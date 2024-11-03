Скелет мамонта, грибы с глазами и Кремль без стен. Почему прямо сейчас надо ехать в Рязань Что посмотреть в Рязани

Рязань — один из самых близких к Москве городов. И пока еще — один из самых недооцененных. Этот факт нужно срочно исправлять: у города богатое прошлое, динамичное настоящее и, наверняка, блестящее будущее. Что посмотреть, узнать и попробовать в Рязани и ее окрестностях — читайте в материале «Газеты.Ru».

От Москвы до Рязани — всего два часа на двухэтажном воронежском экспрессе. Одно это может стать хорошим поводом отправиться в город, которому в следующем году исполнится 930 лет. Возраст солидный — но ощущения, будто вы попали в сонный лубочный городок с церквушками, двухэтажными домами, Кремлем и поросшими бурьяном берегами Оки, не возникает. Рязань оказывается динамичным городом, где все время что-то меняется — и в лучшую сторону. А Кремль это не то, что вы думали, поскольку стен у него нет.

Город был основан в 1095 году. Но это была не Рязань — а Переяславль-Рязанский. Настоящая Рязань располагалась в 50 километрах от современного города, однако в 1237 году столица Муромо-Рязанского княжества пала под натиском войск хана Батыя — и была превращена в пепелище. Город так и не восстановился, и столица теперь уже Великого княжества Рязанского переместилась в Переяславль-Рязанский. Этот город стал форпостом, одним из ключевых пунктов Засечной черты, располагавшейся на пути монгольских войск на Москву — на границе между степью, откуда постоянно грозила опасность, и защищавшим от набегов лесом.

С обороной русских земель от набегов кочевников, кстати, некоторые связывают знаменитую поговорку: «В Рязани — грибы с глазами. Их едят, а они глядят». Есть версия, что грибы, росшие в лесах по Засечной черте — череде лесных оборонительных укреплений, — никогда не собирали. Если они стояли нетронутыми, это означало, что непрошенных гостей не было. А вот грибы растоптанные, со сбитыми шляпками четко указывали: здесь были чужие. Сейчас грибы с глазами превратились в разнообразные скульптурки, расставленные по всему городу. По словам экскурсовода Ольги Пименовой, таких скульптур в городе — 14. Одна большая и 13 маленьких.

close Андрей Белавин

Свое нынешнее название Рязань приобретет только в 1778 году, при Екатерине II. Тогда будет образовано Рязанское наместничество, а в 1780-м — утвержден генеральный план городской застройки с бульварами, улицами, каменными домами (деревянные стены и башни Острога при этом снесут). Останутся лишь крепостной вал, Успенский (ныне Христорождественский) собор, архиерейский двор. А в XVII—XIX веках здесь возведут нынешний Успенский собор и Соборную колокольню.

Рязанский кремль — безусловный центр притяжения для туристов в городе. Но далеко не единственный. Город развивается — и уже не знаешь, куда пойти в первую очередь, в Кремль или новое здание РИАМЗ (Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника), где понимаешь, что история жизни человека на этой земле насчитывает не одно тысячелетие. Вокруг Рязанского кремля были обнаружены стоянки эпохи мезолита — а это значит, что в междуречье Оки и Трубежа (еще одной важной для Рязани реки) люди жили еще в каменном веке.

close Скелет мамонта в РИАМЗ Андрей Белавин

В РИАМЗ собраны свидетельства того, что жизнь на Рязанской семье бурлила с незапамятных времен. Скелет мамонта (местами настоящий, а местами восстановленный), череп шерстистого носорога, орудия труда эпохи мезолита вроде скребков и наконечников — а перейдя к железному веку, можно узнать, как тогда добывалась и перерабатывалась железная руда. Еще здесь есть украшения и образцы костюмов окских финнов. До VII века нашей эры в этих местах жили представители финно-угорских племен, после они исчезли, а с IX века тут появились вятичи. Но это совсем другая история, за которой нужно идти в Кремль — коллекция, посвященная истории Рязани с XI по XIX век, хранится там.

От РИАМЗ до Кремля путь лежит по Соборной улице — мимо здания ТЮЗа: в конце XIX века здесь был драматический театр, один из первых в России. Повернув голову вправо, можно увидеть памятник князю Олегу Рязанскому работы Зураба Церетели, он был установлен в 2007 году. А чуть дальше можно увидеть здание Рязанского губернского управления, где работал в свое время Салтыков-Щедрин. Сейчас здесь создают культурный кластер.

close Почтовая улица Андрей Белавин

Гуляя по Рязани, неизбежно доходишь до пешеходной Почтовой улицы с ее многочисленными ресторанами, барами и небольшими культурными пространствами вроде музея «Пахнет хлебом» — сюда имеет смысл идти с детьми, чтобы они наглядно увидели, что булки не растут на дереве. Здесь — а еще во многих других местах Рязани — можно попробовать особенный рязанский десерт, калинник.

