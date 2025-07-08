«Была счастливой девочкой». Что известно о 25-летней подруге погибшего Старовойта?

Опознавать покончившего с собой экс-министра транспорта Романа Старовойта была вынуждена его 25-летняя возлюбленная Полина Корнеева. Об отношениях чиновника с девушкой практически ничего не писали, хотя в Курской области слухи про роман ходили еще во время губернаторства Старовойта. Теперь к выпускнице медицинского университета приковано внимание СМИ. «Газета.Ru» — о том, что про нее известно.

После самоубийства бывшего губернатора Курской области и министра транспорта Романа Старовойта 7 июля всплыли подробности его личной жизни, которые ранее не обсуждались — по крайней мере, за пределами курских пабликов в соцсетях. Первой и единственной из близких, кто прибыл на место гибели 53-летнего чиновника, стала 25-летняя девушка. Поначалу ее назвали ассистенткой Старовойта, однако вскоре выяснилось, что она состояла с ним в романтических отношениях.

Девушка в слезах дала показания следователям и покинула место происшествия — ее увезли на служебном автомобиле Aurus. На вопросы журналистов она позже ответила, что в помощи не нуждается.

Как стало известно СМИ, девушка — 25-летняя курянка Полина Корнеева . В 2024 году она окончила Курский государственный медицинский университет. Диплом ей вручал Роман Старовойт, к тому времени уже покинувший пост губернатора Курской области и возглавивший Минтранс. На выпускной церемонии присутствовал также тогдашний врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, находящийся сейчас под следствием под делу о хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений.

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На церемонии вручения дипломов Роману Старовойту присудили звание почетного профессора медицинского факультета (что вызвало бурю возмущения в соцсетях). К слову, чиновник не впервые провожал в профессиональный путь молодых врачей: в 2023 году он вручал дипломы выпускникам КГМУ еще в статусе губернатора.

Приезд Романа Старовойта в Курск в июле 2024 года в СМИ освещался скупо. А интернет-паблики обращали внимание, что на снимках с встречи министра транспорта с выпускниками КМГУ постоянно мелькает одна девушка — ее назвали будущей «первой леди Курской области» Полиной Корнеевой .

По данным канала SHOT, девушка переехала в Москву вместе с мамой около года назад — примерно в то же время, когда Роман Старовойт возглавил Минтранс. Как рассказала ее одноклассница изданию Daily Storm, Полина Корнеева в юности занималась в модельном агентстве. «Я была у нее дома пару раз. Там ее фотки висят на стене. То есть человек занимался этим», — заявила она. Другая знакомая сообщила, что Корнеева всегда жила благополучно и хорошо училась. «У нее прекрасная мама. Жили они в достатке. Она была красиво и дорого одета. Летом на каникулах всегда куда-то с семьей ездила отдыхать. Была счастливой девочкой», — сказала она.

Об отношениях Романа Старовойта с молодой девушкой в регионе догадывались, но публично их никогда не обсуждали . Даже когда в декабре 2022 года чиновник объявил, что развелся с женой, в соцсетях высказывали предположения, что развод фиктивный. Как выяснилось, супруги, воспитывавшие двух дочерей, расстались еще в конце 2021-го. «Мы с супругой приняли решение развестись. Остались при этом в хороших отношениях. Прошу отнестись с уважением к этому решению и к нашей личной жизни. Я общаюсь с детьми. И хотел бы провести рождественские праздники с ними», — заявил Старовойт во время прямого эфира.

То, что слухи были смутными, подтвердил в разговоре с Daily Storm экс-глава Суджанского района Александр Богачев. «Разговоры в регионе были, что у Старовойта появилась новая пассия. Но прямо конкретно ничего о ней не вспоминали. Он был еще когда губернатором — уже гулял с ней», — сообщил бывший чиновник. Он отметил, что Старовойт развелся с женой после того, как у него завязались отношения со студенткой медвуза.

К слухам можно отнести и разговоры о свадьбе Полины Корнеевой и Романа Старовойта, которая якобы могла сделать девушку «первой леди Курской области». Действительно, в соцсетях появлялись ее снимки в свадебном платье, также на ее пальце заметили — вероятно — обручальное кольцо .

В столицу Полина Корнеева переехала с мамой, продав квартиру в районе Волокно. С чиновником она на публику не выходила и связь с ним не афишировала. Однако ее вместе с мамой можно было увидеть в столичных бутиках и фешенебельных ресторанах. Как отмечает SHOT, из личного имущества на Полину Корнееву зарегистрирован только автомобиль KIA К5. При этом в соцсетях она регулярно выкладывала фотографии с щедрыми подарками — огромными букетами цветов, воздушными шариками и не только.