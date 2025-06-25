Я ездила в Шарм-эш-Шейх первый и последний раз. Рассказываю, почему

Мусор в гробницах, «Битва экстрасенсов» в номере, фото с рыбками за 14 тыс. рублей и бесконечное «купи, купи, купи». Продюсер «Газеты.Ru» съездила в отпуск в египетский Шарм-эш-Шейх и рассказывает, почему она туда не вернется.

Зачем я вообще поехала в Шарм-эш-Шейх (зря)

Шарм-эш-Шейх казался оптимальным вариантом, хоть в последний момент и появился нюанс — обмен ракетными ударами между соседним Израилем и Ираном. Если бы не это, одни плюсы: страна не самая дорогая, сезона дождей (как в Азии) нет, памятники глубокой античности — есть. С визами можно не париться: для россиян технически они существуют, но выдают их на месте за $25.

Мы взяли отель с пятью звездами в названии, чтобы не умереть с голоду. Среди отдыхающих — 70% иностранцев, остальные — наши. Персонал говорил на хорошем итальянском, русском и английском со словарем. Кондиционер в номере работал, Wi-Fi не ловил. Еду давали неплохую, кофе — только растворимый, алкоголь — сомнительный.

Чтобы выйти в мир, приходилось два километра идти пешком до дороги. А в мир ходить приходилось – из-за чертовых рыбок я утопила смартфон своего спутника (чехол оказался не слишком герметичным), по части развлечений остался один телефон на двоих и телевизор. Из российского там был только ТНТ с бесконечным сериалом «СашаТаня» и «Битвой экстрасенсов», остальные каналы — египетские или итальянские.

Куда съездить в Шарм-эш-Шейхе (или нет)

Отельный гид от туроператора (как всегда) очень красочно все расписывал, искать экскурсии самим было лень, поэтому брали, что дают. Приступим.

Фото с рыбками за 7 тыс. рублей. Из буклета — поездка на яхте до заповедника с тремя остановками в живописных местах и дайвингом. Природа красивая, но дайвинг был особенным: из семи минут, включенных в стоимость, пять меня фотографировали в окружении рыбок. Потом две минуты на дне — и все, сеанс закончился.

Ближе к окончанию поездки видеограф позвал меня к себе и показал фото и ролик, который снял под водой. Качество супер, цена вопроса 7 тыс. рублей. «За долгую память», лаконично объяснил человек с камерой.

close Елена Воронцова/“Газета.Ru”

Предложение в 500 рублей он отверг, сильно разозлился и начал показывать переводы — половина нашего корабля покорно отдала по 14 тыс. (!) за двоих. У причала видеограф еще раз позвал меня и другую отказницу к себе и предложил заключить пакт — мы даем по 5 тыс., клянемся молчать и уходим. И снова получил отказ. Цена упала уже до 2 тыс. — на обратной дороге сотрудник дайвинг-центра буквально держал нас на поводке, лишь бы мы не ляпнули о неудавшемся торге соседям по лодке.

Обзорная экскурсия по Шарм-эш-Шейху. В программе: центр, мечеть, католический храм и ресторан морской кухни, «куда вообще не попасть». И ни одной фабрики.

Русская гид быстро перешла от рассказа о городе к своей биографии — как попала в Египет, кем работает ее муж-египтянин, где они и как живут. Далее в программе были жалобы на здоровье — врачи не могли вылечить ее годами, пока свекровь не дала лекарство и надежду. Оказалось, нужна была лишь капелька египетского масла по рецепту древних мастериц.

close Елена Воронцова/“Газета.Ru”

После трогательного рассказа автобус открыл двери у фабрики масел, теперь и мы могли вылечить все недуги. Большинство участников экскурсии приняли правила игры и послушно потянулись на завод — я воздержалась. $125 за бутылку масла черного тмина — именно столько стоит исцеление, рассказали вернувшиеся с пакетами соседи по туру. Затем была беглая и скучная экскурсия по городу, посещение «Гранд базара» (обычный магазин с сувенирами за бешеные деньги) и поездка в тот самый секретный ресторан (людей там не было, приличным был только суп).

