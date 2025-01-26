«Без £100 в Лондоне даже на улицу не выйдешь». История россиянки, переехавшей в Великобританию

Россиянка Катя С. родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В 2021 году она окончила институт и переехала жить в Великобританию. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» об уехавших за границу россиянах она рассказала о своей встрече с Кейт Миддлтон, поиске работы, ценах на жилье и продукты, а также объяснила, почему мечтает переехать из Лондона в пригород.

Жизнь в России и переезд в Великобританию

— Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В 2021 году окончила Политехнический университет, получила специальность «digital-дизайнер», но поработать в России толком не успела, так как практически сразу переехала в Великобританию.

Моя история с этой страной началась в 2019 году: отец, который давно живет в Лондоне, пригласил нас с сестрой к себе, чтобы сделать нам документы (family permit — «родительскую» визу по воссоединению семьи). Примерно через год мы получили свои карты резидентов, которые дают право на жизнь, учебу и работу на территории Великобритании. Здесь надо отметить, что я с детства мечтала пожить в Лондоне. Помню, с каким восторгом я разглядывала фотографии Биг Бена и Букингемского дворца в учебнике по английскому, читала про британскую королевскую семью и мечтала увидеть королеву Елизавету II. Поэтому, когда получила все документы, решила, что надо ехать и пробовать. В конце 2021 года я переехала в Лондон.

Работа в Лондоне

close Из личного архива Кати С.

— Несмотря на то, что меня с детства манил Лондон, английский я всегда ненавидела — он мне не давался, и я была уверена, что никогда его не выучу. До переезда полгода интенсивно занималась с репетитором, чтобы хоть как-то заговорить. Но когда переехала, языковой барьер никуда не делся — я настолько стеснялась своего английского, что боялась заказать кофе в кофейне. Искать работу в Лондоне с таким уровнем языка было бессмысленно, поэтому первые несколько месяцев продолжала сотрудничать с российскими компаниями — делала небольшие дизайн-проекты. Потом папина знакомая из VIP-кейтеринга предложила мне попробовать поработать у них на мероприятиях. Безупречный английский там не требовался, поэтому я согласилась, ведь мы с отцом жили очень скромно — и мне нужен был дополнительный доход.

Мне хотелось увидеть тот Лондон моей мечты, а для этого нужно было выходить из дома. Но чтобы выйти куда-то в Лондоне, нужно иметь хотя бы £100.

В этой компании я проработала год, за который, кстати, очень прилично выучила язык. Зарабатывала я около £2000(на момент публикации текста £1 равен примерно 122 рублям) в месяц, в зависимости от количества смен и часов. Но параллельно с кейтерингом продолжала заниматься дизайном, который всегда был для меня на первом месте.

Как только я поняла, что мой английский стал достаточно хорошим для того, чтобы двигаться дальше, начала искать работу по специальности. Лишь спустя полгода я получила первые предложения, зато сразу три: от международной благотворительной организации, от крупного агентства недвижимости и от итальянской компании Scavolini, которая занимается производством мебели и дизайном интерьеров. Я выбрала Scavolini и работаю там до сих пор. Сейчас я зарабатываю около £4000 в месяц, иногда больше, зависит от продаж, с которых я получаю проценты. На мой взгляд, для комфортной жизни в Лондоне нужно зарабатывать £4000 — £5000: это с учетом аренды жилья, нормального питания и путешествий.

Знакомство с королевской семьей

— Весной 2022 года мне предложили поработать на чаепитии в Букингемском дворце. Это ежегодное мероприятие, которое называется Garden Parties и проходит в течение нескольких дней, но не в самом дворце, а в саду на его территории. Там собираются самые сливки британского общества — выдающиеся деятели культуры и искусства, бизнесмены, меценаты, военные и другие заслуженные жители страны. Принимают почетных гостей члены королевской семьи. Во время работы я видела буквально в двух шагах от себя Кейт Миддлтон и Карла III, который на тот момент еще не был королем.

Конечно, на входе во дворец у нас забрали телефоны и даже смарт-часы, поэтому никаких фотографий оттуда у меня нет. Но снимки с этого мероприятия были опубликованы в СМИ, и на одном из фото я нашла себя. Тот день стал для меня судьбоносным: когда я выходила с территории Букингемского дворца, познакомилась с молодым человеком, этим летом будет три года, как мы вместе.

Цены на жилье в Лондоне

close Из личного архива Кати С.

— Первые месяцы после переезда я жила с папой. Сразу скажу, что мой папа — обычный человек, настоящий трудяга, который живет в Лондоне типичной эмигрантской жизнью. Он снимал комнату в доме в Баркинге — далеко не самом лучшем районе города. Через три месяца моя подруга, которая снимала дом с Луишеме, предложила мне переехать к ней. Полгода я жила у нее — снимала комнату за £600 в месяц. Потом в Лондон переехала моя сестра из Питера, мы объединились с папой и сняли отдельный дом в Бекенхеме. Полтора года я прожила с семьей, после чего переехала к своему молодому человеку.

Снять жилье в Лондоне, если ты эмигрант, задача со звездочкой. Это не как в России, когда ты нашел симпатичный вариант на сайте, посмотрел, договорился с хозяином и заехал. Здесь нужно будет собрать кучу бумажек — справки с работы, выписки из банка, рекомендательные письма от предыдущих арендодателей. Плюс предоставить гарантов — людей, которые заплатят за вас в случае, если вы окажетесь без денег. Залог могут попросить не за один месяц, а за два, а то и за три, так что будьте готовы сразу выложить кругленькую сумму.

