Нерукотворный памятник Русского Севера: почему стоит ехать в Карелию Что делать в Карелии в 2024 году

До начала новогодних праздников осталось менее двух недель, так что самое время наконец решить, где провести каникулы. «Газета.Ru» — о том, почему стоит сделать выбор в пользу Карелии (и не только на Новый год).

«Страна тысячи озер»

В окне автобуса проносится щемящее душу вдохновение вечных лесов Карелии, иногда встречаются редкие деревеньки, проплывают озера — абсолютно «тарковские» пейзажи. Группа из журналистов и победителей конкурсов программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» мчит в трепетном молчании. Автобус резво разрезает густоту дымки утреннего тумана. Водитель Алексей заворачивает куда-то в беспредельности мглы, объявляет остановку. Вокруг никого, только на самой верхушке одинокой березы сидит ворона, медитативно покачиваясь в такт дыханию древнего края.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Карелия — не просто красивое, волшебное, в чем-то мистическое место. Она — как добрая, мудрая хозяйка — любит гостей и щедро делится с ними своими дарами. Каждый из нас, участников поездки, навеки влюбился в запредельную красоту «страны тысячи озер»: куда ни глянь, на каждом шагу картина с оттенками трансцендентности, везде невыносимая легкость бытия. Три дня, проведенные в Карелии, показались нам целой жизнью.

В Карелию можно добраться всеми видами транспорта: машиной, поездом, а еще на самолете — в 2020 году здесь открылось новое здание аэровокзала «Петрозаводск».

close Иоанн Ткаченко/«Газета.Ru»

Столица региона встречает серой пеленой небесного купола: Карелия словно не хочет раньше времени вскрывать все карты, присматривается к гостю. В отражениях подмерзших луж несется призрачная дымка низких облаков: эту погоду местные называют как «небо виснет на ушах». Она стоит здесь большую часть времени. И в этом особая прелесть.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Алмазна сыплется гора

Первый пункт программы — природный заповедник «Кивач». Главная туристическая достопримечательность этого места, второй по величине равнинный водопад в Европе, завораживает и наводит на философские рассуждения. Когда-то о «Киваче» учитель Пушкина Гавриил Державин, будучи правителем Олонецкого наместничества (так во времена императрицы Екатерины II называлась Карелия), написал следующее:

«Алмазна сыплется гора, /// С высот четыремя скалами, // Жемчугу бездна и сребра, /// Кипит внизу, бьет вверх буграми. <...> Не жизнь ли человеков нам, /// Сей водопад изображает?»

Из «Кивача» не хочется уходить. Хочется остаться там и созерцать, всматриваться в змеиные изгибы толщ воды и ощущать этот самый Державинский «приятный ужас».

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Не хочется уплывать и из Ладожских шхер, куда наша группа отправилась на второй день. Конечно, это не побережье Белого моря, где в Карелии делали фильм «Остров» с Петром Мамоновым в главной роли, но увидев Ладожские шхеры, стало понятно, почему съемочная группа выбрала именно Карелию. Слова излишни. Фотографии тоже не полностью передадут то, что ощущаешь, лично созерцая трансцендентность пейзажей, — но все же, как здесь красиво!

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Паасо — место силы

Затем наша группа совершила восхождение на гору Паасо. Когда организаторы сказали, что мы будем взбираться на гору, я представил дикие тропы, отвесные склоны, скользкие и липкие от влажной погоды камни, покрытые вековым мхом. Поэтому надел трекинговые ботинки, соответствующую одежду и морально приготовился к первому в жизни опыту альпинизма. Но не тут-то было. Паасо встретила нас сказочными пеньками-светильниками, канделябрами из древесной коры и ухоженной лестницей-тропой из натуральной древесины.

Вообще, на протяжении всей поездки я был приятно удивлен развитостью инфраструктуры: для туризма здесь есть все и на любой вкус, от инклюзивной среды для людей с ограниченными возможностями и самого «комфортного комфортиума» до «экстремального экстрима».

