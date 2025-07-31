«Ему будет все равно, даже если мы с сыном умрем». История россиянки, которую предал итальянец

Россиянка Ольга Соловьева родилась в Якутске, училась в Москве и построила успешную карьеру в медиа — прошла путь от менеджера по рекламе до главного редактора одного из крупнейших женских онлайн-проектов. В 42 года она стала мамой и приехала на пару месяцев в Италию. Но осталась в стране надолго: она влюбилась в итальянца, который разбил ей сердце. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» об уехавших за границу россиянах Ольга рассказала, как справилась с личной драмой и начала новую жизнь, а также объяснила, почему считает своим долгом говорить об этом открыто.

Жизнь в Якутске и переезд в Москву

— Меня зовут Ольга Соловьева, мне 54 года. Я родилась в самом холодном городе мира — Якутске, и именно там прошли мои первые беззаботные 17 лет. Сейчас я живу в Италии, и когда итальянцы узнают, откуда я родом, они искренне удивляются и не понимают, как вообще возможно выжить при зиме с -55°. Но я уверена, что Якутск — это город, который формирует не только выносливых, но и жизнерадостных людей: чтобы жить в таких климатических условиях, нужно иметь стойкий характер и жажду жизни.

close Ольга Савельева Личный архив Ольги Соловьевой

В 17 лет, после школы, я переехала в Москву и поступила на филологический факультет Московского государственного педагогического университета имени Ленина. Пять лет пролетели мгновенно, и получив диплом, я решила остаться в столице. Как раз в этот момент мне в руки попал журнал «Домовой» — первый глянцевый в России. В 1996 году для девушки из Якутска это было окно в другой мир. Я пришла в редакцию и сказала: «Возьмите меня, пожалуйста, хочу у вас работать — кем угодно». Мест не было. «Хочешь — продавай рекламу», — сказали мне. И, к моему удивлению, у меня это стало получаться. Меня пригласили в штат, и за девять лет в «Домовом» я прошла путь от рекламного агента до PR- и промо-директора.

Карьера в Москве

— В 2005 году мне предложили принять участие в запуске международной франшизы — глянцевого еженедельного журнала HELLO!. Это был серьезный вызов: до этого у меня не было ни одного подчиненного, а здесь я практически с нуля, без HR-а, собрала команду из 50 человек для издания, которое еще даже не существовало. На медиарынке пожимали плечами — никто не понимал, зачем нужен еженедельный журнал без телепрограммы. Но проект быстро стал успешным, а я — медиазвездой. Потом HELLO! перешел к новым владельцам, а мне поступило предложение, от которого я не смогла отказаться.

Это был 2007 год, и меня пригласили в издательский дом, выпускающий журналы Time Out и «Собака», чтобы развивать цифровое направление. Речь шла не просто о позиции главного редактора — я стала партнером в онлайн-проекте Woman.ru, который в тот момент представлял собой форум со 160 тыс. пользователей. К 2015 году, когда я покидала проект, аудитория составляла 21 млн уникальных посетителей в месяц. Этот проект стал делом моей жизни на десять лет: мы создали полноценный, узнаваемый, востребованный ресурс, который полюбили женщины. Шло время, мне исполнилось 40 лет, в моей жизни была только работа. Моими детьми были два моих проекта — Hello! и Woman.ru, — и я смирилась с мыслью, что других не будет. У меня был непростой медицинский анамнез, я пережила потерю ребенка и планировала доживать свою жизнь веселым главным редактором. Но судьба распорядилась иначе — в 42 года я стала мамой.

close Ольга Савельева Личный архив Ольги Соловьевой

Рождение ребенка

— С отцом ребенка я познакомилась благодаря своей работе: мы на Woman.ru делали материал про онлайн-знакомства, и когда дело дошло до того, чтобы завести анкету и протестировать сервис изнутри, все в редакции застеснялись. Я завела себе профиль и познакомилась с мужчиной, который жил и работал в Германии. Он прилетел в Москву, начался красивый роман. Мы встречались в разных странах, но ни о чем серьезном никто не думал. А через год я узнала, что жду ребенка.

Беременность я долго скрывала, продолжала много работать, держала ритм. Даже когда уехала рожать в Германию, была на связи с редакцией. После родов мы втроем поехали на пару месяцев в Италию, в Умбрию. И я почувствовала себя дома. Умбрийцы — теплые, добрые, приняли нас как родных. И я задержалась, совмещая материнство и работу. Все было отлажено: команда Woman.ru была прекрасной, я отлично работала на удаленке еще до того, как это стало трендом. Потом я все-таки ушла в декрет, проект передали другим людям, а у меня появился еще один повод остаться в Италии.

close Ольга Савельева с сыном Личный архив Ольги Соловьевой

Адаптация в Италии

— Я никогда не планировала переезд и эмиграцию. До сих пор не исключаю, что могу вернуться в Россию — здесь осталось многое. Но так сложилось: сейчас мы вдвоем с сыном Элиасом живем в Риме. С его отцом мы прожили три года: он работал в Германии, я воспитывала ребенка. Потом мы уехали в Лигурию, сын пошел в сад, и наши отношения перешли просто в родительские. Все произошло очень естественно, без драм. Просто я оставила карьеру ради семьи, которой не стало.

