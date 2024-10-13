«Женственность снова в моде»: 5 главных трендов осени-2024 Стилист Янковская заявила, что вишневый цвет войдет в моду осенью 2024 года

Осень официально вступила в свои права, а значит пришло время утеплиться и обновить гардероб. Звездный стилист и fashion-инфлюенсер Эльвира Янковская рассказала «Газете.Ru», что будет модно в этом сезоне и как грамотно внедрить подиумные тренды в повседневный стиль.

Вишневый цвет

close 1. Пальто Double Face из шерсти и кашемира, ROSI, 29 900 руб.

2. Платье Penelope, 12STOREEZ, 21 000 руб.

3. Серьги Vintage с позолотой, ROSI, 6 900 руб.

4. Женская сумка кросс-боди, Ekonika, 18 990 руб.

5. Браслет рельефный, ROSI, 2 900 руб.

6. Замшевые сапоги на каблуке, LIME, 17 999 руб. Пресс-службы брендов

По мнению стилиста Эльвиры Янковской, главным фаворитом осени 2024 года станет вишневый цвет: насыщенный и глубокий, он подойдет как для монохромных образов, так и точечных ярких акцентов.

«Вишневый и его разновидности — бургунди и марсала — как нельзя лучше описывают настроение осени. Зрелый и чувственный, он хорош как сам по себе, так и в своей комбинаторности. Модельеры предлагают носить его сольно или сочетать с серым, джинсовым, черным, бежевым. Кто не готов к ярким экспериментам, создайте «вишенку на торте» — используйте вишневый цвет в аксессуарах», — рассказала она.

Стилист заверила: вишневый цвет сделает любой образ дороже, причем совсем не важно, как именно вы его обыграете — наденете трикотажное платье или возьмете в руки кожаную сумку.

«Он выглядит дорого на любом материале — замше, коже, трикотаже, шерсти, искусственном мехе», — объяснила она.

Приталенные жакеты

close 1. Жакет 5 o_clock, Nude Story, 34 450 руб.

2. Женские слингбэки Ekonika Premium, 22 990 руб.

3. Серьги-пусеты комбинированные, ROSI, 1900 руб.

4. Укороченные брюки с манжетами, Nude Story, 22 450 руб.

5. Сумка Canoe Mini, ASKENT, 20 900 руб. Пресс-службы брендов

Свободные пиджаки, напоминающие мужские, пока не сдают своих позиций, но им на пятки уверенно наступают более классические приталенные модели.

«Женственность снова в моде — сегодня об этом заявляют многие известные дизайнеры. Формула успеха этой осенью — плотная ткань плюс четкая талия. В первую очередь — это касается жакетов», — подчеркнула Янковская.

Однако от полностью облегающих моделей стилист посоветовала отказаться: «Будьте внимательны — речи о моделях «в облипочку», как в начале 2000-х, не идет. Акцент на талии подразумевает сужение объемного жакета посередине и создание формы «песочные часы».

Стилизовать приталенные жакеты эксперт предложила с любыми брюками и слингбэками — туфли с открытой пяткой можно носить вплоть до глубокой осени. Дополнят строгий образ акцентные аксессуары, например, абстрактные серьги или браслеты, по форме напоминающие плавленый металл.

Сапоги с широким голенищем

close 1. Футболка God save the Casaniers, St. Casanier, 4 000 руб.

2. Сумка через плечо, LIME, 4599 руб.

3. Комбинезон LSP-LYCRA, RELY, 7 890 руб.

4. Умные часы Huawei GT 5 Pro, 49999 руб.

5. Женские демисезонные сапоги, Ekonika, 30 990 руб.

6. Куртка-косуха Easy Rider Black, Karpov Studio, 134 000 руб. Пресс-службы брендов

Осенью 2024 года дизайнеры предлагают нам «жить на широкую ногу», иными словами, носить сапоги с широким голенищем. Такая модель дополнит десятки различных образов: от классических — с юбками или платьями, до экстравагантных — с актуальными этой осенью трикотажными комбинезонами или легинсами.

«После летних оголенных лодыжек и мягких сандалий трудно прятать ноги в «тюрьму» узких сапог и шнурованных ботинок. На помощь придут трендовые сапоги с широким голенищем с увеличенной полнотой. Они могут быть прямые, как труба, или собранные в гармошку, словно вы обеими ногами наступили в 90-е. Широкие сапоги идеально подойдут к мини- или макси-юбкам, джинсам, легинсам и даже поддержат тренд no pants», — посоветовала Янковская.

По мнению соосновательницы петербургского бренда одежды из вязаного трикотажа Rely Алены Сергеенковой, сапоги с широким голенищем хорошо «подружатся» с комбинезоном с легинсами: «Чтобы их дуэт выглядел интереснее, добавьте в образ дополнительных слоев в виде свободной футболки со стейтмент-надписью и большой кожаной куртки, словно с плеча бойфренда».

Бохо-шик

close 1. Рубашка с винтажным эффектом, Mollis, 7 999 руб.

2. Замшевые казаки, LIME, 13 999 руб.

3. Джинсы прямого кроя, Emka, 14 990 руб.

4. Коричневая куртка из искусственной кожи, Gloria Jeans, 6 999 руб.

5. Майка в рубчик, RELY, 3280 руб. Пресс-службы брендов

В новом сезоне многие известные дизайнеры отдают дань 1970-м, заметным трендом которых был бохо-шик. Причем модная ностальгия проявляется во всем — от верхней одежды до обуви и аксессуаров. Внедрить «капризный» бохо в повседневный гардероб легко: достаточно достать с антресолей мамину дубленку и джинсы-варенки и поддержать их модной фланелевой рубашкой в клетку и замшевыми сапогами-казаками.

С наступлением холодов модные эксперты советуют обратить внимание не только на винтажные дубленки, но и брутальные косухи, дутые куртки и жилеты оверсайз, а также на стеганые полупальто и классические однобортные модели.

«Тренд сезона — аскетичный минимализм, который не лишен сложных фактур, небанальных оттенков и акцентных деталей. Очевидно, что многие уже устали от бесконечно меняющихся микротрендов и ко́ров и перешли на сторону базовой классики — понятной, практичной и всегда актуальной», — рассказали «Газете.Ru» эксперты бренда одежды GJ.

Аксессуары

close 1. Шелковыий платок, BOSS, 16 000 руб.

2. Корсет Path Corset Light Grey, Sorelle, 38 000 руб.

3. Браслет-конструктор Match, DETALI, 3500 руб.

4. Брюки прямого кроя из экокожи, Love Republic, 5 559 руб.

5. Серьги Match, DETALI, 4500 руб.

6. Черные ботильоны из гладкой кожи, Respect, 15 590 руб. Пресс-службы брендов

Осенью и зимой стилисты советуют не стесняться и делать ставку на «заметные» украшения и аксессуары — замысловатые серьги, крупные браслеты-каффы, платки и сумки с животными принтами.

«Это могут быть оригинальные сумки с леопардовым или коровьим принтом, бохо-украшения из натуральных материалов ручной работы, цепи из крупных звеньев, серьги-цветы или дизайнерский платок на шее. Отдельно отмечу украшения в детском стиле: лимончики, ягодки, мармеладные мишки, гроздья ежевики или жуки-светлячки заполонили показы мод. Милая дерзость, которую вы легко можете позволить себе в качестве акцента этой осенью», — заключила Янковская.