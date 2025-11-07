«Русских здесь любят, но путают с немцами». История россиянки, переехавшей в Бразилию

Россиянка Алина М. родилась и выросла в Санкт-Петербурге, окончила факультет журналистики СПбГУ и работала специалистом по связям с общественностью в крупной иностранной компании. В 2022 году они с мужем переехали жить в Грузию, откуда спустя пару лет перебрались в Бразилию. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» об уехавших за границу россиянах Алина рассказала о жизни в городе Флорианополис, ценах на жилье и продукты, а также отношении местных к русским.

Жизнь в России и переезд в Грузию

— Я всю жизнь прожила в Петербурге — там училась, работала, вышла замуж. Обожаю Питер, на мой взгляд, это один из самых классных городов в мире. Но, как говорится, не Питером единым. Муж у меня айтишник, работает удаленно, так что мы можем жить где угодно. В 2022 году решили попробовать что-то новое и переехали в Тбилиси. Прожили там два с половиной года, в целом это было очень хорошее время. Но мы не рассматривали Грузию как конечную точку, потому что всегда мечтали пожить в Южной Америке. В первую очередь рассматривали Аргентину. И тут наши друзья из Петербурга переехали в Бразилию и начали активно звать нас к себе. Рассказывали с таким восторгом, что мы в какой-то момент подумали: «А зачем нам Аргентина, если в Бразилии уже есть свои люди?»

Переезд в Бразилию

— В мае 2024 года мы переехали в Бразилию. Поселились в городе Флорианополис, штат Санта-Катарина, который считается самым богатым и самым безопасным штатом в Бразилии. Последнее нас, собственно, и подкупило. Существует стереотип, что в Бразилии высокий уровень преступности, но на деле есть места, где жизнь абсолютно спокойная. И Флорианополис как раз одно таких мест. Мы гуляем в любое время дня и ночи, даже квартиру иногда не закрываем, я могу на видном месте оставить телефон, коляску, фотоаппарат — никто не тронет.

Из личного архива Алины М.

Легализация в Бразилии

— Россиянам для въезда в Бразилию виза не нужна: приезжаешь по нашему паспорту и живешь здесь 90 дней. Если захочется остаться, можно прийти в полицию и продлить пребывание в стране еще на 90 дней. Единственный важный момент — при въезде вас обязательно попросят показать обратный билет. Это правило страны: ты должен приехать и иметь подтверждение, что собираешься уехать. Мы уезжать не планировали, поэтому купили возвратные обратные билеты, которые потом просто сдали.

Когда прилетели, я была на седьмом месяце беременности, а по бразильским законам ребенок, рожденный в стране, автоматически получает гражданство. Приехали в мае, ребенок родился в июле, а уже в сентября мы — как его родители — получили вид на жительство по воссоединению с семьей.

Роды в Бразилии

— В Бразилии можно рожать как платно, так и бесплатно. За деньги ты заранее выбираешь врача, с которым хочешь рожать. Я рожала бесплатно с дежурной бригадой, но и врачи, и медсестры были настолько добрые, внимательные, эмпатичные, что совсем не боялась. Ко мне отнеслись с такой нежностью и вниманием, что до сих пор под впечатлением. Медсестра в роддоме, кажется, заботилась обо мне даже лучше, чем собственная мама. Все было настолько по-доброму, по-человечески — и абсолютно бесплатно.

Жилье в Бразилии

— Мы живем в одном из самых дорогих районов Флорианополиса, снимаем квартиру с двумя спальнями в хорошем жилом комплексе за €1100 в месяц. На территории есть бассейн и спортзал, до океана всего три минуты, что очень удобно. Если смотреть районы попроще, там можно найти приличную квартиру с двумя спальнями примерно за €500. А можно снять шикарную виллу за €5000. Так что в целом выбор здесь большой — от доступного жилья до роскошных апартаментов у океана.

Из личного архива Алины М.

Продукты в Бразилии

— В Бразилии очень качественные продукты, и стоят они недорого. Я давно не была в Питере, но если сравнивать, например, с Тбилиси, то здесь все дешевле на 10-15%. Очень вкусное мясо, шикарные овощи и фрукты. Мы часто ездим на местный рынок, где на €10 можно купить огромное количество всего. И все свежее, ароматное, настоящее! У нас на еду уходит около €1000 в месяц: в эту сумму входят и закупки в супермаркетах, и походы в кафе и рестораны.

Кафе и рестораны в Бразилии

— В кафе мы с мужем берем на двоих большой антрекот с закуской за €20-25. Помимо кафе и ресторанов, здесь очень популярны так называемые буфеты. Они чем-то напоминают наши столовые, где ты набираешь еду, потом ее взвешивают и пробивают. Есть два варианта: буфет с едой на вес и буфет, где ты платишь фиксированную сумму за вход и ешь сколько хочешь. Бразильцы это обожают. Средний обед в таком месте будет стоить около €15 за килограмм еды. Там можно выбрать рыбу, мясо, салаты, гарниры. Самое традиционное блюдо — рис с фасолью и мясом. Его едят везде и всегда, даже в детских садах.

Уровень жизни в Бразилии

— Для комфортной жизни в Бразилии, по крайней мере — в нашем городе, семье из трех человек нужно около €4000 в месяц. Это если жить без лишних ограничений — снимать хорошую квартиру, покупать качественные продукты, периодически ходить в кафе, не считать каждую мелочь. При этом у нас есть знакомые семьи, которые прекрасно живут и на €2500 в месяц. Тут все зависит от образа жизни.

Из личного архива Алины М.

Португальский язык

— Здесь практически никто не говорит по-английски. Главный язык — португальский, плюс многие местные говорят на испанском. Так что выбора особо нет: хочешь жить в Бразилии — учи португальский. Кроме того, если вы планируете подаваться на гражданство, потребуется сертификат, подтверждающий знание языка. Чтобы его получить, нужно пройти курсы в университете или сдать международный экзамен.

