«Закон об иноагентах изменил отношение к русским». История россиянки, переехавшей в Грузию

Россиянка Элене Г. родилась в Тбилиси, выросла и получила образование в Москве, после чего вернулась жить в Грузию. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о переехавших за границу россиянах она рассказала о размеренной южной жизни в Тбилиси, отношении местных к русским, ценах на жилье и еду, а также объяснила, почему совсем не скучает по Москве.

Жизнь в России и переезд в Грузию

Я родилась в Тбилиси. Мой папа — грузин, а мама — русская. До трех лет жила в Грузии, а в 1993 году по понятным причинам грузино-абхазская война (1992–1993) мои родители переехали в Россию. Я выросла в Москве, ходила в московскую школу, потом получила диплом филолога и работала журналисткой в лайфстайл-изданиях. Мне нравилась моя жизнь в Москве, но я всегда хотела вернуться в Грузию. Размеренная южная жизнь всегда меня привлекала, я все время шучу, что моя иммиграция была климатической. Хотела переехать еще в конце 2019 года, но случился коронавирус, и Грузия села на жесткий карантин. В 2021 году границы открыли, и я сразу уехала.

Легализация в Грузии

В Грузии ты можешь год находиться по российскому паспорту, потом нужно сделать visa run — выехать из страны хотя бы на несколько часов. Многие так и делают: за полтора часа доезжают до границы с Арменией и возвращаются обратно. Получить гражданство Грузии иностранцу практически невозможно. И это одна из причин, по которой отсюда уезжают россияне. Исключение — этнические грузины. Мой отец — гражданин Грузии, и я могу получить гражданство, если сдам три экзамена: язык, историю и право. Плюс нужно будет пройти собеседование с комиссией. Граждане России могут получить вид на жительство, если у них есть крупная недвижимость или бизнес в Грузии.

close Из личного архива Элене Г.

Грузинский язык

Язык сложный, непохожий по своей структуре на другие языки. Самое легкое, что можно сделать, — выучить алфавит. Плюс в грузинском языке есть звуки, которые обозначаются отдельными буквами, которых нет в других языках. Но все это ерунда по сравнению со спряжениями глаголов, образованием конструкций предложений и так далее. Выучить буквы и запомнить звуки — несложно. Сложно заговорить. Сейчас я оцениваю свои знания грузинского на уровень А2. Я могу объясниться в магазине, ресторане, могу читать, немного писать. Но это лишь база, выучить которую на самом деле несложно.

Работа в Тбилиси

Я переехала и некоторое время продолжала удаленно работать на Москву. Весной 2022 года издание, для которого я писала, закрылось, и мне пришлось искать работу в Тбилиси. Я устроилась менеджером по продажам в компанию, которая принадлежит местным американцам, где работаю до сих пор. В компании много иностранцев, поэтому между собой мы общаемся на английском. Мне нравится то, чем я сегодня занимаюсь, и я планирую дальше развиваться в новой для меня профессии. В будущем, возможно, хотела бы открыть в Тбилиси что-то свое. Но пока в мире все настолько нестабильно, что говорить о каких-то перспективах сложно.

close Из личного архива Элене Г.