Квартиры в Лондоне только в центре, и цены на аренду там неподъемные, от £3000 — £4000 в месяц. Проще и дешевле снять дом — например, с тремя отдельными комнатами в спальном, но приличном районе города можно найти за £2000 — £2500. Многие релоканты объединяются и снимают дом по комнатам, получается около £700 — £800 в месяц с человека. Можно снять дом в центре, но это уже £5000 — £6000 в месяц.

Цены на продукты в Лондоне

— Продукты в Лондоне стоят недорого. Более того, есть ряд продуктов, которые здесь дешевле, чем в России. Например, сыр: 900 г чеддера обойдутся в £4,5, а 200 г хорошего бри или камамбера — в £2,5. Цены на овощи зависят от сезона, сейчас упаковка помидоров черри стоит £1, сладкий перец — £1,8, огурец — £0,6. Цены на мясо немного выше, чем в России: килограмм куриного филе стоит £6, говяжий фарш — £6,6. Молочные продукты недорогие: большая упаковка молока (2,3 литра) стоит £1,45, дюжина яиц — £2,5, литр греческого йогурта — £1,20, сливочное масло — £2 за упаковку. Я обычно закупаю продукты на неделю и трачу в среднем £40.

close Из личного архива Кати С.

А вот питаться в кафе и ресторанах могут себе позволить только люди с достатком выше среднего. Ужин на двоих в самом простом заведении в Лондоне обойдется минимум в £200: за эти деньги можно съесть салат, основное блюдо и выпить бокал вина. В Питере я очень любила заведения с японской кухней, здесь, если я иду поесть суши, — это праздник. Дешевых суши, как в России, в Лондоне нет: порция роллов «Филадельфия» стоит минимум £25.

Русские в Лондоне

— Русские, которые живут в Лондоне — это, как правило, богатые русские. У них свое комьюнити, в которое очень сложно попасть. Из русских я общаюсь только со своей семьей — папой и сестрой. И на работе — с клиентами, среди которых, как ни странно, очень много моих соотечественников. Когда они узнают, что я тоже русская, радуются, как дети: болтают, смеются, спрашивают меня о моей жизни, но никогда не рассказывают о себе — откуда приехали и чем здесь занимаются.

К русским британцы относятся нормально. Но я все равно переживала, когда мой молодой человек решил представить меня своей семье. Хотя все прошло прекрасно — меня приняли и полюбили, теперь мы часто бываем у них в гостях и вместе отмечаем праздники. Более того, родной брат мамы моего бойфренда женат на русской, которую тоже зовут Катя, так что «русская тема» в семье присутствовала и до меня.

Менталитет англичан

close Из личного архива Кати С.

— По менталитету британцы совсем не похожи на русских. Во-первых, они очень ценят свои традиции и свою культуру. Во-вторых, они очень патриотичные и бесконечно толерантные. И до тошноты вежливые — элементарную просьбу они растянут на несколько предложений, чтобы она звучала максимально деликатно.

При этом британцы, особенно представители молодого поколения, — страшные эгоисты. Лет до 30 они живут исключительно ради собственного удовольствия и только потом задумываются о карьере и семейной жизни. А еще британцы много пьют. Я раньше думала, что это русские много пьют, но до британцев нам далеко. В центре Лондона полно пабов, и каждый вечер они битком, потому что зайти в паб после работы — это традиция. Люди стоят на улице под дождем, чтобы сесть в пабе и выпить несколько пинт пива. Причем цена за пинту от £7, так что выходит совсем недешево.

В январе британцы не пьют (здесь это называется «Dry January» — «Сухой январь»), потому что они столько пили в ноябре и декабре, когда готовились к Рождеству и Новому году, что нужна пауза. Для владельцев пабов январь — самый тяжелый месяц, поэтому они заманивают народ огромными скидками: сейчас бокал вина можно купить за £1, хотя обычно он стоит £10.

Про 5 o'clock tea разочарую — эта традиция, вероятно, соблюдается только членами королевской семьи, среди моих знакомых никто подобное не практикует.

Кстати, что для британцев святое, так это все та же королевская семья. Несмотря на все разговоры о том, что содержание монархов обходится стране в круглую сумму, думаю, они никогда от них не откажутся. Когда умерла Елизавета II, весь Лондон был в трауре. Площадь перед Букингемским дворцом была усыпана цветами, а все билборды — в ее фотографиях. На прощание с Елизаветой II приехали люди со всей страны, они стояли в многокилометровой очереди, чтобы отдать последнюю дань ее величеству. Карла III тоже любят, но не так, как любили его мать. Кейт Миддлтон британцы боготворят и сравнивают ее с принцессой Дианой, а Меган Маркл недолюбливают — многие уверены, что это она настроила принца Гарри против королевской семьи.

Планы на будущее

close Из личного архива Кати С.

— Когда я только переехала, все здесь казалось мне странным и чужим. Всему виной языковой барьер и привычки, которые я привезла с собой из России. Сегодня, спустя почти три года жизни в Лондоне, чувствую себя здесь очень спокойно, свободно и уверенно. Здесь мой дом, именно дом, который я люблю.

Конечно, у Лондона есть свои недостатки. Для меня это в первую очередь грязь. Раздражают люди, которые не могут донести мусор до урны и бросают его прямо себе под ноги. Когда я такое вижу, мне хочется плакать. Поэтому в перспективе хотела бы переехать жить в пригород Лондона — там гораздо меньше людей и, как следствие, намного чище. Что касается работы, планирую продолжать заниматься дизайном и развиваться в своей профессии. Мне это интересно, у меня это получается, и это пока самое главное для меня.