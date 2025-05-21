«На одну зарплату тут не прожить». История россиянки, переехавшей в Норвегию

Россиянка Валентина С. родилась и выросла в Подмосковье, окончила МГУ и много лет преподавала. В 2024 году она вместе с мужем и детьми переехала в Норвегию. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о проживающих за границей россиянах Валентина рассказала о насыщенной жизни в пригороде Осло, ценах на недвижимость и еду, дружелюбных, но закрытых норвежцах, а также объяснила, почему совсем не скучает по России.

Жизнь в России

— Я родилась и выросла в ближайшем Подмосковье, отучилась на физфаке МГУ имени Ломоносова, защитила диссертацию и работала преподавателем в своей альма-матер. Потом вышла замуж, а поскольку мы с супругом всегда мечтали о большой семье, достаточно долго переходила из декрета в декрет. Переезжали мы дважды: сначала год прожили в Германии, а затем мне предложили хорошую работу по специальности в Норвегии, семья проголосовала «за», и мы перебрались в пригород Осло.

Легализация в Норвегии

— Моя компания оформила мне рабочую визу, а муж и дети легализовались в стране по воссоединению семьи. Здесь есть одна особенность, которая нам очень понравилась: в Норвегии по рабочей визе можно привезти с собой ребенка не только до 18 лет, как в той же Германии, но и до 21 года. Главное условие — чтобы он не был в браке, не работал и находился на вашем обеспечении.

close Из личного архива Валентины С.

Норвежский язык

— В Норвегии практически все население свободно говорит на английском языке. Более того, английский здесь глубоко встроен в культуру: многие фильмы и сериалы не дублируются, и люди спокойно смотрят их в оригинале. В школах английский преподают очень хорошо — заметно лучше, чем в Германии. На мой взгляд, уровень просто шикарный.

Когда мы переехали, все наши дети уже знали английский, кроме самого младшего. Ему было три года, и он пошел в детский сад, не зная ни английского, ни норвежского. Сейчас, спустя год в школе, все дети свободно говорят на английском и отлично понимают норвежский. Мы с мужем тоже начали учить норвежский, хотя оба работаем на английском. Мне кажется, норвежский несложный. В отличие от того же немецкого здесь попроще грамматика — нет падежей, есть только роды, которые надо запомнить. Но если у тебя уже есть английский и хотя бы немного немецкого, норвежский на эту базу ложится очень легко и логично.

Детские сады в Норвегии

— Я в полном восторге от местных детских садов. А мне есть с чем сравнивать — мои дети ходили и в российские садики, и в немецкие. Так вот, норвежские, на мой взгляд, самые лучшие. Во-первых, детям здесь дают много свободы. Во-вторых, с ними общаются очень мягко, с уважением. Если, например, кто-то не хочет идти гулять, воспитатель не настаивает, а просто остается с ребенком внутри, играет с ним и постепенно выманивает на улицу. Вообще, воспитатели делают все то, что нравится детям, — играют, бегают, устраивают развивающие и спортивные активности.

В первый раз ребенок идет в сад вместе с одним из родителей. С нашим младшим сыном пошел муж. И вот он потом рассказывает: «В этот день группа пошла в поход по горной местности. Я иду с ними и думаю: интересно, как воспитатели будут тащить детей наверх по этим камням?» В итоге он был очень удивлен, что никто никого не тащил, дети сами с удовольствием лезли вверх, кто на четвереньках, кто как мог. Воспитатели, конечно, все контролировали, но при этом атмосфера была абсолютно расслабленная, все были довольны.

close Из личного архива Валентины С.

Стоит детский сад около 2000 норвежских крон (на момент публикации текста норвежская крона по курсу стоит 7,89 рубля) в месяц. Питание оплачивается отдельно — это еще порядка 500 крон, в зависимости от сада. В группе — 24 ребенка, которых делят еще на три подгруппы: 3–4 года, 4–5 и 5–6 лет. С детьми занимаются четыре воспитателя, которые работают посменно. Все организовано очень грамотно и спокойно.

