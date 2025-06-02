«Болеть во Франции немного страшно». История россиянки, переехавшей жить в Лилль

Россиянка Любовь родилась в маленьком поселке в Сибири, окончила университет в Иркутске и переехала в Москву, где построила успешную карьеру в иностранной компании. В 2022 году ей предложили работу во Франции — и она обосновалась там с семьей. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» об уехавших за границу россиянах Любовь рассказала о жизни в Лилле, ценах на жилье и продукты, местных школах и ресторанах, а также объяснила, почему хотела бы вернуться в Россию.

Жизнь в России

Я родилась и выросла на севере Иркутской области, в маленьком сибирском поселке Юбилейный. Училась в Иркутске, окончила международный факультет Иркутского государственного университета и переехала в Москву. Я много работала в крупных компаниях, в последние несколько лет была директором по управлению данными в известной французской корпорации. В конце 2022 года мне предложили должность в главном офисе во Франции. Несколько месяцев ушло на обсуждение и согласование рабочих моментов, а в мае 2023 года мы с семьей переехали.

Переезд в Лилль

Мы живем в Лилле — это большой индустриальный город на севере Франции, практически на границе с Бельгией. У меня была виза талантов, по которой я подала документы на вид на жительство. Мы живем тут почти два года, и только на прошлой неделе все члены семьи наконец получили свои документы.

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Сразу после переезда я вышла в офис, муж некоторое время продолжал удаленно работать на российскую компанию, но это довольно быстро закончилось — резиденты Франции не могут получать деньги из-за границы . Сейчас супруг занимается детьми и усиленно учит французский язык, чтобы найти работу здесь. У него свободный английский, великолепный китайский, но французы очень ревностно относятся к своему языку, поэтому приходится учить его с нуля.

Адаптация во Франции

Мы с мужем адаптировались довольно легко: оба много путешествовали по Европе, поэтому примерно понимали, куда уезжаем. Сложнее всего адаптация проходит у старшей дочери: она очень активная, общительная, открытая, в Москве у нее было много друзей, и здесь ей их, конечно, не хватает. Французские дети другие. Они медленнее идут на контакт, у них немного иной подход к дружбе. Кроме того, если говорить о ментальном возрасте, мне местные дети кажутся младше наших . Дочке скоро 11, в России у девочек в этом возрасте уже начинаются первые симпатии, они слушают модную музыку, обсуждают мальчиков… Здесь же ее одноклассницы выглядят и ведут себя так, будто им лет девять. Дочь ощущает эту разницу, ей сложно найти с кем-то близкий контакт, поэтому она сильно скучает по своим московским друзьям.

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С младшим сыном все иначе. Он в принципе другой по характеру, да и уехали мы, когда ему было всего четыре с небольшим — друзей в Москве у него тогда еще не было. Для него переезд прошел гораздо мягче: мама рядом — и хорошо. Он адаптировался спокойнее, хотя язык ему дается тяжелее, чем сестре. Дочь у нас на французском говорит как боженька, местные в шоке от ее произношения — у нее совсем нет акцента, а все новые слова она схватывает на лету. У сына язык идет не так быстро. Друзей у него пока особо нет, тоже в силу местного менталитета, но он старается. Правда, недавно сказал: «Вот учебный год закончится, и мы на свободу».

Школы во Франции

И дочь, и сын пошли учиться в обычную школу по месту жительства. Французского они не знали, начали учить с нуля. Нам, надо сказать, очень повезло: через тернии к звездам, но повезло. Как с квартирой, так и со школой — она оказалась одной из лучших среди государственных в нашем районе. Сейчас мы уже думаем о переходе старшей в коллеж — это как наша средняя школа. Ведем переговоры с престижной французской школой Жанин-Манюэль.

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Уровень школьного образования здесь совсем другой. Мы отдали детей в обычную школу, чтобы они заговорили по-французски. И с этой задачей система справилась. А все остальное я компенсирую сама — приехала сюда с русскими учебниками и дома параллельно учу детей по российской программе . Младшего я научила читать и писать по-русски уже здесь — мне было важно, чтобы он пошел в местный первый класс, зная родной язык. Я в этом смысле довольно строгая мама, держу дисциплину: русский язык, математика — все по классике. Для нас важно, чтобы дети не забывали язык и сохраняли академический уровень.

Иногда Маша (дочь. — «Газета.Ru») жалуется, мол, у всех одна школа, а у нее две, а то и три. Тогда я, пользуясь ее же логикой, задаю простой вопрос: «А если мы вдруг решим вернуться в Москву, ты как себе это представляешь? Придешь в класс, там уравнения с двумя неизвестными, а ты только знаешь, что в числе 753 — 7 это сотни, 5 это десятки, а 3 это единицы…» Она все понимает, поэтому терпит.

