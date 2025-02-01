Откровенная Кайли Дженнер и суровая Памела Андерсон: как прошла Неделя моды в Париже

В Париже 30 января закончилась Неделя высокой моды весеннего сезона 2025 года, где кутюрье показали вечерние платья и наряды ручной работы, в которых мы вскоре увидим знаменитостей на красных дорожках. «Газета.Ru» — о том, чем запомнится эта Неделя и кто стал ее настоящей звездой.

За четыре дня Недели высокой моды гости показов увидели множество корсетов, прозрачного кружева, шелка, мини-юбок со шлейфами, рюш, воланов и оборок — к этим элементам можно будет присмотреться и обычным людям при выборе праздничной одежды. В этот раз в первых рядах было особенно много знаменитостей: в Париже отметились Дэми Мур и Карла Бруни, Винус Уильямс и Аня Тейлор-Джой, Дуа Липа и Меган Ти Стэллион (она особенно выделялась благодаря откровенным нарядам). Чем еще запомнится эта Неделя?

Старший сын Хайди Клум появился на подиуме

close Сын Хайди Клум Генри Сэмюэль на показе бренда Lena Erziak на Парижской неделе моды, 28 января 2025 года Kristy Sparow/Getty Images

Сын модели Хайди Клум и ее бывшего мужа, певца Сила, дебютировал на этой Неделе в качестве манекенщика. Генри, которому в 2025-м исполнится 20 лет, появился на показе модного дома Lena Erziak, прошедшем 28 января в Hotel le Marois, чем бесконечно обрадовал мать.

«Так горжусь тобой, Генри», — написала Хайди Клум в соцсетях о том, что ее сын открыл шоу. Она выложила видео, на котором ее ребенок уверенно шагает по подиуму в черном костюме. Сам молодой человек сообщил изданию Vogue Germany, что перед дебютным выходом получил несколько ценных советов от матери и своей сестры Лени. Первая посоветовала смотреть прямо вперед и идти, будто несешь на голове тяжелую книгу, а вторая — хорошенько постараться и получить удовольствие от процесса.

Дети знаменитостей — в первых рядах

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Другие отпрыски звездных родителей — пресловутые nepo babies — в этот раз не выходили на подиум, а занимали первые места на показах. Так, внимание уличных фотографов привлекла 25-летняя Лили-Роуз Депп, пришедшая на шоу Chanel вместе с матерью, Ванессой Паради, в классическом костюме модного дома и босоножках, надетых на прозрачные черные колготки. Дочь Джуда Лоу, 24-летняя Айрис, появилась на показе Saint Laurent в просторном бежевом брючном костюме и при галстуке в горошек.

Дочь Мадонны, 28-летняя Лурдес Леон, тоже оказалась на показе Saint Laurent в совершенно прозрачном обтягивающем комбинезоне с открытыми плечами и кожаном плаще. А дочь певицы Энни Леннокс от израильского продюсера Ури Фрухтамана Тали (ей сейчас 32 года) была замечена в первом ряду на шоу Valentino в платье цвета слоновой кости, отделанном ажурной вышивкой и рюшами. Рядом с ней восседал певец Элтон Джон.

Кайли Дженнер показала части тела

close Кайли Дженнер перед показом Jean Paul Gaultier и на показе Chanel в рамках Недели моды в Париже, 2025 год kyliejenner/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/AP

Семью Кардашьян на Неделе высокой моды в Париже представляли младшие сестры Кендалл и Кайли. Если первая вышла на подиум на показе Schiaparelli, то вторая блеснула и в качестве модели, и в роли гостьи. Кайли Дженнер практически открыла показ дома Jean Paul Gaultier — в этот раз коллекцию haute couture для него создал французский модельер Людовик де Сен-Сернен, — в туго затянутом корсете и практически обнажающем грудь топе с американской проймой. Выйдя на подиум, 27-летняя Кайли Дженнер проследовала в первый ряд и присоединилась к гостям показа.

На шоу Chanel она появилась не таким эффектным образом, но тоже в довольно откровенном наряде французского модного дома: укороченном топе и мини-юбке из твида. В соцсетях звезда похвасталась, что перед показом Chanel прислали в ее гостиничный номер 30 сумочек на сумму в $150 тыс., чтобы она выбрала одну для выхода в свет.

Дебют Алессандро Микеле с коллекцией haute couture дома Valentino

close Первая кутюрная коллекция Алессандро Микеле для Valentino AP

Одним из самых ожидаемых шоу был показ модного дома Valentino: свою первую коллекцию haute couture для бренда сделал знаменитый Алессандро Микеле, занявший пост креативного директора в прошлом году. Ожидания публики были оправданы: коллекция вышла яркой, театральной, разнообразной. И интеллектуальной: гости показа обнаружили на своих местах многостраничную инструкцию по восприятию коллекции Микеле, эпиграфом к которой послужила цитата Умберто Эко. В документе дизайнер предложил понимать каждый из 48 образов коллекции как «непрерывный и потенциально бесконечный каталог слов».

Визуально коллекция, названная по-французски «Головокружение», довольно разнообразна — это путешествие во времени и пространстве в Англию времен Тюдоров с огромными платьями-пирамидами, в итальянскую комедию дель арте, в Османскую империю с ее шелками и шароварами, к кринолинам Марии-Антуанетты и мужским костюмам Марлен Дитрих. Плюс — использование разнообразных техник, в числе которых золотое шитье, плетение и пэчворк. Не очень понятно, увидим ли мы какой-то из этих нарядов на красной дорожке «Оскара», но в историю моды они точно войдут.

Строгая Памела Андерсон

close Памела Андерсон на Неделе моды в Париже, 27 января 2025 года Edward Berthelot/Getty Images

Говоря о самых ярких образах звезд на Неделе высокой моды в Париже, нельзя не упомянуть Памелу Андерсон — звезду сериала «Спасатели Малибу» и Playboy, которая в последнее время резко сменила образ и преобразилась до неузнаваемости.

Она стала одной из тех редких знаменитостей, что на Неделе появились больше, чем на одном показе: Памелу Андерсон можно было увидеть на шоу Chanel и на показе Dior. И там и там она выступила в элегантном, но строгом виде и без макияжа. Для Chanel актриса выбрала комплект из свободной белой блузы с рюшами и глухим воротником — и плиссированные брюки-палаццо. На Dior Памелу Андерсон сфотографировали в суровом сером брючном костюме — подпоясанном тонким ремешком жакете с широким шарфом и широких брюках. Лицо ее прикрывала вуаль.