Цены на жилье в Тбилиси

В 2021 году я снимала квартиру в центре Тбилиси за $400, и по тем временам это было достаточно дорого. Сейчас таких цен уже нет, к сожалению. Первый большой всплеск был в марте 2022 года, когда цены на жилье взлетели в два раза. Я знаю, что многие арендодатели резко поднимали цены и ставили жильцов перед фактом. У меня был договор на аренду до ноября, и надо отдать должное моей хозяйке, которая не стала поднимать цену до его окончания. А потом случился сентябрь 2022 года, и цены на жилье взлетели еще выше. Моя хозяйка стойко держалась до конца договора аренды, но в ноябре пришла ко мне и сказала: «Ты знаешь, что происходит. У меня нет выбора». Она хотела за квартиру $1000, но мне предложила остаться за $800. Конечно, я тогда расстроилась: аренда выросла в два раза, а мои доходы, наоборот, уменьшились, ведь моя тбилисская зарплата была ниже московской. Я заплатила и осталась еще на месяц, а потом нашла другую квартиру, тоже в центре, но в менее туристическом районе. Хозяин хотел сдать ее за $600, что на тот момент было очень хорошо для Тбилиси, но когда узнал, что я грузинка, сделал скидку в $50. Через несколько месяцев рынок пошел на спад, и он скинул еще $100, так что сейчас я плачу за квартиру $450. Однако сегодня, несмотря на то, что цены откатились, есть лендлорды, которые до сих пор пытаются сдать свои квартиры за безумные деньги. Но эти квартиры, как правило, висят месяцами.

close Из личного архива Элене Г.

Цены на продукты в Тбилиси

Продукты стоят дорого. Нельзя сходить в магазин и потратить меньше 50 лари (около 1900 рублей). При этом купишь ты на эти деньги сосиски, хлеб, молоко и кусочек сыра. Сыр дорогой. Килограмм сулугуни — 30 лари (около 1200 рублей), итальянский — уже 150 лари (около 5800 рублей) за килограмм. Упаковка яиц стоит 6 лари (около 230 рублей), литр молока — 4 лари (около 150 рублей), килограмм куриного филе — 24 лари (около 900 рублей), маленький йогурт — 6 лари. Овощи вкусные и дешевые, особенно в сезон. Килограмм вкуснейших помидоров летом стоил 2 лари (около 80 рублей), можно было найти даже за 1,5. То же самое с фруктами. Сейчас сезон хурмы: шикарная хурма продается по 2 лари за килограмм. В среднем на продукты на одного человека уходит около 1000 лари в месяц, это примерно $350.

close Из личного архива Элене Г.

Рестораны в Тбилиси

Ресторанов в Тбилиси много, и постоянно открывается что-то новое. Есть классный итальянский ресторан, израильский, много заведений с азиатской и корейской кухней. Но грузинские рестораны все равно самые популярные. Сейчас в Тбилиси открылось много ресторанов так называемой неогрузинской кухни, и все ходят туда. Средняя цена за горячее блюдо в таком заведении — от 25 до 45 лари (около 1000–1700 рублей). Ужин с вином обойдется в 100–150 лари (около 3900–5800 рублей) на человека. Но есть локальные заведения, где гораздо дешевле. Например, на днях я ела хинкали по 2 лари за штуку. По моим наблюдениям, в тбилисских ресторанах всегда много людей. И это несмотря на то, что средняя зарплата в Грузии всего 1500 лари, а средний счет в ресторане 150 лари. Мне иногда сложно понять, как такое возможно, ведь, на мой взгляд, чтобы комфортно жить в Тбилиси и ходить в рестораны, нужно зарабатывать хотя бы $2000.

close Из личного архива Элене Г.

Россияне в Грузии

В 2022 году в Грузию приехало большое количество россиян. Когда я гуляла по Тбилиси, везде слышала русскую речь. Со временем эта волна ушла, потому что многие использовали Грузию как транзит, пока ждали визы в Европу, Великобританию или США. Какой-то процент остался, в частности — те, кто открыл здесь бизнес. И очень многие вернулись обратно в Россию. Мне кажется, если разделить всех уехавших, где-то 50% вернулись в Россию, а еще 50% разъехались дальше по миру.

Отношение к россиянам в Грузии

После того, как в Грузии приняли закон об иноагентах, который здесь называют «русским законом», эскалация по отношению к русским возросла. Многие люди — особенно молодые — начали направлять свою грусть, боль и ожесточение на русскоязычных. Никакой агрессии нет, но раздражение присутствует. Например, в Тбилиси сегодня не приветствуется, если ты сходу начинаешь общаться с незнакомым человеком по-русски. В первую очередь речь о молодых людях, которые русского просто не знают. Старшее поколение русский знает, и часто бывает, что ты обращаешься на английском, человек слышит акцент — и сам переходит на русский. Так что, да, можно нарваться на грубость, а можно, наоборот, на милейшего человека, который с удовольствием поговорит с тобой на русском.

close Из личного архива Элене Г.

