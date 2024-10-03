Накипь в чайнике: почему образуется и как ее очистить в домашних условиях Лучшие средства, чтобы очистить чайник от накипи: от натуральных до химических

Если ваш чайник начал шуметь громче обычного, а вода в нем не кипит так же быстро, как раньше, вероятно, пришло время избавиться от накипи. «Газета.Ru» разобралась, почему важно регулярно удалять накипь и нашла несколько простых, но эффективных способов, как это сделать дома с помощью подручных средств.

Что такое накипь и какая она бывает

Накипь — это минеральный налет, который образуется в результате нагревания воды, богатой растворенными солями кальция и магния, также называемыми жесткими солями, отметил в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Когда вода нагревается, карбонаты кальция (CaCO₃) и магния (MgCO₃), присутствующие в ней, начинают распадаться на ионы, а при повышении температуры часть этих соединений выпадает в осадок. Он оседает на поверхностях нагревательных элементов и внутренностях приборов и не растворяется в горячей воде.

Налет бывает разных видов в зависимости от состава воды и примесей, которые в ней содержатся. Основные виды накипи можно разделить по типу минеральных соединений, которые образуют осадок, а также по внешнему виду и степени жесткости. Самым распространенным типом считается карбонатная накипь, но бывает также — сульфатная, силикатная и фосфатная накипь.

Почему накипь образуется в приборах и чем она опасна для них

Жесткая вода содержит высокую концентрацию ионов кальция и магния, которые при нагреве склонны образовывать осадок. Чем выше жесткость воды, тем быстрее и обильнее будет происходить накопление накипи на поверхностях, контактирующих с водой.

При повышении температуры растворимость солей кальция и магния снижается, что приводит к их кристаллизации и образованию твердого осадка. Чем дольше и чаще вода нагревается до высоких температур, тем быстрее образуется накипь. Чайники, бойлеры и стиральные машины часто работают при высоких температурах, которые способствуют накоплению накипи на их поверхностях. Внутренние покрытия приборов может покрываться толстыми слоями налета, что ухудшает их производительность.

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Карбонатный налет действует как теплоизолятор, препятствуя нормальной передаче тепла от нагревательных элементов к воде. В результате требуется больше энергии для нагрева воды, что увеличивает время работы техники и ее энергопотребление.

Сильное образование накипи может привести к перегреву электроприборов, потому что им приходится работать на более высокой мощности для поддержания нужной температуры. Постоянное воздействие накипи со временем вызывает коррозию и повреждение деталей.

Из-за накипи приборы работают менее эффективно, поэтому идет дополнительная нагрузка на их системы. Из-за этого технику приходится ремонтировать или заменять чаще. Чтобы продлить срок службы, необходимо регулярно очищать приборы от накипи и прибегать к способам снижения жесткости воды.

Натуральные средства для очистки чайника от накипи

Существуют несколько методов очистки накипи в чайнике, которые не требуют использования химических средств. В числе наиболее эффективных:

Уксус. Столовый уксус — одно из самых распространенных и действенных средств удаления накипи. Смешайте столовый уксус (9%) с водой в пропорции 1:1, для сильной накипи можно использовать более концентрированный раствор. Далее залейте жидкость в чайник, так чтобы она покрыла зону, где находится налет. Вскипятите воду и дайте ей прокипеть приблизительно 5 минут. После оставьте прибор с горячей жидкостью на 1–2 часа (можно дольше, если накипи много). Вылейте жидкость и тщательно промойте технику несколько раз чистой водой, чтобы удалить запах уксуса.

Лимонная кислота. Она выступает как мягкий, но действенный природный очиститель. Разведите лимонную кислоту в воде из расчета 1–2 столовые ложки на литр. Наполните этой смесью чайник до максимальной отметки, нагрейте и дайте ей покипеть 3–5 минут. Оставьте раствор в чайнике на 20–30 минут, чтобы накипь успела раствориться. Вылейте содержимое и тщательно промойте чайник чистой водой. Лучше вскипятить прибор с чистой водой еще раз, чтобы удалить остатки лимонной кислоты и устранить возможный привкус.

Лимон. Свежий цитрус можно использовать вместо лимонной кислоты. Нарежьте 1–2 лимона на дольки и поместите их в чайник, залейте водой, вскипятите, снимите с огня и оставьте приблизительно на час. После этого вылейте всю жидкость и хорошенько промойте чайник чистой проточной водой. Если запах лимона остается и он вас смущает, то вскипятите чистую воду в чайнике еще раз.

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Сода. Пищевая сода также отлично подходит для удаления следов карбонатного налета. Добавьте 1–2 столовые ложки соды в чайник, наполните его водой и вскипятите. Дайте раствору покипеть несколько минут, после этого оставьте его в чайнике на 15–20 минут. Слейте раствор и промойте чайник чистой водой. Для дополнительной очистки можно использовать губку, чтобы удалить остатки накипи с поверхности.

