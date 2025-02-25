«Здесь ты никогда не почувствуешь себя своим». История россиянки, живущей в Гааге

Россиянка Дарья М. родилась и выросла в Москве, окончила университет и построила успешную карьеру в журналистике. В 2019 году она вместе с мужем переехала жить в Нидерланды. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» об уехавших за границу россиянах Дарья рассказала о жизни в Гааге, ценах на дома и еду, менталитете местных, а также объяснила, почему сильно скучает по России.

Жизнь в России

— Я родилась и выросла в Москве, в районе Раменки. К 16 годам уже точно знала, что хочу быть либо психологом, либо редактором. Журналистику в чистом виде я не рассматривала, больше хотела заниматься именно редактурой книг, поэтому поступила в Университет печати и училась на книжного редактора. На третьем курсе я выбрала направление «Периодика» и вышла на стажировку в журнал Time Out. Хорошо проявила себя, и под меня открыли вакансию.

Это было очень классное время: сначала я работала в городской журналистике, затем была PR-менеджером в Государственном центре современного искусства, после чего вышла в редакцию BURO 27/7 — сначала новостником, а потом редактором отдела красоты. В бьюти-индустрии я проработала более десяти лет. В 2015 году я вышла замуж, а в 2019-м мужу предложили работу в Нидерландах. И мы переехали.

Переезд в Нидерланды и адаптация

— В июле 2019 года мы приехали в Утрехт, где прожили в общей сложности 2,5 года. В 2021 году у нас родилась дочь, и мы переехали из Утрехта в Гаагу. Дело в том, что Утрехт совсем не ориентирован на семьи с детьми, основное население города — студенты и обеспеченные пенсионеры. Именно обеспеченные, потому что Утрехт еще и ужасно дорогой для жизни город.

В первые месяцы после переезда мы с мужем много путешествовали по стране, ездили в соседние европейские государства, поэтому особо не страдали без друзей и общения. У нас были знакомые ребята из Москвы, с которыми мы иногда встречались, но как взаимодействовать с нидерландцами, мы не понимали, все наше общение с ними ограничивалось пресловутым smalltalk. В какой-то момент мы начали общаться с экспатами в русскоязычных чатах, но встретиться ни с кем так и не успели, потому что началась пандемия коронавируса.

Но самое сложное оказалось впереди — когда у нас появился ребенок. Я была в полной изоляции: муж работал, а все мое время было занято дочкой. Нидерланды — дико дорогая страна, тут не принято долго сидеть в декрете, поэтому в три месяца малышей отдают в сад, а женщины возвращаются на работу. Но такой сад здесь стоит €2500 в месяц. Только когда дочке исполнилось 2,5 года, мы — как экспаты — получили бесплатное место в pre-school: это как подготовительная группа перед школой, сама школа тут начинается с четырех лет.

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Легализация в Нидерландах

— Если ты высококвалифицированный специалист и приезжаешь в страну по приглашению работодателя, тебе оформляют вид на жительство. Муж получил рабочую визу, которая дает вид на жительство в стране, я получила партнерскую визу как его жена. Кстати, чтобы получить партнерскую визу в Нидерландах не обязательно состоять в официальном браке, достаточно гражданского. Через пять лет можно подать уже на гражданство. Для этого нужно будет сдать тест на знание нидерландского языка на уровне В1, экзамены на знание истории и культуры королевства, пройти интервью и аудирование. Мы с мужем пока не думаем в эту сторону, но у нас изначально не было цели получить европейское гражданство.

Изучение языка

— Нидерландский язык — сложный. После шести лет в стране мы с мужем все понимаем, но сами не говорим. Специально мы язык не учили, потому что абсолютно все в Нидерландах говорят по-английски — и 14-летний подросток, и 90-летний дедушка. Дочка ходит в местный сад, она единственная «иностранка» в группе, но никаких проблем с коммуникацией у нее нет — она все понимает и понемногу начинает говорить на нидерландском.

Уровень жизни в Нидерландах

— По уровню жизни я бы сравнила Нидерланды со скандинавскими странами и Великобританией. Да, здесь дорого, но и зарплаты тут хорошие, минимальная зарплата в Нидерландах — €2500. На мой взгляд, чтобы комфортно себя здесь чувствовать — снимать нормальное жилье, не экономить на продуктах, иметь возможность что-то купить и куда-то съездить — семье из трех человек нужно от €5000 до €7000 в месяц в зависимости от «аппетитов».

