним посиделкам.

Как ухаживать за мейн-куном

Уход за мейн-куном несложен, но требует систематичности. Ключевыми моментами являются правильно подобранный рацион, регулярное расчесывание шерсти и соблюдение гигиены. «Газета.Ru» собрала основные советы, которые помогут вашему любимцу чувствовать себя прекрасно и сохранять царственный вид.

Шерсть и груминг

Расчесывание. Шерсть мейн-куна достаточно густая, особенно в области «воротника» и «штанишек». Чтобы она не сваливалась в колтуны, рекомендуется расчесывать питомца два-три раза в неделю . Используйте щетку с мягкими зубцами или гребень, уделяя особое внимание «проблемным» зонам.

Купание. Купать мейн-куна часто не обязательно — достаточно нескольких раз в год или по мере загрязнения. При мытье желательно использовать специальные шампуни для длинношерстных пород, чтобы сохранить природную защиту шерсти.

Стрижка когтей. Мейн-куны не против короткой «гигиенической» стрижки когтей раз в две-три недели, особенно если у них нет возможности стачивать когти на когтеточке.

close photosbelkina/Shutterstock/FOTODOM

Гигиена

Уши и глаза. Проверяйте уши раз в неделю, аккуратно удаляя видимые загрязнения ватным диском и специальным лосьоном. Глаза можно протирать чистой влажной салфеткой без запаха, если появляется небольшой налет в уголках.

Зубы. По возможности приучайте мейн-куна к чистке зубов мягкой зубной щеткой и кошачьей пастой. Это поможет предотвратить образование зубного налета и камня.

Лоток. Мейн-кун — кошка внушительных размеров, поэтому лоток выбирайте просторный, с высокими бортами. Регулярно убирайте комки или гранулы, а полностью наполнитель меняйте по мере загрязнения.

Питание

Правильное питание для породистых кошек — это ключевой момент в поддержании здоровья.

Сбалансированный рацион. Порция должна учитывать вес, возраст и активность питомца. Многие заводчики рекомендуют качественные сухие и влажные корма премиум-класса, специально разработанные для крупных пород.

Взрослым кошкам обычно достаточно двух приемов пищи в день, однако многие ветеринары рекомендуют делить суточную норму на три-четыре небольших порции.

Натуральное питание. Если вы предпочитаете готовить самостоятельно, проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы обеспечить кошку всеми необходимыми белками, жирами и витаминами. Вареное мясо птицы, говядина, нежирная рыба и овощи — отличная основа, но важно соблюдать баланс. По согласованию с ветеринаром можно добавлять витаминно-минеральные комплексы, чтобы поддержать здоровье костей и суставов, особенно если в рационе нет нужных элементов.

Свежая вода. У крупных мейн-кунов повышенная потребность в жидкости. Следите, чтобы вода в миске всегда была чистой и доступной; многие кошки предпочитают пить из «фонтанчиков».

Полезные советы • Игры и упражнения. Мейн-куны любят активность. Предоставьте им простор для движения, «лазалки» и интерактивные игрушки — это укрепит мускулатуру и сохранит умственную активность кота.



• Регулярные визиты к ветеринару. Не пропускайте плановые осмотры и прививки. Мейн-куны — достаточно здоровая порода, однако регулярные походы к ветеринару помогут избежать возможных заболеваний.



• Личное пространство. Как бы мейн-кун ни обожал внимание, ему нужно собственное укромное место, где он сможет спокойно отдохнуть.

close Наталья Селиверстова/РИА Новости

Частые заболевания у мейнкунов и как их избежать

Несмотря на хорошее здоровье и выносливость, мейн-куны могут быть предрасположены к ряду наследственных заболеваний.

1. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП). Это заболевание сердца, при котором утолщается стенка левого желудочка. Чтобы предотвратить осложнения, важно регулярно проходить ветеринарный осмотр, особенно в старшем возрасте питомца.

2. Дисплазия тазобедренного сустава. Болезнь, вызванная неправильным формированием тазобедренного сустава. Симптомы могут проявляться в виде хромоты, проблем с движением. Регулярные осмотры у ветеринара и контроль веса помогают снизить риск.

3. Проблемы с почками. Почки у мейн-кунов — слабое место, поэтому важно следить за качеством рациона и при необходимости добавлять витамины и минеральные комплексы, согласованные с ветеринаром.

Как избежать заболеваний

Покупайте котят только у проверенных заводчиков, которые имеют подтвержденные результаты тестов на наследственные заболевания.



Регулярно посещайте ветеринара (не реже двух раз в год) и делайте необходимые прививки.



Контролируйте вес питомца: лишний вес повышает нагрузку на суставы и сердечно-сосудистую систему.



Следите за уровнем активности и вовремя замечайте изменения в поведении (вялость, потеря аппетита, изменение походки и так далее).

Воспитание и дрессировка мейн-кунов

Основные принципы воспитания

Мейн-куны быстро усваивают правила, если им все объяснять спокойно и последовательно. Помните, изменение требований или резкий тон могут ввести питомца в замешательство. За выполнение желаемого действия (например, команд, использования когтеточки) желательно хвалить и поощрять лакомством. Так животное быстрее поймет, что именно от него требуется.