Химические средства для очистки чайника

При использовании этих средств важно строго следовать инструкциям, избегать попадания растворов на кожу и слизистые оболочки, а также несколько раз кипятить и промывать чайник после очистки, чтобы удалить все остатки химикатов. Все манипуляции желательно делать в перчатках.

Специальные средства для удаления накипи. В магазинах можно найти порошки, таблетки или жидкости, специально предназначенные для удаления накипи. Они содержат активные компоненты, такие как кислоты (например, сульфаминовая или лимонная), которые эффективно растворяют накипь. Средство добавляют в воду, кипятят, после чего тщательно промывают чайник несколько раз.

Уксусная эссенция. Более концентрированный вариант обычного уксуса — уксусная эссенция (70%) — обладает сильными кислотными свойствами, которые быстро растворяют даже старую накипь. Однако при использовании средства нужно быть осторожным: правильно разводить ее с водой (в пропорции 1:7 и вливать эссенцию в воду, а не наоборот) и тщательно промывать чайник после процедуры, чтобы удалить сильный запах и остатки кислоты.

Сульфаминовая кислота. Эта синтетическая кислота, которая используется в некоторых магазинных средствах для удаления накипи, быстро и эффективно растворяет минеральные отложения, но требует осторожного обращения и тщательного ополаскивания чайника после использования. Ее главное преимущество — она абсолютно безопасна для чайников и других бытовых приборов (при соблюдении инструкции).

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Ортофосфорная кислота. В некоторых случаях можно применять ортофосфорная кислоту, которая эффективно растворяет накипь. Чаще всего при ее помощи избавляются от налета на металлических и стеклянных поверхностях. Как и другие кислоты, она требует соблюдения мер предосторожности при использовании и тщательной промывки чайника.

Как правильно бороться с накипью — краткий гайд

Обычно чайник от накипи чистят раз в 1–2 месяца, но если вода очень жесткая, лучше обрабатывать технику чаще — например, раз в 2–3 недели. Регулярная чистка помогает предотвратить накопление толстого слоя налета, улучшает работу прибора и сохраняет качество воды.

Как правильно чистить чайник от накипи

Выберите средство для очистки. Можно использовать натуральные средства, такие как уксус, лимонная кислота, или специальные химические средства для удаления накипи.

2. Подготовьте раствор:

Для уксуса: смешайте уксус (обычно 9%) и воду в пропорции 1:1. Залейте смесь в чайник, так чтобы она покрывала зону накипи.

Для лимонной кислоты: добавьте 1–2 столовые ложки лимонной кислоты на литр воды, залейте раствор в чайник.

Для химических средств: следуйте инструкциям на упаковке.

3. Кипячение. Включите чайник и доведите раствор до кипения. Дайте ему покипеть несколько минут, чтобы накипь начала растворяться.

4. Оставьте раствор до полного остывания. После кипячения дайте раствору настояться в чайнике в течение 20–60 минут (для более стойких отложений время можно увеличить).

5. Промойте чайник. Вылейте раствор, промойте чайник несколько раз чистой водой, чтобы удалить остатки средства. Важно ополаскивать тщательно, чтобы не осталось запаха или вкуса чистящего раствора.

6. Дополнительное кипячение. Для полной очистки и удаления запахов можно налить чистую воду и вскипятить чайник еще раз. После этого жидкость нужно вылить, она не подойдет для питья.

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Профилактика образования накипи

Профилактика образования накипи в чайнике помогает продлить срок службы прибора и избежать частых чисток. Вот несколько эффективных методов профилактики:

Использование фильтрованной воды. Один из самых простых и действенных способов — это использовать фильтры для воды, которые снижают содержание солей кальция и магния, уменьшая жесткость воды. Регулярное использование фильтрованной воды значительно снижает вероятность образования накипи.

Кипячение минимального объема воды. Старайтесь кипятить только столько воды, сколько нужно в данный момент, чтобы уменьшить количество оставшейся воды, которая может способствовать оседанию минеральных солей на стенках чайника.

Регулярная чистка чайника. Даже при использовании мягкой или фильтрованной воды стоит регулярно очищать чайник от небольших отложений накипи. Это можно делать раз в месяц, используя природные средства.

Установка умягчителей воды. Если вода в вашем доме очень жесткая, можно рассмотреть установку специальных фильтров-умягчителей, которые снижают концентрацию минералов во всей системе водоснабжения, предотвращая образование накипи не только в чайнике, но и в других бытовых приборах.

Не оставляйте воду в чайнике после кипячения. Старайтесь выливать оставшуюся воду из чайника после использования. Оставшаяся горячая вода продолжает испаряться, увеличивая концентрацию солей и способствуя образованию накипи.