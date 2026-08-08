Открытки с Днем строителя – 2026: 50+ красочных картинок и приятных поздравлений

Красивые открытки с Днем строителя
Поздравьте близкого человека с Днем строителя красочной открыткой. Для этого сохраните любое понравившееся изображение на смартфон, планшет или компьютер. Отправьте его в любом удобном мессенджере. А если хотите поделиться праздничным настроением или поздравить коллег, опубликуйте открытку в социальных сетях.
Открытки с пожеланиями
Отправьте специалисту из строительной сферы яркую открытку с пожеланием. И добавьте искренние слова, чтобы поднять настроение!
Смешные и прикольные открытки
Коллега-строитель обязательно оценит забавную картинку с шуткой или смешным сюжетом. Скрасьте его день, поздравив с профессиональным праздником в личных сообщениях или групповом чате!
Открытки мужчине
Самому надежному человеку — самую красивую открытку! Поздравьте папу, дедушку, брата, друга или коллегу с Днем строителя яркой картинкой. Не забудьте отметить, как важен его труд не только для вас, но и для миллионов человек.
Открытки женщине
Хоть строительство ассоциируется с мужчинами, в этой сфере занято большое количество прекрасных женщин. Если ваша мама, бабушка, сестра, подруга или знакомая отмечает сегодня профессиональный праздник, поздравьте ее приятной открыткой и искренними пожеланиями.
Поздравления с Днем строителя отцу и дедушке
* С Днем строителя, папа (дедушка)! Ты — мой главный пример трудолюбивого и надежного мастера своего дела. Желаю крепкого здоровья, больших успехов и исполнения всех мечтаний!
* Папа(дедушка), поздравляю с Днем строителя! Спасибо за все, чему ты меня научил, и за твои золотые руки. Пусть работа приносит радость! Помни, что дома тебя всегда ждут любовь и уют!
* С Днем строителя, папа (дедушка)! Благодарю тебя за заботу, поддержку и честный труд. Я горжусь тобой и желаю сил, удачи, как можно больше счастливых дней!
* Дорогой папа (дедушка), с праздником! Своим трудом ты всю жизнь создаешь надежный мир вокруг нас и миллионов других людей. Спасибо тебе! Пусть здоровье не подводит, планы сбываются, а счастье сопровождает каждый день!
* Папа (дедушка), поздравляю с Днем строителя! Спасибо за твое мастерство, терпение и доброе сердце! Желаю крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья!
* Папа (дедушка), с Днем строителя! Спасибо за твой многолетний труд, мудрость и бесценный опыт, которыми ты делишься со мной и другими близкими. Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и долгих счастливых лет!
* Поздравляю с Днем строителя, папа (дедушка)! Восхищаюсь твоим трудолюбием, ответственностью и любовью к своему делу. Пусть каждый день приносит тебе радость, спокойствие и дарит хорошее настроение!
* С праздником, папа (дедушка)! Все, что есть у нашей семьи, ты построил своими руками. Спасибо тебе за крепкий фундамент для нашего дома и семьи! Желаю здоровья, счастья, заботы близких и долгих лет жизни!
* Папа (дедушка), с Днем строителя! Пусть каждый день будет наполнен миром, радостью и теплом родных людей! Люблю тебя!
* С Днем строителя, папа (дедушка)! У тебя золотые руки и огромное сердце! Желаю крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и еще множества счастливых лет вперед!
Поздравления с Днем строителя маме и бабушке
* Мама (бабушка), с Днем строителя! Спустя столько лет в «мужской профессии» ты доказала, что красота может создавать великие дела. Желаю, чтобы жизнь радовала тебя счастьем, вдохновением и заслуженным уважением!
* С Днем строителя, мама (бабушка)! Благодарю тебя за твой труд, доброту и профессионализм! Пусть каждый день будет наполнен теплом, улыбками и любовью близких!
* Мамочка (бабулечка), поздравляю с Днем строителя! Спасибо за твои золотые руки, терпение и талант создавать красоту вокруг себя! Желаю крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний!
* С Днем строителя, мама (бабушка)! Даже в такой непростой профессии ты остаешься главным примером добра, красоты и вдохновения! Пусть в твоей жизни будет больше счастливых моментов, радости и приятных сюрпризов! Люблю тебя!
