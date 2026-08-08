Открытки с Днем строителя – 2026: 50+ красочных картинок и приятных поздравлений

9 августа поздравления принимают люди, благодаря которым растут города, появляются новые дома, школы, дороги и мосты. В День строителя особенно приятно поблагодарить профессионалов за их мастерство, надежность и созидательный труд. «Газета.Ru» собрала более 50 ярких открыток и душевных пожеланий. Если среди ваших родственников, друзей и знакомых есть представитель этой благородной профессии, поздравьте его красивой открыткой и теплым пожеланием.

Красивые открытки с Днем строителя

Поздравьте близкого человека с Днем строителя красочной открыткой. Для этого сохраните любое понравившееся изображение на смартфон, планшет или компьютер. Отправьте его в любом удобном мессенджере. А если хотите поделиться праздничным настроением или поздравить коллег, опубликуйте открытку в социальных сетях.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки с пожеланиями

Отправьте специалисту из строительной сферы яркую открытку с пожеланием. И добавьте искренние слова, чтобы поднять настроение!

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Смешные и прикольные открытки

Коллега-строитель обязательно оценит забавную картинку с шуткой или смешным сюжетом. Скрасьте его день, поздравив с профессиональным праздником в личных сообщениях или групповом чате!

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки мужчине

Самому надежному человеку — самую красивую открытку! Поздравьте папу, дедушку, брата, друга или коллегу с Днем строителя яркой картинкой. Не забудьте отметить, как важен его труд не только для вас, но и для миллионов человек.

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки женщине

Хоть строительство ассоциируется с мужчинами, в этой сфере занято большое количество прекрасных женщин. Если ваша мама, бабушка, сестра, подруга или знакомая отмечает сегодня профессиональный праздник, поздравьте ее приятной открыткой и искренними пожеланиями.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Поздравления с Днем строителя отцу и дедушке

* С Днем строителя, папа (дедушка)! Ты — мой главный пример трудолюбивого и надежного мастера своего дела. Желаю крепкого здоровья, больших успехов и исполнения всех мечтаний!

* Папа(дедушка), поздравляю с Днем строителя! Спасибо за все, чему ты меня научил, и за твои золотые руки. Пусть работа приносит радость! Помни, что дома тебя всегда ждут любовь и уют!

* С Днем строителя, папа (дедушка)! Благодарю тебя за заботу, поддержку и честный труд. Я горжусь тобой и желаю сил, удачи, как можно больше счастливых дней!

* Дорогой папа (дедушка), с праздником! Своим трудом ты всю жизнь создаешь надежный мир вокруг нас и миллионов других людей. Спасибо тебе! Пусть здоровье не подводит, планы сбываются, а счастье сопровождает каждый день!

* Папа (дедушка), поздравляю с Днем строителя! Спасибо за твое мастерство, терпение и доброе сердце! Желаю крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья!

* Папа (дедушка), с Днем строителя! Спасибо за твой многолетний труд, мудрость и бесценный опыт, которыми ты делишься со мной и другими близкими. Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и долгих счастливых лет!

* Поздравляю с Днем строителя, папа (дедушка)! Восхищаюсь твоим трудолюбием, ответственностью и любовью к своему делу. Пусть каждый день приносит тебе радость, спокойствие и дарит хорошее настроение!

* С праздником, папа (дедушка)! Все, что есть у нашей семьи, ты построил своими руками. Спасибо тебе за крепкий фундамент для нашего дома и семьи! Желаю здоровья, счастья, заботы близких и долгих лет жизни!

* Папа (дедушка), с Днем строителя! Пусть каждый день будет наполнен миром, радостью и теплом родных людей! Люблю тебя!

* С Днем строителя, папа (дедушка)! У тебя золотые руки и огромное сердце! Желаю крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и еще множества счастливых лет вперед!

Поздравления с Днем строителя маме и бабушке

* Мама (бабушка), с Днем строителя! Спустя столько лет в «мужской профессии» ты доказала, что красота может создавать великие дела. Желаю, чтобы жизнь радовала тебя счастьем, вдохновением и заслуженным уважением!

* С Днем строителя, мама (бабушка)! Благодарю тебя за твой труд, доброту и профессионализм! Пусть каждый день будет наполнен теплом, улыбками и любовью близких!

* Мамочка (бабулечка), поздравляю с Днем строителя! Спасибо за твои золотые руки, терпение и талант создавать красоту вокруг себя! Желаю крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний!