Если котенок растет в спокойной обстановке и получает достаточно внимания, он вырастает уверенным и дружелюбным. Регулярно знакомьте его с новыми людьми и предметами, чтобы он постепенно привыкал к переменам.

Простые команды и трюки

В отличие от других пород кошек, мейн-куны легко поддаются дрессировке. Многие владельцы отмечают, что эти кошки во многом напоминают собак и с удовольствием выполняют простые команды своего хозяина.

close Summer 1810/Shutterstock/FOTODOM

«Ко мне». Привлекайте внимание питомца, произнося кличку и подзывая его. Когда мейн-кун подходит, вознаграждайте его лакомством и лаской.



Привлекайте внимание питомца, произнося кличку и подзывая его. Когда мейн-кун подходит, вознаграждайте его лакомством и лаской. «Сидеть». Позовите кота к себе и дайте ему понять, что у вас есть угощение. Держите лакомство над его головой. Когда кот начнет подниматься, чтобы дотянуться до него, он естественно сядет. Как только это произойдет, скажите «сидеть» и сразу дайте лакомство. Повторяйте это упражнение несколько раз, чтобы закрепить ассоциацию команды с действием.



Позовите кота к себе и дайте ему понять, что у вас есть угощение. Держите лакомство над его головой. Когда кот начнет подниматься, чтобы дотянуться до него, он естественно сядет. Как только это произойдет, скажите «сидеть» и сразу дайте лакомство. Повторяйте это упражнение несколько раз, чтобы закрепить ассоциацию команды с действием. Игры с мячиком или игрушкой. Мейн-куны часто приносят предметы, подобно собакам. Затем, как вы бросите какую-либо игрушку, возвращают вам ее назад. За каждый правильный «апорт» обязательно хвалите кошку.

Коррекция нежелательного поведения

Если мейн-кун портит мебель или проявляет агрессию, в первую очередь проанализируйте причину. Возможно, у питомца не хватает игрушек, нет удобной когтеточки или он по какой-то причине испытывает стресс. При возникновении трудностей полезно обратиться к ветеринару или фелинологу, чтобы выявить и устранить возможные проблемы со здоровьем и поведением.

Кто такой фелинолог? Фелинолог — это эксперт в области кошек, который изучает анатомию, физиологию, поведение и генетику домашних и диких кошек. Он разбирается в особенностях различных пород, их потребностях и стандартах ухода, а также занимается селекцией и разведением кошек.

Как выбрать здорового котенка мейн-куна

Выбор котенка мейн-куна – ответственный шаг для будущего владельца. Чтобы питомец радовал семью долгие годы, важно убедиться в его здоровье и правильном происхождении.

Критерии выбора здорового котенка мейн-куна

1. Репутация заводчика

Изучите отзывы и обратите внимание на стаж работы питомника. Опытные заводчики обычно состоят в фелинологических организациях («Фарус», ICU, МФА и другие) и могут предоставить соответствующие документы. Большинство питомников и клубов относятся к WCF — Международной фелинологической федерации. На официальном сайте федерации вы можете проверить заводчика, питомник или клуб на подлинность предоставленных документов.

По возможности попросите рекомендации у знакомых или владельцев, которые уже приобрели котят в этом питомнике.

2. Условия содержания

При визите обратите внимание на чистоту помещения, размер вольеров, наличие когтеточек, игрушек, мисок с чистой водой и качественным кормом.

Котята должны быть общительными и не проявлять чрезмерной пугливости или агрессии — это говорит о правильной социализации на ранних этапах взросления.

3. Ветеринарные документы

У ответственного заводчика котята проходят обязательный осмотр ветеринара и получают первоначальные прививки (обычно от вирусных заболеваний).



Проверьте наличие ветеринарного паспорта с отметками о вакцинации и обработках от паразитов.

4. Самостоятельный осмотр котенка

Глаза должны быть ясными, без выделений. Ушки — чистыми, без запаха и налета.



Шерсть гладкая, без колтунов, кожа — без залысин или покраснений.



Обратите внимание на активность: здоровые котята мейн-куна любознательны, игривы и не прячутся в угол.

5. Знакомство с родителями котенка

По возможности посмотрите на мать (иногда и на отца), чтобы оценить ее внешние данные, состояние шерсти и поведение.



Здоровые родители с хорошей генетикой — залог крепкой конституции и спокойного характера вашего будущего любимца.

close Nadia Cruzova/Shutterstock/FOTODOM

Сколько стоят котята мейн-куна

Цены на котят мейн-куна в России могут значительно варьироваться в зависимости от класса животного (пэт, брид, шоу), редкости окраса, титулов родителей и репутации питомника.

Пэт-класс (домашний любимец)

Обычно не предназначены для разведения и выставок.



Стоимость здорового котенка от заводчика может колебаться от 20 тыс. до 50 тыс. рублей .

Брид-класс (для разведения)

Котята, соответствующие стандартам породы и рекомендуемые к племенному разведению.



Цена часто начинается от 50 тыс. и может достигать 80 тыс. рублей и выше .

