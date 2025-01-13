Что такое дофамин и почему его называют гормоном счастья

Как вырабатывается дофамин, какую роль он играет в организме и можно ли поднять его уровень

Гормон радости, ключ к мотивации и удовольствию, основа здоровья нервной системы — у дофамина множество имен и «титулов». Считается, что именно этот гормон помогает человеку стремиться к счастью и добиваться успеха. Какую роль дофамин играет в нервной системе, как определить, что в организме его недостаточно, и можно ли поднять уровень этого гормона в крови — в материале «Газеты.Ru».

Что такое дофамин

«Дофамин — это нейромедиатор, химическое вещество, которое играет ключевую роль в работе мозга и всего организма. Его можно назвать своеобразным «посланником», передающим сигналы между нервными клетками и влияющим на множество процессов: от настроения и мотивации до движения и обучения», — пояснила «Газете.Ru» нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.

Синтезируется дофамин из аминокислоты тирозина и вырабатывается в нескольких зонах мозга.

Дофамин часто называют «гормоном удовольствия», но его функции гораздо шире и сложнее. Он не просто дарит нам кратковременные ощущения радости, но и играет важную роль в формировании целенаправленного поведения, побуждая нас стремиться к целям, учиться новому и преодолевать трудности. Дофамин — это своего рода «топливо» для нашего мозга, помогающее нам чувствовать себя активными, заинтересованными и способными достигать желаемого. Ирина Юзуп нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf

Функции дофамина

Подробно о том, какие функции выполняет в организме человека дофамин, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен:

Дофамин участвует в системе вознаграждения мозга. Этот гормон формирует чувство удовольствия от действий, полезных для выживания: еды, физической активности, социальных взаимодействий. Он также стимулирует нас добиваться целей, предвкушая награду.



В двигательной системе дофамин обеспечивает координацию движений. Его недостаток приводит к нарушению моторных функций, что характерно для таких заболеваний, как болезнь Паркинсона.



Дофамин участвует в формировании памяти, обучении, принятии решений и концентрации внимания.



Уровень дофамина влияет на настроение. Его дисбаланс может привести к депрессии, апатии, тревожности или чрезмерной активности.



Дофамин участвует в регуляции гормональной системы, влияя на выработку различных гормонов, таких как пролактин и гормон роста.

Одной из важнейших функций дофамина является регуляция системы вознаграждения мозга. Когда мы делаем что-то приятное, будь то вкусная еда, общение с близкими или достижение успеха, в нашем мозге происходит выброс дофамина. Это вызывает ощущение удовольствия и побуждает нас повторять это действие снова и снова. Именно поэтому дофамин играет ключевую роль в формировании привычек — как полезных, так и вредных. Ирина Юзуп нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf

Почему падает уровень дофамина и чем это грозит

Среди причин низкого уровня дофамина Зарема Тен называет:

дефицит аминокислот (особенно тирозина и фенилаланина) или витаминов (например, B6 и C), который может вызвать сбои обменных процессов;



истощение ресурсов мозга, необходимых для выработки нейромедиаторов, из-за долгосрочного воздействия стресса;



недостаток сна, снижающий активность дофаминергических нейронов, что негативно сказывается на его уровне;



алкоголь, никотин и наркотики: они могут нарушать баланс дофамина, что приводит к зависимости и истощению запасов нейромедиатора.

Врач общей практики, нутрициолог Ольга Шагинян обращает внимание, что недостаток дофамина заставляет нас чувствовать депрессию, апатию, лень, может приводить к снижению памяти и способности к обучению. А серьезный недостаток, требующий медикаментозной коррекции, проявляется болезнью Паркинсона.

«Сначала болезнь Паркинсона проявляется тремором — чаще всего кистей рук — и кажется безобидной, но со временем может захватывать все больше мышц, приводить к тяжелым приступам и инвалидизации», — пояснила Шагинян.

Как поднять уровень дофамина

Существует множество способов восстановить нормальный уровень этого важного нейромедиатора.

«Первым шагом является коррекция образа жизни. Важно обеспечить полноценный сон, регулярное питание и достаточное количество физической активности. Регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и другие виды физической активности способствуют выработке дофамина и улучшают общее состояние организма», — подчеркнула Ирина Юзуп.

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Продукты питания

Некоторые продукты питания способны стимулировать синтез дофамина благодаря содержанию его предшественников и сопутствующих витаминов. Зарема Тен рекомендует включить в рацион:

Продукты, богатые тирозином: бананы, авокадо, орехи (грецкие, миндаль, кешью), сыр, яйца, курицу и индейку. Тирозин преобразуется в дофамин.



бананы, авокадо, орехи (грецкие, миндаль, кешью), сыр, яйца, курицу и индейку. Тирозин преобразуется в дофамин. Пищу, богатую антиоксидантами: чернику, шпинат, брокколи, орехи и зеленый чай. Антиоксиданты защищают клетки мозга от повреждений.



чернику, шпинат, брокколи, орехи и зеленый чай. Антиоксиданты защищают клетки мозга от повреждений. Магний и цинк: морепродукты, тыквенные семечки, бобовые. Эти минералы поддерживают функционирование нервной системы.



морепродукты, тыквенные семечки, бобовые. Эти минералы поддерживают функционирование нервной системы. Витамины группы B и витамин C: цитрусовые, болгарский перец, шпинат, яйца, рыба. Эти витамины участвуют в метаболизме нейромедиаторов.

Для повышения уровня дофамина Ольга Шагинян также советует обогатить рацион свеклой, зеленым горошком, стручковой фасолью, скумбрией и семгой, твердыми сортами сыра, а также пророщенными ростками пшеницы.

