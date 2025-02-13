Утро в офисе, вечер — на дискотеке. Пять главных трендов Недели моды в Нью-Йорке

На Неделе моды в Нью-Йорке показали, как нужно одеваться осенью и зимой 2025 года. На подиумах доминировали темные цвета, юбки длины миди, застегнутые наглухо блузы и скромные джемперы. Однако это не значит, что идеальный образ грядущей осени — Людмила Прокофьевна из «Служебного романа». Главные тренды Нью-Йорка — в материале «Газеты.Ru».

В Нью-Йорке прошла Неделя моды «Осень–зима 2025 года», ознаменовавшая начало большого модного сезона. С 6 по 11 февраля американские дизайнеры показывали, в чем нужно будет ходить в конце этого года — и, по всей видимости, они готовят публику к сложным, грустным и скромным временам. Минимум прозрачных тканей и ультракоротких юбок, блузы, жакеты, пальто и платья застегнуты под горло, а доминирующие цвета — немаркие: черный, серый, графитовый, шоколадный.

Показательным стало отсутствие на Неделе крупнейших модных домов США — Tommy Hilfiger и Ralph Lauren, отказавшихся проводить показы в сезон. Бренд Marc Jacobs, ранее традиционно закрывавший Неделю, устроил отдельное дефиле за несколько дней ее начала, а Proenza Schouler, Area и Helmut Lang не вошли в расписание из-за смены креативных директоров.

Офисная сирена

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Деловой стиль, набравший популярность еще в прошлом году, перекочевал и в этот — с костюмами, жилетами, платьями и юбками приличной длины миди. А также хорошо скроенными прямыми пальто, предложенными Calvin Klein. Чтобы не было совсем скучно, офисную одежду предлагается разбавлять тонкими джемперами, а талию — подчеркивать длинными поясами. В качестве аксессуара уместны галстуки. Одобряется также многослойность — на случай, если в офисе экономят на отоплении. Блузка, джемпер, прямой жакет, галстук — и модный образ готов.

Пусть все сложится

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Если говорить о модных фасонах, то в будущем сезоне можно безошибочно выбирать юбки, платья и брюки в складку. Бренд Michael Kors настаивает на плиссировке, все остальные предлагают обойтись мягкими складками и плиссировкой в рамках платьев. Также будут актуальны брюки с защипами — свободные, но не слишком.

А я — томат

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Мрачные краски будущей осени разбавят сочные овощные оттенки красного — томатный, морковный, свекольный. Или, для самых отчаянных, ярко-алый — на этом оттенке выстроена коллекция Christian Siriano. Красным может быть все — от джемпера или галстука до вечернего платья. Главное — найти свой оттенок.

Теперь — дискотека!

close Kobi Halperin / Tory Burch / Bibhu Mohapatra Bryan Bedder/Victor Virgile/Arturo Holmes/Getty Images

В этом сезоне у американских дизайнеров заметна тяга ко всему блестящему — люрекс, который встречается повсеместно, заставляет вспомнить о дискотеке в стиле 80-х. Есть варианты скромные — блестящие, но, по крайней мере, черные платья. Однако встречается и настоящее волшебство, переливающееся всеми цветами радуги, — оно вынудит ежедневно чувствовать себя так, будто наступил новый, 1985-й, год.

Мягкие и пушистые

close Michael Kors / Bibhu Mohapatra / Kobi Halperin Giovanni Giannoni/Arturo Holmes/Bryan Bedder/Getty Images

Ощущение Нового года создают и объемные пушистые шубы из искусственного меха — как правило, цветного, но некоторые дизайнеры предложили и нечто, напоминающее шубу из песца. Такая одежда — элемент сам по себе акцентный, поэтому сочетать ее можно с любыми вещами. Хотите выглядеть элегантно — вам нужны юбка-карандаш и шелковая блузка. Если нужно в офис — подойдет юбка-миди в складку, дополненная мягким свитером. Только не стоит сочетать шубу с платьем-комбинацией и босоножками: этот образ Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» выглядит уже совсем затасканным.