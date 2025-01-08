9 главных модных трендов на 2025 год

2025-й год станет годом шикарным — по крайней мере, в одежде. Глянцевые журналы, основываясь на итогах Недель моды, уже предсказали читательницам грядущий отказ от минимализма и «тихой роскоши». Главным девизом 2025-го станет «Больше — значит больше». «Газета.Ru» — о девяти главных трендах наступившего 2025-го.

Моя прекрасная леди

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Твидовые костюмы в стиле Коко Шанель и старая добрая элегантность переживут очередной ренессанс. Одежда перестает быть униформой — вечные черные водолазки и мешковатые джинсы могут подождать нового витка своей популярности в шкафу. На первый план выходят светские дамы в классических платьях-футлярах, жакетах с золотыми пуговицами, шелковых блузках с бантом, прямых юбках, шляпках-таблетках и перчатках (можно оперных), туфлях с открытым мысом. Образцом для подражания вновь станет Джеки О — и мы давно этого ждали. Возможно, в 2025-м сбудутся мечты тех, кто устал от вечного оверсайза и стритвира и требует возвращения по-настоящему красивой одежды.

Богемская рапсодия

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От 2024 года нам остался бохо-шик — еще один тренд, провозглашающий женственность и отвергающий утилитарность одежды. Слегка хипповый, но с претензией на элегантность и романтичность, он требует летящих фактур, полупрозрачных тканей, рюш, вышивки, цветочных принтов, бахромы и непрактичных широких рукавов. А поверх этого — длинный кардиган крупной вязки или мягкая замшевая куртка. В общем, в бохо-стиле нужно непременно ходить расслабленно, летящей походкой — и куда-нибудь в закат.

О, старшеклассница!

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Преппи — стиль учеников старшей частной школы, знакомый многим из нас по сериалу «Сплетница» и американским драмам о подростках, — не теряет актуальности уже который сезон. Тонкие полосатые джемперы, рубашки-поло, короткие юбки в складку, аккуратные кардиганы, бомберы, лоферы и гольфы вдохновляют и дизайнеров, и потребителей не один год. Что очень удобно — собирать новый гардероб на весну вовсе не обязательно. Достаточно купить несколько свежих рубашек с отложным воротником.

Напишите в спортлото

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Спортивный стиль уходить не торопится — но в 2025-м легинсы, джоггеры, толстовки, майки, теннисные платья с застежкой поло, бомберы и даже трико станут элементами образов более элегантных, чем унылый нормкор, в котором мы привыкли ходить за хлебом или на прогулку с собакой. Сизые треники и черные худи остаются в прошлом — теперь не надо стесняться красок и можно выбрать розовые, фисташковые, лавандовые, горчичные, лимонные. Украшает спортивную одежду не только цвет: у джоггеров обнаруживается заниженная талия, у топов — завязки или вырезы. Сочетать одежду для спортзала можно хоть с курткой-анораком, хоть с офисным жакетом и босоножками.

В разные стороны

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Один из мощнейших трендов, перекочевавших из 2024-го в 2025-й, — асимметрия, благодаря которой любой, даже самый простой элемент гардероба становится интереснее и привлекает повышенное внимание. Самые простые варианты — топы и платья с асимметричными вырезами. Дальше — больше: подолы юбок и платьев разъезжаются по длине вверх и вниз, у брюк может исчезнуть одна брючина, а у рубашек и жакетов один рукав вполне может быть длиннее другого. Что уж говорить про вырез до бедра на юбке-макси — это и вовсе классика.

По закону джунглей

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Если пока непонятно, что именно нужно покупать, чтобы выглядеть модно весь 2025 год, можно обратить внимание на вещи с хищными принтами. Леопардовые шубы, тигровые блузы, топы с принтом «под питона», — гарантия того, что вас заметят в городских джунглях и отнесутся с должным уважением. Потому что это модно, вот почему.

Чем больше, тем лучше

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Вообще, в 2025-м, чтобы быть человеком модным, придется отринуть главный принцип минимализма «меньше значит больше» — и переключиться на его полную противоположность. Дизайнеры провозгласили максимализм во всем — отделках, фактуре, аксессуарах. Поэтому лучше вдохновляться образами экстравагантных светских дам и надевать на себя все, что подвернется под руку. Несколько ниток бус, браслеты, кольца, ремни, шейные платки, блестящие ткани, вышивки и пайетки, ремни и сумки прекрасно сойдутся в одном образе. А на голове — тюрбан!

Все на свете по плечу

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Элемент гардероба, который в следующем году будет везде, — это кейп. Или, проще говоря, накидка на плечи, которая может выполнять функцию шали, оказаться деталью платья или вовсе заменить теплое пальто. Кейпы могут быть кашемировыми и кожаными, спортивными и элегантными, красными и коричневыми — словом, любыми. Главное — быть.

Превращаются брюки…

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Тем, кто никогда не может быстро определиться, что надеть, уготован еще один актуальный тренд, заложенный еще в том году. Выбирая между юбкой и брюками, в 2025-м не нужно останавливаться на чем-то одном: смело надевайте юбку на брюки, будет очень модно. Некоторые дизайнеры приготовили уже готовые компромиссы таких вещей — то, что сзади может выглядеть как плиссированная юбка, спереди вполне способно оказаться брюками. В общем, гибридными теперь бывают не только машины.