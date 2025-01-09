«Наступил 2025 год, а тут до сих пор патриархат». История россиянки, переехавшей в Италию

Россиянка Дарья Л. родилась в семье военного, поэтому в детстве успела пожить в разных уголках СССР. В начале нулевых она вместе с матерью переехала в Италию, где получила образование, вышла замуж и построила успешную карьеру в индустрии моды. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о живущих за границей россиянах Дарья рассказала о своем досуге в городе Римини, ценах на жилье и продукты, а также объяснила, почему до сих пор не заводит близкой дружбы с итальянцами.

Жизнь в России

Мои родители родом из Оренбургской области, из города Бугуруслан. Отец военный, из-за его службы родители часто переезжали, так что родилась я в Ленинграде, откуда практически сразу уехала в Киргизию. До 1994-го мы жили там на военной базе в Токмаке, а затем вернулись в Россию и поселились в Самаре.

Спустя два года родители развелись, и я осталась жить с мамой. Времена были тяжелые, мама крутилась как могла, но из-за инвалидности (у мамы эпилепсия) никто не хотел брать ее на нормальную работу. В 2000 году друзья семьи предложили ей работу в Италии, и мама согласилась: оставила меня с бабушкой и уехала.

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Она вернулась примерно через год, когда я заканчивала седьмой класс, и забрала меня с собой в Италию на летние каникулы. Так совпало, что в это время у мамы закончился временный вид на жительство и она подала документы на его продление. Но процесс затянулся: мне нужно было возвращаться в Самару к началу нового учебного года, а документы маме никак не отдавали. В начале октября она в очередной раз пришла в миграционную службу, стала объяснять нашу ситуацию и расплакалась. И тут случилось чудо: поскольку у мамы был еще паспорт СССР, в котором была вписана я, вид на жительство дали нам обеим. Помню, мама обернулась ко мне и сказала: «Ну, что, Дашуль, остаешься в Италии».

close Вид на побережье в Римини, Италия PhotoCG70/Shutterstock/FOTODOM

Переезд в Италию и адаптация

Это был конец 2001 года, мне было 13 лет — и мой итальянский был на уровне «да, нет, не знаю». Я пошла в итальянскую церковную школу, снова в седьмой класс, чтобы подучить язык, сдать экзамены и поступить в старшую школу. Несмотря на практически полное отсутствие итальянского, у меня были хорошие результаты по математике и другим точным наукам, за что большое спасибо моей российской школе.

На третий год учебы я поступила в государственный лицей (аналог российской старшей школы) на педагогическое отделение. Параллельно с учебой я начала работать, чтобы помочь маме финансово. Учиться в лицее было тяжело — другие студентки меня не приняли и первые два года со мной попросту не разговаривали. Уже потом, курсе на третьем, ко мне подошла «главная» девочка с нашего курса и попросила прощения. Так и сказала: «Дарья, мы были неправы, ты хорошая девчонка». Мы с ней общаемся до сих пор. Сегодня я понимаю, что все мои страдания прошли не зря: именно благодаря педагогическому лицею мой итальянский сегодня даже лучше, чем у некоторых коренных жителей страны.

Свадьба с итальянцем

Очень большую роль в моей адаптации и всей последующей жизни сыграл супруг, с которым я познакомилась еще во время учебы в лицее. Мне было 19, ему — 37. Он работал директором по качеству в крупной итальянской фирме, а по вечерам помогал мне готовиться к выпускным экзаменам. Когда я получила диплом, ему предложили рабочий контракт в Китае, около года мы прожили там, после чего вернулись в Италию и поженились. В 2013-м я родила дочь Машу, а спустя два года вторую дочь — Алису. Мои дочки совсем не говорят по-русски. Во-первых, они учатся на итальянском, а во-вторых, сегодня мне самой уже проще говорить на итальянском, чем на русском.

Работа в Италии

Еще во время учебы в лицее я познакомилась с девушкой из Германии, которая подрабатывала переводчицей с немецкого на международных выставках. Однажды она позвала меня на одну из таких выставок — переводчицей с русского. Мне понравилось, поэтому после окончания лицея я стала искать работу в этой сфере. Около восьми месяцев проработала переводчиком в логистической компании, а потом муж позвал меня к себе в Китай. Там мы прожили год, планировали дольше, но не получилось.

В 2010 году я вернулась в Италию и первым делом написала в фирму, которая когда-то привлекала меня в качестве переводчика. Меня позвали поработать на выставку, где я познакомилась с владельцем компании, которая занималась производством кафельной плитки, сантехники и мебели для ванной — и сотрудничала со всеми странами бывшего Cоюза. На работу меня позвали так: «Говоришь по-русски?» Я ответила: «Да». На что он сказал: «Остальному я тебя научу». Так началась моя карьера в коммерции.

close Площадь и арка Ганганелли в Сантарканджело-ди-Романья, Италия Dr. Wilfried Bahnmьller/ Global Look Press

Когда я была на седьмом месяце своей второй беременности, у мужа случился инфаркт. Его чудом вытащили с того света, поэтому восстановление было долгим — и мужу пришлось уволиться с работы.

