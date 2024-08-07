Психолог объяснил, почему люди на самом деле испытывают «испанский стыд» и «кринж»

«Испанский стыд» — неприятное чувство неловкости, которое возникает из-за действий других людей. Дискомфорт от ситуации проявляется на физическом уровне — горящие щеки, потливость и дрожь, даже если человек не является непосредственным участником ситуации. Сейчас это явление называют «кринж», объяснил в беседе с «Газетой.Ru» Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

По словам эксперта, основной причиной возникновения «испанского стыда» является способность человека сопереживать — наша эмпатия. Чем более понятны человеку эмоции других, тем ярче у него может проявляться стыд за их действия.

«Понимая, что чувствуют другие люди, вы можете ставить себя на их место, но видеть ситуацию с еще одной точки зрения, откуда поведение выглядит нелепо или неуместно. Отсюда возникает ощущение стыда за их поведение как собственная эмоция», — объяснил Самбурский.

Ярче всего «испанский стыд» проявляется, когда ситуация разворачивается не в приватной обстановке, а на улице, и есть много свидетелей происходящего.

«Социальные нормы, принятые в обществе, накладывают определенные ожидания на поведение каждого человека. Когда на глазах происходит разрыв шаблона в отношении поведения, окружающие могут испытывать чувство стыда. Если девушка в продуктовом магазине сядет писать в витрину с йогуртами, покупатели рядом испытают «испанский стыд». Этот поступок ломает представление окружающих об обществе и культуре поведения в целом», — отметил психолог.

При этом не обязательно присутствовать лично, волну стыда можно испытать, даже увидев ролик, где человек занимается чем-то постыдным.

«Важно отметить, что если в кадре будут случайные свидетели «преступления», зритель присоединится к их эмоциональному стыду. Ему будут понятны чувства, которые испытывают те, кто столкнулись с ситуацией очно. Если зрителей в ролике не будет, гораздо меньше людей испытают стыд, другие — возмущение от вторжения в личное пространство и подглядывания за тем, что люди делают наедине», — подчеркнул специалист.

«Испанский стыд» известен партнерам и коллегам любителей выпить и покуролесить.

«Представьте: в пятницу после работы коллеги вышли выпить, и кто-то ведет себя неподобающе, кричит и замахивается на бармена, скидывает вещи со стола, кусает официантку за ягодицу. Даже люди с низким уровнем тревожности будут испытывать стыд за его поведение. Основа эмоции в том, что компанию буяна другие люди будут ассоциировать с этим человеком и на них транслировать свое осуждение. Не обязательно быть в отношениях с чудиком, чтобы испытывать неловкость за его поступки. Некоторые люди обладают высокой чувствительностью и часто испытывают «испанский стыд» из-за своих личностных особенностей. Обычно это люди, склонные к самокритике, которых от неловких ситуаций других людей бросает в жар», — рассказал Самбурский.

В редких случаях культурные различия и иная трактовка ситуации толкают людей испытывать «испанский стыд». Такое встречается у жителей туристических мест, когда толпа туристов вваливается в рестораны, музеи и храмы, наплевав на местные правила, мусоря, не снимая головной убор в церкви и пр.

«Полностью изжить в себе «испанский стыд» невозможно — люди социальные существа и присоединяются эмоционально к ситуациям, которые видят и к которым сопереживают. Однако можно снизить интенсивность этого состояния, включив критическое мышление и поменяв отношение к происходящему. Понимая, что ситуации зачастую преувеличены нашими внутренними ощущениями, будет легче охладить свои эмоции и посмотреть на действия других людей отстраненно», — резюмировал психолог.

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