Мы с мужем начали учить португальский еще в Тбилиси, продолжили уже здесь, а позже пошли в университет. Конечно, когда ты живешь в среде, язык усваивается гораздо быстрее. Сейчас у меня уровень примерно между А2 и В1 — этого хватает, чтобы объясниться с врачами в поликлинике или поговорить на бытовые темы с соседями. Полноценно обсудить фильм или книгу, наверное, пока не смогу — словарного запаса не хватит.

Русские в Бразилии

— Здесь есть русскоязычное сообщество — небольшое, может, полторы-две тысячи человек, но довольно активное. Все общаются в чатах в Telegram, все так или иначе друг с другом знакомы, пересекаются, дружат. Когда мы приехали, у нас уже были друзья, которые живут здесь с 2022 года. Они сразу добавили нас во все местные чаты, и оказалось, что здесь есть развлечения и компании на любой вкус.

А из-за того, что многие приезжают в Бразилию рожать, большинство местных русскоязычных — это семьи с детьми. Поэтому «русские тусовки» тут большие: например, на Масленицу мы сняли комнату для праздников, в которой собрались 30 девушек и столько же детей. Все принесли блины — получилось очень тепло, по-домашнему.

Из личного архива Алины М.

Отношение бразильцев к русским

— Адаптироваться среди местных было несложно. Как минимум здесь, во Флорианополисе, бразильцы невероятно добрые и открытые. Даже прохожие на улице тебе улыбаются, спрашивают: «Как дела?» А еще они просто обожают детей: каждый раз, когда мы гуляем с коляской, обязательно кто-нибудь остановится, чтобы сказать, какой у нас красивый ребенок.

Русских здесь любят. Правда, часто путают с немцами, которых в нашем штате очень много. Иногда на улице уточняют: «Вы из Германии?» И когда узнают, что из России, сразу интересуются, как там все. У нас соседи — ребята из Якутии, и однажды наша няня-бразильянка спросила у меня: «А они тоже русские?» Я ответила — да, показала на карте, где это, объяснила, что там очень холодно. Она была просто поражена. Бразильцам вообще любопытно все, что связано с Россией. Они относятся к нам с интересом и симпатией, без какой-либо предвзятости, скорее с искренним теплом.

Детские сады в Бразилии

— Наш ребенок пока не ходит в детский сад, хотя государственные садики принимают малышей с четырех месяцев. В частные берут примерно с года, когда ребенок уже начинает самостоятельно ходить. Выбор детских учреждений большой: есть англоговорящие и португалоязычные сады, есть двуязычные программы. Некоторые садики больше похожи на фермы — на территории живут козочки, курочки, собачки, лошадки. Есть сады, работающие по системе IB — детский сад плюс начальная школа. Так что у родителей большой выбор, куда отдать ребенка.

Медицина в Бразилии

— В Бразилии есть система медицинского страхования, доступная всем — не важно, гражданин ты или живешь по ВНЖ. Можно оформить государственную страховку и получать бесплатную медицинскую помощь. Схема такая: приходишь к семейному врачу, рассказываешь о своих жалобах — например, на сердце, — и он направляет тебя к кардиологу. Правда, ждать приема можно долго, иногда несколько месяцев. Но если случай срочный, помощь окажут быстрее.

Мы с ребенком наблюдаемся в бесплатной поликлинике. Там педиатр осматривает его, измеряет рост, вес, делает все положенные прививки и отпускает до следующего планового визита.

Общественный транспорт в Бразилии

— С общественным транспортом тут все довольно плохо. В нашем районе есть какие-то кафешки, супермаркеты, но если нужно что-то большее, приходится ехать на машине. Поэтому либо ты арендуешь автомобиль за €500-600 в месяц, либо пользуешься такси. Мы выбираем такси, и это заметная статья расходов в нашем бюджете. Средняя поездка стоит около €10, но если ехать далеко, скажем, час пути — уже €15–20.

Из личного архива Алины М.

Плюсы и минусы жизни в Бразилии

— Для меня главный плюс — это климат. Здесь круглый год отличная погода: зимой температура не опускается ниже +15, а летом редко бывает выше +30. Солнце, конечно, иногда довольно «жесткое», но зато всегда тепло. Я даже не помню, где моя куртка, ведь за всю зиму она мне ни разу не понадобилась. Второй плюс — фантастическая природа: мы с ребенком каждый раз поражаемся многообразию местной флоры и фауны. Третий — невероятно доброжелательные местные жители, с которыми легко и приятно общаться, несмотря на языковой барьер.

Для нас самый большой минус жизни в Бразилии — это расстояние. Мы очень далеко от всех родных и друзей, которые не могут приехать к нам в гости — слишком долго и дорого лететь. Еще мы с мужем скучаем по архитектуре, по музеям, по какой-то культурной жизни. Здесь все более простое, расслабленное. С одной стороны классно, что ты можешь выйти на улицу в пижаме, с другой — иногда хочется эту пижаму снять. Но смысл ее снимать и наряжаться, если все вокруг в пижамах и ты в своем наряде будешь выглядеть странно. Иногда не хватает привычного сервиса. Например, в нашем городе только один русскоязычный парикмахер. Местные, конечно, тоже хорошие, но я даже не знаю, как их выбирать, поэтому просто хожу в ближайший салон.

Тоска по дому и планы на будущее

— Первое время мы очень скучали по Питеру, но на самом деле за 3,5 года в эмиграции уже отболело. Жизнь в Бразилии нам нравится, но это точно не конечная наша точка. Нам интересно пожить и в каком-то другом месте, возможно, где-то в Европе.