Жилье во Франции

Чтобы снять здесь квартиру, нужно собрать целое досье — подтвердить доходы, предоставить справки о зарплате и налоговые документы. Владельцы жилья изучают все это очень пристально, мы к такому уровню проверки были не готовы. Когда только приехали, все твердили, что рынок здесь бешеный — хорошие квартиры уходят мгновенно, надо сразу брать что дают. Но я так не умею. Мне нужно, чтобы все было как я хочу — или никак. Никогда не соглашаюсь на «просто нормально».

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Важно учесть, что здесь на твой адрес проживания завязано буквально все. В России мы часто ворчим на прописку — мол, зачем она нужна. Во Франции без нее вообще никуда — ни в школу, ни в поликлинику. И мой максимализм сыграл с нами злую шутку: пока тянули с выбором, подошло время подавать документы на вид на жительство, и времени на поиски идеальной квартиры не осталось. В итоге получили восемь отказов подряд. Это было шоком. До сих пор не знаю, с чем это было связано — не хочется думать, что дело в российском паспорте, потому что официальных причин никто не называл. Но среди наших русскоязычных знакомых мы рекордсмены: у всех квартиры одобрили с первого, второго, максимум с третьего раза.

Квартиру мы, конечно, нашли: она большая — 95 квадратных метров, совершенно новая, мы первые жильцы. Светлая, классная, уютная. Может, мы бы и согласились на вариант поменьше, но у нас двое разнополых детей, а по французскому законодательству им обязательно нужны отдельные комнаты. То есть снимать, условно, 50 метров и жить всем в одной спальне нельзя. Сейчас мы платим €870 за аренду, плюс около €300 за коммунальные услуги. Итого — порядка €1100 в месяц, что по местным меркам очень хорошая цена за такую квартиру. Большинство похожих вариантов в нормальных районах стоили от €1600 до €1800 .

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Продукты во Франции

Во Франции отлично развита культура маленьких магазинчиков. Мы живем в хорошем районе, где все нужные магазины в шаговой доступности. За рыбой ходим в рыбный, за мясом — в мясной, за овощами — в овощную лавку. В большие супермаркеты ездим только за бакалеей и бытовой химией. Да, в маленьких магазинах дороже, но и продукты там гораздо вкуснее и качественнее.

У нас поблизости есть потрясающий рынок с очень вкусными свежими овощами и фруктами — не то что в супермаркетах, где все «резиновое». Обычно я выхожу оттуда с огромной корзиной всяческих овощей и фруктов, за которые отдаю в общей сложности €17–20. Есть и русские магазины, где можно найти любимые продукты, — я, например, беру там отличный творог для сырников.

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Я много готовлю дома, и мне это в радость. Забавно наблюдать, как сюда приезжают молодые ребята, выращенные на доставке, и искренне удивляются, что можно самим готовить еду. А у нас дети, и домашняя еда для нас — это нормально, мы ее любим. Продукты покупаем по мере необходимости, ориентируемся на то, что хочется приготовить. Если покупать только базовые продукты и готовить дома, чек в магазине будет €12–15. По выходным иногда устраиваем себе гастрономический праздник — с вином, трюфельной колбасой… Тогда уже выходит около €50.

Рестораны во Франции

Мы здесь почти не ходим в рестораны. Но не потому что не можем себе это позволить, а потому что приехали с московским опытом — и он, честно говоря, сильно портит восприятие местных заведений . Мы походили по ресторанам, посмотрели… И поняли, что тратим кучу денег на что-то совсем невкусное и неинтересное. Очень много картошки фри — французы ею гордятся, считают, что вообще-то это они ее изобрели.

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Ну правда: платишь €150 за ужин, а потом сидишь и не понимаешь, что это вообще было. Французская кухня, ее культ — это, конечно, большой миф , как и многое другое здесь. Да, есть мишленовские рестораны, есть маленькие аутентичные заведения, которые нужно знать… Но подавляющее большинство местных ресторанов — ни о чем. В отличие от Москвы, где можно пойти почти куда угодно и вкусно поесть. Здесь такие места нужно целенаправленно искать. В общем, мы поэкспериментировали и решили больше не играть в эти игры. Не хотим тратить деньги на посредственную еду. Лучше приготовим дома — вкусно, разнообразно и с удовольствием.

