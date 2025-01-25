«Здесь везде русская речь». История россиянина, переехавшего в Армению

Россиянин Гарник М. родился в Ереване, вырос и получил образование в Москве, после чего вернулся жить в Армению. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о живущих за границей россиянах Гарник рассказал о Ереване, отношении местных к русским и ценах на жилье и еду, а также объяснил, почему сильно скучает по Москве.

Жизнь в России

Я родился в Ереване, тогда еще в Армянской ССР, а после развала Союза мы с родителями переехали в Москву. Периодически ездил в Армению к родственникам, но большую часть времени жил в России. В 2006 году я окончил Институт иностранных языков имени Мориса Тореза и устроился на работу в крупное PR-агентство, где занимался продвижением фармацевтических продуктов, автомобилей, IT-технологий. Осенью 2022 года переехал из России в Армению.

Переезд в Ереван и адаптация

Первое время я жил у родственников в Чаренцаване, потом переехал в Ереван. Вся движуха в Армении сосредоточена в Ереване. Периода адаптации как такового у меня не было: я часто ездил в Армению и знал, как здесь все устроено. Конечно, тосковал по дому — по родителям, по друзьям, по Москве. Особенно сильно скучал по Москве. Я много путешествовал по миру и могу с уверенностью сказать, что Москва — один из лучших европейских городов. Климат в Армении мягкий, большую часть года тепло — весной, летом и осенью жарко, зимой холодно, но в последние годы мало снега.

Работа в Ереване

Мне повезло, я знал армянский, поэтому после переезда устроился на работу в местную IT-компанию в отдел коммуникаций. Зарплаты здесь ниже московских: средняя зарплата в Ереване — около $650, хорошая — $1000. Параллельно с работой продолжил учить язык. В семье говорили на двух языках, поэтому разговорный армянский у меня был, а вот читать и писать на нем не умел. Решил, что, раз переехал, нужно овладеть языком полностью. Я много практикуюсь и уже читаю на армянском довольно быстро, а вот пишу пока только печатными буквами.

Уровень жизни и цены в Ереване

Еще пять лет назад цены в Ереване были значительно ниже — я приезжал к родственникам и удивлялся, как тут все дешево. Сегодня удивляться нечему — цены значительно выросли, до московских пока далеко, но все же. В 2022 году, когда в Армению приехало много релокантов из России, взлетели цены на аренду жилья: за двушку с «бабушкиным» ремонтом в центре Еревана просили $1000 в месяц. Сегодня аналогичный вариант будет стоить в два раза дешевле. Можно найти нормальную квартиру в хорошем районе за $250-300. Мы с девушкой снимаем трешку в спальном районе за $450. Центрального отопления в домах нет, поэтому с наступлением холодов все пользуются газовыми или электрическими котлами. Соответственно, зимой счета за коммунальные услуги существенно вырастают: в теплые месяцы мы платим около $40, а в холодные, бывает, и $150. Но это потому, что у нас большая квартира — и зимой мы не экономим на обогреве.

close Из личного архива автора

Если ты снимаешь жилье, готовишь дома и особо никуда не ходишь, нужно зарабатывать не меньше $1000. Жить будешь нормально, но «без шика».

Цены на продукты примерно такие же, как в Москве. После переезда я решил перейти на более здоровое питание: в Москве налегал на мясо, в Ереване стал есть больше овощей и фруктов. Наверное, потому что они здесь действительно вкусные. И не важно, где ты покупаешь помидоры — в супермаркете или на рынке. Везде они будут настоящие. С учетом того, что готовлю сам, на еду у меня уходит около $250 в месяц.

Развлечения в Ереване

Из зимних развлечений в Ереване — горнолыжный курорт в Цахкадзоре. Правда, зимы в последние два года мягкие, снег выпадает, но лежит недолго. В прошлом году мне удалось покататься от силы две недели. Эта зима такая же — середина января, а снега почти нет. Летом — хорошо просто гулять. Ереван — маленький, компактный, живописный, с кучей церквушек и достопримечательностей. Если хочется куда-то сходить, есть улица Сарьяна с винными барами и ресторанами.

Поесть здесь любят, поэтому в Ереване много заведений на любой вкус и кошелек. Вкусно готовят в «Шерепе» и «Пивной академии», но там довольно дорого. Русские любят ходить в Tun Lahmajo — средний чек невысокий, и готовят один из самых лучших ламаджо в городе. Что касается ночных клубов, раньше их было больше. Локомотив ереванской техносцены — клуб Poligraf — закрылся после полицейского рейда. Затем таким же образом закрылся THEØFFICE. Остался Gate и еще парочка. Будете в Ереване, загляните в «ПЭУ» — расшифровывается как «Посольство эстетических удовольствий». Этот клуб открыли московские ребята.

close Из личного архива автора

Сервис в Ереване

Уровень сервиса в Ереване, конечно, ниже московского. Но Москву в этом плане сложно переплюнуть. Ереванский сервис, скажем так, ненавязчивый. Есть места с хорошим сервисом, но и они не дотягивают до московского уровня. Как я уже говорил, Ереван — город компактный, а потому очень удобный. Единственный минус — пробки по будням, когда с утра все едут в город на работу, и вечером, когда возвращаются домой. Конечно, они никогда не доходят до уровня московских, но все равно доставляют массу неудобств. Вторая проблема — найти парковку в рабочие дни. Отыскать место, платное или бесплатное, тот еще квест.

Менталитет армян

По менталитету армяне сильно отличаются от русских. В первую очередь — отношением к семье и традиционным семейным ценностям. Семья всегда на первом месте. Идеальная история для армянина — купить большой дом, в котором будут дружно жить несколько поколений.

close Из личного архива автора

Отношение к русским

Русских в Ереване много. Возможно, сегодня меньше, чем было в конце 2022 года, но куда бы ты не пошел, везде услышишь русскую речь. Армяне, особенно представители советского поколения, говорят на русском. Более того, русский язык изучают в школах, причем если английский — это факультатив, то русский — обязательный предмет. Так что никакого негатива к русским в Армении нет.

Планы на будущее

close Из личного архива автора

В Москве я провел большую часть своей жизни, поэтому, конечно, скучаю и буду скучать по ней. Но сейчас моя жизнь в Армении. Я вижу прогресс, который происходит в стране, и очень хочу стать частью этого прогресса, хочу, чтобы Армения стала лучше. Страна развивается, и если мне удастся как-то помочь ей в этом развитии, буду счастлив.