После Лигурии мы переехали в пригород Рима, где я открыла небольшую гостиницу B&B. Очень много работала — сама реставрировала здание, ухаживала за виноградником и садом, и все это одна с ребенком. Потом гостиницу я продала, и мы с Элиасом перебрались в Рим. Снять квартиру в столице оказалось непросто. За 12 лет жизни в Италии я прошла все стадии отношения итальянцев к русским — от любви до так называемой «отмены». И после начала СВО сдавать квартиру одинокой русской с ребенком никто не хотел. Шесть месяцев мы скитались по Airbnb, пока не нашли квартиру на севере Рима, в которой живем уже два года.

close Ольга Савельева Личный архив Ольги Соловьевой

Любовь и предательство

— Через три года после расставания с отцом Элиаса я встретила свою любовь — итальянца. Мы были вместе три года, жили как семья, мой сын его очень любил. И вдруг, в одночасье, все рухнуло. Мне позвонили с его номера, трубку взял сын, на том конце была женщина. Итальянка. Она показала его голого, спящего на пляже, и рассказала о его двойной жизни. И в доказательство прислала мне их интимные фото и видео. В ту секунду рухнула моя счастливая жизнь, планы и любовь. Расставание — тяжелый момент, оно во многом равно смерти. В моем случае это стало просчитанным планом итальянки, которая устроила сцену не только передо мной, но и перед сыном, который видел все. Ей надо было унизить меня и отрезать все сразу, но даже после этого она не оставила меня в покое.

В тот момент моя гостиница была полностью сдана на лето, и мы с сыном оказались на улице. Я была разрушена. Представить, что у человека, с которым мы жили семьей и который за час до злополучного звонка писал мне признания в любви, есть другая — я не могла. Я чувствовала, что что-то не так, пыталась разговаривать, не жила в розовых очках. Но он уверял меня, что любит, и я выбрала доверие.

close Ольга Савельева Личный архив Ольги Соловьевой

Жизнь после разрыва

— Наверное, это был самый тяжелый период в моей жизни. Потому что все случилось буквально за один день: сначала позвонила она, показав его голого, затем она же устроила очную ставку с ним, где он что-то лепетал. Для меня все было кончено. Наступила ночь, и я прочла его сообщение. Он написал, что мы ему никто, и попросил съехать из квартиры. Написал, что ему все равно, даже если мы с сыном умрем. Я смотрела на спящего сына и не понимала, как я могла оказаться в этой ситуации. Тогда дала себе слово, что если выживу, то обязательно расскажу об этом. Если моя история поможет хотя бы одной женщине — я должна ее рассказать.

Самым сложным было начать себя спасать. Начать себя любить в том состоянии, в каком ты оказался, — опустошенном, униженном, разрушенном. Но мне тут же стали помогать, не зря говорят: у Бога нет своих рук, он помогает чужими. Нас приняла подруга: мы провели с ее семьей три недели, и я стала «отмерзать». От ее любви и заботы, которой она нас окружила. Первые десять дней я ничего не чувствовала. Но должна была каждое утро вставать с кровати и делать дела — это меня и спасло. Я продала гостиницу, снизив цену, развернула нашу с сыном жизнь. Начала действовать автоматически, инстинктивно и именно тогда начала возвращаться к себе. Спустя год, после переезда в Рим, шок начал отпускать.

close Ольга Савельева Личный архив Ольги Соловьевой

Новая жизнь и планы на будущее

— Долгое время я не могла говорить о том, что пережила, — все было слишком свежо и больно. Но я вижу, как живут русскоязычные женщины за границей. Вижу, сколько непростых судеб, надежд, ожиданий и разочарований. И я поняла, что мне важно рассказать свою историю. Женщина должна знать свои права. Даже в самых счастливых и, казалось бы, прочных отношениях важно не потерять себя и свои опоры. Чтобы никто никогда не мог тебя сломить.

Еще одна причина, почему начала писать, — я всю жизнь была за проектами, эдакий «серый кардинал». Проекты оставались, а меня как будто не было. Теперь я вышла из тени и начала рассказывать. Про себя. Про свои решения. Про путь, который прошла. Мне говорят, что я хорошо выгляжу, и я улыбаюсь, но за этой улыбкой большая внутренняя работа. В своих видеороликах я часто танцую на фоне итальянских памятников в черном трико и на каблуках. Я показываю себя целиком. Это я, мне 54 года, и несмотря ни на что, я все еще танцую. Мир не разрушен, я не разрушена, и что бы ни случилось, я останусь у себя всегда. И я хочу, чтобы каждая женщина могла почувствовать то же самое.

close Ольга Савельева Личный архив Ольги Соловьевой

Мне бы очень хотелось создать безопасное пространство для женщин, в котором они могли делиться бы своими историями, получали поддержку, находили подруг. Что-то вроде того, что мы делали на Woman.ru, — только шире, глубже. Пространство, где женщина женщине сестра, где можно говорить честно, без страха. Где нет хейта. Где никто не обвиняет тебя в том, что ты недостаточно хороша. Мир меняется сегодня, прямо здесь и сейчас. Здесь мы влюбляемся, здесь рожаем детей, здесь ругаемся и миримся… Даже самые тяжелые моменты — это тоже наша жизнь. Если бы я не прожила все это тогда, не было бы меня сегодняшней. И это такое счастье возрождаться, как птица Феникс. А мы — женщины — это умеем!