В свою очередь, Ирина Юзуп рекомендует избегать продуктов, богатых сахаром и трансжирами. Такая пища может негативно влиять на уровень дофамина.

Полноценный сон

Сон играет ключевую роль в поддержании уровня дофамина, напоминает Зарема Тен.

«Во время ночного отдыха восстанавливаются дофаминовые рецепторы и синтез нейромедиаторов. Длительное недосыпание снижает дофаминовую активность, что приводит к ухудшению когнитивных функций, настроения и мотивации», — подчеркнула врач-терапевт.

Рекомендации для улучшения сна:

Соблюдайте режим: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.



Избегайте использования гаджетов перед сном.



Создайте комфортные условия для сна (темная и прохладная комната).

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Физическая нагрузка

Регулярные физические упражнения способствуют повышению уровня дофамина. Активные занятия стимулируют выработку нейромедиаторов, улучшая настроение и мозговую активность.

Среди наиболее эффективных видов физической активности Зарема Тен выделяет:

аэробику, бег, плавание, танцы;



йогу и медитацию — они снижают уровень стресса, стабилизируя работу дофаминовой системы;



тренировки — повышают общий тонус организма.

Положительные эмоции и снижение стресса

Врач-невролог, психиатр Татьяна Кушнир для повышения уровня дофамина советует добавить в повседневную жизнь приятных впечатлений.

«Положительные эмоции могут стимулировать выработку дофамина, вызывая чувство удовлетворения и радости. Поэтому проанализируйте, что лично вас радует, и добавьте это в повседневную жизнь. Также стоит озаботиться снижением уровня стресса. Релаксационные техники, такие как йога, медитация и другие практики, помогают снизить стресс и поддержать баланс нейромедиаторов», — рассказала Татьяна Кушнир.

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Когнитивно-поведенческая терапия

Создатель канала «Практики бизнеса» и автор книг о теории счастья Алексей Оносов рассказал «Газете.Ru» о методе психотерапии, который может помочь в повышении уровня дофамина.

«Когнитивно-поведенческая терапия основана на идее, что наши мысли, эмоции и поведение тесно связаны между собой. Работая над изменением негативных мыслей и поведенческих паттернов, мы можем влиять на наше эмоциональное состояние и, как следствие, на уровень дофамина. В рамках такой терапии используются различные техники, направленные на выявление и изменение неадаптивных мыслей и убеждений», — пояснил Оносов.

Один из ключевых элементов когнитивно-поведенческой терапии — постановка целей и планирование деятельности. Это особенно важно для повышения уровня дофамина, так как достижение даже небольших целей вызывает выброс этого нейромедиатора.

«В рамках терапии пациенты учатся ставить реалистичные и достижимые цели, разбивать крупные задачи на более мелкие подзадачи и отмечать свои успехи. Такой подход не только повышает мотивацию, но и создает положительный цикл, где каждое достижение стимулирует дальнейшую активность», — рассказал эксперт.

Чем опасна повышенная выработка дофамина

Переизбыток дофамина опасен не менее, чем его недостаток.

«Дофамин вырабатывается мозгом для вознаграждения за выполненную работу, жирную и сладкую еду, секс. Эта система, вложенная в нас для выживания и сохранения вида. Но у каждой медали — две стороны», — предупреждает Ольга Шагинян.

Повышенная выработка дофамина делает человека импульсивным, нетерпеливым, рискованным. А сильное желание получить удовольствие здесь и сейчас приводит к различным видам зависимости: алкогольной, наркотической, игровой.

По словам Шагинян, не так важен уровень гормона счастья, как привычка и осознанность в выборе способов получения дозы внутреннего дофамина. Здесь важнейшую роль играет воспитание, формирование здоровых привычек, раннее ограничение простых и быстрых удовольствий: в детстве это может быть сладкое, гаджеты, парки аттракционов, а затем, во взрослом возрасте, — алкоголь.

Что нужно знать тем, кто хочет поднять уровень дофамина

Если у вас выявили дефицит дофамина, Ольга Шагинян не рекомендует торопиться поднимать его с помощью биодобавок.

Не спешите принимать L-тирозин или витамин В6 тоннами, если у вас обнаружили дефицит дофамина. В нашем теле все взаимосвязано. Именно поэтому простая замена таблетками недостающего компонента редко приносит хороший долгосрочный эффект. Нужно искать причину, которая приводит к дефициту. Ольга Шагинян врач общей практики, нутрициолог

Врач отметила, что простые рекомендации по коррекции питания и образа жизни нередко становятся практически невыполнимыми для людей. Это связано, прежде всего, с плохим состоянием здоровья.

Если получасовая прогулка на воздухе для человека 30-35 лет становится чем-то запредельно сложным, причин может быть масса. Наряду с дефицитом дофамина это:

анемия,



лишний вес,



гипотиреоз,



хронические воспалительные заболевания,



нарушение пищеварения и всасывания пищи на фоне хронических холециститов, панкреатитов, колитов,



хронические вирусные инфекции, гельминтозы.

«Важно подходить к телу целостно, не зацикливаться на одном показателе, восстанавливать здоровье комплексно. И тогда здоровое тело, здоровые привычки автоматически вернут и уровень дофамина, и уровень счастья на высоту, о которой вы и мечтать не могли», — подчеркнула Ольга Шагинян.

Ирина Юзуп обращает внимание, что в некоторых случаях, когда немедикаментозные методы оказываются недостаточно эффективными, врач может назначить лекарственную терапию, направленную на увеличение уровня дофамина.

«Однако такие препараты следует принимать только по назначению врача и под его наблюдением, поскольку они могут иметь побочные эффекты. Важно помнить, что повышение уровня дофамина — это не быстрый шаг, а комплексный процесс, который требует терпения, последовательности и комплексного подхода», — отметила нутрициолог.