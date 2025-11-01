«Для балийцев мы щедрее, чем экономные европейцы». История россиянки, переехавшей на Бали

Россиянка Татьяна Иванова родилась и выросла в Москве, окончила «Высшую школу экономики» и работала графическим дизайнером. В конце 2019 года она поехала зимовать на Бали, но из-за локдауна не смогла вовремя вернуться домой, а когда границы открылись, поняла, что хочет остаться жить на острове. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» об уехавших за границу россиянах она рассказала о жизни на Бали, ценах на квартиры и продукты, местных школах и отношении к русским, а также объяснила, почему считает остров своим домом и не хочет возвращаться в Россию.

Жизнь в России

Я родилась и выросла в Москве, окончила «Высшую школу экономики» и работала графическим дизайнером в крупных российских компаниях. Все было довольно стабильно: работа, друзья, город, в котором всегда что-то происходит. Но зиму я никогда не любила — всю эту серость, холод, короткий световой день. Поэтому мы с подругами брали детей и уезжали зимовать в Таиланд или на Бали.

close Из личного архива Татьяны Ивановой

В конце 2019 года мы снова прилетели на Бали. Сняли виллу, я работала удаленно, дочка радовалась морю и солнцу. Все шло по привычному нам сценарию: три месяца в тепле, потом возвращение в Москву. Но началась пандемия, границы закрылись, и мы зависли на острове. Первые пару месяцев я сильно переживала, а потом расслабилась и приняла ситуацию. Тем более что с работой все было налажено, заказов даже прибавилось, дочка пошла в детский сад, денег нам хватало. В какой-то момент мы решили, что не очень-то и хотим возвращаться, и остались на Бали.

Пандемия на Бали

Во время пандемии туристов на Бали совсем не было, и жизнь стала очень дешевой. Сейчас многие экспаты, которые с тех самых пор живут на острове, вспоминают пандемию с ностальгией. Тогда виллы, которые сегодня сдают по $2 тыс. в месяц, стоили всего $300. Мы с дочкой шиковали: съехали с нашей виллы и заселились в шикарный отель в Чангу, на первой береговой линии, с видом на океан. Отель стоил $350 в месяц, и в эту сумму входили еще и завтраки.

close Из личного архива Татьяны Ивановой

В пандемию балийцы научились готовить русскую еду. Потому что единственными экспатами, оставшимися на острове, были русские. И местные, чтобы как-то выжить, начали готовить пельмени, сырники, борщи.

Стоимость жилья на Бали

Все изменилось в конце 2021 года, когда карантин закончился и на Бали снова поехали туристы. Отели вернулись к обычному режиму работы, перешли на посуточную оплату, но виллы все еще оставались относительно дешевыми. А потом пришел февраль 2022-го — и начался настоящий бум. На остров стали массово приезжать не только россияне, но и украинцы с белорусами. Люди начали выводить деньги из своих стран, продавать жилье на родине и активно инвестировать в недвижимость на Бали. Многие мои знакомые тоже продавали жилье и покупали виллы, чтобы потом сдавать их посуточно. К маю 2022 года цены на аренду и покупку жилья выросли вдвое — даже самые простые гестхаусы стоили как виллы. А когда осенью началась новая волна эмиграции, за комнату в самом захолустном гестхаусе просили уже $1 тыс. в месяц. Все происходило очень активно, и рынок за короткое время вырос до небес.

close Из личного архива Татьяны Ивановой

Этот бум закончился только в 2025 году. Сейчас более-менее приличную виллу с двумя спальнями можно снять за $1,2 тыс. в месяц. Гестхаус обойдется примерно в $500 в месяц. Мне повезло: я снимаю двухкомнатную виллу с бассейном за $500. Это очень дешево, но мне удалось найти такой вариант, потому что хорошо говорю по-индонезийски и за эти годы интегрировалась в местное сообщество. Живу всего в пяти минутах от самого престижного района, рядом пляжи, магазины, маркеты — все, что нужно для комфортной жизни.

Продукты на Бали

Продукты на Бали стоят недешево. Иногда выгоднее поесть в ресторане, чем готовить дома, особенно если речь идет не о местных продуктах. Все импортное стоит довольно дорого. Я трачу на продукты около $200 в неделю, но мы с дочкой на еде не экономим. А если бы покупала все в обычных магазинах, эта сумма была бы в два раза больше.

close Из личного архива Татьяны Ивановой

Я закупаюсь там же, где и местные. Если еду на рыбный рынок, обязательно разговариваю с продавцами на индонезийском, поэтому мне всегда говорят реальную цену — как для своих. Обычно беру свежую рыбу, кальмаров, креветок — все это выходит где-то на $12. Туристы за такой же набор платят в два, а то и в три раза больше.

Рестораны на Бали

На Бали есть рестораны всех кухонь мира, на любой вкус и кошелек. Если не брать в расчет алкоголь — он здесь очень дорогой, — то средний счет за обед или ужин составит примерно $15. Есть и местные уличные кафе, в которых дешевле, но мы с дочкой туда не ходим — боимся отравиться. Как-то я провела эксперимент и целый день питалась в кафешках: $10 заплатила за завтрак, обед и ужин получились по $15 — итого я потратила за день на еду $40.

