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Кафтан и сари: что будут носить мужчины следующим летом

Самые яркие тренды Недели мужской моды в Париже
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JUNYA WATANABE/WILLY CHAVARRIA/OFFICINE GENERALE

IK ALDAMA/Global Look Press
Во французской столице прошла Неделя мужской моды, обозначившая тенденции весны 2026 года. Большинство дизайнеров оставили идею заставлять мужчин носить юбки, колготки и кружева. Как выглядеть по-настоящему модно в 2026 году, читайте в материале «Газеты.Ru».

К Неделе мужской моды в Париже сезона «Весна-2026» профессионалы индустрии готовились с особенным интересом. В качестве креативного директора модного дома Dior дебютировал Джонатан Андерсон, любимец модной публики: этого назначения ждали давно, так что и первая коллекция должна была стать заявкой на успех (и стала). Еще один дебютант Недели — креативный директор Дома Dries Van Noten Джулиан Клауснер. Он уже успел показать цветастую женскую коллекцию, так что мужская в итоге никого не удивила — такое же обилие цвета и принтов и легкое ощущение, будто одежду отшивали из тканей, найденных в бабушкином сундуке.

Как будет выглядеть модная мужская одежда весной следующего года? В самом общем смысле — расслабленно. Брюки — от широких до очень широких, бомберы, жилеты, легкие плащи и пальто, рубахи навыпуск: все это призвано рисовать образ человека, который вышел за хлебом и наслаждается теплым весенним днем.

В общей расслабленности, однако, выделились несколько ярких трендов.

Белый костюм

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KIDSUPER/KOLOR/KENZO

IK ALDAMA/Global Look Press

В будущем году все поголовно могут наряжаться в белые костюмы в самых разных вариантах. Если вам представляется элегантная белая двойка или свободный пиджак и брюки из льна — рискуйте. Если не можете без белого пальто — ваш выход! Те, кому ближе спортивный стиль, не обязаны отказываться от белых штанов и бомбера. Или — а вот это действительно будет вызов — джинсового костюма.

Кафтан

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OFFICINE GENERALE/JUNYA WATANABE/AMIRI

IK ALDAMA/Global Look Press

Расслабленность образу гарантирована, если в прохладную погоду накинуть кафтан. Сойдет и просто что-то просторное, широкое, запахивающееся. Можно, но не обязательно, — цветное. Как будто вы и вправду вышли за хлебом в любимом халате, но вдруг решили прогуляться по центру города.

Набедренная повязка

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OFFICINE GENERALE/DRIES VAN NOTEN/AWGE

IK ALDAMA/Global Look Press

Не стоит думать, будто дизайнеры настолько ополоумели, что грядущей весной мужчинам придется отказаться от штанов (если они не белые). Напротив, они предлагают повязывать поверх брюк еще что-нибудь — для тепла, красоты или, может быть, безопасности. Несколько лет подряд модно было повязывать джемпер на плечах. Теперь — дислокация лишнего предмета меняется. Смело обвязывайте пояс рубашкой, джемпером или даже сари. Будет красиво и модно.

Зауженный пиджак

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JUNYA WATANABE/Louis Vuitton/Dior

IK ALDAMA/Global Look Press/Michel Euler/AP/Estrop/Getty Images

Не стоит думать, будто следующей весной можно ходить исключительно в халате, подвязавшись какой-нибудь тряпкой. В том, что касается пиджаков, тренд на оверсайз постепенно уходит. И хотя его последние брызги в виде двубортных малиновых пиджаков Saint Laurent еще присутствуют на подиумах, общая тенденция — к сужению. Плечи возвращаются на место, у пиджаков появляется талия: в общем, придется следить за фигурой — или так и останетесь в халате (то есть в кафтане).

Яркий цвет

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AWGE/KENZO/WILLY CHAVARRIA

IK ALDAMA/Global Look Press

Белый, светло-серый, бежевый, темно-синий — это приличные цвета для мужской одежды весной 2026 года. Если хочется выглядеть ярко, дизайнеры предлагают не стесняться. Неоново-зеленый, бирюзовый, алый, розовый, лимонно-желтый — отличные цвета для целого костюма, одного-единственного пиджака, брюк или рубашки. Не сливайтесь с толпой, будьте, как королева Нидерландов Максима на саммите НАТО: все унылые и в темно-синем, а вы — улыбаетесь в костюме цвета лайма.

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