Любил суши, комиксы и солнце. Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года от редкой болезни

Принц Люксембурга Фредерик скончался в начале марта от редкой генетической и неизлечимой болезни. Ему было 22 года — и последние несколько лет он посвятил работе в благотворительном фонде, который помогает таким же, как он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Монархия Люксембурга понесла в начале марта тяжелую утрату. От редкой болезни, связанной с мутацией гена POLG — части митохондриального генома — скончался принц Фредерик. Он не дожил до 23-летия всего несколько недель.

Принц Фредерик скончался 1 марта в Париже, окруженный членами семьи. Однако о его смерти принц Роберт, отец Фредерика, сообщил лишь неделей позже: в соцсетях и на сайте основанного Фредериком фонда POLG, который занимается поддержкой больных этим генетическим заболеванием и поисками эффективных средств лечения, было опубликовано эссе принца Роберта, в котором он рассказал о последнем дне сына и о том, каким человеком он был.

close Принц Люксембурга Фредерик в детстве polgfoundation.org

Как рассказал 56-летний принц Роберт, 28 февраля, на которое выпал День редких заболеваний, его младший сын пригласил к себе близких, чтобы «поговорить с ним в последний раз». «Он нашел в себе силы и смелость попрощаться с каждым из нас по очереди — своим братом Александром, сестрой Шарлоттой, мной, своими тремя кузенами Шарлем, Луи и Доналлом, братом сестры Мансуром и, наконец, своей тетей Шарлоттой и дядей Марком», — рассказал принц Роберт. Он добавил, что его жена — принцесса Нассау Джулия — последние 15 лет не отходила от сына.

По признанию принца Роберта, прощаясь, принц Фредерик дал каждому члену семьи свое напутствие, и «в типичной Фредериковской манере он оставил нас всех с последней семейной шуткой». Напоследок принц, который уже совсем плохо говорил, отчетливо спросил у отца: «Папа, ты гордишься мной?». И хотя он знал ответ, ему нужно было услышать его, чтобы убедиться: он сделал все, что мог за свою короткую жизнь, уверен отец Фредерика.

Принц Фредерик родился 18 марта 2002 года в Экс-ан-Провансе на юге Франции. Его отец, принц Роберт Люксембургский, — двоюродный брат Великого герцога Люксембурга Анри. Он — сын принца Карла Люксембургского и Джоан Диллон, дочери американского дипломата Кларенса Дугласа Диллона. Последний основал в 1935 году винодельческую компанию Domaine Clarence Dillon, президентом которой в 2008-м стал принц Роберт, — именно под его руководством в 2018 году компания вошла в ассоциацию Primum Familiae Vini (она включает только 12 семей, владеющих лучшими винодельнями мира).

С малых лет принц Фредерик часто менял место жительства. Первые два года жизни он провел в Лондоне, потом его перевезли в Женеву, где он позже пошел в детский сад. Там же, в Швейцарии, он учился в начальной и средней школе.

Редкое генетическое заболевание у принца Фредерика диагностировали только в 14 лет, когда симптомы стали более явными. До тех пор никто не мог определить причины его постоянных недомоганий.

Что такое POLG? Речь идет о митохондриальной генетической болезни. В любой клетке человеческого тела (кроме эритроцитов – клеток крови) находятся митохондрии – это овальные структуры, которые помогают клеткам преобразовывать пищу, которую ест человек, в энергию.



Считается, что в очень далеком прошлом митохондрии были самостоятельными организмами – бактериями со своим собственным геномом. Этот геном сохранился и сейчас, и в нем тоже происходят поломки.



Две таких поломки произошли и в случае принца Фредерика. Из-за них каждая клетка его тела как будто недополучает энергию, таким образом отказать может любой орган, — поэтому диагноз Фредерику поставили только в 14 лет, все никак не могли найти причину его различных недугов. POLG – это название конкретного гена, в котором и произошла поломка. Описано около 200 мутаций (поломок), каждая из которых ведет к развитию этого заболевания.

Для семьи принца Фредерика жизнь разделилась на две части: до 26 июля 2016 года — и после. «В подростковом возрасте, когда Фредерик и другие такие, как он, должны кататься на будоражащих гормональных американских горках жизни тинейджера и сталкиваться с мириадами вызовов, они теряют способность ходить, есть и видеть. А хуже всего — то, что они знают: в настоящее время нет эффективной терапии и нет лекарства», — говорится в заявлении родителей принца Фредерика, опубликованном на официальном сайте фонда POLG.

Первые несколько лет родители мальчика старались просто помогать ему выжить. Но вскоре почувствовали, что им нужно что-то делать — тогда семья основала благотворительный фонд POLG, креативным директором которого стал принц Фредерик.

С мая 2021 года вся его деятельность была связана с этой организацией — он разработал дизайн сайта и интерфейс, создал логотип организации. В 20 лет принц также придумал линию одежды под названием MITO, которая должна привлечь внимание к людям с митохондриальными заболеваниями. В линию входят бейсболки, худи, спортивные штаны и футболки с принтами в виде «счастливых митохондрий».

В биографии принца Фредерика на странице линии одежды MITO говорится, что в свои 20 лет он «международный фотограф, советчик голливудских сценаристов, фанат «Звездных войн» и комиксов DC, страстный любитель суши». А еще — что в борьбе с этим «противным» заболеванием ему помогают юмор, хип-хоп и надежда.

«Я не думаю, что болезнь определяет меня. Я остаюсь счастливым. Я продолжаю двигаться. Я просто стараюсь быть собой», — такую цитату принца приводят на сайте MITO.

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Отец принца также признает, что Фредерика с детства отличали невероятное чувство юмора и любовь к жизни. «Во Фредерике с рождения были заложены оптимизм, радость жизни и упорство. Когда он был маленьким, я все время говорил, что если у нас и есть ребенок, о котором не нужно волноваться, так это он. У него были невероятные навыки общения, удивительное чувство юмора, эмоциональный интеллект и способность к сопереживанию зашкаливали, чувство справедливости, честность и добропорядочность не имели пределов», — написал принц Роберт. И добавил, что даже в последний день жизни его младший сын поставил напоминание об уроке итальянского языка в Duolingo.

Принц Фредерик старался сохранять бодрость духа даже в конце жизни, когда он был госпитализирован с пневмонией и другими серьезными инфекциями. Лежа на больничной кровати, он просил своего брата Александра фотографировать закаты.

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«У него в телефоне было много напоминаний самому себе одним из которых было: «Когда светит солнце, выходи на улицу», — рассказал отец принца. И пообещал следовать этому совету.