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Поздравления с Новым годом для семьи, друзей и коллег: что пожелать близким в праздник

Новогодние поздравления на все случаи в прозе и стихах
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Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM
Новый год в России — один из самых любимых праздников. Отмечают его, как правило, не раз: сначала с коллегами, потом в кругу семьи, затем начинаются походы в гости к друзьям. Поздравления начинаются еще до праздника и продолжаются много дней после, и если вы не мастер импровизаций, лучше продумать заранее, кому и что пожелать. Идеи поздравлений для семьи, друзей, знакомых и коллег собрала «Газета.Ru».

Что пожелать семье на Новый год кратко Как коротко поздравить друзей и знакомых Короткие поздравления коллегам Короткие новогодние поздравления в стихах

Что пожелать семье на Новый год кратко

Новогодние поздравления родителям

  • Дорогие мама и папа! С Новым годом! Пусть этот год принесет вам море счастья, здоровья и множество радостных моментов. Вы всегда были для меня поддержкой и опорой, и без вас я бы не добился всего того, что имею сейчас. Хочу, чтобы в нашем доме всегда царила любовь и тепло, и я уверен, что вы вместе точно этого добьетесь!

  • Мои любимые родители! Поздравляю вас с Новым годом! Пусть в вашей жизни будет побольше светлых дней, улыбок и внимания друг к другу. Вы — моя опора и вдохновение, и я желаю вам, чтобы каждый момент был полон счастья, а весь последующий год прошел в спокойствии, любви и взаимопонимании!

  • Дорогие мамочка и папочка! С наступающим Новым годом! Желаю вам здоровья, радости и душевного тепла. Пусть каждый новый день будет приносить вам радость, а ваша любовь к друг другу будет крепче с каждым годом!

Поздравления братьям и сестрам

  • Дорогой брат! С наступающим Новым годом! Желаю тебе, чтобы этот год был полон невероятных приключений и успешных свершений. Будь таким же смелым, сильным, ответственным и поддерживающим, как всегда. Наши общие моменты — это настоящее сокровище, и я их безмерно ценю!

  • Моя любимая сестричка! Поздравляю тебя с Новым годом! Пусть в этом году сбудутся все твои мечты, а жизнь будет полна ярких событий и радостных моментов. Ты заслуживаешь только лучшего! Я всегда буду рядом и на твоей стороне, ведь ты не только лучшая сестра, но и просто замечательный человек.

  • Мои родные! С наступающим Новым годом! Пусть в нашей жизни будет больше счастья, понимания и веселья. Мы — нерушимая команда, и вместе мы справимся с любыми трудностями! Я вас бесконечно люблю, и надеюсь, что с каждым годом наша связь будет только укрепляться.

Поздравления бабушкам и дедушкам

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Frame Stock Footage/Shutterstock/FOTODOM

  • Дорогие бабушка и дедушка! С Новым годом! Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и радости в каждом дне. Вы — опора нашей семьи, и я хочу, чтобы каждый ваш день был полон счастья и семейных воспоминаний!

  • Мои любимые бабушка и дедушка! Поздравляю вас с наступающим! Пусть этот год будет для вас полон спокойствия, радости и интересных событий. Вы — наше сокровище, и ваша мудрость всегда вдохновляет каждого из нас!

  • Бабушка и дедушка! С наступающим Новым годом! Пусть каждый день будет приносить вам новые радости, а ваше тепло и забота о нас, которую мы бесконечно ценим, никогда не угаснет. Мы очень вас любим и надеемся, что весь последующий год нашу семью будет сопровождать только удача, счастье и нескончаемые приятные моменты!

Как коротко поздравить друзей и знакомых

Поздравления близким друзьям

  • С Новым годом, [имя]! Пусть этот год принесет тебе только положительные моменты, а если вдруг что-то случится, я всегда рядом. Ты — мой надежный товарищ, и я надеюсь, что нас ждет еще много незабываемых моментов вместе!

  • С наступающим Новым годом, [имя]! Желаю, чтобы в твоей жизни было больше счастья, удачи и радостных дней. За все эти годы ты стал(а) мне не просто близким человеком, а частью семьи. Вместе мы преодолеем все трудности и переживем еще много счастливых моментов. Надеюсь, что в новом году нас ждут только радостные события, которые мы будем вспоминать еще очень долго!

  • Друзья мои и любимые ребята! С наступающим Новым годом! Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты, и мы проведем еще больше времени вместе, радуясь каждому мгновению! Надеюсь, что все наши планы наконец смогут осуществиться, и мы не будем откладывать совместные поездки загород или заграницу еще на 50 лет!

Поздравления знакомым и соседям

  • С Новым годом, [имя]! Желаю вам во всех делах удачи, в жизни — радости, а в душе — покоя и счастья. Пусть этот год станет для вас успешным и полным положительных моментов!

  • С наступающим Новым годом! Пусть в новом году будет как можно больше хороших новостей, открытий и достижений. Желаю вам здоровья и оптимизма!

  • Дорогие соседи! С новым годом! Пусть ваш дом будет полон тепла, уюта и радости. Пусть в этом году все ваши желания сбудутся, особенно те, которые вы забыли загадать в прошлом!

Короткие поздравления коллегам

  • Дорогие коллеги! С наступающим Новым годом! С вами никогда не страшно, ведь вместе мы преодолеем все трудности! Уверен(а), что следующий год принесет нам еще больше успехов. Пусть нам покорятся самые амбициозные цели, а дедлайны не будут гореть!

  • Уважаемые коллеги! С Новым годом! Пусть этот год будет для нас успешным, и все проблемы будут преодолимы, как бы трудны они ни казались. Я уверен(а), что мы — отличная команда и вместе нам все по плечу. Пусть следующий год станет лучше предыдущего!

  • Коллеги, с Новым годом! Пусть ваши рабочие дни будут такие же расслабленные, как перерывы на кофе, а задачи — такими же легкими и яркими, как мишура на новогодней елке! Не зря говорят: как новый год встретишь — так его и проведешь, поэтому давайте вместе сделаем его не только успешным, но и максимально веселым!

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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Короткие новогодние поздравления в стихах

«С Новым годом, дорогие…»

С Новым годом, дорогие,
Пусть сбываются мечты!
Счастья, радости, здоровья
И душевной теплоты!

Пусть мороз рисует сказки,
Светит яркая звезда,
Вместе с вами, без оглядки,
Пусть пройдет вся суета!

«С Новым годом вас, друзья!»

С новым годом вас, друзья!
Счастья, радости, тепла!
Пусть удача в дом войдет,
Смех и радость принесет!

Пусть сверкают в небе звезды,
Светят ярко, как всегда,
Вместе с вами, в этот час,
Пусть исполнится все в раз!

«С Новым годом, с новым счастьем!»

С Новым годом, с новым счастьем!
Пусть отступят все напасти,
Смех и радость, свет и страсть —
В жизни вашей пусть не гасли!

Новый год наполнен смехом,
Будто зимний хоровод,
Запаситесь этим счастьем
На весь последующий год!

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