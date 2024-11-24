«Жить здесь дешевле, чем в Москве». История россиянина, переехавшего в Венгрию

Россиянин Александр В. родился в Москве и работал здесь в IT-компании, а в 2022 году переехал жить в Венгрию. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» об уехавших за границу россиянах он рассказал о жизни в Будапеште, ценах на квартиры и поиске работы, а также объяснил, почему венгерский язык не так страшен, как о нем думают.

Жизнь в России и переезд в Венгрию

Я родился и вырос в Москве, потом переехал во Владимирскую область и некоторое время прожил там. В 2021 году я вернулся в Москву и устроился на работу в IT-компанию. В октябре 2022 года я по понятным причинам уехал из России в Венгрию. Переезд был очень быстрый: от момента принятия решения до момента вылета прошло не больше двух недель. В Венгрии я несколько раз был как турист, поэтому понимал, куда еду и что меня там ждет. Я купил билеты до Будапешта, получил шенгенскую визу и улетел.

close Вид на Будапешт Из личного архива Александра В.

Легализация в Венгрии

По туристической визе можно легально находиться в стране до 90 дней. Я понимал, что пробуду здесь дольше, поэтому сразу занялся получением вида на жительство. В 2022 году Венгрия давала ВНЖ студентам языковых курсов, поэтому я записался в местную школу и начал учить язык. Чуть больше полугода я учил венгерский, а потом у меня украли паспорт — и мне пришлось лететь в Москву за новым. Можно было заменить паспорт в российском посольстве в Венгрии, но нужно было ждать три месяца, которых у меня не было. Вид на жительство заканчивался, документов, чтобы его продлить, не было, а становиться нелегалом и портить отношения с местной миграционной службой мне не хотелось.

Я рассчитывал, что на восстановление документов в Москве у меня уйдет не больше месяца, но процесс затянулся, и новый паспорт я получил лишь через восемь месяцев. Зато шенгенскую визу в новый паспорт мне дали уже не на время поездки, а на два года. В марте 2024 года я вернулся в Будапешт, но получить вид на жительство уже не смог из-за изменений в местном законодательстве. Поэтому сегодня я нахожусь в стране по туристической визе: три месяца живу тут, потом на три месяца улетаю в Сербию, чтобы «обнулить» разрешенные 90 дней, после чего снова возвращаюсь в Венгрию.

Язык в Венгрии

Говорят, что венгерский язык сложный, но я так не считаю. Просто он абсолютно не похож ни на какие другие «живые» языки в мире. Есть определенное сходство с финским, что-то венгерский взял от тюркских языков, но в остальном он совершенно сам по себе — в этом и заключается сложность. На мой взгляд, язык очень лаконичный, гармоничный и удобный в использовании, просто для того, чтобы его использовать, нужно понять его логику, которая разительно отличается от логики других языков. Я продолжаю активно учить язык, недавно начал более-менее свободно говорить, сейчас оцениваю свои знания на уровень В1.

close Цепной мост в Будапеште Из личного архива Александра В.

Работа в Венгрии

Сегодня я работаю картографом в российском картографическом сервисе. Это, скажем так, рядом с IT-шной работой, но все же не совсем она. Зарплата приходит мне на карту российского банка, которые тут не принимают, но я нашел способ переводить деньги через знакомых — отдаю им рубли, а они мне евро. Параллельно я активно ищу работу в Будапеште, чтобы получить вид на жительство и уже осесть в Венгрии. Думаю для начала устроиться водителем автобуса или грузового автомобиля в частную компанию: мне нравится все, что связано с транспортом, и в эту сферу в Венгрии охотно берут иностранцев. Проблема в том, что многие работодатели не хотят заниматься оформлением вида на жительство для новых сотрудников.