Уровень жизни на Бали

Нам с дочерью для комфортной жизни на Бали нужно около $3 тыс. в месяц. В эту сумму входит аренда жилья и байка, продукты, кафе, школа и поездки. Мы не стараемся экономить: любим путешествовать, останавливаться в хороших отелях, я хожу на массаж, а дочка — в частную школу.

close Из личного архива Татьяны Ивановой

Конечно, можно жить и скромнее. Многие мои знакомые укладываются в $2 тыс. в месяц и чувствуют себя вполне комфортно. Все зависит от привычек и аппетитов — одним достаточно простой жизни у океана, другие не любят отказывать себе ни в чем.

Легализация на Бали

Все экспаты, живущие на Бали, мечтают о визе KITAS: с ней можно оформить медицинскую страховку, получать скидки, пользоваться всеми льготами, доступными индонезийцам. Кроме того, с этой визой можно свободно выезжать и возвращаться в страну, в то время как большинство других виз аннулируются при вылете. По сути — с KITAS чувствуешь себя здесь почти как местный.

close Из личного архива Татьяны Ивановой

У меня другая категория — так называемая KITAS-виза удаленщика, которая выдается на год. Это тоже очень хорошая виза, которая фактически дает те же права, что и обычная KITAS. Чтобы ее продлить, нужно заново все подтвердить в миграционной службе — показать договор с работодателем и выписку из банка с определенной суммой на счету.

Школы на Бали

Когда я поняла, что мы с дочкой остаемся здесь надолго, передо мной встал вопрос, в какую школу ее отдавать. На тот момент она практически не говорила на английском, поэтому о международной школе речи не шло, и дочь пошла в русскую школу, где преподают на двух языках — русском и английском. Год обучения в этой школе стоит почти $5 тыс., что, на мой взгляд, неоправданно дорого для того качества образования, которое там дается. Преподавали здесь индонезийцы, которые сами с трудом говорили на английском. Да и сама школа была похожа на «курятник»: бывший гестхаус с маленькими комнатами, переоборудованными по классы.

close Из личного архива Татьяны Ивановой

Через год, когда дочь уже адаптировалась и заговорила на английском, я перевела ее в хорошую международную школу, где обучение стоит $300 в месяц. Это действительно сильная школа, аттестат которой признают во всех странах мира. В классе у дочери около 25 человек, все из разных стран — Канады, Индии, Бразилии, Индонезии, России. Но все говорят на английском, даже индонезийцы между собой общаются только на нем.

Отношение к русским

Точно не скажу, но я где-то читала, что сейчас на Бали постоянно живут около 12 тыс. россиян. По моим наблюдениям, русских действительно много — есть целые районы, где звучит только русская речь. Комьюнити дружное: все стараются помогать друг другу, поддерживают тех, кто оказался в трудной ситуации, скидываются деньгами. У меня вообще ощущение, что это типично для русских — где бы мы ни жили, в любой стране, мы всегда держимся вместе и поддерживаем своих.

В 2022 году, конечно, чувствовалось напряжение между русскими и украинцами, которые тоже живут на Бали. Но сейчас это как будто сошло на нет — люди отпустили ситуацию и нормально общаются.

close Из личного архива Татьяны Ивановой

С местными все немного сложнее. Для балийцев все русскоязычные — русские. Когда в местных чатах вспыхивают споры или скандалы, в роли «виноватых» часто фигурируют именно русские. К русским девушкам тоже могут относиться настороженно, особенно к «ярким» — с накачанными губами, наращенными ресницами и всем остальным ненастоящим. Но, по моим ощущениям, эти предубеждения исходят не от самих индонезийцев, а скорее от других экспатов, которые живут на острове. С другой стороны, местные русских любят. Балийцы считают нас щедрыми, потому что мы, в отличие от экономных европейцев, всегда оставляем чаевые.

Тоска по России и планы на будущее

Я скучаю по России, когда смотрю красивые фотографии в социальных сетях. Скучаю по ощущению, когда выходишь морозным утром, чтобы прогреть машину, очистить ее от снега и почувствовать этот особый запах — смесь свежего морозного воздуха с выхлопным газом. И когда на меня накатывает эта ностальгия, я еду в горы. Там действительно холодно, особенно в районах вроде Кинтамани. Хочется замерзнуть — просто беру и еду туда.

close Из личного архива Татьяны Ивановой

А если серьезно, то уже настолько интегрировалась в местную культуру, что Бали стал моим домом. Это мое место. Я уже хинду, я молюсь здесь. Я снимаю виллу у местной священницы, хожу на церемонии, чувствую себя частью этого мира. Буддизм — моя религия, мое мировоззрение. И здесь, на Бали, я нахожусь в своей среде, в гармонии с собой. Я хочу здесь жить и работать. Хочу, чтобы мой ребенок рос в этой атмосфере — без ненависти, без буллинга, в мире, где люди уважают друг друга и живут спокойно.