* С Днем строителя, мама (бабушка)! Даже в такой непростой профессии ты остаешься главным примером добра, красоты и вдохновения! Пусть в твоей жизни будет больше счастливых моментов, радости и приятных сюрпризов! Люблю тебя!

* Мама (бабушка), с профессиональным праздником! Спасибо тебе за труд, который делает мир лучше, и за заботу, которой ты окружила меня и наших родных! Пусть счастье всегда живет в нашем доме!

* С Днем строителя, мама (бабушка)! Спасибо за твою мудрость, нежность и силу характера, которые помогают преодолевать любые трудности! Пусть работа приносит удовольствие!

* Дорогая мама (бабушка), поздравляю с Днем строителя! Миллионы людей могут сказать тебе «спасибо» за твой труд! Желаю тебе оставаться такой же прекрасной, счастливой и любимой!

* С Днем строителя, мама (бабушка)! Ты несешь в этот мир не только профессионализм, но и красоту! Спасибо тебе за вдохновляющие проекты и любовь к своему делу! Пусть впереди у тебя будет больше поводов для улыбок!

* Мамочка (бабулечка), с праздником! Спасибо за то, что своим примером показываешь: настоящая женщина может быть одновременно хрупкой, сильной и невероятно талантливой. Желаю тебе крепкого здоровья, семейного счастья и исполнения всех мечтаний!

* С Днем строителя, любимая мама (бабушка)! Спасибо за твою заботу и доброту, которой ты одарила нас! Пусть каждый день дарит тебе множество счастливых мгновений!

Поздравления с Днем строителя для друзей и коллег

* С Днем строителя! Спасибо за ваш труд, благодаря которому появляются надежные дома! Пусть каждый новый проект приносит гордость, достойную оплату и радость от результатов своей работы!

* Поздравляю с Днем строителя! Спасибо вам за мастерство, ответственность и терпение! Желаю крепкого здоровья и исполнения всех профессиональных планов!

* С Днем строителя! Спасибо за ваш вклад в создание уютных домов и красивых городов! Пусть каждый день приносит новые возможности!

* Поздравляю с праздником! Спасибо за ваш труд! Желаю, чтобы все начинания были успешными, а жизнь радовала приятными переменами!

* С Днем строителя! Своим трудом вы создаете будущее для тысяч людей. Пусть работа приносит удовольствие, доход растет, а дома всегда ждут тепло и любовь!

* Поздравляю с Днем строителя! Благодарю за ваше упорство, профессионализм и умение воплощать самые смелые проекты. Желаю надежного фундамента не только в работе, но и в жизни!

* С Днем строителя! Спасибо за каждое возведенное здание и за ваш честный, созидательный труд! Пусть впереди будет много успешных проектов, ярких достижений и счастливых дней!

* Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

* С Днем строителя! Благодарю за трудолюбие и преданность своему делу! Пусть каждая цель достигается легко, а рядом всегда будут надежные люди!

* Поздравляю с Днем строителя! Помните: вы создаете не просто здания, а места, где рождаются счастливые истории. Желаю вдохновения, достатка и удачи во всех начинаниях!

* С Днем строителя! Ваш нелегкий труд делает мир красивее и прочнее. Пусть здоровье будет крепким, настроение отличным, а работа приносит только радость!

* Поздравляю с праздником! Спасибо за профессионализм! Желаю новых побед, стабильности и семейного счастья!

* С Днем строителя! Благодарю вас за силу, ответственность и терпение. Пусть все планы воплощаются в жизнь, а каждый день дарит повод для гордости!

* Поздравляю с Днем строителя! Спасибо за труд, благодаря которому растут города и становятся уютнее наши дома! Желаю успехов, крепкого здоровья и исполнения самых смелых желаний!

* С праздником! Ваша работа остается на долгие годы и служит людям. Пусть каждый новый объект становится поводом для гордости, а жизнь будет наполнена счастьем и благополучием!

День строителя: история и традиции праздника

День строителя отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. В 2026 его отпразднуют 9 августа .

Праздник появился еще в Советском Союзе по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. День строителя установили указом Президиума Верховного совета СССР в 1955 году. Впервые его отметили 12 августа 1956 года. В газетах писали, что праздник войдет в календарь как всенародный. А москвичи в этот день наблюдали открытие стадиона «Лужники», которое приурочили к профессиональному празднику строителей.

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Сегодня День строителя отмечают масштабно: в городах России проводят торжественные церемонии с награждением особо отличившихся специалистов и музыкальные концерты, парады строительной техники. А еще в этот день все желающие могут попробовать себя в роли маляров и плиточников.