«Республика Карелия обладает большим туристическим потенциалом и успешно реализовывает его. Около 100 проектов в сфере туризма удалось поддержать за счет федеральных и региональных средств за три года. На развитие туристической инфраструктуры в 2025 году предварительно распределено 210 млн руб. из федерального бюджета. Более 1 млн рублей получили предприниматели в качестве субсидий. Но благодаря таким программам, как «Больше, чем путешествие», мы можем открывать и развивать не только один регион, но и всю нашу великую и большую страну. Очень здорово, что молодые люди из разных уголков России приехали к нам в Карелию и стали ближе с точки зрения простого человеческого общения», — заявил глава Карелии Артур Парфенчиков во время пресс-конференции в первый день нашего путешествия.

На вершине горы Паасо открывается потрясающий вид на озеро Кармаланъярви, а особое настроение головокружительной панораме задает паровоз «Рускеальский экспресс». Он, словно по указке небесного дирижера, отрезвляюще прервал мощным гудком шепот трав, молчание камней и шелест голосов карельского леса — ровно в тот момент, когда мы поднялись на вершину горы и замерли в священном трепете, вглядываясь в серую вечность озера, реку Хелюлянйоки и бескрайность леса.

Паасо — не просто гора с поэтичными видами, это место силы: в XII-XIII веках на ее склонах располагалось городище древних карелов. Здесь неоднократно находили артефакты древнекарельской культуры: оружие, утварь, украшения. Полное название горы — Паасонвуори — состоит из двух частей. «Паасо» с финского переводится как «плоский камень», а «вуори» в переводе означает «гора». Есть еще одно народное название — «Спасова гора»: оно пошло от Спасской церкви, которая находилась у кладбища в XVII веке. При этом интересно, что слово «Паасо» могло произойти от русского слова «погост».

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Карельская гора самоцветов

Захватывает дух и мраморный каньон горного парка «Рускеала». Раньше здесь были каменоломни, впервые каньон начали разрабатывать в 1765 году. Добывали мрамор четырех цветов: бело-сине-серого, белого с серыми прожилками, серо-зеленого и пепельно-серого. Мрамор использовался в строительстве знаковой архитектуры Санкт-Петербурга и пригородов. Например, им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца.

Сейчас это одна из самых популярных туристических достопримечательностей Карелии. Летом тут проводятся музыкальные фестивали, а озеро в каньоне располагает к занятию дайвингом. Через каньон натянут зиплайн, локация изобилует кучей уютных кафе, теплыми сувенирными лавками, в глаза сразу бросаются новые ухоженные дорожки, с сумерками включается подсветка по всему периметру карьера. Особый антураж ощущается во время экскурсий: группы водят прекрасные местные девушки в национальных костюмах.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Открытые калитки, хаски и кантеле

Третий день. Мы отправляемся в «Карьяла парк». Впервые идет дождь, хотя, казалось бы, конец ноября: скоро зима, должно быть холодно, противно, ветрено. Но даже дождь оказывается в тему: «небесный архитектор» плетет карельским веретеном замысловатые узоры кружева бытия — нашу группу отводят в чум, в центре которого горит огромный костер.

Начинается кулинарный мастер-класс по приготовлению калиток — небольших карельских открытых пирожков. Стук дождя по стенам, словно просьба «отвори, отвори, я тоже хочу погреться», создает особую атмосферу домашнего уюта, вводит в подобие трансового состояния. И воображаешь, будто не группа туристов XXI века, а древние карелы сидят на оленьей шкуре у первобытного огня и готовят пищу, ожидая окончания непогоды. Медитативно и тепло.

Я решил поэкспериментировать и совместить картофельную и сладкую начинки калиток — получилось очень вкусно. Хотя, мне кажется, калитки в целом невозможно сделать невкусными или некрасивыми.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

После мастер-класса нас ждали хаски. Умные, своенравные, проворные, задорные, в то же время нежные и ласковые собаки. Сначала нужно дать хаски понюхать тебя, опознать, дальше можно чесать и гладить. Особенно хаски любят, когда их чешут в районе шеи и крупа. Хаски очень человеколюбивые и контактные.

К нашей группе присоединились дети. Облизаны были все и вся. В том числе и моя рука.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Заключительным пунктом стал карельский ансамбль «Кантеле», названный в честь старинного традиционного музыкального инструмента карелов. Инструмент похож на русские гусли и относится к роду «цитра». Нам довелось не только послушать, но и самим поиграть. Звучание необычно, чем-то походит на калмыцкую домбру, но с другим принципом игры. Здесь струны не зажимаются, а глушатся: таким образом получаются аккорды. Играть можно боем или щипком. Производится и продается инструмент только в Карелии.