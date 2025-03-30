Отказ от мяса, половинка авокадо и зарядка дважды в день: как Карл III борется с раком

Британский король Карл III на этой неделе ненадолго оказался в больнице — из-за побочных эффектов на фоне терапии против рака. В связи с этим на два дня были отменены запланированные мероприятия, однако поездка в Италию в начале апреля еще стоит в его расписании. «Газета.Ru» — о том, как живет король Карл III после постановки диагноза.

Король Великобритании Карл III 27 марта напугал подданных, оказавшись в больнице «Лондонская клиника». Поводом для госпитализации стали побочные эффекты терапии против рака — согласно заявлению Букингемского дворца, они «потребовали кратковременного наблюдения в больнице». Монарх приехал в клинику утром на обычном автомобиле и без своей супруги, королевы Камиллы. Уже к обеду Карл III вернулся в свою резиденцию Кларенс-хауз.

Тем не менее все визиты для 76-летнего короля на вторую половину дня в четверг и пятничные мероприятия были отменены. Как заявил Букингемский дворец, это «мера предосторожности».

На 28 марта у короля Карла III были запланированы четыре мероприятия в Бирмингеме. «Он очень надеется, что их можно будет назначить на другой день и передает глубочайшие извинения тем, кто работал над осуществлением запланированных визитов», — цитирует CNN представителя Букингемского дворца. Он добавил, что госпитализация стала «самым крошечным ухабом на дороге, которая очень во многом ведет в правильном направлении».

Источник в королевском дворце 27 марта сообщил CNN, что после процедур король находится в хорошей форме и работает с документами в своем кабинете. Уже на следующий день монарх появился на публике — он поприветствовал подданных из салона автомобиля, проезжая от Кларенс-хауза по улице, ведущей к Букингемскому дворцу.

29 марта на связь вышел уже непосредственно сам монарх. Он сделал официальное заявление по поводу землетрясения в Мьянме:

«Моя жена и я были шокированы и опечалены известием о разрушительном землетрясении в Мьянме, повлекшем за собой ужасающий ущерб жилым домам, зданиям и средствам к существованию, не говоря уже о разрушении священных пагод, монастырей и других мест поклонения. Я знаю, что народ Мьянмы продолжает сталкиваться с трудностями и трагедиями, и я восхищаюсь вашей необыкновенной стойкостью и силой духа».

В начале апреля — менее чем через две недели — у короля Карла III и королевы Камиллы запланирован официальный визит в Италию, который продлится четыре дня. Предполагалось, что супруги посетят Ватикан, однако из программы исключили встречу с папой Римским Франциском, поскольку он еще восстанавливается после перенесенной двусторонней пневмонии.

close Король Карл III, 2025 год Klaudia Radecka/NurPhoto/Getty Images

При этом об отмене визита по состоянию здоровья самого короля не сообщают.

Чем занимается Карл III после выявления рака

С тех пор, как 5 февраля 2024 года Букингемский дворец объявил, что у короля Карла III выявлена неизвестная форма рака, прошло чуть более года.

Большую часть этого времени Карл III активно трудится — наносит многочисленные визиты (особенно в клиники и исследовательские центры, где лечат пациентов с онкологическими заболеваниями), выполняет традиционные королевские задачи вроде рождественского выступления перед народом, а также встречается с зарубежными лидерами. В начале марта он принял премьер-министра Канады Джастина Трюдо (встреча прошла менее чем за две недели до отставки Трюдо с поста) и президента Украины Владимира Зеленского, а в конце февраля глава кабинета министров Великобритании Кир Стармер передал президенту США Дональду Трампу письмо от Его Величества с приглашением посетить Лондон.