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Аренда жилья в Нидерландах

— Чаще всего в аренду сдаются двух- или трехэтажные квартиры в дуплексах или таунхаусах, но есть и одноэтажные варианты. Это очень красивые дома со своими небольшими внутренними двориками, где можно поставить мангал или обустроить детскую площадку для ребенка. Стоимость аренды на такое жилье варьируется от €1500 до €2500. Но у таких домов часто есть один большой минус — очень низкий класс энергопотребления (energy label F или G), из-за чего в зимние месяцы в них ужасно холодно. Приходится сильно топить, а потом оплачивать счет на €400.

Когда мы только переехали в Гаагу, сняли квартиру в красивом старом доме с витражными окнами и дверьми ручной работы. Все было прекрасно, но зимой температура воздуха в нашей спальне не поднималась выше 16°C. Мы постоянно топили дом, но по факту топили улицу — все тепло выходило из дома через эти красивые окна и двери. Сейчас мы живем в новом доме с высоким классом энергопотребления (energy label А) и забыли об этой проблеме. Квартиру мы снимаем напрямую у застройщика: здесь есть такая практика, когда компания строит дом, но продает лишь часть квартир, а остальные сдает в аренду. Это очень удобно: если что-то в квартире ломается, не нужно платить за ремонт — все за счет застройщика, да и стоит такое жилье на 20–30% дешевле рынка. Однако найти такой вариант — большая удача.

Чтобы снять подобное жилье в Нидерландах, нужно подать огромное количество документов, подтверждающих благонадежность. И только когда ты проходишь все проверки, у тебя появляется возможность снимать классную квартиру недорого.

Квартиру, в которой живем сегодня, мы искали полгода. А еще тут негласное правило: если семья состоит более чем из двух человек, в квартире должно быть минимум две спальни. Причем все равно, какого возраста ребенок, у него должна быть отдельная комната. Обмануть не получится: на стадии заключения договора аренды риелтор обязательно запросит данные всех жильцов, и если вас трое, просто не сдаст вам однокомнатную квартиру.

Стоимость продуктов в Нидерландах

— На еду у нас на троих уходит примерно €900 в месяц. Цены на продукты зависят от места, в котором ты их покупаешь. В Нидерландах есть очень популярная сеть супермаркетов Albert Heijn, по «вайбу» это наш «Перекресток», только дороже. Мы стараемся закупаться на рынке: во-первых, там гораздо больший выбор продуктов, а во-вторых, стоят они сильно дешевле. На днях я купила там филе лосося по €25 за кг, в супермаркете аналогичная рыба будет стоить в полтора раза дороже. Дешево стоят овощи и фрукты, выращенные в местных теплицах. Круглый год продается клубника — стоит €3 за 250 г. Яблоки и мандарины — по €3 за кг, свежая цветная капуста — €1,2 за кочан. Дороже всего стоит мясо: два кусочка куриного филе — €7, говяжья вырезка — €20 за кг. Очень много самой разной селедки, которая стоит дешево, потому что вылавливается тут.

Русских магазинов в Гааге два — один из них совсем недалеко от нашего дома, второй — в центре города. Как-то мне безумно захотелось сырников, и я приехала в «центральный», где помимо более широкого ассортимента есть еще и своя кулинария. Сырники только начали готовить, и надо было подождать, а времени у меня не было. Но я спросила цену — один сырник стоил €2. Решила, что лучше куплю творог и сделаю сырники сама. Мне очень нравится творог в польском магазине, он не зернистый, а как будто кремовый, самое то для сырников, и стоит он €4,5 за кг.

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Рестораны и нидерландская кухня

— Нидерландская кухня — это очень невкусно. Знаете, что местные едят на обед? Бутерброд с сыром и яйцом. Могут еще выпить стакан супа. Именно стакан, подчеркиваю. Самые популярные супы — гороховый, томатный и грибной. Нидерландцы обожают картошку во всех ее ипостасях, но наибольшей популярностью пользуется фритюрная, обильно политая соусом. И, внимание, шедевры нидерландской кухни — крокеты и биттерболены! И то, и другое готовится во фритюре. Крокет — это длинная палочка в обсыпке, внутри которой может быть овощное рагу или мясной фарш. Крокет макают в горчицу, после чего кладут в хлеб. Биттерболены по составу — это те же крокеты, только в форме шариков. Однажды мне попались биттерболены, внутри которых были макароны со специями. Это было незабываемо отвратительно!