Сегодня калинник — это пирожное из пшеничной, ржаной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема с яблоками и глазурью из белого шоколада и сгущенного молока. Десерт с идеальным русским вкусом, в меру сладкий, с правильной кислинкой — это современная вариация традиционного рязанского калинника.

Рецепт его был практически утрачен, но в 2018 году управляющий ресторана «Графин» Кирилин и бренд-шеф рязанской сети «Бон аппетит» Титов побывали в гастрономической экспедиции в Сасовском районе Рязанской области. Там они узнали, как готовят калинник — пирог из ржаного теста с калиной, который выпекают, обернув в капустный лист. Оригинальный калинник был плотный, тяжелый — скорее всего, он не пользовался бы популярностью у туристов и жителей города. Так у Кирилина и Титова родился нынешний рязанский специалитет, который может вызвать опасное привыкание. Помимо пирожных с калиной, в Рязани делают теперь «калинники» со смородиной, облепихой, малиной. Попробуешь один — и обязательно захочется возвращаться за ним в Рязань снова и снова.

close Статуи-призраки на ВДНХ Андрей Белавин

Из нового в городе — того, что уже слегка забытое старое, — Рязанская ВДНХ. Ее построили в 1955 году — тогда комплекс павильонов назвали Рязанской областной сельскохозяйственной, промышленной и строительной выставкой. В 1959-м выставка превратилась в Торговый городок, в 90-е здесь образовался рынок, после чего все начало зарастать бурьяном и разрушаться. Сейчас тут вот-вот вновь закипит жить — большую часть павильонов уже обновили, а в некоторых поселились кафе и магазины. Здесь есть салон, где можно долго разглядывать (и даже купить) произведения местных мастеров — скопинскую керамику, кадомский вениз, михайловское кружево. Работает Музей кофе от местных обжарщиков Bravos. А недавно появились еще и статуи-призраки — найденные в овраге части гипсовых скульптур, когда-то украшавших Торговый городок, дополнили выкрашенной белой краской арматурой.

Если ехать в Рязань на два дня, то второй можно посвятить путешествию по области — разделенной Окой на Мещерские леса и степь. Например, отправиться в Окский биосферный заповедник, где живут журавли, гуси, кулики, черные аисты, русская выхухоль. Визит-центр и Музей Природы заповедника находятся в старинном кирпичном здании из комплекса стекольного завода Беклемишевых. Особенно хорошо здесь летом — сплавиться по живописной реке Пре. Любители животных могут побывать в Питомнике редких видов журавлей или Питомнике кавказско-беловежских зубров.

Тем, кто желает погрузиться в историю рязанских земель, летом имеет смысл съездить в Старую Рязань — городище на месте Рязани, разоренной войсками хана Батыя. Или — в любое время года — побывать в удивительном селе Ижевском, где родился Константин Циолковский. Музеев Циолковского здесь целых два. Но побывав в них, не спешите уезжать — лучше заранее запишитесь на экскурсию в Дом Филатова и узнайте необычную историю Ижевского.

close Посетители в Доме Филатова Андрей Белавин

Дом принадлежал фотографу-самоучке Ивану Филатову, жившему с 1860 по 1937 год и оставившему богатый архив, свидетельства смены эпох, по снимкам из которого можно писать бытовую историю здешних мест. Он снимал свадьбы и парады, крестные ходы и демонстрации трудящихся, нарядных крестьян и участников «кружка прогрессивных общественников», молотьбу проса в 1902-м и мужчин с велосипедом в 1930-х. Как менялось село, орудия труда, люди, — за всем эти можно понаблюдать на экскурсии в Доме Филатова и выйти, совершенно завороженным.

Село Ижевское удивительно еще и тем, что здесь сохранилось около 700 каменных крестьянских домов. Между прочим, кирпичных! Потому что это село было одним из самых богатых в России. Настолько богатых, что в 1832 году — почти за 30 лет до отмены крепостного права, — здешние крестьяне выкупили себя у барина и стали свободными. Об этом тоже можно узнать в Доме Филатова. Только нужно иметь в виду: записываться на экскурсию необходимо заранее, поскольку в Доме идет реставрация. По мнению краеведа Никиты Гирина, тщательно изучающего архивы фотографа, в будущем Дом Филатова может стать одним из лучших маленьких музеев в России — и будет он посвящен не только жизни и творчеству хозяина Дома, но и истории свободы, истории, в которой умные, трудолюбивые, справедливые жители одного села показали пример эффективного самоуправления и научились жить в счастье и достатке.

Поездка была организована в рамках проекта «Медиаразведка Туту».