Школы в Норвегии

— Мои дети учатся в государственной школе — образование здесь бесплатное . Мне очень нравится, как в Норвегии устроена система адаптации. В местных школах есть так называемые welcome-классы для детей, которые не говорят по-норвежски. Там с ними целый год (а если нужно, то и дольше) интенсивно занимаются языком и параллельно стараются давать материал, приближенный к школьной программе. Когда видят, что ученик уже понимает по-норвежски, проводят пробную неделю в его будущей школе. Ребенок ходит туда, привыкает к коллективу и учителям, после чего ему дают выбор: продолжить учебу в welcome-классе или перейти в новую школу. Здесь вообще к детям очень внимательно относятся. Часто спрашивают: как вам удобнее учиться — через чтение и вопросы или, может, в формате викторины? Что вам больше нравится? Как комфортнее воспринимать материал? Родительские собрания проходят индивидуально — один на один с учителем. Оценки тоже вслух не говорят: хочет ребенок поделиться с другими — пожалуйста, нет — значит, никто и не узнает.

close Из личного архива Валентины С.

Начальная школа в Норвегии длится с первого по седьмой класс, и там вообще не ставят никаких оценок и не задают домашних заданий. Внимание уделяют в первую очередь физическому и психоэмоциональному развитию ребенка. Математика, конечно, на базовом уровне, зато английский преподают хорошо. Очень много активностей проходит на свежем воздухе. У моих детей есть, например, так называемый «походный день», когда они приходят в школу, учатся один урок, а потом идут в лес — зимой катаются на лыжах, весной на велосипедах, или же просто гуляют — жгут костры и жарят сосиски.

После начальной школы идут три года средней, потом старшая школа. Там уже можно выбирать направление. Одни дети идут по академическому треку, чтобы потом поступить в университет, другие выбирают профессиональную старшую школу (аналог нашего техникума), где после года теории и двух лет практики уже получают какую-то профессию и начинают работать. Недавно дочь пришла из школы и поделилась с нами, что им на уроке сказали такую вещь: «Не важно, сколько лет вы будете учиться, поступите вы в университет или нет. В Норвегии все живут счастливо и достойно зарабатывают».

close Из личного архива Валентины С.

Уровень жизни в Норвегии

— На одну зарплату в Норвегии не прожить, поэтому принято, что в семье работают оба родителя. Декретный отпуск здесь дают на десять месяцев матери, потом еще на два месяца отцу, после чего малыша отдают в детский сад. А еще тут такая налоговая система, что вдвоем зарабатывать выгоднее. Условно, если один член семьи получает 1,2 миллиона крон в год, а второй — ничего, то после вычета налогов останется меньше денег, чем в случае, если муж и жена зарабатывают по 600 тысяч крон.

close Из личного архива Валентины С.

Для комфортной жизни в стране — не сильно шиковать, но при этом не сильно себя ограничивать — семье с детьми нужно иметь доход около 50–60 тысяч крон в месяц. Это с учетом аренды жилья, которое здесь достаточно дорогое: за небольшую квартиру в пригороде Осло просят 17 тысяч крон в месяц. Хотя у меня есть знакомые — мама с дочкой — они укладываются в 35 тысяч крон, и вроде бы им на все хватает.

Стоимость продуктов в Норвегии

— Продукты в Норвегии дорогие. Когда мы только переехали сюда из Германии — были в шоке от местных цен. Вы будете смеяться, но знаменитый норвежский лосось в Германии стоит дешевле, чем в Норвегии : там мы покупали его по €15 за килограмм, здесь дешевле €20 не найти. Поэтому покупаем замороженный и неразделанный, который стоит 140 крон за килограмм. И, честно, по качеству такой лосось даже лучше, потому что сразу после вылова его замораживают.

close Из личного архива Валентины С.

При этом норвежцы дико гордятся тем, что у них все свое, никакого импорта. Выбор маленький, зато все продукты местного производства. Например, обычное несоленое сливочное масло здесь только одного сорта и стоит около 140 крон за килограмм. То же самое с сыром — только норвежский и тоже дорогущий. Но у меня такое впечатление, что ценообразование здесь не зависит от себестоимости — супермаркеты продают продукты ровно за ту цену, которую люди готовы платить. Хотя многие норвежцы ездят закупаться продуктами в соседнюю Швецию, потому что там дешевле. Для сравнения: килограмм сахара в Норвегии стоит 32 кроны за килограмм, а в Швеции можно найти по скидке за 12 крон. Говорят, что раньше разница в цене была еще больше — и сейчас закупать в Швеции уже не так выгодно. Но мы все равно периодически ездим.

close Из личного архива Валентины С.