Цены в Венгрии

Жить в Будапеште — дешево. И даже в 2022 году цены на квартиры, продукты тут были значительно ниже, чем в Москве. Например, однокомнатную квартиру практически в центре города можно было снять за €150-200, причем цена от района особо не зависит, все стоит примерно одинаково. Чего нельзя сказать про Белград, где цены на квартиры взлетели до уровня московских: найти однушку меньше, чем за €350-€450, нереально. А еще в Белграде нигде нет центрального отопления, поэтому зимой к стоимости жилья прибавляется немалый счет за электричество. В Будапеште я живу в относительно новом доме с системой центрального отопления, поэтому коммунальные платежи — несущественные. Продукты тоже стоят недорого. Я готовлю сам, на продукты трачу около €200 в месяц. В Венгрии очень выгодно покупать технику — многие приезжают сюда закупаться ноутбуками и мобильными телефонами. На мой взгляд, для комфортной жизни в Будапеште нужно зарабатывать около €500-€600.

close Трамваи в Будапеште Из личного архива Александра В.

Менталитет венгров

Как и все европейцы, венгры очень дружелюбные и отзывчивые люди. И очень улыбчивые: в первые месяцы после переезда я привыкал к тому, что в Будапеште даже незнакомцы друг другу улыбаются — здесь так принято. Люди заходят в автобус и обязательно здороваются с водителем, а выходя, говорят ему «спасибо». С иностранцами венгры тоже всегда приветливы, к русским они относятся хорошо, никакого негатива нет.

Никто не пытается тебя «развести» на деньги, потому что ты иностранец. Разве что местные мобильные операторы. Например, я до сих пор живу без интернета в квартире. Но только потому, что для его проведения нужно иметь вид на жительство, которого у меня сейчас нет. Пока он у меня был, я пришел в офис оператора, узнал у сотрудника про необходимые для проведения интернета документы, а когда вернулся с ними на следующий день, меня встретил уже другой сотрудник, который запросил совсем другие бумажки. Так я ходил к ним раз в неделю на протяжении нескольких месяцев, но провести интернет в квартиру мне так и не удалось. Но это было в самом начале моей жизни здесь, когда я еще не был так хорошо интегрирован в местное русскоязычное комьюнити и не знал, как тут все устроено. Сейчас ребята объяснили мне, как все правильно подать, и как только я получу новый вид на жительство, сразу проведу себе интернет.

close Вид на набережную Будапешта Из личного архива Александра В.

Россияне в Будапеште

Будапешт не очень популярен у иммигрантов из-за местного миграционного законодательства: оно не такое открытое, как в Германии или в той же Сербии. Но иностранцев в городе всегда много. Туристов из России сегодня стало меньше: у меня есть знакомые, которые раньше водили экскурсии по Будапешту для наших соотечественников, сейчас многие из них перешли на англоязычную публику. Релокантов из России довольно много, но меньше, чем в других европейских странах. Есть русскоязычное комьюнити, в котором все друг друга знают, есть несколько русскоязычных баров, а недавно открылся магазин с книгами на русском языке. Мне как человеку, который здесь живет, — кажется, что русских много, ведь я с ними постоянно контактирую. Но по сравнению с Белградом в Будапеште их мало. В Белграде русскую речь слышишь буквально на каждому шагу.

Развлечения в Будапеште

Будапешт славится своими купальнями с термальными источниками, даже в квартире, которую я снимаю, есть кран с термальной водой. Но я им не пользуюсь. Еще одно популярное развлечение среди местных — шахматы. Барахтаться в термальной воде вместе с шахматной доской здесь — святое! Если не ошибаюсь, в купальне Széchenyi есть даже шахматный клуб. Там в термальных бассейнах прям в интерьер встроены доски, народ туда целенаправленно ходит, чтобы играть в шахматы, барахтаясь в воде. Я такое не практикую, но хожу поплавать в обычном бассейне — в купальню недалеко от дома. Много гуляю по городу с друзьями, среди которых уже не только русскоязычные, но и венгры. Иногда ездим куда-то по Европе на поездах. За два года жизни здесь я успел побывать в соседних странах — Словакии, Словении, Сербии, Боснии и Австрии. Не добрался пока только до Румынии.

close Поезда в Будапеште Из личного архива Александра В.

Планы на будущее

Я хотел бы остаться жить в Венгрии, в Будапеште. Думаю о том, чтобы получить здесь высшее образование, но пока не определился с направлением. В стране много учебных заведений, можно даже поступить на бюджет, но таких мест мало. На данный момент мой приоритет — найти работу, которая даст мне вид на жительство.