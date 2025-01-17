Дед Мороз, олени и сказочная красота: зачем ехать в Салехард в 2025 году

Салехард, единственный в мире город, расположенный на широте Северного полярного круга, пока не является популярным туристическим направлением. И очень зря — здесь неописуемая красота, национальный колорит и всемирно известная Люба, мамонтенок, жившая более 35 тыс. лет назад. Подробнее о том, почему необходимо отправиться далеко на Север уже в этом году, — в материале «Газеты.Ru».

В конце ноября победители программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» вместе с представителями СМИ примерили на себя роль отважных первооткрывателей, романтиков и энтузиастов прошлого, отправившись в административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа, Салехард, — знакомиться с историей и обычаями коренных жителей, строить чум, заниматься рукоделием, кататься на оленях и есть их мясо вприкуску с морошкой. Но главное — без остановки любоваться спокойной красотой Севера с его белоснежными пейзажами и пастельными рассветами розово-голубого цвета. А по возвращении вдохновлять ехать туда всех, кто подвернется под руку.

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Город, ранее наименовавшийся Обдорском, был основан в 1595 году как опорный пункт для освоения Сибири и защиты региона, его название в переводе с ненецкого означает «поселение на мысу». В XIX веке нынешний Салехард стал важным торговым пунктом на пути между Европой и Азией, сюда стекались торговцы со всей России. А в советский период здесь активно развивались нефтегазовая промышленность и оленеводство. Сейчас же это единственный в мире город, расположенный на широте Северного полярного круга.

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Нашим первым пунктом назначения стала стела «66 параллель». Там под руководством Деда Мороза мы совершили несколько особых ритуалов, чтобы проникнуться местным духом. За 20 минут участники группы загадали желания и пересекли полярный круг, получив подтверждающий это событие красивый сертификат.

Кстати, о красоте — из-за высокой влажности в городе после снегопада устанавливается невероятная картинка, как в сказочном новогоднем фильме.

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На следующий день мы отправились в Дом ремесел — посмотреть на выставку работ профессионалов и потрудиться самостоятельно. Мужчины попробовали изготовить накладку из рога лося для мужского пояса, а женщины плели фрагмент пояса уже женского. При этом гендерное разделение не было слишком уж строгим, и некоторые девушки предпочли пилить рога вместе с мужчинами. Для одной из них, правда, это обернулось травмой пальца.

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Затем, погрузившись в автобус, мы двинулись на Этностойбище «Мув Тай» — обедать и ужинать национальными блюдами хантов, смотреть на заледеневшую Обь и в белоснежную даль тундры, кататься на оленях, строить чум, смеяться, примерять национальные костюмы и много общаться с местными. Дегустируя свежайшую строганину из пыжьяна, гости с интересом слушали из первых уст рассказ о сочетании традиционного образа жизни коренных народов с использованием благ цивилизации — и том, какая у этого цена. Оказалось, что, помимо других удобств, незаменимыми в быту кочевников стали спутниковые навигаторы, с помощью которых они отслеживают свое местоположение, планируют маршруты и возвращаются в лагерь, а также обращаются за медицинской помощью. С другой стороны, используя новые технологии, коренные народы впадают от них в зависимость — и теряют необходимые для выживания в тундре навыки.

Немного статистики По словам заместителя директора департамента экономики ЯНАО Ирины Грязновой и руководителя молодежного образовательного центра по туризму Екатерины Николенко, в 2023 году на Ямале побывали 240 тыс. туристов, включая почти 1,5 тыс. иностранцев из стран Южной и Юго-Восточной Азии, тогда как в целом ежегодный туристический прирост составляет около 10%. Самый высокий поток, как правило, совпадает с празднованием традиционного праздника народов Севера — Днем оленевода, а также летним и осенним периодами, когда природные объекты наиболее доступны для посещения. Самыми популярными из них являются Ледник Романтиков и Нефритовая долина.



Пока мы все дружно возводили чум, наш экскурсовод обмолвился о поддержке коренных жителей со стороны властей. Начиная с 2017 года здесь действует программа «Чумовой капитал», по которой семье предоставляется единовременная денежная выплата на строительство мобильного жилья — ненецкой зимней палатки из бревен и оленьих шкур. Приблизительная стоимость такой «недвижимости» может достигать 1,5 млн рублей.

close Никита Катигоренко/Пресс служба

В заключительный день программы нас ожидала экскурсия по городу, безудержный шопинг в местных сувенирных лавках и, главное, — поход в музей к мировой знаменитости, мамонтенку Любе, обнаруженной оленеводами в мае 2007 года в районе реки Юрибей. Ее останки были погребены в вечной мерзлоте и частично выступали из земли. О находке тогда сообщили ученым, и уже в июне на место обнаружения выехала экспедиция под руководством российского палеонтолога Алексея Тихонова. Ученые провели тщательное обследование тела мамонтенка и определили, что это самка, жившая на Земле около 35 тыс. лет назад. Ее высота в холке составляла 90 см, а вес — примерно 50 кг.

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Уникальность находки объяснялась еще и тем, что у Любы сохранились не только мягкие ткани, но также внутренние органы, шерсть и даже содержимое желудка. История обнаружения мамонтенка широко освещалась в СМИ и научных публикациях.