* Мама (бабушка), с профессиональным праздником! Спасибо тебе за труд, который делает мир лучше, и за заботу, которой ты окружила меня и наших родных! Пусть счастье всегда живет в нашем доме!
* С Днем строителя, мама (бабушка)! Спасибо за твою мудрость, нежность и силу характера, которые помогают преодолевать любые трудности! Пусть работа приносит удовольствие!
* Дорогая мама (бабушка), поздравляю с Днем строителя! Миллионы людей могут сказать тебе «спасибо» за твой труд! Желаю тебе оставаться такой же прекрасной, счастливой и любимой!
* С Днем строителя, мама (бабушка)! Ты несешь в этот мир не только профессионализм, но и красоту! Спасибо тебе за вдохновляющие проекты и любовь к своему делу! Пусть впереди у тебя будет больше поводов для улыбок!
* Мамочка (бабулечка), с праздником! Спасибо за то, что своим примером показываешь: настоящая женщина может быть одновременно хрупкой, сильной и невероятно талантливой. Желаю тебе крепкого здоровья, семейного счастья и исполнения всех мечтаний!
* С Днем строителя, любимая мама (бабушка)! Спасибо за твою заботу и доброту, которой ты одарила нас! Пусть каждый день дарит тебе множество счастливых мгновений!
Поздравления с Днем строителя для друзей и коллег
* С Днем строителя! Спасибо за ваш труд, благодаря которому появляются надежные дома! Пусть каждый новый проект приносит гордость, достойную оплату и радость от результатов своей работы!
* Поздравляю с Днем строителя! Спасибо вам за мастерство, ответственность и терпение! Желаю крепкого здоровья и исполнения всех профессиональных планов!
* С Днем строителя! Спасибо за ваш вклад в создание уютных домов и красивых городов! Пусть каждый день приносит новые возможности!
* Поздравляю с праздником! Спасибо за ваш труд! Желаю, чтобы все начинания были успешными, а жизнь радовала приятными переменами!
* С Днем строителя! Своим трудом вы создаете будущее для тысяч людей. Пусть работа приносит удовольствие, доход растет, а дома всегда ждут тепло и любовь!
* Поздравляю с Днем строителя! Благодарю за ваше упорство, профессионализм и умение воплощать самые смелые проекты. Желаю надежного фундамента не только в работе, но и в жизни!
* С Днем строителя! Спасибо за каждое возведенное здание и за ваш честный, созидательный труд! Пусть впереди будет много успешных проектов, ярких достижений и счастливых дней!
* Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
* С Днем строителя! Благодарю за трудолюбие и преданность своему делу! Пусть каждая цель достигается легко, а рядом всегда будут надежные люди!
* Поздравляю с Днем строителя! Помните: вы создаете не просто здания, а места, где рождаются счастливые истории. Желаю вдохновения, достатка и удачи во всех начинаниях!
* С Днем строителя! Ваш нелегкий труд делает мир красивее и прочнее. Пусть здоровье будет крепким, настроение отличным, а работа приносит только радость!
* Поздравляю с праздником! Спасибо за профессионализм! Желаю новых побед, стабильности и семейного счастья!
* С Днем строителя! Благодарю вас за силу, ответственность и терпение. Пусть все планы воплощаются в жизнь, а каждый день дарит повод для гордости!
* Поздравляю с Днем строителя! Спасибо за труд, благодаря которому растут города и становятся уютнее наши дома! Желаю успехов, крепкого здоровья и исполнения самых смелых желаний!
* С праздником! Ваша работа остается на долгие годы и служит людям. Пусть каждый новый объект становится поводом для гордости, а жизнь будет наполнена счастьем и благополучием!
День строителя: история и традиции праздника
День строителя отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. В 2026 его отпразднуют 9 августа.
Праздник появился еще в Советском Союзе по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. День строителя установили указом Президиума Верховного совета СССР в 1955 году. Впервые его отметили 12 августа 1956 года. В газетах писали, что праздник войдет в календарь как всенародный. А москвичи в этот день наблюдали открытие стадиона «Лужники», которое приурочили к профессиональному празднику строителей.
Сегодня День строителя отмечают масштабно: в городах России проводят торжественные церемонии с награждением особо отличившихся специалистов и музыкальные концерты, парады строительной техники. А еще в этот день все желающие могут попробовать себя в роли маляров и плиточников.