Уровень жизни во Франции

Я как-то ради интереса провела эксперимент: посчитала, сколько денег у нас уходит за неделю. Не покупала ничего лишнего, только то, что действительно нужно. У меня получилось €140. Это без трюфельной колбасы, но с хорошей курочкой и всем остальным. То есть это не режим экономии, но и без особого шика. Получается, что в месяц на продукты уходит порядка €600, добавим сюда аренду квартиры, транспорт, какие-то развлечения. Итого — семье с двумя детьми для комфортного проживания во Франции нужно иметь около €3000 в месяц .

Медицина во Франции

Медицина во Франции, как бы помягче сказать… не очень. Запись к врачу можно ждать месяцами . У меня однажды от нервов так заклинило спину, что я встать не могла. Загуглила невролога в Лилле — это был июль, а ближайшая запись оказалась на 18 декабря. Я подумала: «Ну и зачем ты мне нужен 18 декабря, если я сейчас не могу встать?» Поэтому здесь немножко боишься болеть. У всех, конечно, с собой аптечки из Москвы, укомплектованные по максимуму. Потому что во Франции все лекарства только по рецепту, а рецепт еще нужно выпросить у семейного врача. От семейного врача зависит очень многое, поэтому важно найти хорошего, думающего доктора. Лучше по рекомендации, потому что нормальные врачи, как правило, уже не берут новых пациентов.

Развлечения и путешествия во Франции

Поскольку долгое время у нас не было документов, выехать из Франции мы не могли. Точнее, выехать-то могли, а вот вернуться обратно уже нет. Поэтому решили исследовать саму Францию. Несколько раз ездили в Ниццу. И для меня было откровением, что Ницца — это вообще не дорого. Черноморское побережье несколько лет назад обходилось нам гораздо дороже. Из Лилля до Ниццы прямой рейс, лететь час с хвостиком. Я покупала билеты буквально за день до вылета, что, конечно, дороже, чем если бы брала их заранее, но даже с учетом этого перелет туда-обратно на четверых обошелся нам в €240.

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Кроме того, мы брали в аренду машину и довольно активно ездили по стране. Свою купить не могли: без документов в лизинг ничего не взять, а свободных денег на покупку у нас не было. Аренда машины во Франции — это дорого. Особенно в сезон школьных каникул, когда вся страна едет в отпуска. А уехать вне каникул почти невозможно: школа здесь — святое, пропускать без весомой причины нельзя . Местные власти уверены, что таким образом они повышают уровень образования, особенно среди мигрантов. Ну и пусть продолжают так думать. Тем не менее факт остается фактом — поехать в отпуск можно только в школьные каникулы, когда все автоматически дорожает в три раза.

Кстати, большинство дорог во Франции платные. Как-то мы поехали из Лилля до Нанта и только за дороги отдали €270. И это без учета стоимости бензина. Так что путешествовать по Франции на машине — удовольствие дорогое. Есть альтернатива — поезда. Их тут много, они быстрые, но регулярно «бастуют» и часто опаздывают. Тем не менее транспортная развязка у нас отличная: Лилль — крупный железнодорожный узел. До Брюсселя — 30 минут, до Лондона — час. Можно уехать куда угодно, хоть в Германию. Но, опять же, дети. А все поездки с детьми возможны только в школьные каникулы. А это значит, что везде будут толпы людей, тогда как цены вырастут в три раза.

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Русские во Франции

Русскоязычное комьюнити здесь довольно большое. Есть общий городской чат, но если ты туда попадешь, можешь пропасть — уровень странности иногда просто зашкаливает. Я не знаю, сколько раз хотела из него выйти, сказать: «Вы все невменяемые» и удалиться. Впрочем, думаю, это стандартная история для таких чатов, независимо от страны. Есть и другие чаты, скорее это профессиональные сообщества для людей, которые переехали во Францию по работе. Там намного комфортнее себя чувствуешь.

Мы близко общаемся с ребятами, которых много лет знали в Москве, но не пересекались близко — просто потому что у каждого была своя жизнь. А тут подружились, вместе отмечаем праздники, встречаем Новый год. Кроме того, мы активно поддерживаем связь с друзьями из России. Очень часто созваниваемся, в пятницу вечером пьем вино по видеосвязи. Бокал в камеру — классика.

Тоска по дому и планы на будущее

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Конечно, я скучаю по дому. И, если честно, не верю людям, которые говорят, что не скучают. Особенно если это люди, которые жили в Москве или Питере . Я очень скучаю. Дети скучают. Наверное, только муж не скучает, но он немного другой в этом плане человек.

Хочу ли я когда-нибудь вернуться? Да, очень. В моей идеальной картине мира я 50% времени живу в Москве — и 50% где-то в мире, во Франции, например. Но хочется, чтобы база, дом, точка опоры все-таки были в Москве.

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