Шоу-класс (выставочный класс)

Обладают ярко выраженными породными признаками и особыми характеристиками, высоко ценятся на выставках.



Стоимость часто превышает 80-100 тыс. рублей , особенно если родители котенка имеют титулы международных чемпионов.

В зависимости от региона цены могут изменяться. В крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и другие) стоимость, как правило, выше, чем в регионах. Также существуют частные объявления о продаже котят без документов по цене существенно ниже, однако в этом случае нет гарантии здоровья и чистоты породы.

Распространенные мифы о мейн-кунах

Миф №1

Все мейн-куны огромны и всегда весят более 10 кг.

Факт Хотя мейн-куны действительно крупные и могут весить до 11-14 кг (и больше в некоторых случаях, например, после кастрации), не все кошки этой породы достигают таких размеров. Размер может варьироваться в зависимости от генетики, пола и условий содержания.

Миф №2

Мейн-куны обожают воду, очень любят плавать и считаются «водными кошками».

Факт Многие мейн-куны действительно спокойно заходят в воду и могут играть с ней лапами, в отличие от большинства других пород, которые относятся к водным процедурам с настороженностью. Однако это не делает их «водными кошками». Их шерсть и строение тела могут помогать им в воде, но это не означает, что они обязательно любят плавать.

Миф №3

Все мейн-куны страдают от наследственных заболеваний.

Факт Как и любая другая порода, мейн-куны подвержены определенным заболеваниям, но это не означает, что все они обязательно будут больными. Ответственные заводчики проводят тесты для выявления генетических проблем и заботятся о здоровье своих котят.



Миф №4

Мейн-куны нуждаются в большом пространстве и не могут жить в квартире.

Факт Мейн-куны могут адаптироваться к жизни в квартире, если им достаточно физической активности и умственной стимуляции. Игрушки, когтеточки и регулярные игры помогут им оставаться здоровыми и счастливыми.

close Sergey Ginak/Shutterstock/FOTODOM

Миф №5

У мейн-кунов дикие корни, и у домашних кошек осталось агрессивное поведение в генетике.

Факт Несмотря на свое дикое происхождение, мейн-куны были выведены как домашние кошки и имеют дружелюбный характер. Их предки могли жить в дикой природе, но это не определяет поведение современных мейн-кунов.

Миф №6

Мейн-куну нужно более 1 кг свежего мяса в день.

Факт Как и всем кошкам, мейн-кунам нужен сбалансированный рацион, включающий не только мясо, но и другие компоненты, такие как витамины, минералы и углеводы. Корм на основе мяса — важный, но не единственный продукт. Обычно взрослому мейн-куну достаточно 200-300 гр качественного корма (сухого или влажного), чтобы удовлетворить суточные потребности. Важно помнить, что мейн-кун — домашняя порода, а не дикая рысь, поэтому ни о каком килограмме свежего мяса не может быть и речи.

5 интересных фактов о мейн-кунах

1. Официальное признание

Мейн-кун — одна из старейших природных пород кошек в Северной Америке. В 1895 году на первой в истории кошачьей выставке в Нью-Йорке мейн-кун по кличке Кози (Cosey) выиграл главный приз, чем привлек повышенное внимание к своей породе.

2. Рекордсмены по длине

Большие мейн-куны могут быть в длину, как европейские рыси, хотя при этом телосложение кошек гораздо легче, а рост меньше в холке.

Многие мейнкуны попадают в Книгу рекордов Гиннесса как самые длинные кошки в мире. Их хвосты сами по себе могут достигать 40 см и более. Например, В 2010 году Книга рекордов Гиннесса присвоила титул «самого длинного домашнего кота» чистокровному самцу мейн-куна по имени Стьюи, длина которого от кончика носа до кончика хвоста достигала 123 см. В 2013 году Стьюи умер, и в 2018 году титул «самого длинного кота» присвоили итальянскому мейн-куну Баривелю — около 120 см от носа до кончика хвоста.

3. Дружба с собаками

Благодаря доброжелательному характеру мейнкуны часто хорошо уживаются с собаками: они легко идут на контакт и не боятся животных крупнее себя.

4. Позднее взросление и символ долголетия

Полное физическое созревание мейн-кунов происходит к трем-четырем годам, в то время как большинство кошек созревает к одному-двум годам. А при хорошем уходе и питании мейн-куны могут жить 14–15 лет и даже дольше , хотя крупные породы кошек обычно живут меньше.

5. Склонность к многопалости

Ранее у мейн-кунов довольно часто встречалось явление полидактилия (наличие дополнительного пальца на лапе). Сегодня это считается генетической особенностью, но заводчики, как правило, не стремятся ее закреплять.

В целом мейн-кун — это не только крупная, но и невероятно обаятельная, умная и ласковая порода. При правильном уходе, качественном питании и регулярных визитах к ветеринару такие кошки могут прожить долгую и счастливую жизнь, постоянно радуя своих хозяев. Если вы ищете дружелюбного и контактного питомца, который станет полноправным членом семьи и при этом будет впечатлять своими размерами и внешностью, мейн-кун — идеальный вариант.