А остаться в Италии без мужской зарплаты — это тяжело. Идет 2025 год, но в Италии в этом плане до сих пор патриархат — мужчины всегда зарабатывают больше женщин.

Почти восемь месяцев супруг не мог найти работу, поэтому практически сразу после рождения второй дочери я вернулась в офис. В 2018 году мы переехали из Реджо-Эмилии в Римини, где я устроилась в крупный итальянский модный дом, в котором работаю по сей день. Сегодня руковожу отделом экспорта, поэтому частенько бываю в России.

Уровень жизни и цены в Италии

Ни для кого не секрет, что Италия, Испания и Греция всегда были самыми бедными из европейских стран. И по сей день итальянцы получают самые низкие в Европе зарплаты. Средняя зарплата в Италии — €1200–1500. При этом жизнь здесь достаточно дорогая — на семью с детьми нужно €3000, а то и €4000 в месяц. Цены на аренду квартир в Римини начинаются от €700 в месяц, свое жилье — от €2000 до €5000 за квадратный метр в зависимости от удаленности от моря. А квартиры здесь строят просторные, от 100 метров, так что если хотите жить у моря, будьте готовы выложить €500 тыс. Конечно, есть счастливчики, которым досталось жилье от бабушек-дедушек, но большинство итальянцев берут ипотеку и всю жизнь ее выплачивают. Прибавьте к этому покупку и обслуживание машины, без которой здесь никуда, ведь общественного транспорта в маленьких городах нет. А бензин, как и везде в Европе, в Италии дорогой — €1,8 за литр.

close Крепость Сан-Лео в Римини, Италия Shutterstock/FOTODOM

Сейчас в Италии очень сильный кризис и высокая инфляция. Цены растут, а зарплаты остаются прежними, на том же уровне, что были в 90-х.

Если говорить конкретно о моей семье, мы тратим около €3000 в месяц. Если случаются какие-то крупные траты, то может получиться и €4000. У нас ипотека, но платеж не очень высокий, €600 в месяц. Коммунальные платежи в зависимости от сезона — еще €250–300. Машина в семье одна, если далеко не ездим, то на бензин уходит примерно €150. Около €500 тратим на еду. Цены на продукты «кусаются». Например, литр молока стоит €1,2, сезонные овощи и фрукты — по €3 за килограмм, а цены на мясо начинаются от €20 за килограмм. И очень дорогой хлеб — от €5 до €15 за килограмм. А поскольку я каждый день езжу на работу в офис, у дочек есть няня, которая забирает их из школы и развозит по тренировкам и кружкам. А это еще около €600 в месяц.

Общение с итальянцами

Три мои лучшие подруги — русские. Мы видимся не так часто, потому что живем в разных городах, но постоянно общаемся по телефону и поддерживаем друг друга во всем. У нас даже есть такой девиз: «Если мы друг другу не поможем, то никто нам не поможет». Лена, Света и Юля — мои самые близкие друзья. И есть подруги-итальянки, с которыми я познакомилась благодаря детям. Мы хорошо общаемся, гуляем, вместе проводим праздники и дни рождения. У нас достаточно близкие отношения, но расслабиться с ними так, как со своими русскими девочками, я не могу. Итальянцы сложные — никогда не знаешь, что у них на уме и как они к тебе на самом деле относятся. Нет в них этой нашей простоты, доброты и искренности. И знаете, пока у тебя все хорошо, они с тобой общаются. Но как только в твоей жизни наступает какой-то сложный период, они от тебя отворачиваются.

close Римини, Италия CATHOLICPRESSPHOTO/Global Look Press

Менталитет итальянцев

Есть такой стереотип, что все итальянцы очень вспыльчивые, взрывные и громкие. И это чистая правда. Они очень громко говорят и при этом еще активно жестикулируют. Особенно этим грешат жители юга страны. При этом южане — открытые, дружелюбные и хлебосольные. Северяне совсем другие — более спокойные и более закрытые. Они больше похожи на классических европейцев. Но и те, и другие ужасные эгоисты — думают только о себе и своем благополучии. Не все, конечно, но большинство. Поэтому даже сегодня, спустя почти 25 лет жизни в стране, я стараюсь сильно не сближаться с итальянцами.

Тоска по России

Я живу в Италии с 13 лет, это уже моя родная страна, здесь мой дом и моя семья. Но в душе я все равно русская. И чем старше становлюсь, тем сильнее скучаю по России. Очень тоскую по родным, которых не видела много лет, по подругам, на свадьбах которых не погуляла. По корням, по традициям, по всему тому, что нужно нашей загадочной русской душе.