Поездка в Национальный музей Каира и посещение пирамид. На этот этап были самые большие надежды. Дорога заняла около восьми часов на автобусе в одну сторону.

close Елена Воронцова/“Газета.Ru”

Хотелось попасть в «Большой Египетский музей», однако он закрылся на реставрацию. Но и национальный музей тоже оказался неплохим, посетителей — несколько сотен.

Гид начал обзор музея жестко: «Группы британцев и немцев не берем, они украли у нас все сокровища при раскопках».

После музея поехали в Гизу (каирские Химки — прим. «Газеты.Ru»). В центре Каира на улицах лежат люди — они приезжают из регионов на медицинское обследование и не могут позволить себе гостиницу. Особенно жаль было женщин: в хиджабах, на сорокоградусной жаре — они лежали прямо на горячем асфальте.

В Египте непривычно грязно (даже по сравнению с Парижем до Олимпиады). Везде стоят контейнеры для раздельного сбора, ими никто не пользуется. У пирамид и на самих пирамидах валяются упаковки от чипсов и газировки. Спустились в гробницу — в гробнице мусор. На местах раскопок — тоже он.

close Елена Воронцова/“Газета.Ru”

Далее по плану у нас должен был быть обед и обратный путь, но в планах гида были две фабрики — папирус и снова масла. «Только у нас настоящий папирус, срочно купите, пожалуйста, купите, срочно купите, только у нас со скидкой, купите, только для вас скидка, даем 50%, купите», — это если в двух словах. Маленький папирус со скидкой — 1 тыс. рублей, большой – 12 тыс. С маслом ситуация повторилась. Еще два часа жизни, потраченных зря.

Если хотите нормально погулять по Каиру — великолепному городу с великой историей — приезжайте самостоятельно, не в составе организованной группы.

Как не покупать сувениры в Шарм-эш-Шейхе (никогда)

На всех экскурсиях вам предложат сувениры. Вы откажетесь — вам снова предложат. И еще раз. И снова. Гиды живут на проценте у фабрик и «своих» точек у туристических объектов.

Гид в Каире водил нас к одному из десятков киосков у пирамид и кричал о «лучшей цене, только для друзей». В соседнем ларьке было дешевле раза в два, такие вот мы друзья. Доверчивых людей много, соседи по автобусу снова принялись скупать мраморных кошечек, кружки с богами и стеклянные пирамиды.

У сфинкса гид повел нас показать живого скарабея к другу в магазин «Мистер Скарабей». Но вот незадача — жучка съела кошка. Зато остались скарабеи в смоле — купите со скидкой, купите, купите.

Если любите и умеете торговаться (как я) — смело идите на рынок. Главное — уверенно и с ходу предлагать свою цену и в ответ на отказ демонстративно уходить к соседней лавке. Все равно в итоге вам отпустят товар по вашей цене — она будет в 3-4 раза ниже изначальной.

close Елена Воронцова/“Газета.Ru”

Проще и дешевле будет съездить в центр Шарма и найти все нужное в местных магазинах «все по одной цене». Ковры, посуда, косметика, сладости, те же масла и папирус, все есть.

Как ходить в море в Шарм-эш-Шейхе (в обуви)

В Египет едут за морем — чистым, теплым красивым. Главное — взять с собой аквашузы (акватапки, пляжные тапочки), чтобы не поранить ноги о кораллы и не наступить на ежа или ската. Маску с трубкой для подводного плавания можно купить на месте, обойдется максимум в 1 тыс. рублей.

close Елена Воронцова/“Газета.Ru”

Еще лучше заранее изучить, какие морские существа опасны, а какие — нет. При нас девушка наступила на морского ежа и не могла ходить. Еще мы видели у берега крылатку, встреча с которой может парализовать. По ночам, конечно, купаться запрещено, это время скатов, мурен, медуз и прочих опасных существ.

Что важно взять с собой в Шарм-эш-Шейх (или купить)

close Елена Воронцова/“Газета.Ru”

Аквашузы. Несколько упаковок солнцезащитного крема посильнее (минимум — 50 SPF) и пантенола. Одежду, в которой вы будете плавать. В купальнике или трусах нельзя, можно обгореть в первый же день, даже с кремом. Средство для термозащиты волос (сильное солнце и плохая водопроводная вода). А главное — терпение, чтобы отбиваться от местных продавцов.