Открытки на День Петра и Павла — 2026: 60 красивых картинок и поздравлений

Открытки и поздравления на Петров день 12 июля

12 июля православные христиане отмечают День святых апостолов Петра и Павла — один из самых важных летних церковных праздников. «Газета.Ru» подготовила подборку открыток и текстовых поздравлений на Петров день, которые можно отправить в мессенджерах или выложить в социальных сетях.

Открытки с апостолами Петром и Павлом

Классические православные открытки с изображением святых апостолов Петра и Павла. Обычно Петра изображают с ключами от Царствия Небесного, а Павла — с мечом и книгой Евангелия. Такие открытки подчеркивают духовный смысл праздника и подходят для поздравления верующих людей.

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Открытки в народном стиле на Петров день

Летние букеты ромашек, васильков и колокольчиков, деревянные столы, свежий хлеб, колосья, деревенские пейзажи создают особую атмосферу Петрова дня. Такие открытки напоминают о народных традициях праздника.

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Открытки с храмами и монастырями

В этой подборке собраны открытки с православными храмами, золотыми куполами, колокольнями и величественными монастырями.

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Современные и минималистичные открытки

Такие открытки отлично подходят для публикации в социальных сетях и отправки в мессенджерах.

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Текстовые поздравления

Поздравления с Днем Петра и Павла

* Поздравляю с Днем святых апостолов Петра и Павла! Желаю крепкой веры, душевного мира, здоровья, благополучия и Божией помощи во всех добрых делах.

* С Днем святых апостолов Петра и Павла! Пусть этот светлый праздник наполнит ваш дом радостью, любовью и семейным теплом.

* Поздравляю с праздником Петра и Павла! Пусть святые апостолы оберегают вас и ваших близких, дарят надежду, силы и вдохновение.

* Поздравляю с Днем Петра и Павла! Желаю мира в душе, счастья в семье, крепкого здоровья и благословения на каждый день.

* С праздником святых апостолов Петра и Павла! Пусть Господь хранит вас, а вера помогает преодолевать любые испытания.

* Поздравляю с Днем святых апостолов Петра и Павла! Желаю добрых новостей, искренних людей рядом и благополучия вашему дому.

* С Днем Петра и Павла! Пусть сердце будет наполнено радостью, благодарностью и светлой надеждой.

* Поздравляю с праздником святых апостолов Петра и Павла! Желаю мира, добра, любви и Божией благодати.

* С Днем святых апостолов Петра и Павла! Пусть каждый новый день приносит счастье, удачу и душевное спокойствие.

* Поздравляю с Днем Петра и Павла! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и исполнения добрых желаний.

* С праздником Петра и Павла! Пусть вера укрепляет сердце, а Божье благословение сопровождает вас во всем.

* Поздравляю с Днем святых апостолов Петра и Павла! Пусть ваш дом всегда будет наполнен миром, достатком и любовью.

* С Днем Петра и Павла! Желаю гармонии, радости, благополучия и светлых событий в жизни.

* Поздравляю с праздником Петра и Павла! Пусть святые апостолы помогают вам в добрых делах и оберегают от невзгод.

* С Днем святых апостолов Петра и Павла! Желаю счастья, крепкой веры, семейного уюта и Божией милости на долгие годы.

Поздравления с Петровым днем

* Поздравляю с Петровым днем! Пусть этот праздник принесет мир, здоровье, радость и благословение вашему дому.

* С Петровым днем! Желаю крепкого здоровья, душевного тепла, любви близких и благополучия.

* Поздравляю с Петровым днем! Пусть святые апостолы Петр и Павел всегда оберегают вас на жизненном пути.

* С праздником Петров день! Желаю счастья, семейного уюта и исполнения самых добрых надежд.

* Поздравляю с Петровым днем! Пусть каждый новый день будет наполнен светом, радостью и Божией помощью.

* С Петровым днем! Желаю мира вашему дому, достатка, любви и крепкой веры.

* Поздравляю с Петровым днем! Пусть Господь хранит вас и ваших близких, даруя здоровье и душевное спокойствие.

* С Петровым днем! Желаю светлого настроения, добрых встреч и благополучия во всем.

* Поздравляю с праздником Петров день! Пусть жизнь будет долгой, счастливой и наполненной добрыми событиями.

* С Петровым днем! Желаю радости, тепла, взаимопонимания и Божией благодати.

* Поздравляю с Петровым днем! Пусть вера укрепляет сердце, а надежда помогает идти вперед.

* Поздравляю с Петровым днем! Пусть каждый день дарит новые поводы для улыбок и благодарности.

* С Петровым днем! Желаю благополучия, душевной гармонии, любви и Божьего благословения.

* Поздравляю с Петровым днем! Пусть праздник святых апостолов принесет в вашу жизнь мир, радость, счастье и светлую надежду.

История и суть праздника

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла ежегодно отмечается 12 июля. Этим праздником завершается Петров пост, который начинается через неделю после праздника Троицы.

Апостол Петр был одним из ближайших учеников Христа. При рождении он получил имя Симон, но Христос нарек его Петром, что в переводе с греческого означает «камень». Именно с этим связаны слова Спасителя: «Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою». В христианской традиции апостола считают одним из основателей церкви, а его символом стали ключи от Царствия Небесного.

Апостол Павел изначально был гонителем первых христиан, однако после обращения стал одним из самых ревностных проповедников христианской веры. Его послания вошли в число самых ранних текстов Нового Завета. Символом Петра считается меч — знак духовной силы, защиты веры и мученической кончины.

Несмотря на разные жизненные пути, церковь чтит Петра и Павла вместе как первоверховных апостолов, внесших огромный вклад в распространение христианства по всему миру. По церковному преданию, оба они приняли мученическую смерть в Риме во времена императора Нерона.

В народной традиции праздник получил название Петров день. Он символизировал середину лета, завершение Петрова поста и начало горячей поры сенокоса. Считалось, что с этого времени лето вступает в свою зрелую фазу, дни постепенно становятся короче, а природа достигает своего расцвета.