Медицина в Норвегии

— Здесь государственная медицина, и в целом все устроено довольно неплохо. У каждого есть свой семейный врач — первым делом обращаешься к нему, а дальше он назначает анализы или консультации профильных специалистов. Для детей все бесплатно. А у взрослых действует система, похожая на франшизу: пока ты не потратишь определенную сумму в год — кажется, около трех тысяч крон — оплачиваешь все визиты и процедуры сам. Но как только эта сумма набрана, дальше все будет бесплатно.

close Из личного архива Валентины С.

А вот записаться к профильному врачу уже не так просто. С момента, как ты приходишь к семейному доктору и он направляет тебя дальше, может пройти четыре месяца. Да, после российской медицины, где ты привык, что можно прийти и пройти всех врачей день в день, это немного раздражает. В целом, если нужно срочно, можно пойти к врачу за деньги, хоть на следующий день. Просто это будет дорого. Но все равно — приятно, что такая возможность есть. В той же Германии, например, с платной медициной все сложно, анализы за деньги не сдашь. А здесь — пожалуйста.

Менталитет норвежцев

— Норвежцы очень дружелюбная нация. С ними приятно общаться: они смотрят не на твое происхождение, а на то, какой ты человек, что ты из себя представляешь. То есть никакого «вот, ты русский, из России, нет, мы с тобой не будем общаться». По крайней мере, я такого ни разу не встречала. Если ты ведешь себя адекватно и дружелюбно, в ответ будет то же самое.

close Из личного архива Валентины С.

Но при этом норвежцы — ребята достаточно скрытные. В том плане, что никакая норвежская семья нас к себе в гости не приглашала еще ни разу. Ну, может быть, потому что у нас очень много детей и они понимают, что наш приход грозит им разносом квартиры. Хотя мне говорили именно о том, что у норвежцев достаточно закрытый внутренний семейный мир. Шведы в этом плане более открытые, особенно те, которые живут в деревнях — там все тесно общаются друг с другом.

Тем не менее недостатка в общении я тут не чувствую. Мы подружились с несколькими семьями и замечательно с ними общаемся. Недавно ходили вместе с русскоязычными ребятами ночевать в лес с палатками — было здорово. С норвежцами мы тоже общаемся, особенно во время всяких спортивных соревнований.

close Из личного архива Валентины С.

Климат в Норвегии

— Мы переехали сюда летом, и я хорошо помню дорогу из Германии: чем ближе мы подъезжали к Норвегии, тем мрачнее становилась погода. Все какое-то хмурое, пасмурное, все время дождь… Ехали и думали: «Ну все, мы попали». А через пару дней установилась настоящая летняя погода — +25, +27 градусов, солнце, тепло. Море здесь есть, но оно северное и, как по мне, слишком холодное. Хотя местные дети купаются как ни в чем не бывало. Я могу максимум нырнуть, проплыть метров десять и бегом на берег, а они сидят в воде и счастливы.

close Из личного архива Валентины С.

Первая зима тоже порадовала. Я была искренне удивлена, насколько солнечно тут зимой! Больше половины дней светило солнце, хотя Осло примерно на одной широте с Петербургом. Местные пугали нас «страшными» морозами — до -15. Но по факту таких дней было совсем немного. Средняя температура зимой: -5, -10 градусов. С учетом яркого солнца вполне комфортно.

Тоска по России и планы на будущее

— Я скучаю по нашим друзьям. Скучаю по дому. В России у нас был дом, который мы строили и обустраивали сами, с любовью, под себя, под детей. Скучаю по фольклору — в России дети пели, мы ездили на праздники, участвовали в традиционных мероприятиях. Здесь такого, конечно, нет. Но в остальном — сильной тоски по родине у меня нет.

close Из личного архива Валентины С.

Мы строим свою жизнь здесь, в Норвегии. Нас все устраивает: климат, природа, смена сезонов. У меня хорошая работа, муж работает удаленно, ему все равно, где сидеть за компьютером. Но больше всего мне нравится, что в Норвегии мне очень спокойно: я не переживаю за детей, они сами идут в школу, сами возвращаются. Нет никакой тревоги, все по-человечески, все на доверии.