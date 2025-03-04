В роскошной шубе и кричащей мини: 5 трендов Недели моды в Милане

Неделя моды в Милане, закончившаяся в итальянской столице фэшн-индустрии накануне, прошла, по отзывам участников, в приподнятом настроении.

«Общий настрой в этом сезоне в Милане был весьма позитивным. Солнце произвело бодрящий эффект, и все были в хорошем расположении духа», — рассказала Vogue Business директор по моде платформы Net-a-Porter.

Да и стоило ли грустить, когда итальянской моде было, что праздновать? Она и отпраздновала — на столетие дома Fendi пока открыли праправнуки основателей бренда Эдоардо и Адель Фенди, юные Дардо и Тацио, а по случаю 30-летия Dsquared2 на подиум вышли Наоми Кэмпбелл в кожаном боди и Ирина Шейк в шапке-ушанке и прозрачном платье.

Тренды, которые Неделя заложила на осенне-зимний сезон 2025 года, тоже нельзя назвать депрессивными. Никакого апокалипсиса — только мех, кожа и красивые длинные ноги моделей.

Шубы в стиле «жены мафиози»

close Ferrari, MSGM, Giorgio Armani Global Look Press

На третьей Неделе сезона «Осень-зима 2025» — а нью-йоркская и лондонская уже отгремели — можно уверенно сказать, что в конце года придется носить мех. Если придерживаться стиля, заданного итальянскими дизайнерами, то мех должен быть бескомпромиссным. Богатая, кричащая, огромная шуба с большой буквы Ш должна выглядеть максимально натуральной — иначе «жены мафиози не получится». Никаких искусственных цветов или меха Чебурашки!

Если смелости на шубу в пол не хватает, можно ограничиться и полушубком, предложенным Джорджо Армани. Но вот без чего точно не обойтись — так это без печати презрения к нищете на лице.

Коричневая кожа

close Ferrari, MSGM, Ferragamo Global Look Press

В тяге нарядить женщин в коричневое итальянские дизайнеры не одиноки. Однако и здесь, в безопасном и спокойном цвете они добавили немного кричащей роскоши: предлагают носить коричневую кожу. Плащи, брюки, куртки, юбки — не говоря уж о таких традиционных вещах, как сумки, — можно носить во всех оттенках коричневого. Шоколадный, каштановый, песочный? Заверните все.

Бахрома

close Avavav, Sportmax, Dolce & Gabbana Global Look Press

От этого декоративного элемента — не спрятаться, не скрыться. Буквально каждый второй модный Дом показал в Милане свои варианты использования бахромы. Самый простой — шарф с бахромой. Но это лишь вершина айсберга. Оказывается, она может нашита по всей поверхности брюк или платья, заменить рукав, болтаться на поясе, а уж полупальто с бахромой — это и вовсе самая необходимая вещь в гардеробе.

Оттенок «шартрез»

close Avavav, Sportmax, Dolce & Gabbana Global Look Press

Тем, кто уже устал от всевозможных оттенков красного, которые категорически не выходят из моды в том или ином виде, в Милане предложили обратить внимание на зеленый. И в очень непростом оттенке — носить яркий, желто-зеленый цвет «шартрез», названный в честь знаменитого травяного ликера, нужно уметь.

Проще всего — ограничиться аксессуарами. Или скомбинировать его с чем-то нейтральным, серым или коричневым. Ну а если взяться пугать народ, можно прибегнуть к сочетанию кислотного зеленого с ярким лиловым.

Мини-юбки

close Missoni, Dolce & Gabbana, Ermanno Scervino Global Look Press

Ультракороткие юбки и даже еще местами шорты в Милане остаются на пике популярности. Пока мир скромно прикрывает колени, итальянские дизайнеры настаивают, что осень и зима — не повод отказываться от провокационной длины. А вот сочетать мини-юбки можно уже с теплыми бомберами, объемными жакетами и свитерами, чтобы на юбку оставался лишь намек.