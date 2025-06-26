Как живет принцесса Нидерландов, которую считают одной из красивейших в мире

Средняя дочь короля Нидерландов Виллема Александра принцесса Алексия отмечает 20-летие. К этой серьезной дате она подошла студенткой Университетского колледжа Лондона, где Ее Высочество изучает гражданское строительство. Как живет принцесса Нидерландов — в материале «Газеты.Ru».

Принцесса Алексия Юлиана Марсела Лаурентин родилась 26 июня 2005 года в Гааге. Она стала второй дочерью нынешнего короля Нидерландов Виллема Александра и королевы Максимы: у нее есть старшая сестра Катарина-Амалия (родилась в 2003-м) и младшая сестра Ариана (появилась на свет в 2007-м).

Образование и общественная работа

Начальное образование принцесса Алексия получила в государственной школе Bloemcampschool (кстати, в Нидерландах дети отправляются учиться, как только им исполнится четыре года). Вслед за тем она поступила в Христианскую гимназию Соргвлит в Гааге, а в 2021 году стала студенткой в Колледже объединенного мира в Уэльсе, который окончил и ее отец. В 2023 году она получила там диплом бакалавра и взяла перерыв в учебе на год.

close Albert Nieboer/picture alliance/Royal Press E/Global Look Press

В 2024 году стало известно, что принцесса Алексия продолжит получать образование в Университетском колледже Лондона на инженерном факультете. Специальностью Ее Высочества станет гражданское строительство. В сентябре прошлого года королевский двор Нидерландов опубликовал в соцсетях видео, на котором принцесса Алексия помахала рукой на прощание, отправляясь к кампусу университета. К слову, специальность Ее Высочество выбрала не сразу — поначалу она собиралась заниматься «наукой и инженерией, направленной на социальные изменения».

Предполагалось, что принцесса Алексия, поступив в университет, будет вести закрытый образ жизни и не станет принимать участие в общественных мероприятиях.

При этом в качестве члена королевской семьи Нидерландов принцесса уже начала выполнять представительские функции. В 2023 году, после достижения 18 лет, она впервые самостоятельно приняла участие в общественном мероприятии: в честь принцессы Алексии назвали саморазгружающееся судно компании Van Oord — Vox Alexia. На церемонию открытия в Роттердаме Ее Высочество надела сине-белое платье Oscar de la Renta из гардероба своей матери, королевы Максимы, и серьги в виде цветов, тоже из материнской коллекции.

В прошлом году принцесса Алексия успела побывать с родителями на открытии новой сессии парламента страны, где держал речь ее отец, а также поддержать спортсменов своей страны на Олимпийских играх в Париже.

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В апреле этого года Ее Высочество появилась вместе с родителями и старшей сестрой крон-принцессой Амалией на праздновании Дня короля в городе Дутинхеме в провинции Гелдерланд. Принцесса Алексия для выхода на публику выбрала широкую юбку длиной до щиколотки бренда Maje, белую футболку и кожаную куртку. А также сумку винного цвета бельгийского бренда Delvaux, которую позаимствовала у матери.

Чем увлекается принцесса Алексия

Средняя дочь короля Виллема Александра и королевы Максимы отличается многочисленными талантами. Она говорит на трех языках (голландском, английском и испанском, родном языке своей матери), играет на гитаре и фортепиано, любит петь, а в школе принимала участие в любительских театральных постановках.

close Albert Nieboer/picture alliance/Royal Press E/Global Look Press

Важную часть в жизни принцессы занимает спорт: она увлекается хоккеем, верховой ездой и теннисом. Активный образ жизни она ведет несмотря на серьезную травму, полученную в 11 лет.

В 2016 году во время отдыха на горнолыжном курорте в коммуне Лех в Австрии принцесса Алексия сломала бедренную кость правой ноги. Ее доставили на вертолете в Инсбрук, где девочка пережила сложную операцию — для правильного сращивания кости ей установили пластину с винтами. Позже пластину удалили в госпитале Роттердама: операция прошла без осложнений, и девочка быстро восстановилась.

Что касается личной жизни Алексии, то она покрыта тайной. Впрочем, у девушки много поклонников, что немудрено: она регулярно попадает во всевозможные рейтинги самых красивых принцесс мира.