После постановки диагноза, однако, Карл III не сразу вернулся к активной деятельности. Он побывал на церковной службе в церкви Святой Магдалины в Сандрингеме 11 февраля 2024 года— тогда с объявления об онкологическом заболевании прошло шесть дней. Вслед за тем, 21 февраля, короля впервые посетил премьер-министр (тогда еще Риши Сунак), а 11 марта монарх выступил с видеообращением по случаю Дня Британского содружества.

close Карл III проводит массаж сердца на медицинском испытательном манекене во время посещения Королевского колледжа медсестер, Лондон, 11 марта 2025 года Jaimi Joy/Reuters

На публику король вышел только 31 марта 2024-го — поводом для этого послужила пасхальная служба в Виндзоре. Но прошел почти месяц перед тем, как Букингемский дворец официально объявил: Карл III готов вернуться к своим обязанностям. И действительно, 30 апреля монарх нанес свой первый визит — он приехал в онкологический центр госпиталя Макмиллан при Университетском колледже. Общаясь с одним из пациентов, Его Величество сообщил, что с ним все в порядке, а СМИ отметили, что он выглядит здоровым и радостно улыбается.

Незадолго до этого монарх стал патроном благотворительной организации Cancer Research UK, которая занимается борьбой с онкологическими заболеваниями. Своей задачей он поставил распространение информации о том, сколь важно как можно раньше диагностировать заболевание.

Чем Карл III лечится от рака

Все это время монарх проходит терапию, однако о деталях ее ничего не известно, равно как и о характере онкологического заболевания. Сообщалось лишь, что она прерывалась на время королевского тура монарха и королевы Камиллы в Австралию и Самоа в октябре прошлого года. Поездка заняла 11 дней, и лечение возобновилось, как только король вернулся в Лондон.

В декабре прошлого года источники в Букингемском дворце сообщали британским СМИ, что терапия дает положительные результаты и продолжится в 2025-м.

О том, как Карл III переносит терапию, тоже никогда не сообщается. Однако иногда можно рассчитывать на то, что кто-то проговорится. Так, в середине мая прошлого года монарх посещал Музей военной авиации в Гемпшире и побеседовал с одним из ветеранов, Аароном Мейплбэком, который тоже лечился от онкологического заболевания. По признанию бывшего военнослужащего, химиотерапия привела к тому, что у него пропало чувство вкуса. В ответ монарх признался, что и он испытывал нечто подобное.

Тогда же, в мае, его жена королева Камилла заявила на одной из встреч, что король поправляется, но чувствовал бы себя еще лучше, если бы «вел себя хорошо». Предполагается, что эта шутка связана с плотным рабочим графиком, который установил для себя Карл III.

close Король Великобритании Карл III и королева Камилла на королевских скачках в Аскоте, июнь 2024 года Andrew Boyers/Reuters

Более того — он планирует много работать и в 2025-м. Еще в прошлом году газета The Sun писала, что на 2025-й у короля Карла III и королевы Камиллы запланировано два зарубежных тура. Один из них в Италию, другой — пока обсуждается. Дело в том, что такие поездки благотворно действуют на Его Величество — источники, знакомые с ситуацией, сравнили тур в Австралию и Самоа с тонизирующим напитком для монарха.

Как изменился образ жизни Карла III после выявление рака

На фоне онкологического заболевания монарх внес изменения в свой рацион питания, свидетельствуют источники британских СМИ. В октябре прошлого года источник Daily Mail рассказал, что король, который всю жизнь предпочитал не обедать, теперь решил питаться и в середине дня. «С некоторой неохотой он теперь ест кое-что и в обед — честно говоря, это закуска. Он теперь ест половинку авокадо, которая помогает ему оставаться энергичным в течение остатка дня. Это важно, когда ты болеешь», — заявил собеседник издания.

close Король Карл III, 28 марта 2025 года Yui Mok/PA Images/Getty Images

Свет на изменения в рационе Карла III проливал в ноябре прошлого года и сын королевы Камиллы Том Паркер Боулз. Он рассказывал британским СМИ, что теперь монарх очень аккуратно относится к еде. Он отказался от любого красного мяса (говядины, баранины и свинины) и предпочитает органические продукты. Впрочем, король и раньше был известен как любитель всего экологически чистого.

Поддерживать форму монарху также помогают упражнения, утверждает он сам. В ноябре прошлого года в беседе со спринтершей Дезире Генри Карл III рассказал, что делает зарядку два раза в день — и включает она приседания и подтягивания.