Мы с мужем редко ходим в рестораны — во-первых, с дочкой это не всегда просто, а во-вторых, нам невкусно. Половина блюд в меню — разнообразные бутерброды и сэндвичи. При этом рестораны в Нидерландах дорогие. Горячее блюдо будет стоить минимум €20. В соседней Бельгии или Франции дешевле — €12–€15. Даже в Германии дешевле, чем здесь. Зато чаевые в местных заведениях не приняты: как я говорила выше, в Нидерландах у всех хорошие зарплаты, в том числе и у официантов.

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Менталитет местных

— Нидерландцы — очень простые, открытые, честные и прямолинейные люди. Если им что-то не нравится, они с улыбкой тебе об этом скажут. Но не потому, что хотят тебя обидеть, а потому, что всегда говорят, о чем думают. Поскольку страна дорогая, народ здесь довольно прижимистый, люди умеют считать деньги и стараются не упустить выгоду. Поэтому все закупаются по акции, независимо от того, нужны им эти товары или нет. Если вино, которое стоило €7, вдруг продают за €3, уже днем полка будет пустая. Возьмут на всякий случай. По той же причине большой популярностью у нидерландцев пользуются маркетплейсы, где продаются товары со вторых рук.

Велосипеды в Нидерландах

— Мы все, абсолютно все, делаем на велосипедах. Поначалу не стали покупать свои велосипеды, а взяли в аренду в компании: стоит это всего €20 в месяц, при этом все техническое обслуживание проводится бесплатно. После уже купили свои. Все движение в Нидерландах подчинено велосипедистам: на светофорах есть специальный сигнал для них, велосипедистов пропускают даже пешеходы. Дороги абсолютно ровные, никаких горок и подъемов, велосипедные дорожки проложены от города к городу, так что ты легко можешь проехать на велосипеде через всю страну. А еще на велосипедах в Нидерландах перевозят буквально все — от продуктов до мебели. На эту тему даже есть мем, мол, нидерландцы не заказывают доставку из «Икеи», потому что даже кровати с матрасами они перевозят на велосипедах.

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Плюсы и минусы жизни в Нидерландах

— Нидерланды — страна, ориентированная на детей. Здесь очень комфортно и безопасно, поэтому я не переживаю за свою дочь. Плюс — тут действительно хорошая экология. В Гааге есть заповедная зона — дюны вдоль моря, от нашего дома пять минут на велосипеде. Мы приезжаем туда гулять, а там как раз пасутся шотландские коровы. Или выходим из дома, а у нас на пруду стоят цапли. Это очень классно.

Самый большой минус для меня — здесь нет такого доступного сервиса, как в Москве. Мне, маме маленького ребенка, очень облегчили бы жизнь быстрые доставки продуктов и готовой еды. В Москве я бы заказала что-то, и через 15 минут мне бы все доставили. Здесь, во-первых, нет такой скорости доставки, а во-вторых, стоит подобный сервис очень дорого. Как и в других европейских странах, в Нидерландах сложно найти хорошего мастера маникюра или парикмахера. Ценятся русские мастера, но их услуги стоят дорого, поэтому все бьюти-процедуры я делаю во время поездок в Москву.

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Тоска по дому и планы на будущее

— Я ужасно скучаю по России. Я вообще не романтизирую все эти переезды и жизнь за границей, потому что здесь ты никогда не будешь чувствовать себя своим, ты всегда будешь мигрантом. Сейчас подобных нам называют модным словом «экспат», но по факту — мы мигранты. Даже несмотря на то, что нидерландцы — это самая толерантная нация, которую я когда-либо встречала, все равно чувствую себя здесь изолированной. От культуры, от социума, от быта, которые мне понятны. Поэтому многие мигранты окружают себя такими же мигрантами, чтобы вместе проживать эти чувства и как-то вытаскивать друг друга из «ямок». Потому что эмиграция — это сложно. Мы бы хотели вернуться в Россию и жить в России. Когда? Как? Я пока не знаю.