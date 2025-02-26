Белье со шнуровкой, мех и кукольные бантики: 6 главных трендов Недели моды в Лондоне

В Лондоне прошла Неделя моды сезона «Осень-зима — 2025». Мероприятие, по традиции перехватившее инициативу у нью-йоркской Недели, показало, что британская фэшн-индустрия переживает кризисный момент: оно стало на день короче, многие бренды пересмотрели формат показов, чтобы сократить траты, а некоторые имена и вовсе отсутствовали в расписании. «Газета.Ru» — о Неделе и том, как, по мнению британских дизайнеров, нужно выглядеть в этом сезоне.

В кризисе Лондонской недели винят последствия пандемии и Brexit, а также падение онлайн-платформ по продаже вещей класса люкс — Farfetch и Matches — и общий рост цен. «Сейчас трудное время — не просто для моды, а для экономики в целом, — комбинация тяжелого Brexit, пандемии, да и, честно говоря, слабой экономики», — сказал в день открытия Недели мэр Лондона Садик Хан изданию Vogue Business. Он добавил, однако, что смотреть на вещи нужно оптимистичнее — фэшн-индустрия приносит серьезную долю дохода в бюджет Великобритании, а в Лондоне расположено «больше модных университетов, чем где бы то ни было в мире», так что молодых дизайнеров нужно поддерживать.

Коллекции, показанные на Неделе моды в Лондоне (в основном независимыми дизайнерами — единственным по-настоящему крупным брендом был лишь закрывший ее Burberry), отражают общее настроение. Бросается в глаза дефицит ярких красок — большинство дизайнеров склонились к черному, коричневому, винному цветам или пастельным оттенкам. Налицо и стремление к многослойности, которое так захватило подиумы, что его не хочется называть трендом.

Тем не менее большинство коллекций оказались театральными и драматичными на грани вызова общественному вкусу. Дизайнеры из Великобритании знают толк в извращениях. Что же они предложили носить осенью и зимой 2025-го?

Кожаные куртки

close Burberry / Roksanda / Simone Rocha Ik Aldama/Global Look Press

Без этого вида верхней одежды, по всей видимости, уже не обойтись. Но не стоит думать, что для модного образа хватит обычной черной кожаной куртки на молнии или косухи. Странным должно быть хоть что-то — цвет (зеленый или винный), фактура кожи (подойдет «под питона» или блестящий лак), асимметричный крой. Куртка может быть радикально укороченной или оверсайз, с пышными рукавами или капюшоном. Главное — чтобы это было что-то, ни на что не похожее.

Шоколадный цвет

close Burberry / Chet Lo / Roksanda Ik Aldama/Global Look Press

Коричневый остается пока что «новым черным»: он не исчезает ни из магазинов, ни с подиумов. И неудивительно: правильно подобранный оттенок подойдет кому угодно, а выглядеть будет солидно, в стиле «тихая роскошь».

Какой «шоколад» выбрать для пальто, свитера, кейпа, блейзера или шелковой блузы — это уже вопрос другой. Подойдет и горький, и молочный, и даже тот, что с орехами. Главное — что в таком цвете всегда спокойно.

Платья в стиле 60-х

close Emilia Wickstead / Paul Costelloe / Richard Quinn Ik Aldama/Global Look Press

Силуэты, модные в прошлом веке, возвращаются в тренды снова и снова, потому что придумать что-то еще уже практически невозможно. В каждом сезоне можно заметить тренд на 70-е, 80-е или 90-е. Или, как в этот раз, — на 60-е, чтобы представить себя Одри Хэпберн, Джеки Кеннеди или хотя бы Твигги.

А сделать это очень просто — мини-юбки и короткие платья-футляры или сарафаны A-силуэта придут на помощь. Заодно можно себе позволить и относительно яркий цвет.

Кукольные бантики

close Sinead Gorey / Bora Aksu / Ashish Keystone Press Agency/Ik Aldama/Global Look Press

Независимые модные Дома в полной мере имеют право на странность — а что может быть более странным, чем тренд на детскость в одежде. К гольфам с сандалиями, подвескам на сумку и забавным принтам мы уже привыкли, теперь можно разгуляться по полной программе. Короткие кукольные платьица, кружева, оборки и бантики превратят любую девушку в куклу Катю.

Тренд, конечно, подходит не всем — мало кто готов хлопать глазками в бантиках. Зато для фотографий в соцсетях он — идеален.

Шнуровка и чулки

close Simone Rocha / Sinéad O'Dwyer / Pauline Dujancourt Ik Aldama/Global Look Press

Еще один сомнительный тренд для избранных вызывает ассоциации с кинки-вечеринками и сексуальным бельем. Черные кружевные колготки и комбинезоны, БДСМ-портупеи, плотные чулки, шнуровка — и вот вам будоражащий воображение образ «плохой девочки». Характерно, что совсем прозрачных вещей в этом сезоне дизайнеры почти не предлагают. Должна быть все-таки в женщине какая-то загадка!

Мех

close Burberry / Toga / Simone Rocha Ik Aldama/Global Look Press

Без меха, пусть и искусственного, в этом году, кажется, не обойтись. Британские дизайнеры предложили шубы, не слишком объемные и не самые пушистые. Зато делать из меха можно все, от воротников, курток и жилетов до оторочки юбок и даже топов.