«Женственность снова в моде»: 5 главных трендов осени-2024

Вишневый цвет
1. Пальто Double Face из шерсти и кашемира, ROSI, 29 900 руб.
2. Платье Penelope, 12STOREEZ, 21 000 руб.
3. Серьги Vintage с позолотой, ROSI, 6 900 руб.
4. Женская сумка кросс-боди, Ekonika, 18 990 руб.
5. Браслет рельефный, ROSI, 2 900 руб.
6. Замшевые сапоги на каблуке, LIME, 17 999 руб.
По мнению стилиста Эльвиры Янковской, главным фаворитом осени 2024 года станет вишневый цвет: насыщенный и глубокий, он подойдет как для монохромных образов, так и точечных ярких акцентов.
«Вишневый и его разновидности — бургунди и марсала — как нельзя лучше описывают настроение осени. Зрелый и чувственный, он хорош как сам по себе, так и в своей комбинаторности. Модельеры предлагают носить его сольно или сочетать с серым, джинсовым, черным, бежевым. Кто не готов к ярким экспериментам, создайте «вишенку на торте» — используйте вишневый цвет в аксессуарах», — рассказала она.
Стилист заверила: вишневый цвет сделает любой образ дороже, причем совсем не важно, как именно вы его обыграете — наденете трикотажное платье или возьмете в руки кожаную сумку.
«Он выглядит дорого на любом материале — замше, коже, трикотаже, шерсти, искусственном мехе», — объяснила она.
Приталенные жакеты
1. Жакет 5 o_clock, Nude Story, 34 450 руб.
2. Женские слингбэки Ekonika Premium, 22 990 руб.
3. Серьги-пусеты комбинированные, ROSI, 1900 руб.
4. Укороченные брюки с манжетами, Nude Story, 22 450 руб.
5. Сумка Canoe Mini, ASKENT, 20 900 руб.
Свободные пиджаки, напоминающие мужские, пока не сдают своих позиций, но им на пятки уверенно наступают более классические приталенные модели.
«Женственность снова в моде — сегодня об этом заявляют многие известные дизайнеры. Формула успеха этой осенью — плотная ткань плюс четкая талия. В первую очередь — это касается жакетов», — подчеркнула Янковская.
Однако от полностью облегающих моделей стилист посоветовала отказаться: «Будьте внимательны — речи о моделях «в облипочку», как в начале 2000-х, не идет. Акцент на талии подразумевает сужение объемного жакета посередине и создание формы «песочные часы».
Стилизовать приталенные жакеты эксперт предложила с любыми брюками и слингбэками — туфли с открытой пяткой можно носить вплоть до глубокой осени. Дополнят строгий образ акцентные аксессуары, например, абстрактные серьги или браслеты, по форме напоминающие плавленый металл.
Сапоги с широким голенищем
1. Футболка God save the Casaniers, St. Casanier, 4 000 руб.
2. Сумка через плечо, LIME, 4599 руб.
3. Комбинезон LSP-LYCRA, RELY, 7 890 руб.
4. Умные часы Huawei GT 5 Pro, 49999 руб.
5. Женские демисезонные сапоги, Ekonika, 30 990 руб.
6. Куртка-косуха Easy Rider Black, Karpov Studio, 134 000 руб.
Осенью 2024 года дизайнеры предлагают нам «жить на широкую ногу», иными словами, носить сапоги с широким голенищем. Такая модель дополнит десятки различных образов: от классических — с юбками или платьями, до экстравагантных — с актуальными этой осенью трикотажными комбинезонами или легинсами.
«После летних оголенных лодыжек и мягких сандалий трудно прятать ноги в «тюрьму» узких сапог и шнурованных ботинок. На помощь придут трендовые сапоги с широким голенищем с увеличенной полнотой. Они могут быть прямые, как труба, или собранные в гармошку, словно вы обеими ногами наступили в 90-е. Широкие сапоги идеально подойдут к мини- или макси-юбкам, джинсам, легинсам и даже поддержат тренд no pants», — посоветовала Янковская.
По мнению соосновательницы петербургского бренда одежды из вязаного трикотажа Rely Алены Сергеенковой, сапоги с широким голенищем хорошо «подружатся» с комбинезоном с легинсами: «Чтобы их дуэт выглядел интереснее, добавьте в образ дополнительных слоев в виде свободной футболки со стейтмент-надписью и большой кожаной куртки, словно с плеча бойфренда».
Бохо-шик
1. Рубашка с винтажным эффектом, Mollis, 7 999 руб.
2. Замшевые казаки, LIME, 13 999 руб.
3. Джинсы прямого кроя, Emka, 14 990 руб.
4. Коричневая куртка из искусственной кожи, Gloria Jeans, 6 999 руб.
5. Майка в рубчик, RELY, 3280 руб.
В новом сезоне многие известные дизайнеры отдают дань 1970-м, заметным трендом которых был бохо-шик. Причем модная ностальгия проявляется во всем — от верхней одежды до обуви и аксессуаров. Внедрить «капризный» бохо в повседневный гардероб легко: достаточно достать с антресолей мамину дубленку и джинсы-варенки и поддержать их модной фланелевой рубашкой в клетку и замшевыми сапогами-казаками.
С наступлением холодов модные эксперты советуют обратить внимание не только на винтажные дубленки, но и брутальные косухи, дутые куртки и жилеты оверсайз, а также на стеганые полупальто и классические однобортные модели.
«Тренд сезона — аскетичный минимализм, который не лишен сложных фактур, небанальных оттенков и акцентных деталей. Очевидно, что многие уже устали от бесконечно меняющихся микротрендов и ко́ров и перешли на сторону базовой классики — понятной, практичной и всегда актуальной», — рассказали «Газете.Ru» эксперты бренда одежды GJ.
Аксессуары
1. Шелковыий платок, BOSS, 16 000 руб.
2. Корсет Path Corset Light Grey, Sorelle, 38 000 руб.
3. Браслет-конструктор Match, DETALI, 3500 руб.
4. Брюки прямого кроя из экокожи, Love Republic, 5 559 руб.
5. Серьги Match, DETALI, 4500 руб.
6. Черные ботильоны из гладкой кожи, Respect, 15 590 руб.
Осенью и зимой стилисты советуют не стесняться и делать ставку на «заметные» украшения и аксессуары — замысловатые серьги, крупные браслеты-каффы, платки и сумки с животными принтами.
«Это могут быть оригинальные сумки с леопардовым или коровьим принтом, бохо-украшения из натуральных материалов ручной работы, цепи из крупных звеньев, серьги-цветы или дизайнерский платок на шее. Отдельно отмечу украшения в детском стиле: лимончики, ягодки, мармеладные мишки, гроздья ежевики или жуки-светлячки заполонили показы мод. Милая дерзость, которую вы легко можете позволить себе в качестве акцента этой осенью», — заключила Янковская.