Грузинский менталитет

По менталитету грузины совсем не похожи на русских. Да, у них есть небольшой «советский» налет, который нам понятен, и есть ощущение схожести из-за того, что многие грузины знают русский. Но в целом грузины совсем другие. Другое отношение к семье. Другой образ жизни. И чем больше я здесь живу, тем больше убеждаюсь в том, что это совершенно другая культура. Мне кажется, что в Грузии живут очень добрые и очень расслабленные люди. Да, здесь нет хорошего сервиса, к которому мы привыкли в Москве или Петербурге. Поэтому иногда ненавязчивый грузинский сервис создает ощущение, что люди негостеприимные. С другой стороны, ты можешь познакомиться с человеком на улице, и он позовет тебя к себе в дом, напоит, накормит и познакомит со всей семьей. Плюс в Тбилиси ты не чувствуешь никакого невроза. Если в метро ты случайно наступишь кому-то на ногу и извинишься, никто не станет на тебя цокать, а просто улыбнется в ответ и скажет: «Не беспокойся, все в порядке». А если едешь в общественном транспорте с тяжелой сумкой, какая-нибудь сидящая напротив женщина обязательно предложит поставить сумку ей на колени. Но самое главное, грузины любят свою страну и очень ей гордятся. Например, многие покупают национальные флаги и вывешивают их на балконы своих квартир. А когда наша футбольная команда выиграла матч на чемпионате Европы, люди вышли на улицу и всю ночь ходили «братались» друг с другом.

Отношение к женщинам в Грузии

Грузия — страна по-прежнему достаточно традиционная и даже немного патриархальная. С другой стороны, если копнуть в историю, Грузия всегда была довольно феминистской страной по сравнению с другими странами региона. Главы семьи здесь — женщины. Президент страны — женщина. Главная покровительница Грузии — Святая Нино — женщина. Наша главная царица — царица Тамара — женщина. Причем грузины называют ее Тамар-мэпе — «Тамар-царь», хотя в грузинском есть слово «царица». Но Тамара была такая крутая, что она «Тамара-царь»! Мне кажется, Грузия — во многом женская страна.

Общение в Грузии

У меня много друзей, большинство из которых, как и я, этнические грузины из России. Среди них много тех, кто приехал раньше меня, но есть и те, кто приехал совсем недавно. Нам комфортно общаться, мы лучше друг друга понимаем, у нас нет той предвзятости к местным, которая есть у новых релокантов. Многие из последних зачастую ведут себя очень некрасиво по отношению к грузинам. Они высокомерны, часто общаются пренебрежительно и постоянно жалуются, что их что-то не устраивает. Поэтому мне комфортнее общаться с этническими грузинами, которые жили в России. Нас объединяет язык и российский бэкграунд, но при этом мы понимаем, что такое грузинская семья и грузинские традиции.

Любовь к Тбилиси и отсутствие тоски по Москве

Мне очень нравится жить в Тбилиси, поэтому я совсем не скучаю по Москве. Тбилиси — город достаточно большой, но при этом довольно компактный и удобный. Мне идеально подходит местный климат с жарким летом и мягкой солнечной зимой. Если хочется снега, всегда можно поехать в горы — в Казбеги или Гудаури. А потом вернуться оттуда в Тбилиси и снова оказаться в тепле. Конечно, есть моменты, которые меня раздражают, но это мелочи. Например, хотелось бы, чтобы местные водители пропускали пешеходов. Иногда я думаю: «Как было бы здорово, если бы они останавливались, когда я ставлю ногу на зебру». Но нет. Пока нет.